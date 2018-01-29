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29.01.2018 13:49  Доступен системный менеджер systemd 237

Леннарт Поттеринг представил релиз системного менеджера systemd 237. Из новшеств можно отметить поддержку VPN WireGuard, режим "watch-bind" в sd-bus, возможность создания временных юнитов .path и .socket, добавление опции "--grep" в journalctl.

Основные изменения:

  • В systemd-networkd добавлена поддержка VPN-туннелей WireGuard, в том числе представлены встроенные возможности по настройке сетевого интерфейса "wireguard" и инструментарий для управления ключами шифрования. WireGuard сочетает применение проверенных современных методов шифрования с предоставлением минималистичной реализации, лишённой усложнений, наблюдаемых в таких системах, как xfrm и OpenVPN. Для использования туннелей WireGuard требуется загрузка стороннего модуля ядра Linux, который представлен в репозиториях популярных дистрибутивов;
  • Раскладка кнопок увеличения и уменьшения масштаба, присутствующих на некоторых клавиатурах, теперь сопоставлена в hwdb с кодами вверх и вниз, что позволяет использовать данные кнопки для прокрутки (раньше было настроено сопоставление с кодами zoomin и zoomout, которые не воспринимаются в большинстве пользовательских окружений);
  • В journalctl добавлена опция "--grep" для вывода только записей, соответствующих заданной маске. По умолчанию в маске разделяется верхний и нижний регистр символов, для отключения разделения следует указать "--case-sensitive=no";
  • Обеспечена возможность динамического создания временных ("transient") юнитов .path и .socket (ранее поддерживались только временные юниты с типом service, mount, automount и timer). Утилита systemd-run адаптирована для применения новой функциональности для привязки на лету произвольных команд к пути или активации по сокету;
  • Изменено поведение строк типа "f" в systemd-tmpfiles, содержимое которых теперь записывается в файл только, если он несуществует (раньше, содержимое добавлялось к файлу при каждом запуске systemd-tmpfiles, что не соответствовало описанию флага "f" в документации);
  • Добавлена новая переменная окружения $SYSTEMD_OFFLINE, при установке которой systemctl начинает работать в режиме offline без взаимодействия с сервисным менеджером (ранее данный режим включался при выявлении запуска в chroot);
  • В systemd-mount добавлена опция "--owner=" для указания имени пользователя, которое будет преобразовано в uid/gid для указания через флаги uid= и и gid= в команде mount;
  • Для unit-ов представлен новый условные оператор ConditionControlGroupController, который проверяет доступность указанного контроллера cgroup;
  • В unit-ы, и файлы .link, .netdev и .network добавлена поддержка условного оператора ConditionKernelVersion для проверки наличия определённых версий ядра Linux;
  • В systemd-networkd в секцию "[IPVLAN]" файлов .netdev добавлена поддержка настройки флагов устройства при помощи опции "Flags=", в секцию "[Tunnel]" файлов .netdev добавлена опция AllowLocalRemote, в секцию "[Route]" файлов .network опции InitialCongestionWindow, InitialAdvertisedReceiveWindow и QuickAck, а в секцию "[DHCP]" - опция "RapidCommit";
  • В реализацию DHCPv6 добавлена возможность делегирования префиксов;
  • Расширены возможности API sd-bus (универсальная прослойка для организации обмена сообщениями между процессами (IPC)): Добавлен режим "watch-bind" для организации обработки соединений сразу после создания сокета AF_UNIX (режим необходим для создания сервисов, работающих на раннем этапе загрузки). Поддержка данного режима обеспечена в systemd-networkd и systemd-resolved, для управления добавлена опция "--watch-bind". Также добавлена возможность генерации локального сигнала "Connected" сразу после настройки соединения с D-Bus. В API sd-bus добавлена несколько новых вызовов: sd_bus_request_name_async() и sd_bus_release_name_async() для регистрации имени шины в асинхронном режиме, sd_bus_match_signal() и sd_bus_match_signal_async() для сопоставления полей в сообщениях D-Bus, sd_bus_set_sender() и sd_bus_message_set_sender() для настройки имени отправителя сообщений;
  • В API sd-event, основанном на вызове epoll и позволяющем организовать цикл обработки событий (event loop), добавлен псевдообработчик SD_EVENT_DEFAULT., который может прикрепляться к любым объектам "sd_event*". Также добавлены функции sd_event_source_{get|set}_io_fd_own();
  • Добавлен флаговый файл /etc/systemd/dont-synthesize-nobody, при наличии которого не будет создаваться пользователь с UID 65534 ("nobody");
  • В systemd-notify добавлена опция "--uid" для выбора пользователя/UID под которым сообщения с уведомлениями будут отправляться сервисному менеджеру;
  • Добавлена команда "systemd-analyze service-watchdogs" для вывода текущего состояния подсистемы автоматического восстановления работы сервисов (watchdog) и их выборочного включения или отключения;
  • В systemd-analyz добавлены универсальные опции "log-level" и "log-target", которые пришли на смену устаревшим опциям get-log-level/set-log-level и get-log-target/set-log-target, поддержка которых сохранена для обеспечения совместимости;
  • В sysusers.d добавлена поддержка указания в строках с типом "u" одновременно UID и GID, разделённых знаком ":", что позволяет создавать пользователей у которых не совпадают UID и GID.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: В systemd 237 запланирована поддержка VPN WireGuard
  3. OpenNews: Релиз systemd 236
  4. OpenNews: Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходят systemd, GTK+ и GNOME
  5. OpenNews: Проблемы в systemd и Apache httpd при обработке DNS-имён с символом подчёркивания
  6. OpenNews: Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправления
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: systemd, init
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 14:20, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Не имею ничего против Systemd как софта, но его ультиматиыный подход к внедрению... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 14:33, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    "Не будут брать - отключим газ! (C) Lennart Poettering :)
     
