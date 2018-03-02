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02.03.2018 00:52  Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5

Состоялся релиз frama-clang 0.0.5, плагина для Сlang на базе свободной платформы для статического анализа кода Frama-C. Несмотря на то, что проект существует около года, он уже является рабочим полнофункциональным анализатором кода, написанного на языках Си и Си++, выявляющим возможные проблемы в файлах .cpp, .c++, .c, .cxx, .cc и .ii (файлы препроцессора). Плагин Fragma-C для Clang поставляется под смешанной лицензией LGPL/BSD.

  1. Главная ссылка к новости (http://frama-c.com/frama-clang...)
  2. OpenNews: Facebook открыл RacerD, статический анализатор для многопоточного кода на Java
  3. OpenNews: Статистический анализ предрекает рост популярности Go и сохранение позиций Си
  4. OpenNews: Google представил OSS-Fuzz, сервис для анализа безопасности открытого ПО
  5. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 5.0
  6. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядер Linux 4.4 и 4.9 при помощи Clang
Автор новости: Ne01eX
Тип: Программы
Ключевые слова: clang, analyzer
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  • 1.1, Аноним, 09:19, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    "Гори-гори ясно, чтобы не погасло!"
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:35, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –6 +/
    Гори оно огнём, если там шланг.
     
     
  • 3.5, Ne01eX, 09:49, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > Гори оно огнём, если там шланг.

    Fragma-C отдельный статический анализатор. fragma-clang отдельный плагин для Clang. Мухи отдельно, котлеты отдельно.

     
  • 3.15, Mezozoysky, 12:06, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Пардон за оффтоп. А в чем проблема шланга? 4 года использую, как основной компилятор на работе и дома и за это время не уловил, чем он принципиально хуже гцц. Поясните, плз, если не сложно.
     
  • 2.4, Ne01eX, 09:41, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Не погаснет, я думаю. :-) В отличии от проприетарных продуктов, здесь есть полная возможность для развития (как плагина для Сlang, так и Fragma-С) силами сообщества. :-)
     
  • 1.6, x0r, 10:14, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Классная штука, но похоже задолбаешься собирать
     
     
  • 2.11, Ne01eX, 11:03, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А под какой дистрибутив надо?
     
     
  • 3.13, x0r, 11:21, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    centos 6
     
  • 1.7, Вареник, 10:15, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Успехов проекту!
     
  • 1.9, Аноним, 10:25, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как оно в сравнении со scan-build?
     
     
  • 2.10, Ne01eX, 10:40, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да вроде не делал никто таких сравнений. Ниша свободна, можете попробовать fragma-clang и отписаться по результатам.  Будьте первопроходцем. :-)
     
     
  • 3.18, Аноним, 13:06, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не, не буду Вспомнил, что пробовал его безо всяких шлангов Чтобы был толк, над... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 11:24, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    PVS-Studioкапец?
     
     
  • 2.16, leap42, 12:46, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ещё с момента появления

    cppcheck -q -x c --enable=all --suppress=missingIncludeSystem .

    прост у cppcheck отдел маркетинга послабее

     
     
  • 3.17, Анонис, 13:03, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    нету такой опции -x
     
  • 3.19, Аноним, 13:08, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    cppcheck 8212 искючительно примитивный инструмент Какие-то элементарные ошиб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, Аноним, 13:21, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    cppcheck умеет согласно Wikipedia https ru wikipedia org wiki Cppcheck Прове... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, Аноним, 13:38, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > согласно Wikipedia

    То есть на практике ты его применять не пробовал.

     

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