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05.03.2018 11:23  В LibreOffice будут задействованы родные диалоги GTK+ 3

В следующем значительном выпуске LibreOffice 6.1 при использовании бэкенда GTK3 в диалоговых окнах будут использоваться штатные диалоги сообщений GTK+ 3, вместо диалогов, симулируемых подсистемой VCL (Visual Components Library) с использованием элементов тем оформления GTK. Всего предложено 465 встроенных диалогов LibreOffice и 89 диалогов, определённых через ui-файлы GtkBuilder. Для обеспечения локализации использованы штатные файлы .mo вместо собственного формата поставки переводов.

Новое оформление:

Старое оформление:



  1. Главная ссылка к новости (http://caolanm.blogspot.ru/201...)
  2. OpenNews: В LibreOffice обеспечена поддержка Wayland
  3. OpenNews: Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса
  4. OpenNews: Оформление LibreOffice будет оптимизировано для KDE Plasma 5
  5. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  6. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: libreoffice, gtk
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  • 1.2, Аноним, 11:28, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Как вернуться к старому оформлению?
     
     
  • 2.6, iZEN, 11:35, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    При сборке LibreOffice из исходников в опциях выбрать "GTK2": https://www.freshports.org/editors/libreoffice/
     
     
  • 3.13, Anonimus, 12:04, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А в GTK3 нет визуальных тем с закосом под GTK2? Сам не в восторге от того что мне под обычный монитор толкают огромные тачскриновские интерфейсы.
     
  • 1.4, Анонимус_б6_выпуск_3, 11:33, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    выглядит инородно жуть. Рэд Хат все никак не успокоится и толкает этот ужас ГТК 3 во все, до чего дотянется =(
     
     
  • 2.7, iZEN, 11:36, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    > выглядит инородно жуть. Рэд Хат все никак не успокоится и толкает этот
    > ужас ГТК 3 во все, до чего дотянется =(

    GTK3 необходим для экранов, чувствительных к нажатию (touchscreen).


     
     
  • 3.10, Lester, 11:51, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    Вот только LibreOffice явно не относится к списку программ, которые удобно использовать с такими экранами.
     
  • 3.21, Аноним, 13:25, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    т е не нужен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Crazy Alex, 13:43, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Для либры - определённо. Там, знаете ли, клавиатура под рукой. А обычно - и мышь тоже.
     
     
  • 5.35, Аноним, 14:06, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что у нас избыток touch девайсов на гноме 3 Можете назвать три А этот убоги... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, X4asd, 12:10, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    вообще ни какой существенной разницы большие кнопки это разумеется плюс но п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 13:26, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если у вас задержки в развитии - то да ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, А., 13:46, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Между кнопками делают промежуток, для защиты от случайного нажатия, вместо соседней кнопки.
    А такие критичные кнопки, как "не сохранять", ииногда выносят сильно вбок от Cancel/Ok.
     
  • 1.5, Аноним, 11:34, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Очень важное новшество.
     
  • 1.8, Аноним, 11:38, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В диалоге сохранения Ctrl S не работает сочетание Ctrl L редактировать путь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 11:44, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Намедни отключил gtk3, потому что оно рисовало фоны контролов со списками чорным... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, чебурнет.рф, 11:54, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Это лебедь подрался со щукой.
     
     
  • 3.39, Чупачупс, 14:40, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Однажды лебедь раком щуку...
     
  • 2.12, Аноним, 12:02, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это виноват софт GTK3 здесь косвенно да, их славный минимализм и отключение фи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Anonymoustus, 12:30, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Откуда вообще всё это лезет? Кто все эти люди? Где они учились ремеслу своему? Почему они не знают, что визуальный дизайн предполагает обязательные «хлебные крошки», иначе у юзера от ГУЯ сносит башню? Поистине — в страшное время живём.
     
     
  • 2.16, Аноним, 12:34, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +13 +/
    Хлебные крошки это прошлый век, гномодизайнеры используют кокаиновые крошки, из-за которых им сносит башню.
     
