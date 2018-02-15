15.02.2018 10:07  В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим минимальной установки

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|1.1, Аноним, 10:26, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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> и сосредоточить внимание на возможностях, востребованных большинством пользователей.
никого это ещё к годному продукту не приводило. А вот к успеху - да.
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|1.3, Аноним, 10:26, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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bsdstats отправлял, а тут ubstats будет, ничо. Правда, самым популярным пакетом окажется ядро, apt и перл
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|4.62, Ах, 13:15, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> - понять, кому это выгодно (все подобные закладки - на благо правящего
> класса, то есть крупной буржуазии, и ничего вы с этим не
> поделаете), и изменить всю систему кардинально, то есть отказаться от капитализма
> с его властью крупной буржуазии и развивать коммунистическое государство, то есть
> власть рабочего класса и его союзников, в котором есть общественное владение
> средствами производства, что приведёт к отмиранию государства вообще, тогда закладки никакие
> будут просто не нужны.
Прослезился. Говорят, в С Корее коммунизм =)
Подобные фантазии были бы намного интереснее если бы содержали хотя бы приблизительную дорожную карту по их достижению. Пока все подвисло на попытке сделать подвижки в умах значительной части людей, т е на этапе номер 0.
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|5.96, ПолПот, 16:27, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Пока что все существовавшие реализации коммунячьей идеи приводили к тому, что всякая
> инициативность, самоуправление и прочая активность "снизу" душилась на корню, на фоне
неправда, мы пи$дили шибкоумных лопатами без всякой бюрократии, по инциативе широких народных масс.
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|4.66, Ах, 13:21, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А как ещё доказать дистроразработчикам, что гномом никто не пользуется, и что
> пора выкидывать его из всех дистрибутивов?
Кстати да. Даль только, что статистика покажет, что хибернейтом никто не пользуется.
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|2.13, Аноним, 10:48, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+10 +/–
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чтобы фиксить баги, достаточно не класть болт на багрепорты, но это ведь это путь старпёров, каждый бизнесмен 21го века точно знает, что багрепортами нельзя торговать, а статистикой и метриками — только в путь
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|Часть нити удалена модератором
|5.70, Отражение луны, 13:47, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Очередной юзер, думающий, что он знает о чем говорит. Огмроное количество багов воспроизводится только на конкретном железе, и как правило они не фиксятся практически никогда, потому что баг репорт есть, но вот пользователь спеков своих не оставил.
Иногда ты вообще не можешь проследить закономерность, связан баг с железом, с конфигурацией, тупо с повреждением одного из файлов, или с чем-либо еще. И поэтому необходимо иметь хотя бы примитивный тул, который сможет тебе показать заафекченых юзеров в разрезе разных опций чтобы увидеть эту самую закономерность.
Вы, юзеры, обязаны экономить время разработчиков, без которых проекта попросту не было бы.
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|2.65, Ах, 13:20, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> забавно читать коментарии, а как если не по 'пользовательским метрикам' улучшать свободное
> по, заставить пользователей писать его(по) что-ли? лол
Ну, например, при возникновении нештатной ситуации система могла бы предложить отправить баг репорт автоматически и перейти в соответвующую ветку на форуме без регистраций и СМС.
А не как сейчас что-то куда-то отправилось, результата ты не видишь, ищешь свищешь по гуглям, находишь что-то похожее или нет хз, еще и регистрируйся. Ты же не спец, эти коды ошибок тебе ничего не говрорят, они нужны только канониклу, который по ним систематизирует инфу и соответственно должен давать режения и поддержку.
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|3.87, denzill, 15:31, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не работает печать на некоторых сетевых принтерах.
Виснет на processing, потом падает с ошибкой.
При этом если подключить по рдп к винде и пробросить туда принтер - печать работает.
Вся херня началась с 17 ветки.
Ждем новые драйвера.
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|1.22, Demo, 11:08, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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> сосредоточить внимание на возможностях, востребованных большинством
Ориентация на нужды большинства, что-то припоминается знакомое, из СССР-овского дества…
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|1.23, Осторожный_аноним, 11:08, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Кто не понял зачем это подсказываю, таким образом можно отслеживать пользователей в интернете. Есть на JS библиотека которая на 95% верно может отследить пользователя по сумме характеристик: ОС, проц, название компа, сколько памяти, разрешение экрана, количество цветов, как текст отрисовывается и т.д. и т.п.
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|1.28, Moomintroll, 11:33, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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> Информация будет собрана в процессе установки и сохранена в файл, который будет отправлен по HTTPS на сервер Canonical после установки сетевого соединения при первой загрузке.
Но ведь это глупо! Я после установки ещё пару дней доустанавливаю что забыл и сношу что не нужно.
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|4.72, iPony, 13:52, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Kubuntu уже 10 лет НЕ спонсируется Канониклом... Хорошенько это запомни.
Но вот KDE спонсируется... Так что к чему этот пафос.
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|5.89, iNePony, 15:46, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Но вот разработчикам Kubuntu как-то пофиг - выпилят вашу телеметрию и все. Да и пройдись таки по ссылке выше. KDE спонсирует далеко ни одна Canonical, да и будем честны - много лет вообще не спонсировала, а сейчас не самый большой спонсор. Kubuntu не спонсирует вообще. Кто она такая эта Canonical чтобы что-то требовать?
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|2.93, ubuntu, 16:20, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> Отправку статистики планируется включить по умолчанию
> История со сливом пользовательских запросов по-умолчанию в амазон их ничему не научила.
как раз научила - пипл схавает, и еще облизываться будет! Сперва-то мы стеснялись, а теперь видим, что народ рад жить в доме с зеркальными стенами - а то обои переклеивать раз в два года, морока...
>> режим минимальной установки будет реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения
>> штатной установки
> Судя по этому днищу, инженеров там уже не осталось - слошные манагеры
да ну нафиг, обычный dependency hell, на debian/apt based дистрибутиве по другому не получится.
установщик у нас гуевый, и его собственные зависимости надо как-то поразрешать.
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|1.69, Возмущаюсь, 13:46, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Да что же это такое???!!!!
Почему у раскрученных всегда сносит голову.
Телеметрия у Лисы, Винды, нВидиа а теперь и Бубунта!!!
Дорогие пользователи - те кто знает, напишите кто еще из пингвиньей семьи сливает
данные.
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|2.73, iPony, 13:53, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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> Дорогие пользователи - те кто знает, напишите кто еще из пингвиньей семьи сливает данные.
Не знаю про семью. Но приложения на электроне это дело любят. Всякие там Atom
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|2.94, дорогой пользователь, 16:24, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Дорогие пользователи - те кто знает, напишите кто еще из пингвиньей семьи
> сливает данные.
sles/opensuse (но можно удалить при установке ;-)
rhel (про центось не помню, есть ли в ней вообще этот пакет)
то есть, в общем-то все, кроме маргинальных.
правда, исторически их интересовало гораздо меньше уникальной информации, скорее это была общая статистика и счетчик, но сейчас неуникальная это не в тренде, это не купят.
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|1.86, Iaaa, 14:48, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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> Отправку статистики планируется включить по умолчанию, но предусмотреть опции для отключения.
Перевожу: Мы вне зависимости от вашего желания все равно отправим себе конфигурацию вашей системы. Вы потом это можете отключать, так как нам уже будет все равно - свое мы уже получили.
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|1.91, НяшМяш, 15:55, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Кроме того, можно отметить включение в инсталлятор Ubuntu 18.04 режима минимальной установки (Minimal Install)
Джесять лет ждал!
> режим минимальной установки будет реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения штатной установки.
А оно их будет uninstall или ещё и с --purge?
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