05.03.2018 11:23  В LibreOffice будут задействованы родные диалоги GTK+ 3

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|3.13, Anonimus, 12:04, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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А в GTK3 нет визуальных тем с закосом под GTK2? Сам не в восторге от того что мне под обычный монитор толкают огромные тачскриновские интерфейсы.
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|2.7, iZEN, 11:36, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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> выглядит инородно жуть. Рэд Хат все никак не успокоится и толкает этот
> ужас ГТК 3 во все, до чего дотянется =(
GTK3 необходим для экранов, чувствительных к нажатию (touchscreen).
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|3.10, Lester, 11:51, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Вот только LibreOffice явно не относится к списку программ, которые удобно использовать с такими экранами.
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|3.29, А., 13:46, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Между кнопками делают промежуток, для защиты от случайного нажатия, вместо соседней кнопки.
А такие критичные кнопки, как "не сохранять", ииногда выносят сильно вбок от Cancel/Ok.
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|1.15, Anonymoustus, 12:30, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Откуда вообще всё это лезет? Кто все эти люди? Где они учились ремеслу своему? Почему они не знают, что визуальный дизайн предполагает обязательные «хлебные крошки», иначе у юзера от ГУЯ сносит башню? Поистине — в страшное время живём.
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|3.37, Anonymoustus, 14:17, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что значит «продаётся»? Это сленговое название одной из идей дизайна программных интерфейсов. Если вы про это узнали только сегодня — что ж, поздравляю вас, приятно каждый день что-то новое узнавать. Могу ещё по случаю предложить вам ознакомиться с дизайнерскими идеями Джефа Раскина. В то время их сочли слишком необычными, так скажем, а теперь понемногу там и сям реализовывают.
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|2.23, Anonymoustus, 13:31, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Без теней можно было в стилях виндов 3.x и 9.x, которые делали умные люди, специалисты. А в этой однотонной блеклой каше даже с тенями теряешься. У программеров поколения Z популярна всякая кислотная визуальна шиза. Я вот сегодня установил Komodo Edit — хотел вместо простого редактора использовать местами для некоторых своих мелочей. Ужаснулся, без шуток, при виде интерфейса. Он не просто непонятен — он непонятен даже с подсказками и открытым мануалом. Классического оформления _нету_, остались только темы. Все темы напрочь наркоманские. Жрёт полгига памяти с одним текстовым файлом на пару строк. Тормозит при этом адски. Снёс. Невозможно работать. А вот NetBeans 8-й — очень приятен, красота, удовольствие пользоватья. А виндовый текстовый редактор EmEditor с 16-битовыми значками из 90-х — просто идеал понятности. Это вот к вопросу о мнимом «прогрессе».
Скриншот добавлю: http://i102.fastpic.ru/big/2018/0305/a9/68d842932d02b1113e042b9aa44bc3a9.png
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|3.30, Crazy Alex, 13:48, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Судя по скриншоту - там оформление настолько классическое, насколько вообще возможно, a-la Word 6. Панели чуть упорядочить, чтобы места поменьше жрали, и только. Всё перед глазами, иконки стандартные, меню есть, область редактирования тоже привычная - что не так-то?
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|4.36, Anonymoustus, 14:12, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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На верхнем скриншоте нет заголовка окна, нет информационного значка о типе этого окна, кнопки вообще не похожи на кнопки, нестандартные. Сплошные нарушения. Юзер впадёт в прострацию. Не за что зацепиться, страшно во что-нибудь ткнуть курсором. Даже тень какая-та увечная. Я про мелкое окно говорю, а не про основное.
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