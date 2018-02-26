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26.02.2018 13:34  Анализ степени внедрения LibreOffice на предприятиях и в госсекторе РФ

Одним из добровольцев русскоязычного сообщества был выполнен анализ по количеству внедрений LibreOffice на территории России до конца 2017 года по данным, имеющимся в открытом доступе. Среди требований считать, что происходило внедрение LibreOffice на предприятии или учреждении, было поставлено явное упоминание об этом. По мнению автора, в госсекторе и принадлежащим государству компаниям LibreOffice используется на более чем 2 миллионах рабочих мест, а по фактически объявленным цифрам 65693.

В процессе анализа было установлено, что администрации 10 регионов страны используют LibreOffice: Липецкая, Московская, Ростовская, Ульяновская, Тамбовская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский Автономный округ, г. Южно-Сахалинск. В следующих государственных и частных предприятиях проведено или проводится в настоящее время внедрение: АО «Вертолеты России», АО «МВЗ», АО «КАМОВ», ПАО «КВЗ», ПАО «Роствертол», АО «У-УАЗ», ПАО ААК «Прогресс», АО «КумАПП», АО «Редуктор-ПМ», АО «810 АРЗ», АО «ВСК», ОАО Вымпелком, ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», Консорциум «Кодекс», ЕВРАЗ. Среди федеральных органов в использовании LibreOffice были замечены Здравоохранение России и ФССП РФ.

Автор не считает достоверным, но по косвенным признакам внедрение LibreOffice может происходить (или уже состоялось) в МинОбороны, МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФТС, ФНС, МЧС, Роскосмос, Росатом, Ростех, НЦУО, ГАС «Правосудие» и в Сбербанке России. Так же автор уточняет, что отсутствие сведений о внедрении, не подразумевает отсутствие самого внедрения, так как зачастую федеральные и исполнительные власти и государственные предприятия не считают полезным доносить до населения информацию об используемых программных и технических средствах.

  1. Главная ссылка к новости (https://infineconomics.blogspo...)
  2. OpenNews: За две недели загружено около миллиона копий LibreOffice 6.0
  3. OpenNews: Выпуск LibreOffice 6.0.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
  5. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  6. OpenNews: Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса
Автор новости: tagezi
Тип: К сведению
Ключевые слова: libreoffice
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Часть нити удалена модератором

  • 2.14, Аноним, 19:34, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    В России вступил в действие национальный стандарт открытых офисных приложений O... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аноним, 20:21, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ага. Роскомнадзору про это расскажите. А то они не знают. :-)
     
  • 3.49, tagezi, 22:25, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, о Ставропольском крае я и забыл совсем. :(
     
  • 1.4, Joac, 18:55, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Рад, что внедряется не onlyOffice или My Office и именно LO.
    Надеюсь что многие потребности и от такиех больших заказчиков попадут в баглист и будут реализованы для всего сообщества.
    Кстати, этот доброволец может рассказать как идет менно сбор и обработка ошибок ошибок?
     
     
  • 2.8, Аномномномнимус, 19:05, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    К ошибкам ошибок выпускаются исправления исправлений же
     
  • 2.11, Аноним, 19:29, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    а как по мне Calligra получилась лучше
     
     
  • 3.19, Онаним, 20:08, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Calligra - это круто, но эти уродские огромные неотключаемые панели по бокам (большинство из них можно скрыть, но минимум одна остаётся в любом случае) - вот это огромный дизайнерский прокол, из-за которого Каллигру невозможно рассматривать всерьёз если только ты не счастливый обладатель поистине гигантского монитора.
     
  • 2.18, Аноним, 19:42, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Во многих странах идёт внедрение даже без санкций , а почему мы не можем http... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.44, tagezi, 22:02, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой сбор, какая обработка и каких ошибок? Где?
    Честно, я рад ответить, но я реально не понимаю вопроса.
     
  • 1.6, Аноним, 19:00, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    В Липецкой обл. я к этому приложил руку)
     
     
  • 2.51, Аноним, 23:09, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Добра тебе и процветания, милчеловек!
     
  • 1.12, Catwoolfii, 19:30, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    В ФНС либры нет!
     
     
  • 2.30, Michael Shigorin, 20:53, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > В ФНС либры нет!

    А если и впрямь найдут?

     
  • 1.13, Аноним, 19:32, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сколько лет уже не могут устранить глюк связанный с тем, что этот либре офис пос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 19:38, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Напишите об ошибке на http://forumooo.ru/
     
     
  • 3.21, anon89786876, 20:13, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    на bugs.documentfoundation.org
     
  • 3.22, Онаним, 20:13, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да сколько можно о ней писать, все уже и так о ней знают и видели без всяких реальных оснований всплывающий при старте LO экран "восстановления" бессчётное количество раз. Народ даже на всяких StackOverflow/SuperUser создаёт вопросы как вырубить вообще эту функцию к чёртовой бабушке (и я сам об этом узнал попытавшись создать такой вопрос, разумеется), но ничего путного вроде пока не придумали.
     
     
  • 4.31, Michael Shigorin, 20:54, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Да сколько можно о ней писать, все уже и так о ней
    > знают и видели без всяких реальных оснований всплывающий
    > при старте LO экран "восстановления" бессчётное количество раз.

