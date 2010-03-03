11.02.2018 09:49  Выпуск дистрибутива Endless OS 3.3.10

|
|
|
|1.1, angra, 09:57, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус
> Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система
any color you like as long as it is black
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.15, жжж, 12:54, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
В бубунтах не текстовыц apt чтоль?
Как зайдешь в какой-то графический менеджер приложений так найти ничего не можешь, глаза разбигаются да и 70-90% пакетов как приложения не оформлены и не существуют.
|
|6.17, anonymous, 13:09, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>Ну как же. Pacman текстовый. Многое текстовое.
>Не ученья а одни мученья.
Если текст так мешает то есть GUI к пакману - packagekit. Вообще к тексту надо привыкать, на одних GUI не уедешь далеко если собираешься работать в IT.
|