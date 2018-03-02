02.03.2018 00:52  Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5

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|3.5, Ne01eX, 09:49, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Гори оно огнём, если там шланг.
Fragma-C отдельный статический анализатор. fragma-clang отдельный плагин для Clang. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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|3.15, Mezozoysky, 12:06, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Пардон за оффтоп. А в чем проблема шланга? 4 года использую, как основной компилятор на работе и дома и за это время не уловил, чем он принципиально хуже гцц. Поясните, плз, если не сложно.
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|2.4, Ne01eX, 09:41, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Не погаснет, я думаю. :-) В отличии от проприетарных продуктов, здесь есть полная возможность для развития (как плагина для Сlang, так и Fragma-С) силами сообщества. :-)
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