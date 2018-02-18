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18.02.2018 10:31  Релиз языка программирования Go 1.10

Состоялся релиз языка программирования Go 1.10, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.10:

  • В утилите go обеспечена поддержка автоматического кэширования результатов сборки и тестирования пакетов;
  • При тестировании пакетов командой "go test" реализован автоматический запуск команды "go vet" для выявления значительных проблем перед запуском тестов. Для отключения vet-проверок следует запускать тесты командой "go test -vet=off";
  • В cgo, механизм для организации вызова кода на C/C++ из программ на языке Go, добавлена возможность прямой передачи строковых значений между кодом на Go и Си. Функции на языке Си могут принимать строки языка Go, используя тип _GoString_, а также получать прямой доступ к строкам при помощи вызова _GoStringLen и _GoStringPtr;
  • Задаваемые в cgo флаги компиляции (#cgo CFLAGS) теперь проверяются на предмет допустимости применения. В случае применения флагов, отсутствующих в белом списке, будет выдана ошибка (например, злоумышленник может использовать в пакете флаг "-fplugin" для запуска произвольного кода на этапе сборки);
  • В языке разрешено использование операций индексирования x[1.0 << s] в случае если "s" является нетипизированной константой;
  • В утилите go обеспечена попытка автоматического определения корня инструментария на основе текущего файлового пути, если не выставлена переменная окружения GOROOT, что позволяет распаковать бинарный дистрибутив Go в любом каталоге и начать использовать его без дополнительных настроек;
  • Команда "go build" теперь определяет устаревшие пакеты только на основе содержимого файлов с исходными текстами, заданных сборочных флагов и метаданных из скомпилированных пакетов (время модификации больше не учитывается);
  • При выполнении "go build" флаги "-asmflags", "-gcflags", "-gccgoflags" и "-ldflags" теперь применяются только к пакетам, перечисленным в командной строке и не передаются при сборке зависимостей;
  • Команда "go install" теперь устанавливает только пакеты, перечисленные в командной строке (для установки сборочных зависимостей следует явно указывать флаг "-i");
  • В ассемблере для архитектуры x86_64 добавлена поддержка 359 новых инструкций, включая AVX, AVX2, BMI, BMI2, F16C, FMA3, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 и SSE4.2;
  • В компилятора проведена оптимизация скорости генерации кода для различных архитектур. Сборщик мусора оптимизирован для снижения задержек и минимизации негативного влияния на производительность во время своей активности;
  • Режимы сборки портированы для новых архитектур: "c-shared" теперь работоспособен для архитектур linux/ppc64le, windows/386 и windows/amd64, режим "pie" для darwin/amd64, а "plugin" для linux/ppc64le и darwin/amd64;
  • Прекращена поддержка FreeBSD 9, для работы теперь требуется как минимум FreeBSD 10.3. Возобновлена поддержка NetBSD (работа возможна только с экспериментальной кодовой базой NetBSD 8). Go 1.10 является последним выпуском с поддержкой OpenBSD 6.0, OS X 10.8 "Mountain Lion", OS X 10.9 "Mavericks", Windows XP и Windows Vista, в дальнейшем для работы потребуется как минимум OpenBSD 6.2, OS X 10.10 "Yosemite" или Windows 7.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Обновление языка Go 1.8.4 и 1.9.1 с устранением проблем с безопасностью
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.9
  4. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  5. OpenNews: В рамках проекта gonix, развивается реализация unix-утилит на языке Go
  6. OpenNews: В рамках проекта jvm.go развивается вариант JVM, написанный на языке Go
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: golang
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  • 1.1, Аноним, 11:03, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ждем дженерики...
     
  • 1.3, Аноним, 11:29, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Год копался в Go, Rust, Nim, Idris Как язык лучше всех Idris Но пользоваться и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Вадик, 11:59, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    > Год копался в Go, Rust, Nim, Idris. Как язык лучше всех Idris.
    > Но пользоваться им нереально. И если Rust имеет интересную концепцию управления
    > памятью, то в том же Go я абсолютно не вижу смысла,
    > т.к. nim обходит по всем фронтам.
    > Вообще, возникает ощущение, что гугл запилил его для вчерашних студентов. Си они
    > не осилили на достаточном уровне, а работать надо.

