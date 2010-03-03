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11.02.2018 09:49  Выпуск дистрибутива Endless OS 3.3.10

Доступен релиз дистрибутива Endless OS 3.3.10, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 2.1 до 14 ГБ.

Пользовательский интерфейс основан на значительно переработанном форке окружения GNOME и ориентирован на предоставление средств для выбора и запуска приложений. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка автоматического обновления приложений. Обновления загружаются в фоне при подключении через стационарное сетевое соединение. Для отключения автоматических обновлений в App Center в верхнем левом углу появился специальный переключатель;
  • Проведена работа по переносу на Flathub некоторых приложений, ранее поддерживаемых силами Endless;
  • Ускорен запуск приложений, многие программы теперь значительно быстрее становятся доступны для работы при первом запуске после установки (раньше много времени тратилось на определение шрифтов в системе).
  • Улучшена поддержка установки параллельно с Windows на системах с EFI;
  • Обеспечен автоматический подбор подходящего графического драйвера NVIDIA;
  • В каталог Flathub добавлены Flatpack-пакеты для приложений Android Studio, Slack, Spotify, Teeworlds, Transmission, Steam, Atom, Minetest, Freeciv, Builder, Genius, Gnote, Inkscape, MegaGlest, Pitivi, Tuxpaint, VLC, Wesnoth.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.endlessos.co...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: endless, linux
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  • 1.1, angra, 09:57, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус
    > Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система

    any color you like as long as it is black

     
  • 1.2, бедный буратино, 09:58, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    хороший хоть? мне по документам ноут должен был достаться с этой эндлес ос, а достался с вендой. нет в жизни щастья, так и не узнаю, что это, ибо там ща девятый дебиан.
     
  • 1.3, Аноним, 10:07, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    То есть это линукс, которые даёт по рукам строже, чем винда?
     
  • 1.4, Аноним, 10:11, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > OSTree

    Блобы.. В Solus же норм пакетный манагер и шустрый...

     
     
  • 2.5, Аноним, 10:13, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А в Арче еще шустрее
     
     
  • 3.8, Аноним, 10:46, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Арчеры почему Вам так нравятся такие трудности Отыщите в себе истинный ответ ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним, 11:03, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Голословно
     
  • 4.11, anonymous, 11:07, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>А в Арче еще шустрее
    >Арчеры почему Вам так нравятся такие трудности?

    Шустрее - трудности? Раскройте мысль.

     
     
  • 5.12, Аноним, 11:36, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну как же Pacman текстовый Многое текстовое Не ученья а одни мученья ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.15, жжж, 12:54, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В бубунтах не текстовыц apt чтоль?
    Как зайдешь в какой-то графический менеджер приложений так найти ничего не можешь, глаза разбигаются да и 70-90% пакетов как приложения не оформлены и не существуют.
     
  • 6.17, anonymous, 13:09, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ну как же. Pacman текстовый. Многое текстовое.
    >Не ученья а одни мученья.

    Если текст так мешает то есть GUI к пакману - packagekit. Вообще к тексту надо привыкать, на одних GUI не уедешь далеко если собираешься работать в IT.

     
  • 6.18, commiethebeastie, 13:35, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Графический пакетный менеджер для мазохистов. В венде из 100 пакетов замучаешься искать нужный.
     
  • 1.6, Аноним, 10:14, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Еще один дистр ради темы.
     
  • 1.7, Аноним, 10:14, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ммм приложение Healthy Teeth, как раз хотел такое, но не смог найти в Software B... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 11:01, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    flatpak есть везде из положительного 10 коммитов в ГТК и с десяток 15 пакет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Я, 11:47, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > нацеленного на создание простой в работе системы

    Можно подумать, у всех остальных цель - создать сложную

     
  • 1.14, Аноним, 12:30, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У флаткапа есть баги фичи, называйте как угодно Не берет системный local conf, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, жжж, 12:57, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кеды есть? Натройки в /etc доступны для редактироаия7
     

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