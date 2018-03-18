18.03.2018 22:31  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.1

Подготовлен релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 17.1, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.4 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 785 Мб (полный), 635 Мб (базовый), 313 Мб (урезанный) и 160 Мб (установка по сети).

В новой версии поставляется ядро Linux 4.9.87 с защитой от атак Meltdown/Spectre, в состав полного и базового образов включен elogind (вариант logind, не привязанный к systemd), eudev (форк udev от проекта Gentoo) обновлён до выпуска 3.5. В качестве браузера поставляется Firefox 52.7.1, в качестве офисного пакета (только в полной сборке) LibreOffice 5.2.7. В поставку добавлены три новых приложения, портированные из MX Linux: repo-manager (GUI для настройки репозиториев repo-manager), antix-viewer (программа для открытия URL в новом окне браузера) и live-usb-maker-gui-antix (интерфейс к программе для создания Live UBB - live-usb-maker).