    Ага, я тоже, только Idrtis не смотрел. Nim интересен, но по факту он не заинтересовал большинство. Rust достаточно сложен в освоении, но система владений просто невероятна (до него не думал, что можно как-то по другому управлять памятью кроме как GC и ручной контроль через malloc и т.д.)
    Сейчас вот изучаю Go, но после полугода его использования (ага и на проде тоже) он оставил о себе впечатление зрелого и удобного инструмента.

     
     
  • 3.9, Аноним, 12:17, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > он оставил о себе впечатление зрелого и удобного инструмента.

    Rust или Go?

     
  • 3.17, anonymous, 13:51, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Rust достаточно сложен в освоении, но система владений просто невероятна

    вообще-то она скопирована с RAI в С++, только там сделана попытка реализовать это без классов и объектов и как-то передавать в функции и возвращать из них...

     
  • 2.7, Аноним, 12:04, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А могли бы работать и пользу приносить Достойные аргументы Раз уж вы начали, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним, 12:47, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Работать Пользу приносить Почему я не могу тратить свое свободное время на из... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Gemorroj, 13:11, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а D не смотрели? великолепный же язык.
     
     
  • 5.18, анончик, 14:15, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так кто спорит, великолепный.
    Жаль под него нет достойного нативного гуи-фреймворка, это была бы бомба.
     
  • 5.37, Аноним, 17:07, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не смотрел Беглого просмотра сайта и википедии явно недостаточно Но из прочита... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.20, Аноним, 14:28, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Objective-C c ARC, Swift ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним, 12:06, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    https habrahabr ru company mailru blog 327966 lekciya-1-vvedenie Лекции по Go... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 12:51, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    > специалист из mail.ru

    Звучит сильно.
    > Лекции по Go.

    Открыл. Это видеоуроки. Вы серьёзно? Смузи вам в глотку.

     
     
  • 4.41, Аноним, 17:44, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В Вашем ответе 0 полезной информации. Могли просто промолчать или похихикать.
     
  • 2.10, leap42, 12:18, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Си они не осилили на достаточном уровне, а работать надо.

    лол, кек, чебурек

    Го придумал Пайк, который написал культовое эссе о Си-кодинге ещё до вашего рождения.

     
     
  • 3.13, Аноним, 12:49, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Как это противоречит с написанным мной?
     
     
  • 4.19, Мураками, 14:24, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    наверное как минимум то что он(Пайк) разбирается в теме побольше многих Д-аналитиков

    по поводу Nim и Idris то тоже выскажу своё личное мнение
    Здесь наблюдается такая же картина как и с дистрибутивами linux, поменял обои добавил пару фич и вуаля готов новый дистрибутив, так и здесь Nim и Idris это по сути надстройки над Си со своими шл..ми и блекджеком. Для меня например язык считается взрослым если он как минимум может сам себя скомпилировать и скомпилировать хорошо.

    по поводу вашего высказывания
    > гугл запилил его для вчерашних студентов

    а для кого Bell Labs пилил язык СИ ?

     
     
  • 5.22, Аноним, 14:52, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    На счёт Idris не скажу, он вроде бы на Haskell написан А вот Nim сам на себе на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.27, Мураками, 16:17, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > На счёт Idris не скажу, он вроде бы на Haskell написан.

    да вы правы, там Haskell правит балом. Значит надстройка на над хаскелем, что в принципе не отменяет его не зрелости.
    > А вот Nim сам на себе написан. И уже давно спокойно собирает сам себя.

    ну насколько он сам себя собирает спорный вопрос, возможно в каком-то очень и очень урезанном варианте.
    Если смотреть на его код на github то больше четверти(27%) кода это СИ и СИ++, для сравнения у rust  это где-то 1.4%, у Go 0.4%
    да и на самом сайте Nim пишут
    >>  By compiling to C, Nim is able to take advantage of many features offered by modern C compilers. The primary benefits gained by this compilation model include incredible portability and optimisations, which have been implemented over more than 40 years by various individuals and influential companies.
    > Разве я где-то ставил под вопрос ...

