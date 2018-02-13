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13.02.2018 21:44  Google анонсировал активацию блокировщика рекламы в Chrome

Компания Google официально объявила о включении 15 февраля встроенного в Chrome блокировщика рекламы. Встроенный блокировщик нацелен на борьбу с рекламными блоками, мешающими восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы.

Среди недопустимых блоков выделяются:

  • Перекрывающие контент всплывающие окна;
  • Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;
  • Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
  • Очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке;
  • Для мобильных устройств дополнительно упоминается раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов) и блоки занимающие больше 30% экранного пространства.


Для проверки сайта на наличие неприемлемой рекламы и устранения возникших проблем предложен специальный инструмент для web-мастеров - Ad Experience Report. В качестве причины включения блокировщика называется плачевная ситуация на рынке рекламы, из-за которой из-за навязчивых рекламных систем страдают добросовестные рекламные сети и создатели контента.

Пользователи реагируют на появление выплывающих и мешающих просмотру баннеров установкой блокировщиков всех видов рекламы, что существенно затрудняет окупаемость общедоступных бесплатных контент-проектов и заставляет их искать новые пути монетизации или более навязчиво продвигать баннерную и видео рекламу. Встроенный блокировщик рассматривается как разумная альтернатива агрессивным блокировщикам рекламы, которые блокируют не только навязчивые рекламные блоки, но и добросовестные рекламные сети, что наносит ущерб как рекламной индустрии, так и владельцам сайтов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/produc...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 64
  3. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
  4. OpenNews: Активация встроенного в Google Chrome блокировщика рекламы намечена на 15 февраля
  5. OpenNews: В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя
  6. OpenNews: В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, adblock
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  • 1.1, Teocally, 21:49, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Как хорошо, что я использую Firefox...
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:51, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –6 +/
    да, я тоже люблю смотреть рекламу вида enlarge your pencil это окно закрываться... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, siropchik, 00:53, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Такой уже бред несешь. Какое отключение расширений. Все расширения давно обновлены, а заброшенные не нужны и туда им дорога. Не доступны только узконаправленные темы, типа встренного vim, но большинству это не нужно. Они идут. Ввернгм направлении. Те же контейнеры шикарная вещь
     
  • 2.3, Аноним, 21:52, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    аминь, брат а ещё рулит блокирование по etc hosts https github com StevenBla... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, paulus, 22:08, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не рулит.
     
  • 3.9, th3m3, 22:21, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, да. Лучше блокировать на системном уровне. Браузер будет меньше ресурсов жрать и вообще, быстрее страницы грузиться будут.
     
     
  • 4.12, jtad, 22:36, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    можно резать рекламу на уровне iptables. Хотя я пользоваля этим недолго, задержки заметны даже на глаз
     
     
  • 5.21, Аноним, 01:27, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так у вас там, наверное, просто ipset не использовался.
     
     
  • 6.23, Аноним, 02:23, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    use reject, Luke.
     
  • 1.4, Аноним, 21:59, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Google анонсировал включение блокировщика неприемлемой для Гугла, не для пользо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 22:08, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    >неприемлемой

    Неоплаченной.

     
  • 1.8, Аноним, 22:21, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ох мой бог исус-хуан-мохамед Добросовестной рекламы не бывает в принципе Блоки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 23:04, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда реклама не мешает и не грузит ресурсы, то почему бы и нет Это поддержка л... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Crazy Alex, 00:22, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что пошли на фиг
     
     
  • 4.26, Аноним, 03:10, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не все умники и умеют правильно монетизировать ресурс Либо реклама трусов сбоку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Принц, 22:27, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >добросовестные рекламные сети

    Это как "доброкачественные опухоли"?

     
  • 1.14, Аноним, 23:21, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    не нужно мазать гангрену зелёкой эталон ненужности... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 23:47, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Привет парням из gdeposylka ru Ваш мобильный сайт настолько раздражал резкими ра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, ЕщёОдинГость, 00:52, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Реклама, конечно, штука неприятная, но если она не выделывается, так почему б и нет? Сайтам надо зарабатывать, а многие из нас не поспешат донатить каждому сайту, который мы посетим. Поэтому хорошо бы нам поменьше расстраиваться по поводу рекламы - без неё пришлось бы за каждый сайт платить. А так - привыкли сёрфить и не думаем, что сайты - они не из воздуха появляются, а их делают такие же люди, которым точно так же нужны деньги.

    Так что нам не стоит зажираться, ребята.

     
     
  • 2.19, Аноним, 01:07, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что жадность владельцев рекламных площадей и рукож0пость рекламных площад... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, ЕщёОдинГость, 01:27, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что ж, тогда можно надеяться, что этот блокировщик хоть чуть-чуть, но проблему снизит. Окей, пусть его даже строгали не под нас, а под себя, но если он хотя б немного сделает погоду - то уже неплохо. Чаще всего хорошее случается постепенно, а вот плохое - одним махом.
     
  • 1.22, Аноним, 01:47, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Google сама же нарушает Кроме первого пункта, все остальные пункты предельно то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Аноним, 02:51, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    я всегда говорил что корпораций добра не бывает, но мне мало кто верил в итоге ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, Владелец пары сайтов, 03:04, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зарабатывать на рекламных блоках - бред. Резать всё и вся, нормальному бизнесу блоки на своём сайте не нужны. А если сайт делается ради рекламы - туда ему и дорога.
     

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