26.02.2018 13:34  Анализ степени внедрения LibreOffice на предприятиях и в госсекторе РФ

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|Часть нити удалена модератором
|1.4, Joac, 18:55, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Рад, что внедряется не onlyOffice или My Office и именно LO.
Надеюсь что многие потребности и от такиех больших заказчиков попадут в баглист и будут реализованы для всего сообщества.
Кстати, этот доброволец может рассказать как идет менно сбор и обработка ошибок ошибок?
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|3.19, Онаним, 20:08, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Calligra - это круто, но эти уродские огромные неотключаемые панели по бокам (большинство из них можно скрыть, но минимум одна остаётся в любом случае) - вот это огромный дизайнерский прокол, из-за которого Каллигру невозможно рассматривать всерьёз если только ты не счастливый обладатель поистине гигантского монитора.
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|3.22, Онаним, 20:13, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Да сколько можно о ней писать, все уже и так о ней знают и видели без всяких реальных оснований всплывающий при старте LO экран "восстановления" бессчётное количество раз. Народ даже на всяких StackOverflow/SuperUser создаёт вопросы как вырубить вообще эту функцию к чёртовой бабушке (и я сам об этом узнал попытавшись создать такой вопрос, разумеется), но ничего путного вроде пока не придумали.
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|4.31, Michael Shigorin, 20:54, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Да сколько можно о ней писать, все уже и так о ней
> знают и видели без всяких реальных оснований всплывающий
> при старте LO экран "восстановления" бессчётное количество раз.
А гляньте-ка dmesg, не успело ли там что-то тихо сегфолтнуться _при закрытии_ и выставить/не снять флажок.
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|5.52, Онаним, 23:22, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Уже, к сожалению или к счастью, не гляну: снёс Ubuntu, поставил Manjaro и проблема решилась для меня сама собой, но множество людей продолжают страдать. Кстати чаще всего эта проблема проявляется вообще на Windows (что делает её ещё более, а не менее актуальной коль скоро мы стремимся к широкому всенародному внедрению).
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|2.25, Онаним, 20:18, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Вы абсолютно правы, но на деле не будет такого никогда. В лучшем случае будет силами какой-то коммерческой компании, продающей коммерческие лицензии с поддержкой развиваться свой отдельный заточенный под Россию форк, вроде давно был такой, ещё до слияния Sun и Oracle.
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|2.32, Michael Shigorin, 20:56, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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> Если внедрение реально с такими цифрами - то крупным участникам или
> даже государству нужно профинансировать команду из 10-20 разработчиков
> на развитие продукта, причем в рамках documentfoundation, с передачей
> наработок в опенсорс.
Кое-что в этом направлении делалось ещё лет 10--15 назад. Сейчас совершенно не в курсе (видимо, ничего). Надо бы поискать Раиля или Колю да спросить...
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|2.41, tagezi, 21:42, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Разработчики LibreOffice честно передавали исправления критических уязвимостей в АОО несколько первых лет. Прекратили, потому что слишком разные кодовые базы уже. Если отдавать наработки в АОО, то по факту поддерживать 2 разных проекта.
по ссылке видео, там немного обсуждается разработка в ЛО https://www.youtube.com/watch?v=e6iV_eu1X5M
Государство сейчас пытается поднять отечественный сектор ИТ компаний. Спонсирование немецкого фонда... ну, вы понимаете, не сектор и не отечественный.
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|3.45, Онаним, 22:16, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну, тогда фиг с ним с активным отдаванием в апстрим, пусть хотя бы просто работают сами над своей веткой, не забывают публиковать все исходники и стараются делать их достаточно адекватными чтобы желающие могли с минимальным вовлечением в процесс поллитр и такой-то матери в них разобраться и портировать улучшения в апстрим своими силами.
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|1.26, Онаним, 20:20, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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> В процессе анализа было установлено, что администрации 10 регионов страны используют LibreOffice: Липецкая, Московская, Ростовская...
Если бы в целой администрации не было ни одного компа, на котором кроме всего прочего установлен LibreOffice - вот это было бы стнанно. А то, что на одном компе он там установлен - уже даёт возможность делать громкие заявления что используется.
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|2.47, Онаним, 22:19, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Там такие отчеты, с безумными формулами и связями, опенофис умирает.
Почему бы не подебажить на чём конкретно умирает? Легко воспроизводимый на конкретной сложной формуле завал - отличный шанс идентифицировать и исправить пробел в совместимости и, возможно, оптимизировать производительность.
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