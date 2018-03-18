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18.03.2018 22:31  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.1

Подготовлен релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 17.1, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.4 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 785 Мб (полный), 635 Мб (базовый), 313 Мб (урезанный) и 160 Мб (установка по сети).

В новой версии поставляется ядро Linux 4.9.87 с защитой от атак Meltdown/Spectre, в состав полного и базового образов включен elogind (вариант logind, не привязанный к systemd), eudev (форк udev от проекта Gentoo) обновлён до выпуска 3.5. В качестве браузера поставляется Firefox 52.7.1, в качестве офисного пакета (только в полной сборке) LibreOffice 5.2.7. В поставку добавлены три новых приложения, портированные из MX Linux: repo-manager (GUI для настройки репозиториев repo-manager), antix-viewer (программа для открытия URL в новом окне браузера) и live-usb-maker-gui-antix (интерфейс к программе для создания Live UBB - live-usb-maker).

  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-1...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 16.2
  4. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 16.1
  5. OpenNews: Релиз Live-дистрибутива SimplyMEPIS 11.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX-16 Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: antix
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  • 1.2, tagezi, 22:43, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Не понимаю я легковесные дистрибутивы, которые пихают LibreOffice в себя, ещё и жутко старые версии. И вместо ФФ можно было что-то полегче поставить.
     
     
  • 2.22, vantoo, 02:05, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я вообще не понимаю какой толк от этих легковесных дистрибутивов, в которых борются за каждый мегабайт ОЗУ, если ФФ с парой десяток вкладок сразу же отъесть несколько гигабайт.
     
     
  • 3.25, Аноним, 02:29, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Ставишь NoScript, нагрузка на ЦП и ОЗУ падает на несколько порядков ФФ гиг опер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним, 03:36, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ставишь links lynx w3m, нагрузка на ЦП и ОЗУ падает пона несколько порядков ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, Аноним, 05:15, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Только пользоваться невозможно в современном вэбе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.36, Аноним, 07:00, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ты что, хипстер что ли Наши деды обходились без современного веба А кто не с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.43, A.Stahl, 08:12, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше быть гироскутером чем телетайпом! :)
     
  • 3.48, Аноним, 08:51, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто не нужно быть дeбилом, который открывает по 20 вкладок
     
  • 2.29, Аноним, 03:41, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так бери сразу antiX-base CD , а не antiX-full DVD с кучей дополнительного со... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, Аноним, 06:59, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дык они лековестные как раз чтобы фокс мог жрать побольше Специально для сёрфа,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 23:14, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Помню в двухтысячном у меня был целерон с 128мб оперативы и win98 на борту И у ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, пох, 23:35, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что с тех пор изменилось

    представления о тормозах.
    (уныло глядя в попытки p3/700 прожевать ftp upload с гигабитной карты. 100% cpu load, из них 20 ест ftpd, остальное - fs. la1.3, то есть не справляется и так. А другого-то ядра и нет...)

    кому надо потрахаться - эта железка с завтрашнего дня свободна. Вспомните молодость, хехехе.

    а ведь не такая и старая.

     
     
  • 3.12, rm1, 00:05, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Карта небось реалтек какой-нибудь. Поставьте интел, посмотрите ещё раз.
    Ну то есть 100% вероятно будут тоже, но достигаемая скорость должна быть выше.
     
     
  • 4.27, Аноним, 03:11, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интел сетевушка обрабатывает весь траф у себя На проц никакой нагрузки не идёт ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.40, пох, 07:30, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интел сетевушка обрабатывает весь траф у себя

    вот она его и "обрабатывает" - роняя на пол. Мне ж не "обработать", а на диск сложить.

    повторяю для невнимательных: жрет ftpd (ему надо все эти байты как-то через себя просасывать, аналога sendfile() наоборот у нас нет) и файловая система.

    Придется, увы, тащить туда плату лет на пятнадцать поновее, а то оно так неделю будет.

     
  • 4.39, пох, 07:28, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Карта небось реалтек какой-нибудь.

    серверный pci-express интел (жопа в воздухе, понятно, висит, нету в этой древней матери второй половинки слота) - что уж нашлось в столе. Лет на десять, понятно, моложе этой платы.

    Я же написал, чем занят процессор?

    а чего вы хотите, это 2001й год, или даже раньше. Интел гордо ставит в свои, только-только выпущенные 1ru платформы аж две...стамегабитных, Карл, сетевухи!
    (а мы мечтаем где-нибудь найти им колло, где будут эти самые сто мегабит без упирания в ближайший маршрутизатор с oversubscribe x100. А в офисе у меня - 256k, и это считается очень и очень жырно для маленькой такой компании (я даже держу собственный хомячок прямо на рабочем компьютере, никому не мешает). Их-то подобная платка роутит без проблем.)

     
  • 3.45, ya, 08:30, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > то есть не справляется и так. А другого-то ядра и нет...)

    Пробовал наилегковеснейший сетевой дистр openwrt/LEDE? Там есть сборка для i386. Возможно поможет.

