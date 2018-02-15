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15.02.2018 10:07  В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим минимальной установки

Вил Кук (Will Cooke), менеджер по разработке десктоп-систем в компании Canonical, рассказал о намерении включить в Ubuntu 18.04 систему отправки на серверы Canonical сведений о конфигурации системы пользователя и используемых приложениях. Отправку статистики планируется включить по умолчанию, но предусмотреть опции для отключения.

По мнению разработчиков, наличие данных о конфигурации позволит оптимизировать состав дистрибутива и сосредоточить внимание на возможностях, востребованных большинством пользователей. Информация будет собрана в процессе установки и сохранена в файл, который будет отправлен по HTTPS на сервер Canonical после установки сетевого соединения при первой загрузке. Данные обещают хранить обезличенными - сведения об IP-адресе, с которого получена статистика, будут удаляться. Файл будет оставлен на локальной системе, что позволит пользователю проанализировать, какие данные были переданы.

Среди информации, которую планируется собирать: версия и редакция Ubuntu, наличие сетевого соединения, семейство CPU, размер ОЗУ и дисков, разрешение экрана, модель GPU, производитель оборудования, местоположение (выбранное пользователем при установке), время, затраченное на установку, выбор автоматического или парольного входа, выбранный вариант разметки диска, выбранные в процессе установки сторонние приложения, включение LivePatch, сведения о загрузке обновлений в процессе установки.

В систему также будет установлен пакет Popcon для передачи сведений о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов. Механизм формирования отчётов о крахах приложений Apport будет переработан для автоматической отправки анонимизированных отчётов без запроса подтверждения у пользователя. Опции для отключения отправки статистики планируется добавить в инсталлятор и конфигуратор GNOME Settings. Также будет предусмотрена загрузочная опция "diagnostics=false".

Кроме того, можно отметить включение в инсталлятор Ubuntu 18.04 режима минимальной установки (Minimal Install), при выборе которого после инсталляции будет оставлен только минимальный набор приложений. Так как инсталлятор Ubiquity выполняет установку через клонирование готового Live-окружения, вместо отдельной установки пакетов, то режим минимальной установки будет реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения штатной установки. В том числе будут удалены такие приложения, как Thunderbird, Transmission, Rhythmbox, LibreOffice, Cheese и Shotwell. В итоге, в режиме Minimal Install будет предложено чистое графическое окружение для пользователей, которые предпочитают сами выбрать интересующих набор приложений, не полагаясь на чужой вкус.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в обработчике крахов приложений, применяемом в Ubuntu
  3. OpenNews: Один из серверов проекта Debian GNU/Linux был взломан. Причина устранена
  4. OpenNews: Результаты оценки популярности пакетов из состава Debian GNU/Linux
  5. OpenNews: Сравнение пользовательской аудитории проектов Debian и Ubuntu
  6. OpenNews: Исследование эффективности моделей управления открытыми проектами
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: privacy, ubuntu, statistic
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  • 1.1, Аноним, 10:26, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    > и сосредоточить внимание на возможностях, востребованных большинством пользователей.

    никого это ещё к годному продукту не приводило. А вот к успеху - да.

     
  • 1.3, Аноним, 10:26, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    bsdstats отправлял, а тут ubstats будет, ничо. Правда, самым популярным пакетом окажется ядро, apt и перл
     
  • 1.4, Аноним, 10:29, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Костыли-костылики На малинку не поставить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, enon, 10:52, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это ещё что, у одной отечественной конторы в документации вообще прямое указание... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, X86, 12:08, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Все логично. Что не так?
     
     
  • 4.59, Аноним, 13:13, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Нужно не устанавливать изначально, во избежание мусора и того что авторы этих fe... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, commiethebeastie, 10:31, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    whoopsie, apport, popcon, что там еще сносить надо будет?
     
     
  • 2.33, Продвинутые бизнесмены будущего., 11:41, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    К 18 04 мы обязательно сканпелируем глибц, ядро и прочий системдос с зависимостя... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, тигар, 11:46, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    добавь snapd в расстрельный спиок, если еще не добавил ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 10:32, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Как в мультике Всем сдать серебряную посуду с Три богатыря на дальних бер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, dkg, 10:38, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Та не жалко, хай забирают, лишь бы на пользу!
     
