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13.03.2018 23:04  Проект Let's Encrypt ввёл в строй протокол ACMEv2 и поддержку масок

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о внедрении второй версии протокола ACME и обеспечении возможности использования масок в сертификатах. Маски позволяют охватить в одном сертификате группу поддоменов (например, *.example.com).

Для создания сертификатов с масками требуется наличие клиентского ПО с поддержкой протокола ACMEv2. Для пользователей уже получивших сертификаты при помощи протокола ACMEv1 для получения сертификатов с масками требуется повторная авторизация (для получения сертификатов без масок можно продолжить использование ACMEv1). Для подтверждения доменов, для которых будут запрашиваться сертификаты с маской, первое время будет допустима только верификация через DNS, подтверждающая владение базовым доменом. В дальнейшем не исключена реализация и других методов верификации.

Поддержка масок относилась к наиболее востребованным возможностям, чаще всего упоминаемым в пожеланиях к Let's Encrypt. Ожидается, что сертификаты с масками, которые заметно упрощают работу при задействовании на сайте нескольких поддоменов, станут важным звеном для достижении цели проекта Let's Encrypt - 100% охват сайтов протоколом HTTPS (сейчас доля сайтов с HTTPS составляет 69%, из которых 42% пользуются сертификатами Let's Encrypt).

  1. Главная ссылка к новости (https://community.letsencrypt....)
  2. OpenNews: Let's Encrypt опубликовал описание атаки и план по устранению проблемы
  3. OpenNews: Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2018 год
  4. OpenNews: Let's Encrypt занял 36% рынка удостоверяющих центров
  5. OpenNews: Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: letsencrypt, cert
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  • 1.1, Яблочко, 23:23, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Уже есть где-то инфа как перевести старый клиент (где сертификат генерился для каждого поддомена отдельно с использованием проверки через другой веб-сервер, параметр webroot), на новый с использованием wildcard?
     
     
  • 2.12, Аноним, 02:47, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Обновить клиента и вручную запустить новую генерацию сертификата с выбором новой... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 23:24, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Lets encrypt - потрясающее ПО.
     
     
  • 2.3, Аноним, 23:32, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваш сервер аж трисёт??
     
  • 1.4, Аноним, 00:00, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Такая вот монополия на рынке ssl-сертов, но без клыков большой и жадной корпорац... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, _, 00:10, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Первая доза всегда бесплатно 😏
     
  • 2.6, Johny, 00:24, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    не вижу ничего хорошего в том что какая-то группа хитрозадых личностей фактически монополизировала контроль над вебом.

    захотят - уберут завтра из своего "единого списка выданных сертификатов" все российские в качестве санкций, вот радости то.

     
     
  • 3.7, nobody, 00:31, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так может сделать любой другой "центр", только этот хотя бы бесплатный ;)
     
  • 3.8, qwe, 00:31, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > захотят - уберут завтра из своего "единого списка выданных сертификатов" все российские в качестве санкций

    Как говорит Екатерина Шульман: "отстаивайте политические права и свободы. ифонов и роботов вам если что завезут, а вот прав и свобод не завезут".

     
  • 3.9, vitalif, 01:42, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да уж пусть лучше они, чем родное ФСБ с каким-нибудь MITM "сертификатом национальной безопасности"
     
  • 2.10, Аноним, 01:44, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На список спонсоров посмотри Они в эту тушку все одновременно уцепились и кажды... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, commiethebeastie, 02:30, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >100% охват сайтов протоколом HTTPS

    А потом их перестанут выдавать всяким мещанам. А когда очнутся, браузеры уже и не поддерживают http.

     

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