26.02.2018 19:30  В Firefox 60 может исчезнуть возможность индивидуального управления Cookie

|
|
|
|1.1, Аноним, 19:35, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+19 +/–
|
П!!!!!.
Впрочем ожидаемо. Последние годы у Файрфокса одни ухудшения, обрезания и ограничения.
|
|
|
|
|
|3.59, AlAvis, 23:08, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
"Быстрее в разы" - это в мечтах Мозиллы ? По сравнению с 56 тесты показывают равную скорость . На багзилле трекеры что в некоторых случаях даже древнему 52 уступает . Быстрее может быть только если сравнивать "старый" забитый расширениями и новый во всей "красоте" кастрата .
|
|1.6, Онаним, 19:37, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
|
Ставите расширение "self destroying cookies", выбираете несколько сайтов куки которых вам нужны, остальные все трутся как только закрыл страницу и нет проблем. Конечно, посмотреть какие конкретно куки сохранены и что в них тоже бывает интересно, но я не вижу ничего плохого в том, если эта функциональность будет вынесена в отдельное расширение или вообще в отдельное приложение, которое будет работать напрямую с sqlite-базой Firefox-а.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.23, Noname, 20:31, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Ну дак это обычный цикл разработки когда что-то новое добавляют по мере развития программы, исключения это игры, но не все альфы, бетки исключаем.
|
|
|
|
|
|
|
|4.61, Crazy Alex, 23:16, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Ну растеряют остатки пользовательской базы, делов-то. Тому одной мелочи прямо сейчас не хватило, другому - другой, что на старых версиях сидеть не надо - всех приучили... вот и сбегут на хром или (надеюсь) ещё куда. И крайне мал шанс, что вернутся обратно.
|
|1.20, чебурнет.рф, 20:28, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
Я попрощался с этим броузером года 3 назад. И каждая новая новость про него только укрепляет меня в желании туда больше не возвращаться. Простите, лисобои ;)
|
|
|
|2.32, Crazy Alex, 21:10, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
|
Эм... какой отсутствие звука и яйца? Опишите подробнее - может, помогу чем, я на нём уже пару лет как сижу. Пульсы на одной машине нет, на другой есть - там и там играет...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8.42, anonanono, 21:37, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> опиши, плиз, маршрут, гуру! дай возможность пользоваться браузером! пролей свет на неучей!
так в инете всё расписано (как в нашем сегменте, так и в зарубежном)
|
|
|
|
|
|10.53, anonanono, 22:06, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
а что ссылочки?
Вот тебе примерный маршрут:
1. качаешь исходники
2. ставишь зависимости
3. включаешь alsa в mozconfig
4. компилируешь
5. запускаешь
6. видешь, что firefox не может достучаться до 16 вызова
7. заносишь этот вывоз в белый список (в firefox-е)
8. всё. звук прекрасно работает.
Конкретику (детали в каждом пункте) я надеюсь, Аноним сам найдет.
|
|4.62, Crazy Alex, 23:17, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
На палемуне.
В комменте, на который я отвечал: "Попробовал палемун. То же отсутствие звука, те же яйки, вид в профиль..." - вот мне и интересно стало, как так, учитывая, что в палемуне альса работает без проблем.
|
|1.35, Аноне, 21:23, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Нужно разработать нормальный браузер на Qt... А то атрофией что-то многие заболели, помимо смузей то надо и мясо кушать, и варёные овощи.
|