     
  • 2.16, Аноним, 10:54, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Все остальное заберут через Meltdown/Spectre
     
     
  • 3.54, Аноним, 13:04, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну и что вы предлагаете Есть ведь несколько выходов, например - отказаться о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.62, Ах, 13:15, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/

    > - понять, кому это выгодно (все подобные закладки - на благо правящего
    > класса, то есть крупной буржуазии, и ничего вы с этим не
    > поделаете), и изменить всю систему кардинально, то есть отказаться от капитализма
    > с его властью крупной буржуазии и развивать коммунистическое государство, то есть
    > власть рабочего класса и его союзников, в котором есть общественное владение
    > средствами производства, что приведёт к отмиранию государства вообще, тогда закладки никакие
    > будут просто не нужны.

    Прослезился. Говорят, в С Корее коммунизм =)
    Подобные фантазии были бы намного интереснее если бы содержали хотя бы приблизительную дорожную карту по их достижению. Пока все подвисло на попытке сделать подвижки в умах значительной части людей, т е  на этапе номер 0.

     
  • 4.63, Аноним, 13:17, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    gt оверквотинг удален А если мальчику захотелось что-то от конкретной девочки,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.68, Аноним, 13:37, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пока что все существовавшие реализации коммунячьей идеи приводили к тому, что вс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.96, ПолПот, 16:27, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пока что все существовавшие реализации коммунячьей идеи приводили к тому, что всякая
    > инициативность, самоуправление и прочая активность "снизу" душилась на корню, на фоне

    неправда, мы пи$дили шибкоумных лопатами без всякой бюрократии, по инциативе широких народных масс.

     
  • 2.46, Аноним, 12:26, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    #Мненечегоскрывать
     
     
  • 3.55, Аноним, 13:07, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вы чего-то стесняетесь Ну так в лес тогда, на пальмы к папуасам Правда, и та... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.58, Аноним, 13:13, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    #Ядумалмненечегоскрывать #вертухаилютуют
     
  • 3.61, Аноним, 13:15, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А как ещё доказать дистроразработчикам, что гномом никто не пользуется, и что по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.66, Ах, 13:21, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А как ещё доказать дистроразработчикам, что гномом никто не пользуется, и что
    > пора выкидывать его из всех дистрибутивов?

    Кстати да. Даль только, что статистика покажет, что хибернейтом никто не пользуется.

     
  • 1.9, Аноним, 10:44, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    забавно читать коментарии, а как если не по пользовательским метрикам улучшать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 10:48, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +10 +/
    чтобы фиксить баги, достаточно не класть болт на багрепорты, но это ведь это путь старпёров, каждый бизнесмен 21го века точно знает, что багрепортами нельзя торговать, а статистикой и метриками — только в путь
     
     
  • 3.49, Отражение луны, 12:37, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Чтобы фиксить баги, нужно иметь возможность их воспроизвести, гений.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.70, Отражение луны, 13:47, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Очередной юзер, думающий, что он знает о чем говорит. Огмроное количество багов воспроизводится только на конкретном железе, и как правило они не фиксятся практически никогда, потому что баг репорт есть, но вот пользователь спеков своих не оставил.
    Иногда ты вообще не можешь проследить закономерность, связан баг с железом, с конфигурацией, тупо с повреждением одного из файлов, или с чем-либо еще. И поэтому необходимо иметь хотя бы примитивный тул, который сможет тебе показать заафекченых юзеров в разрезе разных опций чтобы увидеть эту самую закономерность.
    Вы, юзеры, обязаны экономить время разработчиков, без которых проекта попросту не было бы.
     
     
  • 6.92, нах, 16:09, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну вот, в наших рядах очередной гений-разработчик с раздутым ЧСВ не хотел бы те... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.65, Ах, 13:20, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > забавно читать коментарии, а как если не по 'пользовательским метрикам' улучшать свободное
    > по, заставить пользователей писать его(по) что-ли? лол

    Ну, например, при возникновении нештатной ситуации система могла бы предложить отправить баг репорт автоматически и перейти в соответвующую ветку на форуме без регистраций и СМС.
    А не как сейчас что-то куда-то отправилось, результата ты не видишь, ищешь свищешь по гуглям, находишь что-то похожее или нет хз, еще и регистрируйся. Ты же не спец, эти коды ошибок тебе ничего не говрорят, они нужны только канониклу, который по ним систематизирует инфу и соответственно должен давать режения и поддержку.

     
  • 1.11, denzill, 10:46, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а починка сетевой печати планируется?
     
     
  • 2.26, Аноним, 11:21, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А что нетак с сетевой печатью?
     
     
  • 3.78, Аноним, 14:22, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может он имел в виду изготовление печатных плат на линухе?
     
