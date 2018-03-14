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14.03.2018 12:34  Критическая уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любого пользователя

В предоставляемом в Samba LDAP-сервере с реализацией контроллера домена Active Director выявлена критическая уязвимость (CVE-2018-1057), которая позволяет любому непривилегированному пользователю, авторизированному через LDAP, изменить пароль других пользователей, в том числе администраторов и привилегированных пользователей контроллера домена.

Проблеме подвержены все выпуски Samba 4.x. Уязвимость вызвана ошибкой в задании полномочий на смену пароля в AD. Право на смену пароля задаётся в AD как расширенный объект доступа, который по умолчанию предоставляет право смены пароля не только для объектов пользователя (self), но и для любых других объектов (world). Проблема проявляется только в Samba Active Directory DC и не проявляется в Samba3, доменах NT4, классических доменах и на файловых серверах.

Отследить недавние изменения паролей можно командой: 


   ldbsearch -H /usr/local/samba/private/sam.ldb objectclass=user pwdLastSet msDS-KeyVersionNumber

Для защиты без обновления можно использовать специально подготовленный скрипт samba_CVE-2018-1057_helper, который позволяет отозвать у всех объектов пользователей, в том числе компьютеров пользователей, право смены паролей в контексте "world" и оставить только право смены собственного пароля. До установки обновления также можно временно запретить смену паролей, добавив в файл конфигурации smb.conf строку "check password script = /bin/false", или установив минимальный размер пароля в максимально возможное значение (2 Гб).

Уязвимость устранена в выпусках Samba 4.8.0, 4.7.6, 4.6.14 и 4.5.16. Обновления пакетов с устранением уязвимости уже доступны в Debian, FreeBSD, Ubuntu и Fedora. Исправление пока не выпущено для openSUSE. RHEL и SUSE Linux Enterprise проблеме не подвержены, так как не используют Samba 4 AD DC.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.samba.org/archiv...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.7.0
  3. OpenNews: Обновление Samba 4.7.3, 4.6.11 и 4.5.15 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление Samba 4.6.8, 4.5.14 и 4.4.16 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Heimdal Kerberos, затрагивающая Samba 4
  6. OpenNews: Уязвимость в Samba, позволяющая выполнить код на сервере
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: samba
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  • 1.1, Аноним, 12:48, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    только вчера в протоколе исправили уязвимости, и тут на опять вылезло.
     
     
  • 2.3, пох, 12:53, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ну а причем бы тут - протокол. Ляп не в протоколе, а в схеме.

    (а жаль, прекрасно было бы такое же - во всех windows ad... любой компьютерный акаунт меняет все пароли, какие хочет ;-)

     
     
  • 3.10, pavlinux, 14:21, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ты пропустил предыдущие 25 лет Виндуза, там не пароли, там через АД БИОС коллективно прошивали.
     
  • 3.11, EHLO, 14:24, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Зачем так сложно?
    На, выбирай https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-26/opec-1/Microsoft.ht
     
  • 1.2, Аноним, 12:48, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В Red Hat как чувствовали, отказываясь делать AD DC на ] Samba.
     
     
  • 2.4, redgad, 13:05, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В Red Hat как чувствовали, отказываясь делать AD DC на ] Samba.

    мы _знали_
    (не про саму уязвимость, конечно, а про то, какими руками четвертая самба написана)


     
     
  • 3.5, Аноним, 13:28, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что, их Лёня тоже участвовал?
     
     
  • 4.6, Аноним, 13:50, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лёня пишет альтернативу samba и встраивает её в systemd.
     
     
  • 5.7, Аноним, 14:07, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Лёня пишет альтернативу samba и встраивает её в systemd.

    symbad ?
      

     
     
  • 6.8, Аноним, 14:14, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    systemd-symbadd... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.13, Anonymouse, 15:04, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    symbad-morehod
     
  • 5.9, kvaps, 14:17, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще там FreeIPA который на 386ds построен
     

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