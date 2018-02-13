13.02.2018 21:44  Google анонсировал активацию блокировщика рекламы в Chrome

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|3.18, siropchik, 00:53, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Такой уже бред несешь. Какое отключение расширений. Все расширения давно обновлены, а заброшенные не нужны и туда им дорога. Не доступны только узконаправленные темы, типа встренного vim, но большинству это не нужно. Они идут. Ввернгм направлении. Те же контейнеры шикарная вещь
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|1.17, ЕщёОдинГость, 00:52, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Реклама, конечно, штука неприятная, но если она не выделывается, так почему б и нет? Сайтам надо зарабатывать, а многие из нас не поспешат донатить каждому сайту, который мы посетим. Поэтому хорошо бы нам поменьше расстраиваться по поводу рекламы - без неё пришлось бы за каждый сайт платить. А так - привыкли сёрфить и не думаем, что сайты - они не из воздуха появляются, а их делают такие же люди, которым точно так же нужны деньги.
Так что нам не стоит зажираться, ребята.
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|3.20, ЕщёОдинГость, 01:27, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что ж, тогда можно надеяться, что этот блокировщик хоть чуть-чуть, но проблему снизит. Окей, пусть его даже строгали не под нас, а под себя, но если он хотя б немного сделает погоду - то уже неплохо. Чаще всего хорошее случается постепенно, а вот плохое - одним махом.
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