     
  • 3.3, Аноним, 14:35, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отключим vpn
     
  • 3.34, pavlinux, 16:00, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хорошо бы только газ. Без Сристемд тебя отключают.  
     
     
  • 4.46, Аноним, 16:57, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В фаш W капиталистической Германии Лёня оттуда, ага systemd отключает тебя ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.49, pavlinux, 16:59, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >... systemd отключает тебя?

    Ну найди дистриб, без смены пола/религии/ориентации, где нет системды


     
     
  • 6.50, Аноним, 17:04, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Debian если не юзаешь GNOME Gentoo Arch - можно заменить Devuan и производные... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.52, Andrey Mitrofanov, 17:13, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>... systemd отключает тебя?
    > Ну найди дистриб, без смены пола/религии/ориентации, где нет системды

    Покайтеся, грешники[I]![/I] Ибо близится ... [ну, что-то точно близится]  Все в монастырь св.Игнуциуса. Пора[I]![/I]

    ---Всеч с весёлым wget-броузером и счастливого purism-а.

     
  • 2.4, Аноним, 14:35, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Забавно, что весь хейт направляется на systemd и Поттеринга, а не на мантейнеров и разработчиков, которые внедряют systemd и привязывают к нему софт. А ещё говорят, что линуксоиды, в среднем, умнее остальных))
     
     
  • 3.6, A.Stahl, 14:41, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Кто говорит? Линуксоиды?
     
     
  • 4.33, Аноним, 15:57, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бинго!)
     
  • 3.7, EHLO, 14:46, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты стало быть остальной и знаешь что царь хороший, во всём бояре виноваты... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Аноним, 14:49, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну да, а кто его продвигает и заставляет других использовать, подумай Красношля... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, Andrey Mitrofanov, 14:49, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ммм, ну-у-у Этих мы тоже помним и любим Но они-то хоть _делали_ что-то реаль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Аноним, 16:00, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты прав, когда сосед удода с перфоратором злится не на удода, а на перфоратор, т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, freehck, 15:21, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Забавно, что весь хейт направляется на systemd и Поттеринга, а не на
    > мантейнеров и разработчиков, которые внедряют systemd и привязывают к нему софт.
    > А ещё говорят, что линуксоиды, в среднем, умнее остальных))

    Мейнтейнеры -- это люди, выполняющие весьма неблагодарную работу, которую в общем виде можно выразить фразой "а теперь мы со всем этим г***** попробуем взлететь". И что характерно, они выполняли её до Лёни, выполняют сейчас, и продолжат выполнять своё дело, когда Лёня попадёт в неприятный инцидент, связанный с автобусом и Аннушкой, уже разлившей масло.