    повторю вопрос:
    Для кого Bell Labs писал язык СИ ?

     
     
  • 7.29, nobody, 16:35, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С писал не абстрактный bell labs, а вполне конкретный инженер - Деннис Ритчи. Писал для себя и своего коллеги - Кена Томсона, для конкреной цели - заменить платформенно-зависимый ассемблер для ОС UNIX.
     
     
  • 8.34, Мураками, 16:45, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а с чего тогда сейчас анонимные диванные аналитики считают что Go пишет абстрактный Google ?
     
     
  • 9.35, nobody, 16:48, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Го придумал Пайк, который написал культовое эссе о Си-кодинге ещё до вашего рождения.

    Написано выше в этой ветке

     
  • 7.32, Аноним, 16:44, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот это Аналитика Вот это да Сорцы на си представлены специально для хейтеров ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.36, Мураками, 17:03, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Вот это Аналитика. Вот это да.

    ага, с анонимным высосанным пальцем это не сравнится

    > Сорцы на си представлены ...

    как я писал выше нимовцы сами пишут что их компиляция полная лажа и не идёт не в какое сравнения с сишной
    >>  By compiling to C, Nim is able to take advantage of many features offered by modern C compilers. The primary benefits gained by this compilation model include incredible portability and optimisations, which have been implemented over more than 40 years by various individuals and influential companies.

    а то что репозиторий языка завален по вашим словам "Сорцы на си представлены специально для хейтеров бинарников" как раз и говорит о незрелости языка

     
     
  • 9.38, др. Аноним, 17:36, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/

    > как я писал выше нимовцы сами пишут что их компиляция полная лажа
    > и не идёт не в какое сравнения с сишной

    А сами нимовцы знают, что они это пишут?


     
     
  • 10.40, Мураками, 17:43, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    что конкретно ? ихняя цитата с этой( https://nim-lang.org/features.html ) страницы ?
    или вам не понравился мой вольный перевод ?
     
     
  • 11.43, др. Аноним, 17:52, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > что конкретно ? ихняя цитата с этой( https://nim-lang.org/features.html ) страницы ?

    Про лажу. Какое-то обоснование будет? Только чур, с общепринятой интерпретацией употребляемых терминов.
    > или вам не понравился мой вольный перевод?

    Скорее, вольный передерг. Да еще и "нимовцы сами пишут".


     
     
  • 12.47, Мураками, 18:23, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у вас проблемы с пониманием слова лажа ?
    > Да еще и "нимовцы сами пишут"

    а что не пишут, или вы не умеете читать между строк ?
    >> ... The primary benefits gained by this compilation model include incredible portability and optimisations

    компиляция в Си даёт им очень хорошую переносимость и оптимизацию
    без этого хоть сам компилятор хоть программы будут собраны с плохой оптимизацией и переносимостью

     
  • 11.46, Аноним, 18:12, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    еёшняя егойный или евойный еёняя или еёшняя И этот человек рассуждает мне тут... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.44, др. Аноним, 18:01, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а то что репозиторий языка завален по вашим словам "Сорцы на си представлены специально для хейтеров бинарников" как раз и говорит о незрелости языка

    Или о том, что автор решил не мудрить излишне с бутстрапингом.
    Увлекательная игра "для компиляции компилятора нужен уже скомпилированный компилятор" даже при более серьезной поддержке (как в мозилловском расте на второстепенных платформах) не всем потенциальным пользователям интересна.

     
  • 5.23, др. Аноним, 15:01, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Здесь наблюдается такая же картина как и с дистрибутивами linux, поменял обои
    > добавил пару фич и вуаля готов новый дистрибутив, так и здесь
    > Nim и Idris это по сути надстройки над Си со своими шл..ми и блекджеком.

