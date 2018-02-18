18.02.2018 10:31  Релиз языка программирования Go 1.10

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|2.6, Вадик, 11:59, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+4 +/–
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> Год копался в Go, Rust, Nim, Idris. Как язык лучше всех Idris.
> Но пользоваться им нереально. И если Rust имеет интересную концепцию управления
> памятью, то в том же Go я абсолютно не вижу смысла,
> т.к. nim обходит по всем фронтам.
> Вообще, возникает ощущение, что гугл запилил его для вчерашних студентов. Си они
> не осилили на достаточном уровне, а работать надо.
Ага, я тоже, только Idrtis не смотрел. Nim интересен, но по факту он не заинтересовал большинство. Rust достаточно сложен в освоении, но система владений просто невероятна (до него не думал, что можно как-то по другому управлять памятью кроме как GC и ручной контроль через malloc и т.д.)
Сейчас вот изучаю Go, но после полугода его использования (ага и на проде тоже) он оставил о себе впечатление зрелого и удобного инструмента.
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|3.17, anonymous, 13:51, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Rust достаточно сложен в освоении, но система владений просто невероятна
вообще-то она скопирована с RAI в С++, только там сделана попытка реализовать это без классов и объектов и как-то передавать в функции и возвращать из них...
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|5.18, анончик, 14:15, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Так кто спорит, великолепный.
Жаль под него нет достойного нативного гуи-фреймворка, это была бы бомба.
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|3.14, Аноним, 12:51, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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> специалист из mail.ru
Звучит сильно.
> Лекции по Go.
Открыл. Это видеоуроки. Вы серьёзно? Смузи вам в глотку.
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|2.10, leap42, 12:18, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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> Си они не осилили на достаточном уровне, а работать надо.
лол, кек, чебурек
Го придумал Пайк, который написал культовое эссе о Си-кодинге ещё до вашего рождения.
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|4.19, Мураками, 14:24, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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наверное как минимум то что он(Пайк) разбирается в теме побольше многих Д-аналитиков
по поводу Nim и Idris то тоже выскажу своё личное мнение
Здесь наблюдается такая же картина как и с дистрибутивами linux, поменял обои добавил пару фич и вуаля готов новый дистрибутив, так и здесь Nim и Idris это по сути надстройки над Си со своими шл..ми и блекджеком. Для меня например язык считается взрослым если он как минимум может сам себя скомпилировать и скомпилировать хорошо.
по поводу вашего высказывания
> гугл запилил его для вчерашних студентов
а для кого Bell Labs пилил язык СИ ?
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|6.27, Мураками, 16:17, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> На счёт Idris не скажу, он вроде бы на Haskell написан.
да вы правы, там Haskell правит балом. Значит надстройка на над хаскелем, что в принципе не отменяет его не зрелости.
> А вот Nim сам на себе написан. И уже давно спокойно собирает сам себя.
ну насколько он сам себя собирает спорный вопрос, возможно в каком-то очень и очень урезанном варианте.
Если смотреть на его код на github то больше четверти(27%) кода это СИ и СИ++, для сравнения у rust это где-то 1.4%, у Go 0.4%
да и на самом сайте Nim пишут
>> By compiling to C, Nim is able to take advantage of many features offered by modern C compilers. The primary benefits gained by this compilation model include incredible portability and optimisations, which have been implemented over more than 40 years by various individuals and influential companies.
> Разве я где-то ставил под вопрос ...
повторю вопрос:
Для кого Bell Labs писал язык СИ ?
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|7.29, nobody, 16:35, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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С писал не абстрактный bell labs, а вполне конкретный инженер - Деннис Ритчи. Писал для себя и своего коллеги - Кена Томсона, для конкреной цели - заменить платформенно-зависимый ассемблер для ОС UNIX.
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|9.35, nobody, 16:48, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Го придумал Пайк, который написал культовое эссе о Си-кодинге ещё до вашего рождения.
Написано выше в этой ветке
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|8.36, Мураками, 17:03, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Вот это Аналитика. Вот это да.
ага, с анонимным высосанным пальцем это не сравнится
> Сорцы на си представлены ...
как я писал выше нимовцы сами пишут что их компиляция полная лажа и не идёт не в какое сравнения с сишной
>> By compiling to C, Nim is able to take advantage of many features offered by modern C compilers. The primary benefits gained by this compilation model include incredible portability and optimisations, which have been implemented over more than 40 years by various individuals and influential companies.
