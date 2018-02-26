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26.02.2018 19:30  В Firefox 60 может исчезнуть возможность индивидуального управления Cookie

В ночных сборках Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 60, изменён интерфейс управления Cookie. Вместо полного списка Cookie в привязке к каждому сайту ( "Show Cookies" и "Remove individual cookies" в about:preferences#privacy) в настройках предложен унифицированный интерфейс, выводящих информацию о числе Cookie и размере данных из связанных с сайтом хранилищ.

Если раньше имелась возможность выборочно удалить отдельные Cookie, то теперь пользователю предоставлена только функция удаления сразу всех Cookie, выставленных для сайта. Новый интерфейс также не предоставляет детализацию по отдельным Cookie. Пока не ясно собирается ли Mozilla восстановить недостающие возможности до релиза Firefox 60 или пользователям будет предложено воспользоваться сторонними дополнениями для управления Cookie.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/02...)
  2. OpenNews: Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie
  3. OpenNews: Firefox будет блокировать установку внешних Cookie на сайтах
  4. OpenNews: Релиз Firefox 58
  5. OpenNews: Firefox возвращается к эксперименту с показом рекламы на новых вкладках
  6. OpenNews: В приватном режиме Firefox 59 будет вырезаться содержательная часть HTTP Referrer
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: firefox, cookie
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  • 1.1, Аноним, 19:35, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +19 +/
    П!!!!!.
    Впрочем ожидаемо. Последние годы у Файрфокса одни ухудшения, обрезания и ограничения.
     
     
  • 2.55, Аноним, 22:36, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Т е то, что как раз за это время он стал в разы бы быстрее, уже никого не волну... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, AlAvis, 23:08, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Быстрее в разы" - это в мечтах Мозиллы ? По сравнению с 56 тесты показывают равную скорость . На багзилле трекеры что в некоторых случаях даже древнему 52 уступает . Быстрее может быть только если сравнивать "старый" забитый расширениями и новый во всей "красоте" кастрата .
     
  • 1.2, EuPhobos, 19:35, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Я так понял, тут не только Куки. Любые данные сайта. web sql, cache и т.д.
     
  • 1.3, Аноним, 19:35, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Как то пофиг, они уже давно сделали лису хуже даже хрома
     
     
  • 2.58, Аноним, 23:03, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока ещё не хуже хрома, но они стремятся.
     
  • 1.4, imprtat, 19:36, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    На скрине же есть кнопка Remove Selected... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, imprtat, 19:37, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    перечитал новость, уже понял о чем речь
     
     
  • 3.47, KOT040188, 21:50, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    *прочитал новость, уже понял о чем речь
    Поправил.
     
  • 1.5, Аноним, 19:36, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Так нафига он нужен, если в панели разработчика все есть?
     
     
  • 2.9, imprtat, 19:40, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Я до этой новости и не знал что за ее пределами еще где-то можно удалять куки В... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Онаним, 19:37, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ставите расширение "self destroying cookies", выбираете несколько сайтов куки которых вам нужны, остальные все трутся как только закрыл страницу и нет проблем. Конечно, посмотреть какие конкретно куки сохранены и что в них тоже бывает интересно, но я не вижу ничего плохого в том, если эта функциональность будет вынесена в отдельное расширение или вообще в отдельное приложение, которое будет работать напрямую с sqlite-базой Firefox-а.
     
     
  • 2.12, Аноним, 19:52, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Вылезайте из криокамеры Это расширение не совместимо с новым движком А полнофу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, 1, 19:55, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Cookie AutoDelete https addons mozilla org ru firefox addon cookie-autodelete... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Аноним, 19:58, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не замена SDC Хранилище чистить не умеет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.18, Максим, 20:08, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Умеет.
     
     
  • 6.19, Аноним, 20:17, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Точно Уже научился Только криво пока А два месяца назад ещё не умел ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.23, Noname, 20:31, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну дак это обычный цикл разработки когда что-то новое добавляют по мере развития программы, исключения это игры,  но не все альфы, бетки исключаем.
     
     
  • 8.45, Аноним, 21:47, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обычный в ранешные годы подразумевал написание замены хотя-бы самому популярно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.50, Ан, 21:59, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    CTR ну загнул. А может сразу всю старую тему сразу запилить?
     
  • 3.17, Аноним, 20:05, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кстати, оригинал - Self-Destructing Cookies Не заметил что-то сразу Упомянут... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, нах, 20:03, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    и смыла ни малейшего нет тоже С тем же успехом можешь вручную понадабавлять ис... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 19:38, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ещё бы над сохраненными паролями поработали, очень хочется
     
     
  • 2.16, нах, 20:04, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    в смысле, запретить их индивидуально разглядывать, оставив только кнопку удалит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, чебурнет.рф, 20:29, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вообще убрать просмотр паролей. Оставить только логины :)
     
  • 3.46, Аноним, 21:50, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хотя бы пусть сделают возможность оставлять примечания к записям, сделают экспор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, Аноним, 22:01, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И пароль пусть позволят ставить на эту базу Вообще не понятно как там с безоп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.60, Crazy Alex, 23:13, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мастер-пароль там сто лет, как есть. Ну, или был, во всяком случае
     
  • 1.10, Аноним, 19:43, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Через "Информацию о странице" разве удалять нельзя будет?
     