    Проблема не с мейнтейнерами, проблема с Лёней и вендор-локом красношапки.

     
     
  • 4.29, ryoken, 15:30, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > и продолжат выполнять своё дело, когда Лёня попадёт в неприятный инцидент,
    > связанный с автобусом и Аннушкой, уже разлившей масло.

    В оригинале таки был трамвай. (Или тут слово "bus" обыгрывается?)

     
     
  • 5.30, Andrey Mitrofanov, 15:34, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> и продолжат выполнять своё дело, когда Лёня попадёт в неприятный инцидент,
    >> связанный с автобусом и Аннушкой, уже разлившей масло.
    > В оригинале таки был трамвай. (Или тут слово "bus" обыгрывается?)

    Условный оператор

    ПролилаПолсолнечноеМаслоИСамоходнаяЧетырёхряднаяГазонокосилкаИ=Аннушка:АсфальтОУкладчик

     
     
  • 6.60, _, 17:35, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >СамоходнаяЧетырёхряднаяГазонокосилкаИ=Аннушка:АсфальтОУкладчик

    8-o .... Андрюхо ... ты всегда по понедельникам такой звЭрЪ?!

     
  • 5.42, freehck, 16:36, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В оригинале таки был трамвай. (Или тут слово "bus" обыгрывается?)

    Да, хотелось обыграть bus factor, но как-то топорно вышло.

     
  • 4.37, Аноним, 16:05, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Т е когда Вася избивает Маню тростью, виноват не Вася, а трость и тот, кто прод... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.43, freehck, 16:40, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Т.е. когда Вася избивает Маню тростью...

    ...виноват Вася, а не трость. Так-то трость у Мани всегда была, но только с появением Васи она стала причинять ей боль.

     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov, 14:35, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Присоединяюсь к поздравлениям ценителей one-and-only-way-я внедрения системног... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.55, Аноним, 17:24, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, это те же люди спрашивают, что потом задаются вопросом или это две пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, Andrey Mitrofanov, 17:26, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Интересно, это те же люди спрашивают, что потом задаются вопросом
    >>почему в линуксе такой зоопарк софта, они что не могут собраться и сделать один вариант?
    > или это две противоположные "касты"?

    Ты чо, в**дузятник, своих не признал. Альцгеймер пришёл за леняюгендом.

     
  • 1.10, EHLO, 14:51, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    >В journalctl добавлена опция "--grep"

    На n-нный год зоркий глаз решил сам воспользоваться своим велосипедом и заметил, что кроме всего прочего, на квадратных колесах неудобно, медленно и больно.

     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov, 14:58, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Даёшь --while-read-do-mkdir-cat-rm-done , ура I ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Andrey Mitrofanov, 15:14, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>>В journalctl добавлена опция "--grep"
    >> что кроме всего прочего, на квадратных колесах неудобно, медленно и больно.
    > Даёшь
    > --while-read-do-mkdir-cat-rm-done

    #>>> следует указать "--case-sensitive=no"

    Впрочем, сначала --grep-i.  :/

    ...и --квадратные-колёса-навсегда=не-е-ет.

     
  • 2.16, anon_pioneer, 15:00, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты ман по less не осилил?
    Там поиск есть.
     
     
  • 3.32, EHLO, 15:42, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ты ман по less не осилил?

    Кстати, less тоже не осилил. Нет не я.
    Пример:
    В less здорового человека есть удобная опция Shift-F "Scroll forward, and keep trying to read when the end of file is reached."
    Так вот, в journalctl... ну ты понял.

     
  • 1.11, Аноним, 14:52, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    В анонсе нет ни одного упоминания касательно issuses, bugs, fixes и bugfixes И,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 14:56, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Точно, вирусня! Использует Meltdown и Spectre.
     
  • 2.19, freehck, 15:10, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что issues и bugs -- это происки хейтеров, а fixes и bugfixes-- это featu... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, JSW, 15:15, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько уже повторять, NOT-A-BUG!1!11
     
     
  • 3.31, allusers, 15:41, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    NOT-A-VIRUS
     
  • 1.12, крокодил мимо.., 14:55, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Желаю в Новом Вам Году,
    Всем, кто внедряет systemd-у,
    Гореть в Аду!
     
