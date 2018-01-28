28.01.2018 09:55  Кинокомпания обвинила в пиратстве владельца выходного узла Tor

Владельцу одного из выходных узлов Tor предъявлен иск в размере 150 тысяч долларов США за участие в распространении пиратской копии фильма "Далласский клуб покупателей". Владелец авторских прав на этот фильм уже получил известность из-за исков к тысячам пользователей BitTorrent и теперь попытался атаковать в суде владельца выходного узла Tor, через который была зафиксирована загрузка нелицензионной копии фильма.

Истец воспользовался отсутствием ответа оператора узла Tor в качестве доказательства его участия в нарушении авторских прав, но ответчик привлёк к делу юристов, которые поставили под сомнение наличие у кинокомпании прав, необходимых для подачи исков против пользователей, загружающих пиратские копии. Также суду было разъяснено, что ответчик непосредственно не осуществлял загрузку фильма, а предоставлял другим пользователям доступ к сети, т.е. выступал в роли сетевого оператора, а не сам загружал контент и не занимался распространением пиратских копий.

Доказать загружал ли ответчик файл с той же машины, на которой размещён узел Tor, или это сделал пользователь сети Tor достаточно проблематично, поэтому кинокомпания воспользовалась отсутствием ответа на отправленный запрос как доказательством умышленного участия в нарушении авторских прав. В настоящее время адвокаты ответчика подали прошение в Федеральный суд штата Орегон об отклонении претензий истца, которое пока не рассмотрено.



