05.02.2018 02:55  Релиз федеративной социальной сети Socialhome 0.7.0

Доступна новая версия проекта Socialhome 0.7.0, который позволяет развернуть федеративную личную страницу с функциональностью социальных сетей. Код написан на языке Python с использованием фреймворка Django и поставляется под лицензией AGPLv3. Для взаимодействия с другими децентрализованными социальными сетями применяется протокол Diaspora. В Socialhome пользователи могут создавать контент с помощью разметки Markdown, визуального редактора (WYSIWYG) или в виде HTML/JS/CSS и закреплять публикации на своей личной странице (профиль пользователя). Контент на странице пользователя отображается с использованием блочного дизайна на основе сетки, допускается вставка изображений. Кроме web-интерфейса для отправки публикаций можно использовать интерфейс командной строки shcli или Python API. Все изменения распространяются внутри социальной сети и между совместимыми проектами, поддерживающими протокол Diaspora, что позволяет использовать Socialhome в качестве платформы для трансляции публикаций в различных системах. Другие пользователи могут находить новые публикации по подписке и хэштегам. Допускается внесение изменений в публикации, которые также распространяются по подключенным федеративным сетям. Для обеспечения совместимости с остальными федеративными сетями в следующих выпусках будет реализован протокол ActivityPub. Ключевое изменение нового выпуска - клиентская часть полностью переписана с использованием фреймворка Vue.js, вместо прежней связки из jQuery и шаблонов Django. Эта работа была проделана для упрощения дальнейшего поддержания проекта, и для более быстрой и надёжной загрузки контента. Из дополнений можно отметить: Сделан опциональным педпросмотр контента OEmbed и OpenGraph;

Страница создания публикации теперь имеет возможность отключить федерирование с удаленными серверами;

Улучшена доставка репостов в федерации;

При закрытой регистрации на сервере ссылка регистрации будет оставаться активной и перенаправлять на список других серверов Socialhome;

Добавлены новые параметры API: followers_count, following_count, has_pinned_content, user_following;

Для входа в систему теперь можно использовать электронную почту;

В инструкции по установке добавлен пример конфигурации службы systemd;

Исправлено перенаправление при реорганизации содержимого профиля;

Исправлен порядок отображения предпросмотра контента OEmbed и OpenGraph, если публикация содержит несколько ссылок.



