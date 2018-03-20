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19.03.2018 23:51  OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation

Проект OpenBMC, в рамках которого в 2015 году компания Facebook открыла свои наработки по созданию Linux-прошивок для контроллеров BMC (Board Management Controller), переведён под покровительство организации Linux Foundation и отныне будет развиваться как совместный проект. Кроме Facebook о своём участии в разработке заявили компании Google, IBM, Intel и Microsoft.

BMC представляет собой устанавливаемый в серверах специализированный контроллер, имеющий свой CPU, память, хранилище и интерфейсы опроса датчиков, который предоставляет низкоуровневый интерфейс для мониторинга и управления серверным оборудованием. При помощи BMC независимо от работающей на сервере операционной системы можно отслеживать состояние датчиков, управлять питанием, прошивками и дисками, организовать удалённую загрузку по сети, обеспечить работу консоли удалённого доступа и т.п.

В отличие от предоставляемых производителями оборудования проприетарных прошивок к BMC-контроллерам, OpenBMC позволяет полностью контролировать программную начинку BMC и самостоятельно формировать прошивки и обновления к ним. Для организации сборки Linux-образа для плат BMC используются наработки проекта Yocto, предоставляющего готовые компоненты для создания собственных дистрибутивов для встраиваемых продуктов на базе различных аппаратных архитектур.

OpenBMC состоит из трёх базовых слоёв:

  • Типовой набор пакетов и сценариев, которые можно использовать в различных типах BMC и на разных SoC. Например, в состав входят systemd, BusyBox, i2c-tools, lm-sensors, OpenSSH и Python;
  • Набор драйверов и инструментов, специфичных для определённых SoC. Слой включает в себя загрузчик (u-boot) и ядро Linux, а также драйверы для интерфейсов i2c, USB, PWM и SPI. Из BMC SoC поддерживаются чипы Aspeed AST2400/AST2500.
  • Компоненты, определяющие логику работы и конфигурацию образа прошивки для заданного типа BMC-контроллера. В том числе определяет какие пакеты должны быть включены в образ и включает инструменты для инициализации платы.

Из доступной функциональности отмечается реализация REST API для управления, интерфейс IPMI, SOL (Serial Over LAN) с SSH, управление питанием, датчиками, индикаторами и кулерами, ведение лога событий, определение через Zeroconf, симулятор оборудования, инструменты для инвентаризации, Host Watchdog, средства обновления прошивки, поддержка POWER OCC (On Chip Controller). В разработке находится реализация IPMI 2.0 (полностью соответствующая требованиям DCMI), средства верификации загрузки, BMC RAS и web-интерфейс на базе HTML5 и JavaScript. В планах добавление KVM-коммутатора (удалённое управление), возможность проброса USB-устройств на внешние хосты, инструменты для мониторинга производительности, разграничение доступа нескольких пользователей, интеграция с OpenStack и улучшение эмулятора на базе QEMU.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.linuxfoundation.org...)
  2. OpenNews: Facebook открыл программные стеки для BMC-контроллеров и сетевых коммутаторов
  3. OpenNews: Операционная система OpenSwitch перешла под крыло Linux Foundation
  4. OpenNews: Стек протоколов маршрутизации FRRouting и проект DPDK перешли под крыло Linux Foundation
  5. OpenNews: Facebook открыл реализацию платформы и протокола маршрутизации Open/R
  6. OpenNews: Выпуск DPDK 18.02, фреймворка для высокопроизводительных сетевых приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openbmc, bmc, switch
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  • 1.1, Аноним, 00:07, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Без него не нужно Надеюсь, что сделают сразу на html5, без явы, чтобы не нажима... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 00:24, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, но паровозом прицепят майнер на js Похоже все проекты, которые начинают пис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним, 01:34, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да зачем, сразу в BMC майнер встроить Удобно же, его процессор всегда включен и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, commiethebeastie, 00:35, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Supermicro больше не нужна жабка, там все на html5, как вы и заказывали.
     
     
  • 3.7, Anonymoustus, 02:05, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Насмотревшись на текстовые редакторы в браузере и другие шыдевры HTML5&JS-киддисов, лично я бы очень предпочёл жабку.
     
  • 2.4, mrd, 01:00, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня всегда интересовало как через html5 нажимается Alt-F1 например.
     
     
  • 3.9, Аноним, 03:27, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мышкой
     
  • 1.6, pda, 01:45, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И какие теперь моральные оправдания остались у Intel ME и AMD PSP?
     
     
  • 2.8, Аноним, 02:54, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Попробуйте купить без этого" :)
     

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