     
  • 2.6, Ne01eX, 23:37, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там и разработчики неверно оценили размер ОЗУ и вы сделали неверное предположение. С чего вы взяли, что потолок по ОЗУ определяет файловый менеджер? :-\
     
  • 2.7, Аноним, 23:43, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тогда программист прежде чем что-то написать думал. Сейчас это не обязательно.
     
  • 2.8, Аноним, 23:51, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В те времена программистом мог стать только умный человек увлекающийся математик... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Аноним, 23:53, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    дай угадаю ты завариваешь чайный пакетик по несколько раз и выбрасываешь его то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, anonymous, 00:01, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а ты наверное огород в 5 соток вспахиваешь карьерным экскаватором. Ну и в пятёрке берёшь по 50 пакетов за раз.
     
  • 3.14, Электрон, 00:27, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > дай угадаю: ты завариваешь чайный пакетик по несколько раз и выбрасываешь его
    > только тогда, когда вода от макания пакетика не будет становиться абсолютно
    > прозрачной? И в пятерочки годами ходишь с одним и тем же
    > пакетиком-маечкой? Раз уж экономить на байтиках, экономить до самого конца абсолютно
    > на всём!

    Верно! Даешь софт на Electron! К черту оптимизацию! Индусский код и браузер в браузере на оси из браузера!

     
  • 3.30, Аноним, 05:01, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, а тебе завидно, что у тебя так не получается?
     
  • 2.13, anonymous, 00:09, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Помню в двухтысячном у меня был целерон с 128мб оперативы и win98
    > на борту. И у меня там всё работало без тормозов —
    > абсолютно всё прикладное ПО включаяя фотошоп.. Что с тех пор изменилось
    > что ось с консольным ФМ требует в два раза больше оперативы
    > чем ось с традиционным гуиовым ФМ?..

    Вопрос к инструментарию. 99% процентов используют то, что им готовят корпорации. Конечно, но никто не мешает откопать первый gtk, но не факт, что его реально сейчас заставить на современном железе с его HiDPI и прочими наворотами. Так же стоит отметить, что до разработки мэйнстримных проектов дорвались вэбщики. JS в том же Qt уже практически основной язык. Про всякие набирающие популярность реакты я скромно умолчу. И это направления, где платят очень хорошо. Поэтому быстрый тулкит, типа вот такого http://fox-toolkit.org/ так и будет висеть на двух-трёх энтузиастах. Да и то, пока им не надоест.

     
  • 2.15, angra, 00:28, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Помню в 90-м у меня был МК-61 c 105 байт(не мега и даже не кило) оперативки. И там тоже всё  прикладное ПО работало без тормозов по причине памяти. Фотошопа правда не было, зато куча игрушек была. Может мне тоже задать идиотский вопрос "что с тех пор изменилось?"
     
     
  • 3.16, Аноним, 00:53, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Помню в 80-х у меня был какой-то китайский калькулятор с оперативкой, позволявше... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Аноним, 02:14, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Слишком многое Даже странно наблюдать, что некоторые этого до сих пор не пони... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.41, пох, 07:33, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Помню в 90-м у меня был МК-61 c 105 байт(не мега и
    > даже не кило) оперативки. И там тоже всё  прикладное ПО
    > работало без тормозов по причине памяти. Фотошопа правда не было, зато
    > куча игрушек была. Может мне тоже задать идиотский вопрос "что с
    > тех пор изменилось?"

    чо-чо, блок питания я спалил (в 52) - понаделали, сволочи, щелочных элементов с околонулевым внутренним сопротивлением, а оно, оказывается, могло работать только с солевыми. Ничего нонешние делать не умеют, даже батарейку. То ли дело в наши дни - то протечет, то разбухнет, вот это приключения!

    Никто не хочет починить, кстати?
    (61 у меня есть, купил уже сейчас, на барахолке, но он не так крут)


     
  • 2.47, Ю.Т., 08:46, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Биты потолстели, панимаешь.
     
  • 1.10, Аноним, 23:53, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отличный легковесный Live-дистрибутив Гораздо лучше своего аналога AV LINUX, р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 01:42, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Легковесные только те, которые могут работать прямо в ОЗУ, а этот и его клон на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 02:38, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Что значит даже Флешка очень медленная даже если сравнивать с обычным жестким... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Аноним, 02:04, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ахаха ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 07:04, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    сейчас придут адепты Секты Свидетелей Супирвысокоскоростного Нежрущего Файрфокса... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.46, ya, 08:38, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ
    >> В качестве браузера поставляется Firefox 52.7.1
    > Ахаха.

    Там не только ахаха, но и атата. Когда-то не мог поставить на комп с 256 Мб ОЗУ. Дико тормозил в процессе установки. К утру установка не закончиласть и моё терпение лопнуло. Так что, если здесь есть владельцы действительно старого железа, озаботьтесь установкой дополнительной планки памяти на время установки.

     
  • 1.24, Аноним, 02:26, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    KDE мало и так ест. Куда ещё легковесней дистры ставить
     
  • 1.42, Аноним, 08:04, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Runtu лучший Live-CD....... AntiX слабовато русифицирован !!!
     
     
  • 2.44, ryoken, 08:21, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Runtu лучший Live-CD....... AntiX слабовато русифицирован !!!

    Лезть за комп без знания хотя бы технического английского - дурость.

     

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