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20.03.2018 13:47  Серверы Coverity Scan были взломаны и использовались для майнинга криптовалюты

Компания Synopsys раскрыла причины отключения сервиса Coverity Scan, который на протяжении 4 недель был недоступен для пользователей. Сейчас сервис возвращён в строй и его представители подтвердили, что отключение было вызвано инцидентом с безопасностью, в результате которого злоумышленники смогли получить неавторизированный доступ к серверам в инфраструктуре Coverity Scan и организовали на них выполнение кода для майнинга криптовалюты.

По сведениям компании Synopsys, которой принадлежит сервис Coverity Scan, злоумышленники скомпрометировали инфраструктуру в начале февраля и ограничились только использованием вычислительной мощности для майнинга. Для проведения независимого расследования была привлечена одна из известных компаний, специализирующихся на криминалистическом анализе последствий инцидентов с компьютерной безопасностью.

В ходе разбора не выявлено следов манипуляции с СУБД и ресурсами, загруженными открытыми проектами для проверки. Корпоративная сеть Synopsys и другие проекты компании не пострадали, так как инфраструктура Coverity Scan была развёрнута обособленно. Брешь в системе доступа, которая была использована злоумышленниками теперь закрыта, все данные восстановлены из резервной копии и работа сервиса полностью восстановлена. Методы, которые использовались для взлома, не детализируются. Пользователям отправлен запрос на смену паролей доступа.

Напомним, что Coverity Scan обеспечивает проведение автоматизированной проверки безопасности кода открытых проектов при помощи системы статического анализа Coverity SAVE. Сервис был создан в 2006 году по инициативе Министерства национальной безопасности США для обеспечения и усиления безопасности информационной инфраструктуры Соединённых Штатов, в которой используются различные Open Source проекты. В настоящее время программа проверки охватывает более 5000 открытых проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Тестирование Coverity показало, что проект Python лидирует по уровню качества кода
  3. OpenNews: Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями
  4. OpenNews: Незащищённый хост компании Tesla был использован для майнинга криптовалюты
  5. OpenNews: Атака на системы с rTorrent для скрытого майнинга криптовалюты
  6. OpenNews: Атака по майнингу криптовалюты на незащищённых серверах PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: coverity, mallware
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  • 1.1, Аноним, 13:53, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    и похоже с 2006 года его не обновляли и вляпались в обычный RubyMiner ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 14:10, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Вот на этой фразе платные клиенты должны напрячься ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 14:14, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > По сведениям компании Synopsys, которой принадлежит сервис Coverity Scan, злоумышленники скомпрометировали инфраструктуру в начале февраля и ограничились только использованием вычислительной мощности для майнинга.
    > В ходе разбора не выявлено следов манипуляции с СУБД и ресурсами, загруженными открытыми проектами для проверки.

    В какое прекрасное время живём. Взломщикам теперь нужны только вычислительные мощности. Слава биткоину, слава Сатоси Накамото. Мир стал лучше.

     
     
  • 2.4, pavlinux, 14:29, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Раньше хацкеры мечтали порулить спутником, почитать записки ЦРУ,...
    тапереча мечта - ломануть первую 10-ку из TOP500 Supercomputers
     
     
  • 3.14, АНГЫВНАГЫНВАШЩ, 16:13, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    общество потребителей во всей красе
     
  • 2.5, nmorozov, 14:29, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    То что следов другой деятельности не нашли не значит, что ее нет. Если злоумышленник поник на сервер его нужно перезаливать в обязательном порядке.
     
     
  • 3.9, pavlinux, 14:31, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >  не значит, что ее нет.

    Там воровать нечего, одни хелловорды проприетарные с копипастой из житхаба.    

     
  • 3.10, Аноним, 14:33, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Вы что, сидите на опеннете с IE По три раза сообщения отправлять, в 2к18, ммм ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, имя, 16:16, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    киберпанк
     
  • 1.8, Аноним, 14:31, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как интересно А себя они этим сервисом проверяли ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, pavlinux, 14:34, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А себя они этим сервисом проверяли?

    1: А кто проверит проверенное?; goto 1


     
  • 2.13, Аноним, 15:48, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Значит их проверкам доверия как-то не очень.
     
  • 1.12, pavlinux, 14:41, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    As of March 16th, 2018, we require all user passwords to be reset before accessing your project.
    Please update your password. NOTE: GitHub users should log out and reauthenticate against SCAN.

    Need to reset your password?

    Enter your email address, and an email with a link to reset your password will be sent to you.


    Замечательно, а у меня то мыло уже лет 10 не существует.

     
     
  • 2.16, пох, 16:24, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Замечательно, а у меня то мыло уже лет 10 не существует.

    лох должен страдать.

    и да, не иметь (и десять лет назад тоже) собственного почтового сервера (или, ладно, для хипстеров - личного "корпоративного" гуглакаунта) - квалификация-с... Опеннет такой опеннет.

      

     

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