  • 1.11, Аноним, 19:50, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    До них дошло что всё кроме базовой функциональности нужно уносить в аддоны Не п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Crazy Alex, 21:08, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Только надо УНОСИТЬ, а не убирать в надежде, что "авось кто-то сделает расширение".
     
     
  • 3.56, Принц, 22:49, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так апи они сделали. Если это реально было кому-то нужно, то найдутся разработчики и расширения. А если только повизжать... ну вы понели.
     
     
  • 4.61, Crazy Alex, 23:16, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну растеряют остатки пользовательской базы, делов-то. Тому одной мелочи прямо сейчас не хватило, другому - другой, что на старых версиях сидеть не надо - всех приучили... вот и сбегут на хром или (надеюсь) ещё куда. И крайне мал шанс, что вернутся обратно.
     
  • 1.20, чебурнет.рф, 20:28, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я попрощался с этим броузером года 3 назад. И каждая новая новость про него только укрепляет меня в желании туда больше не возвращаться. Простите, лисобои ;)
     
     
  • 2.26, Аноним, 20:51, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Мне вот интересно куда ты сбежал. Только не говори что на хром.
     
     
  • 3.44, Аноним, 21:44, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Назло Мозилле отморожу хвост".
     
  • 1.21, Аноним, 20:29, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    почему всё время какие-то вериги на яйцы в огнелисе я был его фанат много лет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Michael Shigorin, 20:59, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Тут регистрироваться необязательно, как видите Можно продолжать писать анонимом... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.32, Crazy Alex, 21:10, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Эм... какой отсутствие звука и яйца? Опишите подробнее - может, помогу чем, я на нём уже пару лет как сижу. Пульсы на одной машине нет, на другой есть - там и там играет...
     
     
  • 3.34, Аноним, 21:21, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    на чём, извините, сидите на яйце чем вы можете помочь огнелис не поддержива... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, anonanono, 21:28, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >а только альса -- нет звука в браузере

    firefox 58.0.1 (64-бит) с альсой, но без пшпшпш
    звук есть.

     
     
  • 5.37, Аноним, 21:28, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    система какая?
     
     
  • 6.39, anonanono, 21:31, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > система какая?

    debian, но это не важно
    я firefox сам собирал и просто включил alsa при сборке
    если что, то apulse не использую

     
     
  • 7.41, Аноним, 21:34, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    опиши, плиз, маршрут, гуру дай возможность пользоваться браузером пролей свет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.42, anonanono, 21:37, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > опиши, плиз, маршрут, гуру! дай возможность пользоваться браузером! пролей свет на неучей!

    так в инете всё расписано (как в нашем сегменте, так и в зарубежном)

     
     
  • 9.49, Аноним, 21:58, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ссылочки, пожалуйста, в студию ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.53, anonanono, 22:06, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а что ссылочки?
    Вот тебе примерный маршрут:
    1. качаешь исходники
    2. ставишь зависимости
    3. включаешь alsa в mozconfig
    4. компилируешь
    5. запускаешь
    6. видешь, что firefox не может достучаться до 16 вызова
    7. заносишь этот вывоз в белый список (в firefox-е)
    8. всё. звук прекрасно работает.

    Конкретику (детали в каждом пункте) я надеюсь, Аноним сам найдет.

     
  • 4.62, Crazy Alex, 23:17, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На палемуне.

    В комменте, на который я отвечал: "Попробовал палемун. То же отсутствие звука, те же яйки, вид в профиль..." - вот мне и интересно стало, как так, учитывая, что в палемуне альса работает без проблем.

     
  • 1.24, Аноним, 20:35, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Блокировку куков для отдельных сайтов оставят, или тоже уберут Тогда он для мен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 20:52, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Такими темпами скоро из настроек ничего не останется Сбудется мечта идиотов о B... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.30, Firefox sledit za toboi, 21:08, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Отключил запоминание истории. Значит меня эти куки не кукают?
     
  • 1.33, Аноним, 21:16, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кому это мешает Оно что, замедляет работу Или браузер с удобными настройками с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.54, Аноним, 22:09, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Они не удобные были Раньше вообще глобального управления local storage не было ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, Аноне, 21:23, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нужно разработать нормальный браузер на Qt... А то атрофией что-то многие заболели, помимо смузей то надо и мясо кушать, и варёные овощи.
     
  • 1.38, Аноним, 21:31, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если функциональность пробросят в webext полностью, то я только за можно будет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Ordu, 21:32, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я даже забыл, что в ff есть встроенная возможность работать с кукисами. CookieMonster наше всё.
     
     
  • 2.43, Аноним, 21:43, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ссылку на CookieMonster, пожалуйста.
     
     
  • 3.51, Anonymoustus, 22:01, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет больше нашего любимого КукиМонстра. Автор убрал его с сайта Мозиллы по неизвестным причинам.

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113291.html#72

     
  • 1.48, Anonymoustus, 21:57, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и какая польза от этой инновации в кавычках?
     
  • 1.57, Аноним, 23:02, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Успагойтесь пасаны, сделают разворачивание для каждого сайта и там будут все кук... весь текст скрыт [показать]
     

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