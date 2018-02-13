13.02.2018 21:44  Google анонсировал активацию блокировщика рекламы в Chrome

Компания Google официально объявила о включении 15 февраля встроенного в Chrome блокировщика рекламы. Встроенный блокировщик нацелен на борьбу с рекламными блоками, мешающими восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы.

Среди недопустимых блоков выделяются:

Перекрывающие контент всплывающие окна;

Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;

Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;

Очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке;

Для мобильных устройств дополнительно упоминается раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов) и блоки занимающие больше 30% экранного пространства.

Для проверки сайта на наличие неприемлемой рекламы и устранения возникших проблем предложен специальный инструмент для web-мастеров - Ad Experience Report. В качестве причины включения блокировщика называется плачевная ситуация на рынке рекламы, из-за которой из-за навязчивых рекламных систем страдают добросовестные рекламные сети и создатели контента.

Пользователи реагируют на появление выплывающих и мешающих просмотру баннеров установкой блокировщиков всех видов рекламы, что существенно затрудняет окупаемость общедоступных бесплатных контент-проектов и заставляет их искать новые пути монетизации или более навязчиво продвигать баннерную и видео рекламу. Встроенный блокировщик рассматривается как разумная альтернатива агрессивным блокировщикам рекламы, которые блокируют не только навязчивые рекламные блоки, но и добросовестные рекламные сети, что наносит ущерб как рекламной индустрии, так и владельцам сайтов.



