16.03.2018 11:34  Выпуск дисплейного сервера Mir 0.31

Состоялся релиз дисплейного сервера Mir 0.31, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Пакеты для установки в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu 16.04/17.10/18.04 (PPA1, PPA2) и Fedora 26/27/28. Основные изменения: До версии 2.0 обновлена прослойка MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral. В новый выпуск, в рамках подготовки к Ubuntu 18.04LTS, включены изменения, нарушающие ABI и расширяющие API.

Продолжена реализация поддержки средств для обеспечения запуска Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland. Обеспечена по умолчанию поддержка протокола xdg-shell V6, определяющего общие для всех окружений рабочих столов операции с окнами, пиктограммами, меню и указателями.



