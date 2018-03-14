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14.03.2018 11:15  Во FreeBSD устранены уязвимости Meltdown и Spectre V2

Для FreeBSD выпущено официальное обновление с исправлениями для блокирования атак Spectre V2 и Meltdown. Исправление доступно в ветках FreeBSD stable/11, 11.1-STABLE, releng/11.1 и 11.1-RELEASE-p8. Защита пока реализована только для архитектуры x86_64. Обновление для FreeBSD 10.x и других архитектур, включая i386, планируется сформировать позднее.

Защита от Meltdown (CVE-2017-5754) базируется на применяемой во многих ОС технике PTI (Page Table Isolation), основанной на разделении таблиц страниц памяти ядра и пространства пользователя при переключении контекста во время системного вызова. Патч также включает оптимизации при помощи инструкции PCID, позволяющие снизить негативное влияние на производительность при включении PTI.

Защита от второго варианта атаки Spectre (CVE-2017-5715) основана на использования режима IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation), представленного компанией Intel в недавнем обновлении микрокода. IBRS позволяет во время работы в зависимости от ситуации разрешать и запрещать спекулятивное выполнение косвенных переходов, например, запрещать во время обработки прерываний, системных вызовов и переключений контекста. Для применения защиты от Spectre обязательно требуется наличие обновлённого микрокода для процессоров Intel.

Применение IBRS может быть отключено через sysctl hw.ibrs_disable, а PTI отключается через sysctl vm.pmap.pti в /boot/loader.conf (по умолчанию PTI включен, но его применение не всегда целесообразно из-за существенного негативного влияния на производительность, который во многих ситуациях не сопоставим с риском).



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Защита от атаки Meltdown в OpenBSD. Стабильное обновление микрокода Intel. Иски против AMD
  3. OpenNews: Для FreeBSD и QEMU/KVM реализованы механизмы блокировки атак Spectre и Meltdown
  4. OpenNews: Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime
  5. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  6. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: meltdown, freebsd, spectre
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  • 1.1, Аноним, 11:37, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Как насчёт Retpoline? Ах да, они же не любят GCC...
     
     
  • 2.2, Andrey Mitrofanov, 12:04, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    > Как насчёт Retpoline? Ах да, они же не любят GCC...

    LMDDGTFY https://duckduckgo.com/?q=Retpoline+llvm+freebsd
       =>https://reviews.freebsd.org/D14242
          =>
    [I]" Wed, Feb 28, 2:58 PM
    Closed by commit rS330110: Add kernel retpoline option for amd64 (authored by emaste, committed by ). "[/I]

     
     
  • 3.8, Аноним, 13:18, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Что ж, это недурно. В моём линуксе GCC 7.3 всё ещё на стадии тестирования.
     
     
  • 4.9, pavlinux, 14:24, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В Debian 8 уже gcc-4.9 портировали.
     
  • 1.3, fi, 12:21, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >представленного компанией Intel в недавнем обновлении микрокода

    ага, почти у всех процессор виснет :)))))))))))))), т.к. микрокод кривой

     
     
  • 2.4, Аноним, 12:32, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    процессор повис — фрибсд не взломаешь
     
  • 1.5, пох, 12:35, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    перевожу: замерженный в stable MFC наконец-то добрался и до RELENG.
    Очень удачно, что при этом они сделали (что последнее время случается крайне редко) патч, для тех, кто не может почему-то обновляться из svn. Я и не надеялся уже.

    Ну вы поняли, для чего он на самом деле вменяемым людям нужен? ;-)

     
     
  • 2.10, pavlinux, 14:26, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Очень удачно, что при этом они сделали

    Сам не похвалишь - никто BSD не похвалит.

     
     
  • 3.14, пох, 15:07, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    беда хейтеров - они даже не понимают, что читают.

    это была не похвала, ни разу.


     
  • 1.7, Аноним, 12:55, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Молодцы Сейчас накатим и ежедневную дозу таблеток от паранойи можно немного уме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, pavlinux, 14:26, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Молодцы. Сейчас накатим и ежедневную дозу таблеток от паранойи можно немного уменьшить.

    За эти три месяца вас сколько раз ломали?
    Погодь, дай угадаю, 127.0.0.1 ... угу примерно -200 раз,
    из них -199 - попыткы скомпилить рабочий эксплойт.  


     
  • 1.12, pavlinux, 14:31, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    FreeBSD™ - самая стабильная® и безопасная ОС, но позже. ©1993
     
  • 1.13, pavlinux, 14:32, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кстати, а Шланге jmp *(rax) добавили?
     

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