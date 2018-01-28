28.01.2018 09:55  Кинокомпания обвинила в пиратстве владельца выходного узла Tor

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|4.105, angra, 16:13, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Кто первый сделает AI создающий фильм по сценарию - тот и будет на коне.
Не знаю как тебе объяснить, раз сам не понимаешь, но основная проблема подавляющего большинства фильмов как раз в слабом сценарии.
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|4.108, EHLO, 16:40, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На ютубе есть новостные каналы к которым контент делает AI. Скоро фильмы
> будут делать AI на базе сценариев которые подсунет человек. Позже фильмы
> будут делать на базе сценариев которые будут "думать" AI. И тогда
смотреть эти фильмы тоже будет AI
и пиратить будет AI и иски подавать будут AI юристы к AI в AI суд.
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|5.104, angra, 16:07, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Сразу как только ты откажешься от еды, ведь ее выращивание освоили не при капитализме, а еще при превобытно-общинном строе. При феодализме земля вообще стала основным средством производства и всё крутилось вокруг нее. Покажи пример, откажись от созданного предыдущими формациями. Глядишь, в процессе голодания какие умные мысли появятся.
Ну и чисто по секрету, леваки и коммунисты это немного разное, ну примерно как назвать тебя фашистом только из-за того, что ты "правак".
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|3.88, Анон2, 15:14, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну ты, анон, совсем то не борзей. достаточно принять закон по которому срок действия авторских и прочих прав 10 лет, а по истечениии все тановится народным достоянием. Для криминально-социальных стран типа нашей хорошо бы зашло.
Сорцы бы на хп заставили открыть и куча старых (хороших) игр на шару. А не нравится - рынок страны закрыт (что означает, что все опять будет на шару, т к никто правообладателя защищать не будет).
Как обратная сторона, качать новье бы запретить и реальные штрафы давать. Кушать тоже надо всем.
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|7.75, freehck, 14:27, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Конституция РФ
Ой, да ладно. Конституция РФ нынче должна лежать в туалете, на случай, если бумага закончится. У Путина наверняка лежит. Тогда становится понятно, почему то одну статью забыли, то о другой не вспомнили...
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|7.82, mumu, 14:49, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Давайте ещё свободу слова и свободу собраний вспомним? Про светское государство вспомним?
Неправомерно ссылаться на документы, которые не имеют юридической силы в РФ.
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|7.83, mumu, 14:54, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Обход идиотских блокировок для доступа к альтернативной информации.
Прямое нарушение закона. Криминал.
> Журналистские расследования в не совсем демократичном и правовом государстве.
А вот это хороший пример. т.е. такая деятельность не является криминалом, т.к. явного закона её запрещающего нет, но есть обоснованный страх преследования со стороны властьимщуих.
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|8.102, AntonAlekseevich, 16:02, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> > Обход идиотских блокировок для доступа к альтернативной информации.
> Прямое нарушение закона. Криминал.
В зависимости от способа.
Я послал DPI провайдера к черту, пусть шлет разрыв который я отброшу, но законно получу ту часть которую провайдер отправляет тоже.
Шах и мат коллега, все законно.
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|6.85, legal service, 15:01, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Приведите пример легальной деятельности для которой необходим тор, но не может использоваться обычный интернет.
да легко:
допустим, я хочу проверить, продавал ли мой контрагент в прошлом продукцию Х. от этого зависит, буду ли я искать нового контрагента или продолжу работать с этим. я точно знаю, что нужная информация была на сайте в таком-то году. в "обычном" интернете провайдер блокирует вебархив, без тора не обойтись вести легальную деятельность.
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|5.74, anonymous, 14:21, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Просто провайдер хранит логи и перенаправляет запросы копирастов на конкретного пользователя. Специально для этого, он интересуется паспортными данными клиента перед заключением договора.
Оператор выходной ноды не поинтересовался данными своих клиентов - значит намеренно помогал им скрываться от правосудия. Возможно, их так и не найдут. Но сам оператор - сообщник и его уже нашли. Остальным будет наука.
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|4.92, Анон2, 15:26, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Договор есть?
Зачем договор если есть анонимность?
Вы смеетесь, но все мошенничество построено на этом, (крайних законным способом не найти) И когда вы жертва, вам не очень весело, вы ходите по судам указываете на эту наглую рожу, которая тебя обманула, но все шито-крыто. "Я же юридически чист гы-гы. я посрежник и т д"
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|6.95, freehck, 15:32, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> тут важно помнить главное правило юриспруденции "закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло"
Существование этой поговорки является всего лишь свидетельством глубокого кризиса законадательства России. Закон должен быть непротиворечив. А у нас вон оно как.
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|6.96, пох, 15:34, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вся сложность (и "сюрприз-сюрприз" для многих, столкнувшихся с такими исками) в том, что
> презумпация невиновности обычно не распространяется на гражданское право.
там есть фокусы - очень сильно зависит от юрисдикции.
У нас - не распространяется, но "бремя доказывания лежит на обоих сторонах" - ты пытаешься доказать что ты не лошадь, истец - что ну вот же седло, и хвост сзади явно лошадиный.
Если ты вообще молчишь - то суд все равно истцу имеет полное право не поверить - хвост собачий, а седло и на ишака можно приделать. А может и наоборот - хвост, седло, кажется, копыта - лошадь!
Истец, заметим, молчать права не имеет ;-)
В Штатах все совсем другое, там и гражданское производство от уголовного почти неотличимо (просто истцом во втором случае обязательно выступает государство, а не потерпевшие).
И там и там, вопросы, не относящиеся к предмету рассмотрения (решает- судья), задавать вообще запрещено. Это не к презумпции невиновности, а к защите частной жизни.
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|3.100, freehck, 15:49, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> (без учета цп и прочей чернухи - обычному_пользователю это не нужно)
Кстати, а есть ли в торе ЦП? Ни разу что-то не видел. Поделитесь ссылочкой, а?
PS: Мне just-for-fun, я не из этих. :D
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|1.7, soarin, 10:20, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Чтоб держать выходную Tor ноду надо иметь отбитую голову, и стальной зад (готовый к приключениям).
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|1.24, Копирастер, 11:08, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Не, ну чо вы тут усе так напряглись?
Просто киношко наше не отбивает затраты, вот, приходится искать допольнительные способы дохода от нашего кинца... Не мы такие - жизнё такое.
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