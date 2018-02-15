15.02.2018 10:07  В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим минимальной установки

Вил Кук (Will Cooke), менеджер по разработке десктоп-систем в компании Canonical, рассказал о намерении включить в Ubuntu 18.04 систему отправки на серверы Canonical сведений о конфигурации системы пользователя и используемых приложениях. Отправку статистики планируется включить по умолчанию, но предусмотреть опции для отключения.

По мнению разработчиков, наличие данных о конфигурации позволит оптимизировать состав дистрибутива и сосредоточить внимание на возможностях, востребованных большинством пользователей. Информация будет собрана в процессе установки и сохранена в файл, который будет отправлен по HTTPS на сервер Canonical после установки сетевого соединения при первой загрузке. Данные обещают хранить обезличенными - сведения об IP-адресе, с которого получена статистика, будут удаляться. Файл будет оставлен на локальной системе, что позволит пользователю проанализировать, какие данные были переданы.

Среди информации, которую планируется собирать: версия и редакция Ubuntu, наличие сетевого соединения, семейство CPU, размер ОЗУ и дисков, разрешение экрана, модель GPU, производитель оборудования, местоположение (выбранное пользователем при установке), время, затраченное на установку, выбор автоматического или парольного входа, выбранный вариант разметки диска, выбранные в процессе установки сторонние приложения, включение LivePatch, сведения о загрузке обновлений в процессе установки.

В систему также будет установлен пакет Popcon для передачи сведений о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов. Механизм формирования отчётов о крахах приложений Apport будет переработан для автоматической отправки анонимизированных отчётов без запроса подтверждения у пользователя. Опции для отключения отправки статистики планируется добавить в инсталлятор и конфигуратор GNOME Settings. Также будет предусмотрена загрузочная опция "diagnostics=false".

Кроме того, можно отметить включение в инсталлятор Ubuntu 18.04 режима минимальной установки (Minimal Install), при выборе которого после инсталляции будет оставлен только минимальный набор приложений. Так как инсталлятор Ubiquity выполняет установку через клонирование готового Live-окружения, вместо отдельной установки пакетов, то режим минимальной установки будет реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения штатной установки. В том числе будут удалены такие приложения, как Thunderbird, Transmission, Rhythmbox, LibreOffice, Cheese и Shotwell. В итоге, в режиме Minimal Install будет предложено чистое графическое окружение для пользователей, которые предпочитают сами выбрать интересующих набор приложений, не полагаясь на чужой вкус.



