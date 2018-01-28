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28.01.2018 09:55  Кинокомпания обвинила в пиратстве владельца выходного узла Tor

Владельцу одного из выходных узлов Tor предъявлен иск в размере 150 тысяч долларов США за участие в распространении пиратской копии фильма "Далласский клуб покупателей". Владелец авторских прав на этот фильм уже получил известность из-за исков к тысячам пользователей BitTorrent и теперь попытался атаковать в суде владельца выходного узла Tor, через который была зафиксирована загрузка нелицензионной копии фильма.

Истец воспользовался отсутствием ответа оператора узла Tor в качестве доказательства его участия в нарушении авторских прав, но ответчик привлёк к делу юристов, которые поставили под сомнение наличие у кинокомпании прав, необходимых для подачи исков против пользователей, загружающих пиратские копии. Также суду было разъяснено, что ответчик непосредственно не осуществлял загрузку фильма, а предоставлял другим пользователям доступ к сети, т.е. выступал в роли сетевого оператора, а не сам загружал контент и не занимался распространением пиратских копий.

Доказать загружал ли ответчик файл с той же машины, на которой размещён узел Tor, или это сделал пользователь сети Tor достаточно проблематично, поэтому кинокомпания воспользовалась отсутствием ответа на отправленный запрос как доказательством умышленного участия в нарушении авторских прав. В настоящее время адвокаты ответчика подали прошение в Федеральный суд штата Орегон об отклонении претензий истца, которое пока не рассмотрено.

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/tor-e...)
  2. OpenNews: Проекты Debian и Tor выступили в поддержку арестованного математика Дмитрия Богатова
  3. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  4. OpenNews: В Tor Browser 7.0.9 устранена уязвимость, раскрывающая реальный IP-адрес
  5. OpenNews: Новые версии Tor с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: law, tor, copyright
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  • 1.1, DiabloPC, 10:00, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    Копирасты зарываются))))
    Думаю ничерта им не светит от подобного иска.
     
     
  • 2.29, Аноним, 11:44, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Какая разница, светит или нет Суть-то останется, а суть кроется в самом капитал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, Аноним, 12:29, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    На ютубе есть новостные каналы к которым контент делает AI Скоро фильмы будут д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, Аноним, 12:55, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А еще позже будет создан AI который будет генерировать новые AI Вот тогда и заж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.56, Аноним, 13:10, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы бредите Как в плане аи будет делать всё, так и в том что копирастия исчезнет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.105, angra, 16:13, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто первый сделает AI создающий фильм по сценарию - тот и будет  на коне.

    Не знаю как тебе объяснить, раз сам не понимаешь, но основная проблема подавляющего большинства фильмов как раз в слабом сценарии.

     
  • 4.108, EHLO, 16:40, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На ютубе есть новостные каналы к которым контент делает AI. Скоро фильмы
    > будут делать AI на базе сценариев которые подсунет человек. Позже фильмы
    > будут делать на базе сценариев которые будут "думать" AI. И тогда

    смотреть эти фильмы тоже будет AI

    и пиратить будет AI и иски подавать будут AI юристы к AI в AI суд.

     
  • 3.72, freehck, 14:20, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О, осуждение спекуляций Неужели коммунисты пожаловали Ну во-первых, с хрена... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.91, Анон2, 15:22, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Денежка - это самый простой способ что-то урегулировать Обычно не самый правиль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.97, Аноним, 15:37, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всё правильно сказано Вообще коммунистам я бы порекомендовал покинуть Интернет,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.104, angra, 16:07, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сразу как только ты откажешься от еды, ведь ее выращивание освоили не при капитализме, а еще при превобытно-общинном строе. При феодализме земля вообще стала основным средством производства и всё крутилось вокруг нее. Покажи пример, откажись от созданного предыдущими формациями. Глядишь, в процессе голодания какие умные мысли появятся.
    Ну и чисто по секрету, леваки и коммунисты это немного разное, ну примерно как назвать тебя фашистом только из-за того, что ты "правак".
     
