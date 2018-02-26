26.02.2018 19:30  В Firefox 60 может исчезнуть возможность индивидуального управления Cookie

В ночных сборках Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 60, изменён интерфейс управления Cookie. Вместо полного списка Cookie в привязке к каждому сайту ( "Show Cookies" и "Remove individual cookies" в about:preferences#privacy) в настройках предложен унифицированный интерфейс, выводящих информацию о числе Cookie и размере данных из связанных с сайтом хранилищ.

Если раньше имелась возможность выборочно удалить отдельные Cookie, то теперь пользователю предоставлена только функция удаления сразу всех Cookie, выставленных для сайта. Новый интерфейс также не предоставляет детализацию по отдельным Cookie. Пока не ясно собирается ли Mozilla восстановить недостающие возможности до релиза Firefox 60 или пользователям будет предложено воспользоваться сторонними дополнениями для управления Cookie.