11.02.2018 09:49  Выпуск дистрибутива Endless OS 3.3.10

> нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус

> Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система any color you like as long as it is black