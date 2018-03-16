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16.03.2018 11:34  Выпуск дисплейного сервера Mir 0.31

Состоялся релиз дисплейного сервера Mir 0.31, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Пакеты для установки в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu 16.04/17.10/18.04 (PPA1, PPA2) и Fedora 26/27/28.

Основные изменения:

  • До версии 2.0 обновлена прослойка MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral. В новый выпуск, в рамках подготовки к Ubuntu 18.04LTS, включены изменения, нарушающие ABI и расширяющие API.
  • Продолжена реализация поддержки средств для обеспечения запуска Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland. Обеспечена по умолчанию поддержка протокола xdg-shell V6, определяющего общие для всех окружений рабочих столов операции с окнами, пиктограммами, меню и указателями.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.30
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.29
  4. OpenNews: Дисплейный сервер Mir добавлен в репозитории Fedora
  5. OpenNews: Разработка дисплейного сервера Mir перенесена на Git и GitHub
  6. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mir, wayland
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  • 1.13, Sunderland93, 12:54, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    При этом Unity8 теперь не работает со свежими версиями Mir, и им предстоит большая работа по адаптации оболочки
     
  • 1.14, Аноним, 13:45, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Абсолютно не нужно из-за наличия Wayland.
     
     
  • 2.15, Аноним, 14:05, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Иди воображай вялого где-то в другом месте
     
  • 2.19, Не тот Аноним, 15:09, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Если почитать аргументы разработчиков Mir почему они не восприняли Wayland, то далеко все не так однозначно и ни те ни другие не знают, что будет в конце, после окончательной стабилизации, стандартизации и принятия в мейнстрим
    Возможно потребуется еще одна итерация разработки, где потребуется учесть опыт разработки и Mir и Wayland
    На мое ИМХО Mir имеет лучшую архитектуру
     
  • 1.16, waylandbeliver, 14:08, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов
    > Mir остаётся востребован в проектах Canonical для встраиваемых устройств и интернета вещей

    А в каких именно девайсах он используется?

     
  • 1.17, Аноним, 14:33, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Админы у вас какой-то сбой - комментарии пропадают.
     
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov, 14:42, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Админы у вас какой-то сбой - комментарии пропадают.

    Зато у модераторов всё путём - мементарии промодерируются.

     

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