29.01.2018 13:49  Доступен системный менеджер systemd 237

Леннарт Поттеринг представил релиз системного менеджера systemd 237. Из новшеств можно отметить поддержку VPN WireGuard, режим "watch-bind" в sd-bus, возможность создания временных юнитов .path и .socket, добавление опции "--grep" в journalctl. Основные изменения: В systemd-networkd добавлена поддержка VPN-туннелей WireGuard, в том числе представлены встроенные возможности по настройке сетевого интерфейса "wireguard" и инструментарий для управления ключами шифрования. WireGuard сочетает применение проверенных современных методов шифрования с предоставлением минималистичной реализации, лишённой усложнений, наблюдаемых в таких системах, как xfrm и OpenVPN. Для использования туннелей WireGuard требуется загрузка стороннего модуля ядра Linux, который представлен в репозиториях популярных дистрибутивов;

Раскладка кнопок увеличения и уменьшения масштаба, присутствующих на некоторых клавиатурах, теперь сопоставлена в hwdb с кодами вверх и вниз, что позволяет использовать данные кнопки для прокрутки (раньше было настроено сопоставление с кодами zoomin и zoomout, которые не воспринимаются в большинстве пользовательских окружений);

В journalctl добавлена опция "--grep" для вывода только записей, соответствующих заданной маске. По умолчанию в маске разделяется верхний и нижний регистр символов, для отключения разделения следует указать "--case-sensitive=no";

Обеспечена возможность динамического создания временных ("transient") юнитов .path и .socket (ранее поддерживались только временные юниты с типом service, mount, automount и timer). Утилита systemd-run адаптирована для применения новой функциональности для привязки на лету произвольных команд к пути или активации по сокету;

Изменено поведение строк типа "f" в systemd-tmpfiles, содержимое которых теперь записывается в файл только, если он несуществует (раньше, содержимое добавлялось к файлу при каждом запуске systemd-tmpfiles, что не соответствовало описанию флага "f" в документации);

Добавлена новая переменная окружения $SYSTEMD_OFFLINE, при установке которой systemctl начинает работать в режиме offline без взаимодействия с сервисным менеджером (ранее данный режим включался при выявлении запуска в chroot);

В systemd-mount добавлена опция "--owner=" для указания имени пользователя, которое будет преобразовано в uid/gid для указания через флаги uid= и и gid= в команде mount;

Для unit-ов представлен новый условные оператор ConditionControlGroupController, который проверяет доступность указанного контроллера cgroup;

В unit-ы, и файлы .link, .netdev и .network добавлена поддержка условного оператора ConditionKernelVersion для проверки наличия определённых версий ядра Linux;

В systemd-networkd в секцию "[IPVLAN]" файлов .netdev добавлена поддержка настройки флагов устройства при помощи опции "Flags=", в секцию "[Tunnel]" файлов .netdev добавлена опция AllowLocalRemote, в секцию "[Route]" файлов .network опции InitialCongestionWindow, InitialAdvertisedReceiveWindow и QuickAck, а в секцию "[DHCP]" - опция "RapidCommit";

В реализацию DHCPv6 добавлена возможность делегирования префиксов;

Расширены возможности API sd-bus (универсальная прослойка для организации обмена сообщениями между процессами (IPC)): Добавлен режим "watch-bind" для организации обработки соединений сразу после создания сокета AF_UNIX (режим необходим для создания сервисов, работающих на раннем этапе загрузки). Поддержка данного режима обеспечена в systemd-networkd и systemd-resolved, для управления добавлена опция "--watch-bind". Также добавлена возможность генерации локального сигнала "Connected" сразу после настройки соединения с D-Bus. В API sd-bus добавлена несколько новых вызовов: sd_bus_request_name_async() и sd_bus_release_name_async() для регистрации имени шины в асинхронном режиме, sd_bus_match_signal() и sd_bus_match_signal_async() для сопоставления полей в сообщениях D-Bus, sd_bus_set_sender() и sd_bus_message_set_sender() для настройки имени отправителя сообщений;

В API sd-event, основанном на вызове epoll и позволяющем организовать цикл обработки событий (event loop), добавлен псевдообработчик SD_EVENT_DEFAULT., который может прикрепляться к любым объектам "sd_event*". Также добавлены функции sd_event_source_{get|set}_io_fd_own();

Добавлен флаговый файл /etc/systemd/dont-synthesize-nobody, при наличии которого не будет создаваться пользователь с UID 65534 ("nobody");

В systemd-notify добавлена опция "--uid" для выбора пользователя/UID под которым сообщения с уведомлениями будут отправляться сервисному менеджеру;

Добавлена команда "systemd-analyze service-watchdogs" для вывода текущего состояния подсистемы автоматического восстановления работы сервисов (watchdog) и их выборочного включения или отключения;

В systemd-analyz добавлены универсальные опции "log-level" и "log-target", которые пришли на смену устаревшим опциям get-log-level/set-log-level и get-log-target/set-log-target, поддержка которых сохранена для обеспечения совместимости;

В sysusers.d добавлена поддержка указания в строках с типом "u" одновременно UID и GID, разделённых знаком ":", что позволяет создавать пользователей у которых не совпадают UID и GID.



