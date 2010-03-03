11.02.2018 09:49  Выпуск дистрибутива Endless OS 3.3.10

Доступен релиз дистрибутива Endless OS 3.3.10, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 2.1 до 14 ГБ. Пользовательский интерфейс основан на значительно переработанном форке окружения GNOME и ориентирован на предоставление средств для выбора и запуска приложений. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. В новом выпуске: Добавлена поддержка автоматического обновления приложений. Обновления загружаются в фоне при подключении через стационарное сетевое соединение. Для отключения автоматических обновлений в App Center в верхнем левом углу появился специальный переключатель;

Проведена работа по переносу на Flathub некоторых приложений, ранее поддерживаемых силами Endless;

Ускорен запуск приложений, многие программы теперь значительно быстрее становятся доступны для работы при первом запуске после установки (раньше много времени тратилось на определение шрифтов в системе).

Улучшена поддержка установки параллельно с Windows на системах с EFI;

Обеспечен автоматический подбор подходящего графического драйвера NVIDIA;

В каталог Flathub добавлены Flatpack-пакеты для приложений Android Studio, Slack, Spotify, Teeworlds, Transmission, Steam, Atom, Minetest, Freeciv, Builder, Genius, Gnote, Inkscape, MegaGlest, Pitivi, Tuxpaint, VLC, Wesnoth.



