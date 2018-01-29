29.01.2018 13:49  Доступен системный менеджер systemd 237

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|6.52, Andrey Mitrofanov, 17:13, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>... systemd отключает тебя?
> Ну найди дистриб, без смены пола/религии/ориентации, где нет системды
Покайтеся, грешники[I]![/I] Ибо близится ... [ну, что-то точно близится] Все в монастырь св.Игнуциуса. Пора[I]![/I]
---Всеч с весёлым wget-броузером и счастливого purism-а.
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|2.4, Аноним, 14:35, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Забавно, что весь хейт направляется на systemd и Поттеринга, а не на мантейнеров и разработчиков, которые внедряют systemd и привязывают к нему софт. А ещё говорят, что линуксоиды, в среднем, умнее остальных))
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|3.25, freehck, 15:21, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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> Забавно, что весь хейт направляется на systemd и Поттеринга, а не на
> мантейнеров и разработчиков, которые внедряют systemd и привязывают к нему софт.
> А ещё говорят, что линуксоиды, в среднем, умнее остальных))
Мейнтейнеры -- это люди, выполняющие весьма неблагодарную работу, которую в общем виде можно выразить фразой "а теперь мы со всем этим г***** попробуем взлететь". И что характерно, они выполняли её до Лёни, выполняют сейчас, и продолжат выполнять своё дело, когда Лёня попадёт в неприятный инцидент, связанный с автобусом и Аннушкой, уже разлившей масло.
Проблема не с мейнтейнерами, проблема с Лёней и вендор-локом красношапки.
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|4.29, ryoken, 15:30, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> и продолжат выполнять своё дело, когда Лёня попадёт в неприятный инцидент,
> связанный с автобусом и Аннушкой, уже разлившей масло.
В оригинале таки был трамвай. (Или тут слово "bus" обыгрывается?)
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|5.30, Andrey Mitrofanov, 15:34, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>> и продолжат выполнять своё дело, когда Лёня попадёт в неприятный инцидент,
>> связанный с автобусом и Аннушкой, уже разлившей масло.
> В оригинале таки был трамвай. (Или тут слово "bus" обыгрывается?)
Условный оператор
ПролилаПолсолнечноеМаслоИСамоходнаяЧетырёхряднаяГазонокосилкаИ=Аннушка:АсфальтОУкладчик
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|6.60, _, 17:35, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>СамоходнаяЧетырёхряднаяГазонокосилкаИ=Аннушка:АсфальтОУкладчик
8-o .... Андрюхо ... ты всегда по понедельникам такой звЭрЪ?!
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|5.43, freehck, 16:40, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Т.е. когда Вася избивает Маню тростью...
...виноват Вася, а не трость. Так-то трость у Мани всегда была, но только с появением Васи она стала причинять ей боль.
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|3.56, Andrey Mitrofanov, 17:26, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Интересно, это те же люди спрашивают, что потом задаются вопросом
>>почему в линуксе такой зоопарк софта, они что не могут собраться и сделать один вариант?
> или это две противоположные "касты"?
Ты чо, в**дузятник, своих не признал. Альцгеймер пришёл за леняюгендом.
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|1.10, EHLO, 14:51, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+11 +/–
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>В journalctl добавлена опция "--grep"
На n-нный год зоркий глаз решил сам воспользоваться своим велосипедом и заметил, что кроме всего прочего, на квадратных колесах неудобно, медленно и больно.
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|3.22, Andrey Mitrofanov, 15:14, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>>>В journalctl добавлена опция "--grep"
>> что кроме всего прочего, на квадратных колесах неудобно, медленно и больно.
> Даёшь
> --while-read-do-mkdir-cat-rm-done
#>>> следует указать "--case-sensitive=no"
Впрочем, сначала --grep-i. :/
...и --квадратные-колёса-навсегда=не-е-ет.
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|3.32, EHLO, 15:42, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Ты ман по less не осилил?
Кстати, less тоже не осилил. Нет не я.
Пример:
В less здорового человека есть удобная опция Shift-F "Scroll forward, and keep trying to read when the end of file is reached."
Так вот, в journalctl... ну ты понял.
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|3.28, Andrey Mitrofanov, 15:27, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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> Пользователи SystemD наконец-то начали о чём-то догадываться? Ну, лучше поздно, чем никогда.
Не, пользуемые заняты зазубриванием "условных операторов" ""языка"" юнит-фейлов. У них зачот скоро.
Это просто мимо-проходилы, которые совершенно не в курсе разворачивающейся драмы, с вопросом "ой, что это??". Или мы с тобой толстячка не узнали -- горе нам.
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|2.26, Andrey Mitrofanov, 15:21, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> со
>путч
>твующего еще 100500 ненужных фич?
Тоньше, Владимир[I]![/I]
>специально за[вырезано цензурой мыслепреступлений]оченном для
> того софте?
Про_ц_есс же. Не остановить[I]!![/I]
>Unix way уже не в моде..
Ой, вот это вот точно совсе мне в сюда.
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|4.53, Andrey Mitrofanov, 17:20, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>> Нужно cjdns добавить в systemd
>> Не в туда: добавить d-bus в bind и пожра-а-ать его. Bind10. Питон.
>> Uhgm[I]!![/I]
> Думаю пора встроить GNOME и Wayland в systemd. Следующим шагом будет ядро...
> Oh, wait...
Эта "стратегия" в одни ворота: пока мы тут _шутим_ про то, чего б "такого" повесить на красношляпое -- для нанесения _ему_ максимального урона и лулзов, оно таки пожирает и троянит инфраструктуру, нанося нам. "несогласным", "бездействующим", "ретроградам" итпр, таки этот самый [в сетапе той игры-"стратегии"] урон под лулзы и улюлюкания ленарт-югенда.
Надо менять игру... runit? sheperd? less-что-тотам-в-носу-d? ...
Начинать что-то делать?! ........... :/
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