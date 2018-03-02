02.03.2018 00:52  Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5

Состоялся релиз frama-clang 0.0.5, плагина для Сlang на базе свободной платформы для статического анализа кода Frama-C. Несмотря на то, что проект существует около года, он уже является рабочим полнофункциональным анализатором кода, написанного на языках Си и Си++, выявляющим возможные проблемы в файлах .cpp, .c++, .c, .cxx, .cc и .ii (файлы препроцессора). Плагин Fragma-C для Clang поставляется под смешанной лицензией LGPL/BSD.



