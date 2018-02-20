20.02.2018 10:30  Для FreeBSD и QEMU/KVM реализованы механизмы блокировки атак Spectre и Meltdown

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|1.1, A.Stahl, 10:34, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
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>предложили для обсуждения начальный вариант патчей
Это даже круче чем новость о выпуске альфа-версии инсталлятора для Дебиан...
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|1.3, я, 11:00, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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ну как бы заголовок новости некорректный.
Предложили еще месяц назад.
Ссылка указана на коммит уже в 11-STABLE.
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|1.5, X4asd, 11:26, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Дополнительно можно отметить выпуск обновления QEMU 2.11.1, в котором представлен механизм защиты от Spectre и Meltdown для гостевых систем, работающих под управлением гипервизора KVM.
отлично!
> Защита от Meltdown основана на патчах KPTI,
нифига не ясно! как можно засунуть KPTI внутрь Qemu, учитывая что Qemu работает как обычная программа (даже без привелегий root)? как она сделает разделение на страницы?
> а защита от Spectre построена с привлечением инструкций IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation) и IBPB (Indirect Branch Prediction Barriers), предложенных в обновлённом микрокоде Intel и AMD.
вообще не ясно, что за режим IBRS/IBPB был выбран? какие показатели падения производительности в итоге стали?
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|2.9, Andrey Mitrofanov, 12:13, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
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>> Защита от Meltdown основана на патчах KPTI,
> нифига не ясно! как можно засунуть KPTI внутрь Qemu, учитывая что Qemu
> работает как обычная программа (даже без привелегий root)? как она сделает
> разделение на страницы?
Там. По ссылкам. Не QEMU. Ядра. Патчах ядер.
[I]" (Meltdown mitigation via KPTI does not require additional CPU functionality or microcode, and does not require an updated QEMU, only the related guest/host kernel patches). "[/I]
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|2.17, пох, 15:46, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
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> т.е. принципиально штатная возможность есть
только сломана, поэтому и nofetch
> Такое чувство, что плюнули на все, лишь бы как можно быстрее выкатить патч.
именно так, смузи...простите, гранты freebsd foundation не могут долго ждать, а по ним нужно отчитываться.
Подобная вредная дрянь, затрагивающая кучу тонких мест в системе, должна была быть выпущена в виде feature, специально включаемой в конфиге, а не kernel tunable, с кучей проверок на ходу.
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|3.21, тот самый Аноним, 16:42, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>> Такое чувство, что плюнули на все, лишь бы как можно быстрее выкатить патч.
> именно так, смузи...простите, гранты freebsd foundation не могут долго ждать, а по
> ним нужно отчитываться.
Однако, следует упомянуть, что сообщили о дыре им уже ближе к концу декабря.
А перепончатые, гордо задрав гузку и мигом забыв, что дыру они нашли совсем не сами и полугодовой форе в исправлении обязанны одному из основных, платиновых танцовальщиков - наперегонки уже ехидничали о тормозах "бздунов".
Так что будем надеяться на лучшее.
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