а то что репозиторий языка завален по вашим словам "Сорцы на си представлены специально для хейтеров бинарников" как раз и говорит о незрелости языка
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|9.38, др. Аноним, 17:36, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> как я писал выше нимовцы сами пишут что их компиляция полная лажа
> и не идёт не в какое сравнения с сишной
А сами нимовцы знают, что они это пишут?
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|12.47, Мураками, 18:23, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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у вас проблемы с пониманием слова лажа ?
> Да еще и "нимовцы сами пишут"
а что не пишут, или вы не умеете читать между строк ?
>> ... The primary benefits gained by this compilation model include incredible portability and optimisations
компиляция в Си даёт им очень хорошую переносимость и оптимизацию
без этого хоть сам компилятор хоть программы будут собраны с плохой оптимизацией и переносимостью
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|9.44, др. Аноним, 18:01, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> а то что репозиторий языка завален по вашим словам "Сорцы на си представлены специально для хейтеров бинарников" как раз и говорит о незрелости языка
Или о том, что автор решил не мудрить излишне с бутстрапингом.
Увлекательная игра "для компиляции компилятора нужен уже скомпилированный компилятор" даже при более серьезной поддержке (как в мозилловском расте на второстепенных платформах) не всем потенциальным пользователям интересна.
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|5.23, др. Аноним, 15:01, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Здесь наблюдается такая же картина как и с дистрибутивами linux, поменял обои
> добавил пару фич и вуаля готов новый дистрибутив, так и здесь
> Nim и Idris это по сути надстройки над Си со своими шл..ми и блекджеком.
А JS по такой "сути" надстройка над асмой ...
Ним вообще-то ближе к паскалю, чем к си. Хотя намешали там много чего (на мой взгялд, даже черезчур). Есть мощная система макросов c доступом к АST, классы из хаскеля, ООП.
Чего нет, так это пользователей и разработчиков, чтобы довести все это до "нормального" уровня - выловить детские баги в компиляторе, std и либах, отполировать синтактические шероховатости.
> Для меня например язык считается взрослым если он как минимум может сам себя скомпилировать и скомпилировать хорошо.
Нда, "надстройка над Си" уже намекала на уровень осведомленности в обсуждаемой теме ...
https://nim-lang.org/
> The Nim compiler and tools are all *written in Nim* and licensed under
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|6.28, Мураками, 16:25, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> The Nim compiler and tools are all *written in Nim* and licensed under
смотри мой ответ выше
> А JS по такой "сути" надстройка над асмой ...
всё дело в количестве прослоек
а то с таким подходом можно будет называть новой операционной системой виндовс запущенную на виртуальной машине под linux
> Ним вообще-то ближе к паскалю, чем к си.
я говорил о возможности собрать самого себя, а не к чему и кто ближе
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|7.42, др. Аноним, 17:46, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>> The Nim compiler and tools are all *written in Nim* and licensed under
> смотри мой ответ выше
И? Альтернативная интерпретация значения "компилятор" и чтение между строк ("нимовцы сами пишут что их компиляция полная лажа") - не аргумент ни разу.
Компилятор на самом ЯП есть, а то что бэкэндом может выступать не только маш-код ... так и gcc в него уже давно не компилирует сразу.
>>> Nim и Idris это по сути надстройки над Си
>> Ним вообще-то ближе к паскалю, чем к си.
> я говорил о возможности собрать самого себя, а не к чему и кто ближе
Я так понимаю, что наброс с наскоку не удался, теперь будет (абсолютно не интересный мне лично) юлеж и переливание из пустого в порожнее?
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|8.45, Мураками, 18:02, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я так понимаю, что наброс с наскоку не удался...
ваш, да
а мне интересно отвечать по теме обсуждения или моих утверждений, а не когда оппонент пытается тебе что-то приписать и на этом выехать в нужное ему русло
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|2.5, Вадик, 11:55, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Есил ты пытаешься идти против мейнстрима, то в любом языке ты за это будешь получать по голове. А по поводу GNU-нотации: ты явно пытаешься делать что-то неправильно.
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|2.39, KonstantinB, 17:42, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Язык, в котором изначально заложено ключевое для ООП понятия интерфейса, не может избегать ООП.
Можно сказать, что Go избегает C++-подобного ООП, с его наследованием. Если же под ООП понимать Smalltalk, то в Go вполне себе ООП.
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