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15.03.2018 09:52  Представлена 64-разрядная плата Raspberry Pi 3 Model B+

Спустя два года с момента создания Raspberry Pi 3 организация Raspberry Pi Foundation представила усовершенствованный вариант данной платы - Raspberry Pi 3 Model B+, который как и раньше построен на базе 64-разрядного SoC BCM2837B0 с CPU Cortex-A53 (ARMv8) и оснащён 1 Гб ОЗУ, но отличается несколькими важными усовершенствованиями:

  • Повышение тактовой частоты с 1.2 до 1.4GHz;
  • Задействование усовершенствованного чипа беспроводной связи Cypress CYW43455, поддерживающего стандарт 802.11ac, работу на частотах 2.4GHz и 5GHz и Bluetooth 4.2 (ранее используемый чип поддерживал 802.11n и Bluetooth 4.1);
  • Поставка чипа LAN7515 с гигабитным Ethernet. Чип подключается к шине USB 2.0, поэтому ограничен в пропускной способности и обеспечивает скорость передачи данных не выше 300 Mbps. Но и при таких условиях в тестах скорость передачи возросла в три раза (c 31 до 95 Mb/s);
  • Поддержка питания через порт Ethernet (PoE, Power-over-Ethernet c отдельным PoE HAT);
  • Улучшенная поддержка беспроводной загрузки (PXE) и загрузки с USB-накопителей;
  • Улучшенное управление температурой. При температуре чипа до 70° устанавливается частота 1.4GHz, но если температура превышает 70° частота снижается до 1.2GHz и также снижается подаваемое на чип напряжение, что позволяет минимизировать достижение температуры отсечки (80°).

Как и в прошлом варианте платы в Raspberry Pi 3 Model B+ доступны: полноразмерный порт HDMI, micro USB, Micro SD, 4 порта USB, порты 40 GPIO, DSI (подключение сенсорного экрана) и CSI (подключение камеры). Стоимость платы не изменилась и новую модель можно заказать за 35 долларов США.

Разработчики дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC (Krypton) подготовили обновление 8.2.4, специально приуроченное к выпуску новой модели Raspberry Pi и включающее все необходимые для работы на данной плате прошивки. Отмечается, что модернизация Wi-Fi и повышение тактовой частоты заметно улучшили характеристики Raspberry Pi 3 - в беспроводной сети удалось добиться потокового вещания видео со скоростью 105 Mb/sec на частоте 5GHz и 47 Mb/sec на частоте 2.4GHz, в то время как показатели прошлой модели не превышали 35 Mb/sec. Работа CPU на частоте 1.4GHz позволила поднять производительность GUI и ускорить декодирование видео HEVC с уровнем качества 1080p.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Подготовлены сборки LineageOS 15.1 (Android 8.1) для Raspberry Pi 3
  3. OpenNews: Официально представлена плата Raspberry Pi 3 c 64-разрядным CPU, Wi-Fi и Bluetooth
  4. OpenNews: Выпуск Raspberry Pi Desktop для ПК и Raspbian для Raspberry Pi
  5. OpenNews: Проект Raspberry Pi анонсировал плату Zero W с Bluetooth и Wi-Fi
  6. OpenNews: Начались поставки варианта Raspberry Pi 3 в форм-факторе планки памяти
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: raspberrypi
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  • 1.1, Аноним, 10:07, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Занятно, что арм8 на 1.4 ГГц обходится пассивным охлаждением. 486 так не мог.
     
     
  • 2.3, killer256, 10:11, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    так раньше и техпроцесс был другой.. и архитектура очень поменялась.. и трава зеленее была
     
     
  • 3.6, kuku, 10:18, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >и трава зеленее была

    :) Трудно ей позеленеть. Экология...

    Если это имелось в виду.

     
  • 2.4, Василий Теркин, 10:12, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Разный технологический процесс и архитектура. Еще вспомните ламповые усилители....
     
  • 2.7, Аноним, 10:19, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это китайские гигагерцы.
     
  • 2.8, Аноним, 10:19, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    486 на 1.4 ГГц не мог.
     
  • 1.2, Аноним, 10:09, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а причем тут опеннет Оно же не свободное ни разу Да и лялих без костылей не по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:22, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ФриБЗДы вообще поставишь?
     
  • 1.5, aurved, 10:14, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пропускная способность проводной сети возросла с 95 до 315 Мб/с
     

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