05.03.2018 11:23  В LibreOffice будут задействованы родные диалоги GTK+ 3

Без теней можно было в стилях виндов 3.x и 9.x, которые делали умные люди, специалисты. А в этой однотонной блеклой каше даже с тенями теряешься. У программеров поколения Z популярна всякая кислотная визуальна шиза. Я вот сегодня установил Komodo Edit — хотел вместо простого редактора использовать местами для некоторых своих мелочей. Ужаснулся, без шуток, при виде интерфейса. Он не просто непонятен — он непонятен даже с подсказками и открытым мануалом. Классического оформления _нету_, остались только темы. Все темы напрочь наркоманские. Жрёт полгига памяти с одним текстовым файлом на пару строк. Тормозит при этом адски. Снёс. Невозможно работать. А вот NetBeans 8-й — очень приятен, красота, удовольствие пользоватья. А виндовый текстовый редактор EmEditor с 16-битовыми значками из 90-х — просто идеал понятности. Это вот к вопросу о мнимом «прогрессе». Скриншот добавлю: http://i102.fastpic.ru/big/2018/0305/a9/68d842932d02b1113e042b9aa44bc3a9.png