  • 3.88, Анон2, 15:14, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты, анон, совсем то не борзей. достаточно принять закон по которому срок действия авторских и прочих прав 10 лет, а по истечениии все тановится народным достоянием. Для криминально-социальных стран типа нашей хорошо бы зашло.
    Сорцы бы на хп заставили открыть и куча старых (хороших) игр на шару. А не нравится - рынок страны закрыт (что означает, что все опять будет на шару, т к никто правообладателя защищать не будет).
    Как обратная сторона, качать новье бы запретить и реальные штрафы давать. Кушать тоже надо всем.
     
  • 2.90, Аноним, 15:22, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А в России внезапно уже сажают :-/
     
  • 2.101, Аноним, 15:50, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Отправляем запросы всем гражданам 2 Всех кто не ответил привлекаем к ответс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, mumu, 10:15, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –15 +/
    т е выступал в роли соучастника преступления Obvious fix... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 10:17, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +19 +/
    Иск к провайдерам, участвовавшим в передаче информации, уже составлен?
     
     
  • 3.8, mumu, 10:21, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    На 100 уверен, что провайдер при заключении договора обговаривает условия испол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Какаянахренразница, 10:36, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    По твоей логике, производители компьютеров тоже соучастники Ибо не заключили до... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.36, mumu, 12:02, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Компьютеры имеют совершенно разнообразное назначение В то время как тор - исклю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.39, бульбаш, 12:10, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Организация доступа к домашнему компьютеру через два провайдерских ната с помощь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.53, Аноним, 13:00, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чрезмерно долгий пинг вам не мешает?
     
  • 6.44, Аноним, 12:22, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю сути вопроса, но осуждаю Тор в частности нужен для скрытого общения, ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.81, mumu, 14:47, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему вас беспокоит деятельность отдела по борьбе с ИТ преступлениями Это свид... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.99, freehck, 15:41, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тонкая работа, коллега. Респект.
     
  • 6.58, user, 13:18, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    https en wikipedia org wiki Censorship_of_GitHub https ru wikipedia org wiki... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.59, user, 13:20, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Конституция РФ, 29 4 Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.75, freehck, 14:27, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Конституция РФ

    Ой, да ладно. Конституция РФ нынче должна лежать в туалете, на случай, если бумага закончится. У Путина наверняка лежит. Тогда становится понятно, почему то одну статью забыли, то о другой не вспомнили...

     
  • 7.82, mumu, 14:49, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давайте ещё свободу слова и свободу собраний вспомним? Про светское государство вспомним?
    Неправомерно ссылаться на документы, которые не имеют юридической силы в РФ.
     
  • 6.63, lief, 13:47, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты и приводи Ты же тут extraordinary claims делаешь В то время как тор - искл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.64, Аноним, 13:48, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В то время как тор - исключительно криминальное.

    Милонов,ты?

     
  • 6.77, Аноним, 14:30, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Журналистские расследования в не совсем демократичном и правовом государстве ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.83, mumu, 14:54, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Обход идиотских блокировок для доступа к альтернативной информации.

    Прямое нарушение закона. Криминал.

    > Журналистские расследования в не совсем демократичном и правовом государстве.

    А вот это хороший пример. т.е. такая деятельность не является криминалом, т.к. явного закона её запрещающего нет, но есть обоснованный страх преследования со стороны властьимщуих.

     
     
  • 8.98, Аноним, 15:40, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дык, второе явно увязано с первым. Или для Вас это не очевидно?
     
  • 8.102, AntonAlekseevich, 16:02, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > > Обход идиотских блокировок для доступа к альтернативной информации.
    > Прямое нарушение закона. Криминал.

    В зависимости от способа.
    Я послал DPI провайдера к черту, пусть шлет разрыв который я отброшу, но законно получу ту часть которую провайдер отправляет тоже.
    Шах и мат коллега, все законно.

     
  • 6.85, legal service, 15:01, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Приведите пример легальной деятельности для которой необходим тор, но не может использоваться обычный интернет.

