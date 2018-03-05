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05.03.2018 09:00  GitHub выпустил Git LFS 2.4.0

Состоялся релиз системы хранения Git LFS 2.4.0 (Git Large File Storage), развиваемой GitHub и позволяющей использовать Git для отслеживания версий больших файлов, содержащих наборы данных, звук, видео и графику. В штатном Git-репозитории большие файлы заменяются на текстовые ссылки, указывающие на контент в отдельном внешнем репозитории, что позволяет избежать повторного копирования файлов при клонировании и извлечении репозитория. При выполнении операций checkout большие файлы не загружаются вместе с остальными данными, а синхронизируются с сервера и хранятся в единственной копии. В рамках проекта подготовлены специальное дополнение к Git, переработанный для эффективной передачи больших данных HTTP-клиент и реализация сервера. Код распространяется под лицензией MIT.

Основные новшества:

  • Представлен полностью новый движок (filepath-filter) для обработки масок включения/исключения файлов в хранилище, связанных с опциями "--include" и "--exclude". В новом движке появилась возможность указания диапазонов и классов символов.
  • Унифицированы индикаторы прогресса выполнения операций, которые теперь основаны на одном коде и соответствуют стилю Git: 
    
   ~/example (master) $ git lfs prune
   prune: 13 local object(s), 3 retained" prune.log
   prune: Deleting objects:  80% (8/10), done" prune.log
  • Приведёт в порядок индикатор прогресса загрузки объектов Git LFS, убрано упоминание о пропущенных объектах и выведена информация о средней скорости загрузки: 
    
   ~/Desktop $ git lfs clone git@github.com:ttaylorr/example.git
   Cloning into 'example'...
   # ...
   Downloading LFS objects:  40% (55/136), 96 MB | 15 MB/s
  • Обеспечено включение любых связанных ссылок в составе запросов к API, что в будущем планируется использовать для предоставления возможности применения Git LFS для совершения pull-запросов;
  • В команду "git lfs ls-files" добавлены новые опции '--all', '--include', '--exclude' и '--size', а также обеспечен показ прокэшированных LFS-объектов;
  • В команду "git lfs migrate" добавлена опция '--skip-fetch' для миграции в offline-режиме и обеспечена возможность применения префикса '^' в аргументах c refspeс.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.github.com/2018-0...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  3. OpenNews: Доступен Gitlab 8.2 с поддержкой хранилища больших файлов Git LFS
  4. OpenNews: GitHub представил Git-хранилище для больших файлов
  5. OpenNews: GitHub объявил о доступности хранилища больших файлов для всех репозиториев
  6. OpenNews: Microsoft и GitHub портируют GVFS (Git Virtual File System) для Linux и macOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: git, lfs
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  • 1.3, Аноним, 11:46, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    и всё таки, какого размера большие файлы png иконки - это большие файлы 100K... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:15, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Все бинари как минимум
     
     
  • 3.6, annual slayer, 13:00, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    png иконки это бинарные файлы
     
     
  • 4.8, Аноним, 13:45, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поэтому логично их хранить в LFS независимо от размера Вряд ли в них будут внос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, YetAnotherOnanym, 12:14, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хммм... "Git LFS servers can offload object storage to cloud services like S3" - интересно, насколько оно заточено именно под Амазон. А то можно было бы с каким-нибудь альтернативным бэкендом развернуть, если понадобится.
     
     
  • 2.7, annual slayer, 13:01, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    есть открытые альтернативы в таким же интерфейсом как y s3
     

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