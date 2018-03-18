18.03.2018 22:31  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.1

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|1.2, tagezi, 22:43, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не понимаю я легковесные дистрибутивы, которые пихают LibreOffice в себя, ещё и жутко старые версии. И вместо ФФ можно было что-то полегче поставить.
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|2.5, пох, 23:35, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Что с тех пор изменилось
представления о тормозах.
(уныло глядя в попытки p3/700 прожевать ftp upload с гигабитной карты. 100% cpu load, из них 20 ест ftpd, остальное - fs. la1.3, то есть не справляется и так. А другого-то ядра и нет...)
кому надо потрахаться - эта железка с завтрашнего дня свободна. Вспомните молодость, хехехе.
а ведь не такая и старая.
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|3.12, rm1, 00:05, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Карта небось реалтек какой-нибудь. Поставьте интел, посмотрите ещё раз.
Ну то есть 100% вероятно будут тоже, но достигаемая скорость должна быть выше.
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|5.40, пох, 07:30, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Интел сетевушка обрабатывает весь траф у себя
вот она его и "обрабатывает" - роняя на пол. Мне ж не "обработать", а на диск сложить.
повторяю для невнимательных: жрет ftpd (ему надо все эти байты как-то через себя просасывать, аналога sendfile() наоборот у нас нет) и файловая система.
Придется, увы, тащить туда плату лет на пятнадцать поновее, а то оно так неделю будет.
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|4.39, пох, 07:28, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Карта небось реалтек какой-нибудь.
серверный pci-express интел (жопа в воздухе, понятно, висит, нету в этой древней матери второй половинки слота) - что уж нашлось в столе. Лет на десять, понятно, моложе этой платы.
Я же написал, чем занят процессор?
а чего вы хотите, это 2001й год, или даже раньше. Интел гордо ставит в свои, только-только выпущенные 1ru платформы аж две...стамегабитных, Карл, сетевухи!
(а мы мечтаем где-нибудь найти им колло, где будут эти самые сто мегабит без упирания в ближайший маршрутизатор с oversubscribe x100. А в офисе у меня - 256k, и это считается очень и очень жырно для маленькой такой компании (я даже держу собственный хомячок прямо на рабочем компьютере, никому не мешает). Их-то подобная платка роутит без проблем.)
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|3.45, ya, 08:30, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> то есть не справляется и так. А другого-то ядра и нет...)
Пробовал наилегковеснейший сетевой дистр openwrt/LEDE? Там есть сборка для i386. Возможно поможет.
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|3.14, Электрон, 00:27, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> дай угадаю: ты завариваешь чайный пакетик по несколько раз и выбрасываешь его
> только тогда, когда вода от макания пакетика не будет становиться абсолютно
> прозрачной? И в пятерочки годами ходишь с одним и тем же
> пакетиком-маечкой? Раз уж экономить на байтиках, экономить до самого конца абсолютно
> на всём!
Верно! Даешь софт на Electron! К черту оптимизацию! Индусский код и браузер в браузере на оси из браузера!
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|2.13, anonymous, 00:09, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Помню в двухтысячном у меня был целерон с 128мб оперативы и win98
> на борту. И у меня там всё работало без тормозов —
> абсолютно всё прикладное ПО включаяя фотошоп.. Что с тех пор изменилось
> что ось с консольным ФМ требует в два раза больше оперативы
> чем ось с традиционным гуиовым ФМ?..
Вопрос к инструментарию. 99% процентов используют то, что им готовят корпорации. Конечно, но никто не мешает откопать первый gtk, но не факт, что его реально сейчас заставить на современном железе с его HiDPI и прочими наворотами. Так же стоит отметить, что до разработки мэйнстримных проектов дорвались вэбщики. JS в том же Qt уже практически основной язык. Про всякие набирающие популярность реакты я скромно умолчу. И это направления, где платят очень хорошо. Поэтому быстрый тулкит, типа вот такого http://fox-toolkit.org/ так и будет висеть на двух-трёх энтузиастах. Да и то, пока им не надоест.
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|2.15, angra, 00:28, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Помню в 90-м у меня был МК-61 c 105 байт(не мега и даже не кило) оперативки. И там тоже всё прикладное ПО работало без тормозов по причине памяти. Фотошопа правда не было, зато куча игрушек была. Может мне тоже задать идиотский вопрос "что с тех пор изменилось?"
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|3.41, пох, 07:33, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Помню в 90-м у меня был МК-61 c 105 байт(не мега и
> даже не кило) оперативки. И там тоже всё прикладное ПО
> работало без тормозов по причине памяти. Фотошопа правда не было, зато
> куча игрушек была. Может мне тоже задать идиотский вопрос "что с
> тех пор изменилось?"
чо-чо, блок питания я спалил (в 52) - понаделали, сволочи, щелочных элементов с околонулевым внутренним сопротивлением, а оно, оказывается, могло работать только с солевыми. Ничего нонешние делать не умеют, даже батарейку. То ли дело в наши дни - то протечет, то разбухнет, вот это приключения!
Никто не хочет починить, кстати?
(61 у меня есть, купил уже сейчас, на барахолке, но он не так крут)
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|2.46, ya, 08:38, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ
>> В качестве браузера поставляется Firefox 52.7.1
> Ахаха.
Там не только ахаха, но и атата. Когда-то не мог поставить на комп с 256 Мб ОЗУ. Дико тормозил в процессе установки. К утру установка не закончиласть и моё терпение лопнуло. Так что, если здесь есть владельцы действительно старого железа, озаботьтесь установкой дополнительной планки памяти на время установки.
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