  • 2.28, Crazy Alex, 13:44, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты о чём вообще?
     
     
  • 3.32, Аноним84701, 13:51, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Ты о чём вообще?

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  • 2.34, Аноним, 14:03, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    В 1983, кажется, году MS-DOS версии, кажется, 2 0 научился работать с подкаталог... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Anonymoustus, 14:17, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что значит «продаётся»? Это сленговое название одной из идей дизайна программных интерфейсов. Если вы про это узнали только сегодня — что ж, поздравляю вас, приятно каждый день что-то новое узнавать. Могу ещё по случаю предложить вам ознакомиться с дизайнерскими идеями Джефа Раскина. В то время их сочли слишком необычными, так скажем, а теперь понемногу там и сям реализовывают.
     
  • 1.17, Аноним, 12:46, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    лучше на Qt перепишите - надоело блин!
     
     
  • 2.40, Anomus, 15:17, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А по мне, так у KDE/Qt убогий интерфейс, с Gnome/GTK никаких проблем не вижу.
     
  • 1.18, Аноним, 12:55, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Qt'ники тоже собираются сакапавать qtwidged
     
  • 1.19, Аноним, 12:57, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    как же оно ущербно выглядит... и как же хорошо, что есть VCL kde
     
  • 1.20, adolfus, 13:08, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Еще бы эти говенные тени окон убрать. Неужели простой рамки недостаточно?
     
     
  • 2.23, Anonymoustus, 13:31, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Без теней можно было в стилях виндов 3.x и 9.x, которые делали умные люди, специалисты. А в этой однотонной блеклой каше даже с тенями теряешься. У программеров поколения Z популярна всякая кислотная визуальна шиза. Я вот сегодня установил Komodo Edit — хотел вместо простого редактора использовать местами для некоторых своих мелочей. Ужаснулся, без шуток, при виде интерфейса. Он не просто непонятен — он непонятен даже с подсказками и открытым мануалом. Классического оформления _нету_, остались только темы. Все темы напрочь наркоманские. Жрёт полгига памяти с одним текстовым файлом на пару строк. Тормозит при этом адски. Снёс. Невозможно работать. А вот NetBeans 8-й — очень приятен, красота, удовольствие пользоватья. А виндовый текстовый редактор EmEditor с 16-битовыми значками из 90-х — просто идеал понятности. Это вот к вопросу о мнимом «прогрессе».

    Скриншот добавлю: http://i102.fastpic.ru/big/2018/0305/a9/68d842932d02b1113e042b9aa44bc3a9.png

     
     
  • 3.30, Crazy Alex, 13:48, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Судя по скриншоту - там оформление настолько классическое, насколько вообще возможно, a-la Word 6. Панели чуть упорядочить, чтобы места поменьше жрали, и только. Всё перед глазами, иконки стандартные, меню есть, область редактирования тоже привычная - что не так-то?
     
     
  • 4.36, Anonymoustus, 14:12, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На верхнем скриншоте нет заголовка окна, нет информационного значка о типе этого окна, кнопки вообще не похожи на кнопки, нестандартные. Сплошные нарушения. Юзер впадёт в прострацию. Не за что зацепиться, страшно во что-нибудь ткнуть курсором. Даже тень какая-та увечная. Я про мелкое окно говорю, а не про основное.
     
  • 1.24, vz, 13:32, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Виндовых тетушек перекосит.
     
  • 1.25, Борщдрайвен бигдата, 13:38, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Т.е. выбросили свой велосипед в пользу уже готового? Хорошо.
     
     
  • 2.31, Crazy Alex, 13:49, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Только у готового - колёса скрипят при езде так, что вороны дохнут с перепугу и какие-то слегка квадратные... Зато готовый, угу
     
  • 1.38, Аноним, 14:28, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему бы и нет Будет выглядеть более аутентично Да и GTK развивается https... весь текст скрыт [показать]
     

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