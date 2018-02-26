26.02.2018 13:34  Анализ степени внедрения LibreOffice на предприятиях и в госсекторе РФ

Одним из добровольцев русскоязычного сообщества был выполнен анализ по количеству внедрений LibreOffice на территории России до конца 2017 года по данным, имеющимся в открытом доступе. Среди требований считать, что происходило внедрение LibreOffice на предприятии или учреждении, было поставлено явное упоминание об этом. По мнению автора, в госсекторе и принадлежащим государству компаниям LibreOffice используется на более чем 2 миллионах рабочих мест, а по фактически объявленным цифрам 65693.

В процессе анализа было установлено, что администрации 10 регионов страны используют LibreOffice: Липецкая, Московская, Ростовская, Ульяновская, Тамбовская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский Автономный округ, г. Южно-Сахалинск. В следующих государственных и частных предприятиях проведено или проводится в настоящее время внедрение: АО «Вертолеты России», АО «МВЗ», АО «КАМОВ», ПАО «КВЗ», ПАО «Роствертол», АО «У-УАЗ», ПАО ААК «Прогресс», АО «КумАПП», АО «Редуктор-ПМ», АО «810 АРЗ», АО «ВСК», ОАО Вымпелком, ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», Консорциум «Кодекс», ЕВРАЗ. Среди федеральных органов в использовании LibreOffice были замечены Здравоохранение России и ФССП РФ.

Автор не считает достоверным, но по косвенным признакам внедрение LibreOffice может происходить (или уже состоялось) в МинОбороны, МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФТС, ФНС, МЧС, Роскосмос, Росатом, Ростех, НЦУО, ГАС «Правосудие» и в Сбербанке России. Так же автор уточняет, что отсутствие сведений о внедрении, не подразумевает отсутствие самого внедрения, так как зачастую федеральные и исполнительные власти и государственные предприятия не считают полезным доносить до населения информацию об используемых программных и технических средствах.