    А гляньте-ка dmesg, не успело ли там что-то тихо сегфолтнуться _при закрытии_ и выставить/не снять флажок.

     
     
  • 5.52, Онаним, 23:22, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже, к сожалению или к счастью, не гляну: снёс Ubuntu, поставил Manjaro и проблема решилась для меня сама собой, но множество людей продолжают страдать. Кстати чаще всего эта проблема проявляется вообще на Windows (что делает её ещё более, а не менее актуальной коль скоро мы стремимся к широкому всенародному внедрению).
     
  • 1.16, Аноним, 19:40, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Если внедрение реально с такими цифрами - то крупным участникам или даже государ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Онаним, 20:18, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Вы абсолютно правы, но на деле не будет такого никогда. В лучшем случае будет силами какой-то коммерческой компании, продающей коммерческие лицензии с поддержкой развиваться свой отдельный заточенный под Россию форк, вроде давно был такой, ещё до слияния Sun и Oracle.
     
  • 2.32, Michael Shigorin, 20:56, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Если внедрение реально с такими цифрами - то крупным участникам или
    > даже государству нужно профинансировать команду из 10-20 разработчиков
    > на развитие продукта, причем в рамках documentfoundation, с передачей
    > наработок в опенсорс.

    Кое-что в этом направлении делалось ещё лет 10--15 назад.  Сейчас совершенно не в курсе (видимо, ничего).  Надо бы поискать Раиля или Колю да спросить...

     
  • 2.41, tagezi, 21:42, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Разработчики LibreOffice честно передавали исправления критических уязвимостей в АОО несколько первых лет. Прекратили, потому что слишком разные кодовые базы уже. Если отдавать наработки в АОО, то по факту поддерживать 2 разных проекта.
    по ссылке видео, там немного обсуждается разработка в ЛО https://www.youtube.com/watch?v=e6iV_eu1X5M
    Государство сейчас пытается поднять отечественный сектор ИТ компаний. Спонсирование немецкого фонда... ну, вы понимаете, не сектор и не отечественный.
     
     
  • 3.45, Онаним, 22:16, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, тогда фиг с ним с активным отдаванием в апстрим, пусть хотя бы просто работают сами над своей веткой, не забывают публиковать все исходники и стараются делать их достаточно адекватными чтобы желающие могли с минимальным вовлечением в процесс поллитр и такой-то матери в них разобраться и портировать улучшения в апстрим своими силами.
     
  • 1.24, Аноним, 20:14, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нам в сборник статей конференции недавно присылали тезисы о внедрении LO в маг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, tagezi, 21:19, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А можно ссылочку? Буду очень признателен. А то меня от поисковых систем реально уже подташнивает (они мне такое выдавали при поиске ...)
     
  • 1.26, Онаним, 20:20, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В процессе анализа было установлено, что администрации 10 регионов страны используют LibreOffice: Липецкая, Московская, Ростовская...

    Если бы в целой администрации не было ни одного компа, на котором кроме всего прочего установлен LibreOffice - вот это было бы стнанно. А то, что на одном компе он там установлен - уже даёт возможность делать громкие заявления что используется.

     
  • 1.27, Аноним, 20:20, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В МВД используется 2013 офис, официально И никуда не уйдет Там такие отчеты, с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Stax, 21:19, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Любопытства ради - а какие в МВД формулы?? Демонстрируют рассчет статистики? Больше ничего в голову не приходит...
     
     
  • 3.46, Онаним, 22:17, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Любопытства ради - а какие в МВД формулы?? Демонстрируют рассчет статистики? Больше
    > ничего в голову не приходит...

    Присоединяюсь к вопросу

     
  • 2.47, Онаним, 22:19, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там такие отчеты, с безумными формулами и связями, опенофис умирает.

    Почему бы не подебажить на чём конкретно умирает? Легко воспроизводимый на конкретной сложной формуле завал - отличный шанс идентифицировать и исправить пробел в совместимости и, возможно, оптимизировать производительность.

     
  • 1.29, Аноним, 20:34, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Народ от перехода на разные версии MS office в шоке, а тут такое))
     
     
  • 2.37, Аноне, 21:26, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Кто не могёт, того на пенсию. Либо по возрасту, либо по скудоумию.
     
  • 1.35, Аноним, 21:23, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    внедрение LibreOffice может происходить или уже состоялось в , Роскосмо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 21:25, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Кабардино-Балкарии учреждения ФАНО РАН используют достаточно активно Основная... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Аноним, 21:33, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >ОАО Вымпелком

    ??????

    циску они тоже "импортозаместят"?

     
  • 1.42, Аноним, 21:43, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    LibreOffice - это ещё то гoвно Неполный список косяков, которые годами висят в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.48, Онаним, 22:21, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Звучит как относительно легко исправимый баг.
     
  • 1.43, Аноним, 21:55, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если один документ завис при открытие, то новые уже файлы не открываются пока не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.50, anonymous, 22:29, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Список явно не полный же.
     
  • 1.53, Аноним, 23:23, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В Ростовской области, в электронном документообороте используются форматы MS Off... весь текст скрыт [показать]
     

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