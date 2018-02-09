The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

09.02.2018 11:15  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.5 с поддержкой Perl

Опубликован пятый публичный выпуск сервера приложений NGINX Unit, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования. Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска.

В новой версии добавлен модуль для выполнения приложений на языке Perl (ранее поддерживались Python, PHP и Go). Налажена работа Python-приложений, зависящих от переменной окружения "wsgi.errors". Удалена опция "workers", вместо которой предложена новая настройка "processes", управляющая числом и типом запускаемых обработчиков для приложения. Обработчики могут использовать режимы управления запуском процессов prefork и dynamic.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nginx/unit/...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.4
  3. OpenNews: Увидел свет сервер приложений NGINX Unit 0.3
  4. OpenNews: Доступен сервер приложений NGINX Unit 0.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 11:45, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Perl не в тренде. Куда смотрят маркетологи?
     
     
  • 3, Аноним, 11:58, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Маркетологи бы выпустили "сервер приложений NGINX Unit с поддержкой blockchain"
     
  • 2, Аноним, 11:50, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ждем жабы поддержку
     
     
  • 4, anoninomomus, 12:01, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    и ruby
     
  • 5, задератизацию, 12:12, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Навальный дал компромат на гельминта гельминтовича питуна, но закрысовцы молчат!
    https://www.youtube.com/watch?v=ZDzLgwii1s4
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor