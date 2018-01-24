24.01.2018 19:09  W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub

После трёх лет работы над спецификацией консорциум W3C объявил о придании протоколу ActivityPub статуса рекомендованного стандарта. ActivityPub определяет методы создания, обновления и удаления контента в децентрализованных социальных сетях, а также распространения уведомлений о появлении контента, выставления лайков и подписки на публикации участника. Протокол может применяться как для передачи контента от клиента к серверу, так и для организации взаимодействия между серверами децентрализованной социальной сети, в том числе для объединения разных сетей на основе отличающихся платформ.

Протокол предоставляет два слоя: Слой для взаимодействия клиента с сервером, позволяющий пользователям, ботам и различным автоматизированным процессам обращаться к серверу в привязке к учётной записи на этом сервере, используя настольные, мобильные или web-приложения. Второй слой включает вариант протокола для обмена данными между серверами и используется для образования федеративных систем.

С точки зрения разработчика слои достаточно похожи друг на друга, и в случае реализации в приложении одного их них, поддержка другого не составит труда. Данные и команды задаются в формате ActivityStreams 2.0 и передаются при помощи простого REST API. ActivityPub основывается на протоколе ActivityPump, предложенном разработчиками платформы Pump.io, которая используется в таких проектах как Identi.ca и MediaGoblin.

В настоящее время существует множество проектов по разработке платформ для децентрализованных социальных сетей, но большинство из них использует собственные методы взаимодействия, что позволяет объединять только узлы на базе одной платформы и мешает взаимодействию с сетями на основе других платформ. Ожидается, что стандартизация ActivityPub поможет переломить сложившуюся ситуацию и даст возможность разным системам взаимодействовать между собой.

Из набирающих популярность платформ для создания децентрализованных систем, изначально поддерживающих ActivityPub, можно отметить Mastodon и PeerTube. Федеративная сеть, развёрнутая на базе тысяч узлов Mastodon, уже насчитывает более миллиона зарегистрированных пользователей. Используя протокол ActivityPub пользователи микроблогов Mastodon и видеосервиса PeerTube могут сочетать возможности обеих систем для того, чтобы делиться видеороликами и публиковать комментарии к ним на разных серверах.

Любой может запустить на своём сервере собственный экземпляр Mastodon и использовать его как часть объединённой сети, а также для взаимодействия с сетями на основе иных платформ, поддерживающих ActivityPub. Поддержка ActivityPub не только позволит создавать совместимые друг с другом платформы и упростит организацию взаимодействия разных систем, но и обеспечит совместимость с различными клиентскими приложениями. Статус поддержки ActivityPub в различных социальных платформах и приложениях можно оценить на данной странице.