    А JS по такой "сути" надстройка над асмой ...
    Ним вообще-то ближе к паскалю, чем к си. Хотя намешали там много чего (на мой взгялд, даже черезчур). Есть мощная система макросов c доступом к АST, классы из хаскеля, ООП.
    Чего нет, так это пользователей и разработчиков, чтобы довести все это до "нормального" уровня - выловить детские баги в компиляторе, std и либах, отполировать синтактические шероховатости.


    > Для меня например язык считается взрослым если он как минимум может сам себя скомпилировать и скомпилировать хорошо.

    Нда, "надстройка над Си" уже намекала на уровень осведомленности в обсуждаемой теме ...
    https://nim-lang.org/
    > The Nim compiler and tools are all *written in Nim* and licensed under

     
     
  • 6.28, Мураками, 16:25, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> The Nim compiler and tools are all *written in Nim* and licensed under

    смотри мой ответ выше

    > А JS по такой "сути" надстройка над асмой ...

    всё дело в количестве прослоек
    а то с таким подходом можно будет называть новой операционной системой виндовс запущенную на виртуальной машине под linux

    > Ним вообще-то ближе к паскалю, чем к си.

    я говорил о возможности собрать самого себя, а не к чему и кто ближе

     
     
  • 7.42, др. Аноним, 17:46, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>> The Nim compiler and tools are all *written in Nim* and licensed under
    > смотри мой ответ выше

    И? Альтернативная интерпретация значения "компилятор" и чтение между строк ("нимовцы сами пишут что их компиляция полная лажа") - не аргумент ни разу.
    Компилятор на самом ЯП есть, а то что бэкэндом может выступать не только маш-код ... так и gcc в него уже давно не компилирует сразу.


    >>> Nim и Idris это по сути надстройки над Си
    >> Ним вообще-то ближе к паскалю, чем к си.
    > я говорил о возможности собрать самого себя, а не к чему и кто ближе

    Я так понимаю, что наброс с наскоку не удался, теперь будет (абсолютно не интересный мне лично) юлеж и переливание из пустого в порожнее?


     
     
  • 8.45, Мураками, 18:02, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я так понимаю, что наброс с наскоку не удался...

    ваш, да
    а мне интересно отвечать по теме обсуждения или моих утверждений, а не когда оппонент пытается тебе что-то приписать и на этом выехать в нужное ему русло

     
  • 4.26, leap42, 16:07, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пайк не на даче фо фан писал, он и есть инженер Гоогле.
     
  • 2.15, Аноним, 13:02, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Идея гугл такая все должны писать простой в понимании код Тогда ты типа написа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 16:45, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Из https stackoverflow com questions 21326109 why-are-lists-used-infrequently-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 11:30, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Это тот который из-за кривизны синтаксического анализатора не поддерживает оформ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Вадик, 11:55, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Есил ты пытаешься идти против мейнстрима, то в любом языке ты за это будешь получать по голове. А по поводу GNU-нотации: ты явно пытаешься делать что-то неправильно.
     
     
  • 3.11, Аноним, 12:43, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Прошу простить великодушно, однако у вас какая-то особая возбудимость на вопрос ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Аноним, 14:40, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ты ничего не делаешь, но рассказываешь всем, как правильно, 8212 вот что ты д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Аноним, 15:13, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Рискну предположить что у вас аналогичная неприятность что и у предыдущего автор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним, 15:43, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Арче прилетела обнова, которая на 392 Мб больше чем 9 версия, спрашивается, от... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Мураками, 16:40, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    обновись, уже 1.10-2 прилетело (исправили)
    https://git.archlinux.org/svntogit/packages.git/log/trunk?h=packages/go
     
  • 1.30, Аноним, 16:37, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Язык, который отчаянно пытается избежать ООП, но вместо того чтобы предложить бо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, KonstantinB, 17:42, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Язык, в котором изначально заложено ключевое для ООП понятия интерфейса, не может избегать ООП.

    Можно сказать, что Go избегает C++-подобного ООП, с его наследованием. Если же под ООП понимать Smalltalk, то в Go вполне себе ООП.

     

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