    да легко:
    допустим, я хочу проверить, продавал ли мой контрагент в прошлом продукцию Х. от этого зависит, буду ли я искать нового контрагента или продолжу работать с этим. я точно знаю, что нужная информация была на сайте в таком-то году. в "обычном" интернете провайдер блокирует вебархив, без тора не обойтись вести легальную деятельность.

     
  • 4.41, Аноним, 12:16, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Читал договор с провайдером Ни слово про противоправную информацию Провайдер о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.74, anonymous, 14:21, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто провайдер хранит логи и перенаправляет запросы копирастов на конкретного пользователя. Специально для этого, он интересуется паспортными данными клиента перед заключением договора.

    Оператор выходной ноды не поинтересовался данными своих клиентов - значит намеренно помогал им скрываться от правосудия. Возможно, их так и не найдут. Но сам оператор - сообщник и его уже нашли. Остальным будет наука.

     
  • 4.92, Анон2, 15:26, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Договор есть?

    Зачем договор если есть анонимность?

    Вы смеетесь, но все мошенничество построено на этом, (крайних законным способом не найти) И когда вы жертва, вам не очень весело, вы ходите по судам указываете на эту наглую рожу, которая тебя обманула, но все шито-крыто. "Я же юридически чист гы-гы. я посрежник и т д"

     
  • 3.9, копераст, 10:27, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    к isp, клиент которого качал филез, и который проигнорировал копирастический зап... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Ordu, 10:44, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Да ладно тебе, сложно Приглашаем любого эксперта, который объясняет суду, что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, usernymous, 11:08, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    тут важно помнить главное правило юриспруденции закон 8212 что дышло куда п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.54, Аноним, 13:00, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не стоит распространять свои российские правила на весь мир.
     
     
  • 7.57, Аноним, 13:12, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как там в валиноре? Расскажите.
     
  • 6.95, freehck, 15:32, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > тут важно помнить главное правило юриспруденции "закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло"

    Существование этой поговорки является всего лишь свидетельством глубокого кризиса законадательства России. Закон должен быть непротиворечив. А у нас вон оно как.

     
  • 5.55, пох, 13:04, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а истец приглашает другого эксперта, который популярно объясняет судье, что дос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.73, Аноним, 14:20, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Где Ваша логика, сэр Для неприличной деятельности логичнее использовать _чужие_... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.76, Ordu, 14:27, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ты играешь в шахматы Если играешь, то ты должен знать, что если разыгрывать пар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.94, freehck, 15:30, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Читал с таким упоением, что не могу ограничиться плюсиком. Спасибо. Прекрасный полёт мысли! :)
     
  • 6.84, freehck, 14:58, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В судопроизводитсе важна такая вещь, как процедура Если суд позволяет себе нару... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.89, Аноним84701, 15:15, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вся сложность и сюрприз-сюрприз для многих, столкнувшихся с такими исками в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.96, пох, 15:34, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вся сложность (и "сюрприз-сюрприз" для многих, столкнувшихся с такими исками) в том, что
    > презумпация невиновности обычно не распространяется на гражданское право.

    там есть фокусы - очень сильно зависит от юрисдикции.
    У нас - не распространяется, но "бремя доказывания лежит на обоих сторонах" - ты пытаешься доказать что ты не лошадь, истец - что ну вот же седло, и хвост сзади явно лошадиный.
    Если ты вообще молчишь - то суд все равно истцу имеет полное право не поверить - хвост собачий, а седло и на ишака можно приделать. А может и наоборот - хвост, седло, кажется, копыта - лошадь!
    Истец, заметим, молчать права не имеет ;-)

    В Штатах все совсем другое, там и гражданское производство от уголовного почти неотличимо (просто истцом во втором случае обязательно выступает государство, а не потерпевшие).

    И там и там, вопросы, не относящиеся к предмету рассмотрения (решает- судья), задавать вообще запрещено. Это не к презумпции невиновности, а к защите частной жизни.

