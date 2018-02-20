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20.02.2018 10:30  Для FreeBSD и QEMU/KVM реализованы механизмы блокировки атак Spectre и Meltdown

Разработчики FreeBSD интегрировали в ветку 11-STABLE набор патчей, блокирующих проведение атак Spectre и Meltdown. Защита от Meltdown базируется на уже опробованной в других ОС технике PTI (Page Table Isolation), основанной на разделении таблиц страниц памяти ядра и пространства пользователя при переключении контекста во время системного вызова. Патч также включает оптимизации при помощи инструкции PCID, позволяющие снизить негативное влияние на производительность при включении PTI.

Защита от второго варианта атаки Spectre основана на использования новой инструкции IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation), представленной компанией Intel в недавнем обновлении микрокода. IBRS позволяет во время работы в зависимости от ситуации разрешать и запрещать спекулятивное выполнение косвенных переходов, например, запрещать во время обработки прерываний, системных вызовов и переключений контекста.

Для применения защиты от Spectre обязательно требуется наличие обновлённого микрокода для процессоров Intel, которое пока проходит тестирование OEM-производителями перед началом массового распространения. Применение IBRS может быть отключено через sysctl, но PTI пока неотключаем, с чем в основном и связаны основные пожелания пользователей, участвующих в обсуждении.

Дополнительно можно отметить выпуск обновления QEMU 2.11.1, в котором представлен механизм защиты от Spectre и Meltdown для гостевых систем, работающих под управлением гипервизора KVM. Защита от Meltdown основана на патчах KPTI, а защита от Spectre построена с привлечением инструкций IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation) и IBPB (Indirect Branch Prediction Barriers), предложенных в обновлённом микрокоде Intel и AMD.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime
  3. OpenNews: Компания Intel подготовила новый вариант микрокода для противостояния уязвимости Spectre
  4. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  5. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
  6. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: spectre, cpu, meltdown, freebsd, qemu
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  • 1.1, A.Stahl, 10:34, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    >предложили для обсуждения начальный вариант патчей

    Это даже круче чем новость о выпуске альфа-версии инсталлятора для Дебиан...

     
     
  • 2.2, Аноним, 10:46, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    Во Во Люди делом занимаются, а эти из соседней темы, 200000 на бабские кружев... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним, 13:30, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Люди делом занимаются

    * Copy&Paste
    * Refactoring Linux code for *BSD

     
  • 3.16, кверти, 15:29, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тебе обидно, что кружева не твои трусы?
     
     
  • 4.19, Neptus, 16:16, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тема трусов это из другой области Интернета...
     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov, 11:02, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Новость об альфа-версии фикшенного процассера интель бужет ещё ипичнее Рынки по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.14, Аноним, 15:06, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Еще круче цитировать что-то несуществующее хотя аксакалам не привыкать Пред... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, я, 11:00, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    ну как бы заголовок новости некорректный.
    Предложили еще месяц назад.
    Ссылка указана на коммит уже в 11-STABLE.
     
     
  • 2.11, пох, 12:42, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    который, к сожалению, будет очень непросто теперь откатить.

    Ну просто феерические мyдаки.

     
  • 1.5, X4asd, 11:26, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Дополнительно можно отметить выпуск обновления QEMU 2.11.1, в котором представлен механизм защиты от Spectre и Meltdown для гостевых систем, работающих под управлением гипервизора KVM.

    отлично!

    > Защита от Meltdown основана на патчах KPTI,

    нифига не ясно! как можно засунуть KPTI внутрь Qemu, учитывая что Qemu работает как обычная программа (даже без привелегий root)? как она сделает разделение на страницы?

    > а защита от Spectre построена с привлечением инструкций IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation) и IBPB (Indirect Branch Prediction Barriers), предложенных в обновлённом микрокоде Intel и AMD.

    вообще не ясно, что за режим IBRS/IBPB был выбран? какие показатели падения производительности в итоге стали?

     
     
  • 2.6, Аноним, 11:39, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    в случае QUEMU - он же эмулирует поведение процессора если он эмулирует поведен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov, 12:13, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Защита от Meltdown основана на патчах KPTI,
    > нифига не ясно! как можно засунуть KPTI внутрь Qemu, учитывая что Qemu
    > работает как обычная программа (даже без привелегий root)? как она сделает
    > разделение на страницы?

    Там. По ссылкам. Не QEMU. Ядра. Патчах ядер.

    [I]" (Meltdown mitigation via KPTI does not require additional CPU functionality or microcode, and does not require an updated QEMU, only the related guest/host kernel patches). "[/I]

     
     
  • 3.10, X4asd, 12:18, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    то есть в Qemu поправили Meltdown через правки -- хостового ядра и гостевых ядер?

    а программисты Qemu молодцы :-)

     
  • 2.13, Аноним, 13:45, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    kvm?
     
  • 1.7, поледанныхотсутств, 11:41, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как на счёт MeltdownPrime и SpectrePrime ?
     
     
  • 2.8, Neptus, 11:45, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Праймы - это производные от Meltdown и Spctre. Т.е. без них уже не живут....
     
  • 2.20, anonymous, 16:25, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Новость про них почитай.
     
  • 1.15, Аноним, 15:21, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    amd64 amd64 machdep c CODE pti pti_get_default TUNABLE_INT_FETCH... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, пох, 15:46, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > т.е. принципиально штатная возможность есть

    только сломана, поэтому и nofetch

    > Такое чувство, что плюнули на все, лишь бы как можно быстрее выкатить патч.

    именно так, смузи...простите, гранты freebsd foundation не могут долго ждать, а по ним нужно отчитываться.

    Подобная вредная дрянь, затрагивающая кучу тонких мест в системе, должна была быть выпущена в виде feature, специально включаемой в конфиге, а не kernel tunable, с кучей проверок на ходу.

     
     
  • 3.18, Аноним, 16:05, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ближе бздеконец
     
  • 3.21, тот самый Аноним, 16:42, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Такое чувство, что плюнули на все, лишь бы как можно быстрее выкатить патч.
    > именно так, смузи...простите, гранты freebsd foundation не могут долго ждать, а по
    > ним нужно отчитываться.

    Однако, следует упомянуть, что сообщили о дыре им уже ближе к концу декабря.
    А перепончатые, гордо задрав гузку и мигом забыв, что дыру они нашли совсем не сами и полугодовой форе в исправлении обязанны одному из основных, платиновых танцовальщиков - наперегонки уже ехидничали о тормозах "бздунов".
    Так что будем надеяться на лучшее.

     
     
  • 4.22, пох, 18:00, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а какая разница - копипастили-то из понятно чего, а оно тоже только в это же вре... весь текст скрыт [показать]
     

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