     
  • 2.36, pavlinux, 16:04, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Желаю в Новом Вам Году,
    > Всем, кто внедряет systemd-у,
    > Гореть в Аду!

    Есть доказательства, что они не оттуда?

     
     
  • 3.61, _, 17:41, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Есть доказательства, что они не оттуда?

    Конечно! 146%! Смотри - в *BSD такого _нет_ 8-)

     
  • 1.15, Аноним, 14:58, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    которого не будет создаваться пользователь с UID 65534 nobody cat etc pas... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, пох, 15:05, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    ТЕПЕРЬ - есть Теперь nobody ВСЕГДА 65534, потому что у кто не все, сломается ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 15:08, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    systemd вещь конечно удобная но зачем там, помимо управления загрузкой демонов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, freehck, 15:17, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пользователи SystemD наконец-то начали о чём-то догадываться? Ну, лучше поздно, чем никогда.
     
     
  • 3.28, Andrey Mitrofanov, 15:27, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Пользователи SystemD наконец-то начали о чём-то догадываться? Ну, лучше поздно, чем никогда.

    Не, пользуемые заняты зазубриванием "условных операторов" ""языка"" юнит-фейлов. У них зачот скоро.

    Это просто мимо-проходилы, которые совершенно не в курсе разворачивающейся драмы, с вопросом "ой, что это??".  Или мы с тобой толстячка не узнали -- горе нам.

     
  • 2.26, Andrey Mitrofanov, 15:21, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > со
    >путч
    >твующего еще 100500 ненужных фич?

    Тоньше, Владимир[I]![/I]

    >специально за[вырезано цензурой мыслепреступлений]оченном для
    > того софте?

    Про_ц_есс же. Не остановить[I]!![/I]

    >Unix way уже не в моде..

    Ой, вот это вот точно совсе мне в сюда.

     
  • 2.27, Аноним, 15:22, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > зачем?

    Because we can!...

    Ну, а если серьёзно, вендор-лок, чо уж.

     
  • 2.58, Аноним, 17:30, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Unix way уже не в моде.

    Он не был в моде уже на юниксе.

     
  • 1.20, Аноним, 15:10, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    'journalctr ... | grep -i' гораздо короче, а с '-F' ещё и быстрее.
     
  • 1.21, Аноним, 15:11, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    >В journalctl добавлена опция "--grep"

    Because pipes are soooooo 1970.

     
     
  • 2.39, pavlinux, 16:08, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рубани через disasm пайпы и фичу лёни. Удивись сколько гoвнa генерит системда
     
  • 1.38, Fantomas, 16:07, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нужно cjdns добавить в systemd
     
     
  • 2.45, Andrey Mitrofanov, 16:50, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нужно cjdns добавить в systemd

    Не в туда: добавить d-bus в bind и пожра-а-ать его. Bind10. Питон. Uhgm[I]!!

     
     
  • 3.51, Аноним, 17:11, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Думаю пора встроить GNOME и Wayland в systemd Следующим шагом будет ядро Oh,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, Andrey Mitrofanov, 17:20, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> Нужно cjdns добавить в systemd
    >> Не в туда: добавить d-bus в bind и пожра-а-ать его. Bind10. Питон.
    >> Uhgm[I]!![/I]
    > Думаю пора встроить GNOME и Wayland в systemd. Следующим шагом будет ядро...
    > Oh, wait...

    Эта "стратегия" в одни ворота: пока мы тут _шутим_ про то, чего б "такого" повесить на красношляпое -- для нанесения _ему_ максимального урона и лулзов, оно таки пожирает и троянит инфраструктуру, нанося нам. "несогласным", "бездействующим", "ретроградам" итпр, таки этот самый [в сетапе той игры-"стратегии"] урон под лулзы и улюлюкания ленарт-югенда.

    Надо менять игру... runit? sheperd? less-что-тотам-в-носу-d? ...
    Начинать что-то делать?! ........... :/

     
     
  • 5.59, Аноним, 17:33, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Первое что приходит в голову, это поддержать Devuan Хот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Аноним, 16:18, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А текстовый редактор то в нём уже есть?
     
  • 1.48, Аноним, 16:58, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Даешь в Linux собственный Meltdown на уровне инициализации!
     

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