09.02.2018 11:15  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.5 с поддержкой Perl

Опубликован пятый публичный выпуск сервера приложений NGINX Unit, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования. Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска.

В новой версии добавлен модуль для выполнения приложений на языке Perl (ранее поддерживались Python, PHP и Go). Налажена работа Python-приложений, зависящих от переменной окружения "wsgi.errors". Удалена опция "workers", вместо которой предложена новая настройка "processes", управляющая числом и типом запускаемых обработчиков для приложения. Обработчики могут использовать режимы управления запуском процессов prefork и dynamic.