  • 3.87, denzill, 15:31, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не работает печать на некоторых сетевых принтерах.
    Виснет на processing, потом падает с ошибкой.
    При этом если подключить по рдп к винде и пробросить туда принтер - печать работает.
    Вся херня началась с 17 ветки.
    Ждем новые драйвера.
     
     
  • 4.95, Аноним, 16:25, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отродясь такого не видел, включая 17 10, печатаю через ps и pcl ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.80, Аноним, 14:29, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это как-то связано с твоим сетевым маркетингом?
     
  • 1.12, Аноним, 10:47, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    настало время переезжать с убунты, с убунты сам собой не переедешь, переезжай с ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, paulus, 11:48, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ага с 5 04 вроде бы , но уже как год переехал на арч и не жалею Все равно очищ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.47, Аноним, 12:29, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    В kubuntu этой xepни нет и не будет Canonical давно не спонсирует их, поэтому т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, анонимко, 11:00, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Винду догонят таким образом...
     
  • 1.19, via, 11:07, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Перееду, так и быть. С 17.10 на 18.04
     
  • 1.20, Нанобот, 11:08, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    странно...я ожидал больше паранойи в комментариях...
     
  • 1.21, Андрей, 11:08, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ждем проект WaterUbuntu с отключенной телеметрией
     
     
  • 2.57, derek, 13:12, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да осиль ты уже Кубунту. Вон внизу уже ответили по этому поводу. -_-
     
  • 1.22, Demo, 11:08, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > сосредоточить внимание на возможностях, востребованных большинством

    Ориентация на нужды большинства, что-то припоминается знакомое, из СССР-овского дества…

     
  • 1.23, Осторожный_аноним, 11:08, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто не понял зачем это подсказываю, таким образом можно отслеживать пользователей в интернете. Есть на JS библиотека которая на 95% верно может отследить пользователя по сумме характеристик: ОС, проц, название компа, сколько памяти, разрешение экрана, количество цветов, как текст отрисовывается и т.д. и т.п.
     
     
  • 2.25, Онаним, 11:13, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Давно говорю, что нужно выпилить из браузеров все JS-API, позволяющие считывать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.83, Аноним, 14:33, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Давно говорю

    Когда вендузятник говорит, такое ощущение, чо он бредит.

     
  • 2.90, Аноним, 15:52, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Статья с Habra Точно знаю А по предмету скажу следующее - мы все неуловимые Дж... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, An, 11:11, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Мда, бунта скатывается быстрыми шагами.
     
     
  • 2.30, ryoken, 11:37, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Куда её ещё со дна оврага-то скатываться, ась ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, An, 11:46, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    дно оврага это ещё не самое нижнее дно
     
  • 2.45, Аноним, 12:24, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ой да ладно, а то амазоновские шпионские штучки вы жрали и не подавались))
     
     
  • 3.50, Андрей, 12:39, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что там было от амазона?
     
     
  • 4.53, Аноним, 12:53, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Отправка всех поисковых запросов пользователя к ним на серваки ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.74, Аноним, 13:54, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >Мда, бунта скатывается быстрыми шагами.

    Кали-юга

     
  • 1.27, Аноним, 11:23, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Статистика статистике рознь, и истина как обычно кроется в деталях Всё зависит ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Moomintroll, 11:33, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Информация будет собрана в процессе установки и сохранена в файл, который будет отправлен по HTTPS на сервер Canonical после установки сетевого соединения при первой загрузке.

    Но ведь это глупо! Я после установки ещё пару дней доустанавливаю что забыл и сношу что не нужно.

     
     
  • 2.84, Аноним, 14:34, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим...... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.29, Аноним, 11:34, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Проприетарный собр статистики из пакетиков в ubuntu Небось там и удаленный C C ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Аноним, 11:40, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Package sosreport Priority optional Section admin Origin Ubuntu Maintainer ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, cool story, 11:43, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    Зато в Kubuntu не ожидается, так что пофиг на традиционные Ubuntu-Canonical-проблемки.
     
     
  • 2.38, paulus, 11:51, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Все там ожидается, просто вас еще не поставили в известность или не поставят ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.41, Serg, 12:09, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    В Kubuntu отключаться не будет — отключалка только в Gnome.
     
     
  • 3.42, Даниил Кравец, 12:22, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    Родной, в Kubuntu даже шпионского модуля от Amazon никогда не было. И этого гомна тоже не будет, не волнуйся. Kubuntu уже 10 лет НЕ спонсируется Канониклом, так что ЗОНДЫ БУДУТ ТОЛЬКО У ВАС. Хорошенько это запомни.

    http://www.blue-systems.com/

    https://kubuntu.org/sponsors/

     
     
  • 4.72, iPony, 13:52, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Kubuntu уже 10 лет НЕ спонсируется Канониклом... Хорошенько это запомни.

