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05.02.2018 02:55  Релиз федеративной социальной сети Socialhome 0.7.0

Доступна новая версия проекта Socialhome 0.7.0, который позволяет развернуть федеративную личную страницу с функциональностью социальных сетей. Код написан на языке Python с использованием фреймворка Django и поставляется под лицензией AGPLv3. Для взаимодействия с другими децентрализованными социальными сетями применяется протокол Diaspora.

В Socialhome пользователи могут создавать контент с помощью разметки Markdown, визуального редактора (WYSIWYG) или в виде HTML/JS/CSS и закреплять публикации на своей личной странице (профиль пользователя). Контент на странице пользователя отображается с использованием блочного дизайна на основе сетки, допускается вставка изображений. Кроме web-интерфейса для отправки публикаций можно использовать интерфейс командной строки shcli или Python API.

Все изменения распространяются внутри социальной сети и между совместимыми проектами, поддерживающими протокол Diaspora, что позволяет использовать Socialhome в качестве платформы для трансляции публикаций в различных системах. Другие пользователи могут находить новые публикации по подписке и хэштегам. Допускается внесение изменений в публикации, которые также распространяются по подключенным федеративным сетям. Для обеспечения совместимости с остальными федеративными сетями в следующих выпусках будет реализован протокол ActivityPub.

Ключевое изменение нового выпуска - клиентская часть полностью переписана с использованием фреймворка Vue.js, вместо прежней связки из jQuery и шаблонов Django. Эта работа была проделана для упрощения дальнейшего поддержания проекта, и для более быстрой и надёжной загрузки контента.

Из дополнений можно отметить:

  • Сделан опциональным педпросмотр контента OEmbed и OpenGraph;
  • Страница создания публикации теперь имеет возможность отключить федерирование с удаленными серверами;
  • Улучшена доставка репостов в федерации;
  • При закрытой регистрации на сервере ссылка регистрации будет оставаться активной и перенаправлять на список других серверов Socialhome;
  • Добавлены новые параметры API: followers_count, following_count, has_pinned_content, user_following;
  • Для входа в систему теперь можно использовать электронную почту;
  • В инструкции по установке добавлен пример конфигурации службы systemd;
  • Исправлено перенаправление при реорганизации содержимого профиля;
  • Исправлен порядок отображения предпросмотра контента OEmbed и OpenGraph, если публикация содержит несколько ссылок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jaywink/soc...)
  2. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  3. OpenNews: Проект ZeroNet развивает технологию децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть
  4. OpenNews: Mastodon - новая платформа для создания децентрализованных социальных сетей
  5. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  6. OpenNews: Выпуск свободного движка социальной сети Diaspora 0.7
Автор новости: феникс
Тип: Программы
Ключевые слова: socialhome, social
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  • 1.1, Dmitry77, 09:13, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    И эти туда же
     
  • 1.2, Аноним, 09:24, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Ждем теперь конфедеративную
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 09:58, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так она и есть конфедеративная. Клиентов объединяет лишь протокол общения. Способы хранения и т.п. никак не регламентируются и у каждого клиента могут быть свои.
     
  • 1.3, Аноним, 09:40, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    на питоне, следовательно будет выполняться в одном потоке, следовательно код буд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 09:55, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    pypy3?
     
  • 2.8, Аноним, 10:00, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну с соцсетями все системы упираются в GHIL global human interface lock , а это... весь текст скрыт [показать]
     

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