     
  • 3.61, Anon2, 13:32, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А потом такие клоуны будут вопить, когда провайдеров заставят блокировать Тор И... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.60, Тот_Самый_Анонимус, 13:25, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Здесь это бесполезно объяснять Один нарушил закон с помощью другого, но никто н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 10:17, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мораль: используйте ш2з.
     
     
  • 2.6, soarin, 10:19, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тоже подумал про ш2з
     
  • 2.12, Аноним, 10:31, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    и качайте со скоростью диалапа Алсо сомневаюсь, что количество файлов на отк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Аноним, 12:02, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а через тор конечно со скоростью света, даже выше
     
     
  • 4.62, Аноним, 13:41, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На удивление скорости в ТОРе приличные, даже ютуб в HD можно вполне комфортно см... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.65, Аноним, 13:54, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нубик не палится, лол Намекаю скорость зависит от настроек И, ВНЕЗАПНО, аптай... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.100, freehck, 15:49, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > (без учета цп и прочей чернухи - обычному_пользователю это не нужно)

    Кстати, а есть ли в торе ЦП? Ни разу что-то не видел. Поделитесь ссылочкой, а?
    PS: Мне just-for-fun, я не из этих. :D

     
  • 1.7, soarin, 10:20, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Чтоб держать выходную Tor ноду надо иметь отбитую голову, и стальной зад (готовый к приключениям).
     
     
  • 2.10, тов.майор, 10:27, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    > Чтоб держать выходную Tor ноду надо иметь отбитую голову, и стальной зад

    я бы вот попросил без оскорблений!


     
     
  • 3.79, Аноним, 14:40, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Твои ноды у нас в исключениях. Скучаешь там небось? :)
     
  • 2.28, Аноним, 11:37, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Как ты интересно плюешь в колодец Сам жеж и пользуешься небось, но обзываешь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, Аноним, 10:30, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А почему не провайдера и электрическую компанию?
     
     
  • 2.68, Аноним, 14:05, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Создателей протокола TCP-IP надо привлекать, это они создали механизм для всемир... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Копирастер, 11:08, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не, ну чо вы тут усе так напряглись?
    Просто киношко наше не отбивает затраты, вот, приходится искать допольнительные способы дохода от нашего кинца... Не мы такие - жизнё такое.
     
     
  • 2.25, r, 11:18, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А вот, да, нормальные фильмы нормально собираюь в кинотеатрах, и сходить не запа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, DiabloPC, 13:59, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так то ж нормальные, а не подвальное кинцо с бюджетом в 5 лямов что по нынешним... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 11:49, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дмитрий Богатов плачет от ваших ответов.
     
  • 1.33, Аноним, 11:58, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно ли предоставлять услуги сетевого оператора без лицензии, ммм?
     
     
  • 2.48, anonymous, 12:39, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Его не за отсутствие лицензии берут.
     
  • 1.35, Аноним, 12:00, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо бы качнуть из принципа, тем более, что Мэтью там хорош.
     
  • 1.38, Аноним, 12:03, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Через тор качать со скорость 15кб/с нужно только садо-мазо фильмы
     
     
  • 2.70, Аноним, 14:10, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужно уметь настраивать цепи и таймауты, и усё будет хорошо.
     
  • 1.43, Аноним, 12:21, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вот, интересно Примерно так же обстоят дела со скачиванием музыки и книг очень... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.49, anonymous, 12:44, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это логично А то, допустим, купил я фильм, а там явный шлак Кто мне деньги вер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, DiabloPC, 12:50, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, вот только копирасты считают что их трэйлеры вполне могут сойти за тестдрайв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.71, Аноним, 14:18, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Их трейлеры вполне могут сойти за мошенничество.
     
  • 1.78, Аноним, 14:30, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кинокомпания Truth Entertainment Voltage Pictures R2 Films Ну что, не поддержив... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.87, Костик, 15:11, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    И поделом Это ж надо догадаться быть выходным узлом в Торе Он, конечно, предпо... весь текст скрыт [показать]
     

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