    Но вот KDE спонсируется... Так что к чему этот пафос.

     
     
  • 5.89, iNePony, 15:46, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но вот разработчикам Kubuntu как-то пофиг - выпилят вашу телеметрию и все. Да и пройдись таки по ссылке выше. KDE спонсирует далеко ни одна Canonical, да и будем честны - много лет вообще не спонсировала, а сейчас не самый большой спонсор. Kubuntu не спонсирует вообще. Кто она такая эта Canonical чтобы что-то требовать?
     
  • 1.40, Angela, 12:08, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ничо, схаваете и ещё попросите.
     
     
  • 2.85, Аноним, 14:35, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вендузоед знает о чём говорит...
     
  • 1.48, Аноним, 12:33, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    История со сливом пользовательских запросов по-умолчанию в амазон их ничему не н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.93, ubuntu, 16:20, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Отправку статистики планируется включить по умолчанию
    > История со сливом пользовательских запросов по-умолчанию в амазон их ничему не научила.

    как раз научила - пипл схавает, и еще облизываться будет! Сперва-то мы стеснялись, а теперь видим, что народ рад жить в доме с зеркальными стенами - а то обои переклеивать раз в два года, морока...

    >> режим минимальной установки будет реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения
    >> штатной установки
    > Судя по этому днищу, инженеров там уже не осталось - слошные манагеры

    да ну нафиг, обычный dependency hell, на debian/apt based дистрибутиве по другому не получится.
    установщик у нас гуевый, и его собственные зависимости надо как-то поразрешать.

     
  • 1.69, Возмущаюсь, 13:46, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да что же это такое???!!!!
    Почему у раскрученных всегда сносит голову.
    Телеметрия у Лисы, Винды, нВидиа а теперь и Бубунта!!!

    Дорогие пользователи - те кто знает, напишите кто еще из пингвиньей семьи сливает
    данные.

     
     
  • 2.73, iPony, 13:53, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Дорогие пользователи - те кто знает, напишите кто еще из пингвиньей семьи сливает данные.

    Не знаю про семью. Но приложения на электроне это дело любят. Всякие там Atom

     
  • 2.94, дорогой пользователь, 16:24, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Дорогие пользователи - те кто знает, напишите кто еще из пингвиньей семьи
    > сливает данные.

    sles/opensuse  (но можно удалить при установке ;-)
    rhel (про центось не помню, есть ли в ней вообще этот пакет)

    то есть, в общем-то все, кроме маргинальных.

    правда, исторически их интересовало гораздо меньше уникальной информации, скорее это была общая статистика и счетчик, но сейчас неуникальная это не в тренде, это не купят.


     
  • 1.71, Ivan, 13:51, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В 18.04 можно сделать sudo apt install piu-piu
     
  • 1.75, Аноним, 14:06, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ubuntu без unity7 по дефолту потеряла всякий смысл Да, можно ещё ее установить,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.77, Аноним, 14:13, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А толку https bugs launchpad net ubuntu source popularity-contest bug 106... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.79, Аноним, 14:24, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ничего ведь не изменилось перенесли свою телеметрию из Unity в подмодуль ядра на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.81, Аноним, 14:31, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Кому они будут продавать эту информацию Тем, кто внедряет майнеры криптовалюты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.86, Iaaa, 14:48, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Отправку статистики планируется включить по умолчанию, но предусмотреть опции для отключения.

    Перевожу: Мы вне зависимости от вашего желания все равно отправим себе конфигурацию вашей системы. Вы потом это можете отключать, так как нам уже будет все равно - свое мы уже получили.

     
     
  • 2.88, IRASoldier, 15:39, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А отключить Интернет на время установки системы, затем отключить телеметрию, а затем только влючить Интернет - мистеру Параноику в голову, конечно же, не приходит...
     
  • 1.91, НяшМяш, 15:55, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кроме того, можно отметить включение в инсталлятор Ubuntu 18.04 режима минимальной установки (Minimal Install)

    Джесять лет ждал!

    > режим минимальной установки будет реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения штатной установки.

    А оно их будет uninstall или ещё и с --purge?

     
     
  • 2.97, Аноним, 16:27, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    открой для себя нетинсталл и ставь оттудова минимальную систему, эта фича небось... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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