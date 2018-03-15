15.03.2018 09:52  Представлена 64-разрядная плата Raspberry Pi 3 Model B+

Спустя два года с момента создания Raspberry Pi 3 организация Raspberry Pi Foundation представила усовершенствованный вариант данной платы - Raspberry Pi 3 Model B+, который как и раньше построен на базе 64-разрядного SoC BCM2837B0 с CPU Cortex-A53 (ARMv8) и оснащён 1 Гб ОЗУ, но отличается несколькими важными усовершенствованиями: Повышение тактовой частоты с 1.2 до 1.4GHz;

Задействование усовершенствованного чипа беспроводной связи Cypress CYW43455, поддерживающего стандарт 802.11ac, работу на частотах 2.4GHz и 5GHz и Bluetooth 4.2 (ранее используемый чип поддерживал 802.11n и Bluetooth 4.1);

Поставка чипа LAN7515 с гигабитным Ethernet. Чип подключается к шине USB 2.0, поэтому ограничен в пропускной способности и обеспечивает скорость передачи данных не выше 300 Mbps. Но и при таких условиях в тестах скорость передачи возросла в три раза (c 31 до 95 Mb/s);

Поддержка питания через порт Ethernet (PoE, Power-over-Ethernet c отдельным PoE HAT);

Улучшенная поддержка беспроводной загрузки (PXE) и загрузки с USB-накопителей;

Улучшенное управление температурой. При температуре чипа до 70° устанавливается частота 1.4GHz, но если температура превышает 70° частота снижается до 1.2GHz и также снижается подаваемое на чип напряжение, что позволяет минимизировать достижение температуры отсечки (80°). Как и в прошлом варианте платы в Raspberry Pi 3 Model B+ доступны: полноразмерный порт HDMI, micro USB, Micro SD, 4 порта USB, порты 40 GPIO, DSI (подключение сенсорного экрана) и CSI (подключение камеры). Стоимость платы не изменилась и новую модель можно заказать за 35 долларов США. Разработчики дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC (Krypton) подготовили обновление 8.2.4, специально приуроченное к выпуску новой модели Raspberry Pi и включающее все необходимые для работы на данной плате прошивки. Отмечается, что модернизация Wi-Fi и повышение тактовой частоты заметно улучшили характеристики Raspberry Pi 3 - в беспроводной сети удалось добиться потокового вещания видео со скоростью 105 Mb/sec на частоте 5GHz и 47 Mb/sec на частоте 2.4GHz, в то время как показатели прошлой модели не превышали 35 Mb/sec. Работа CPU на частоте 1.4GHz позволила поднять производительность GUI и ускорить декодирование видео HEVC с уровнем качества 1080p.



