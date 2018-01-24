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24.01.2018 19:09  W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub

После трёх лет работы над спецификацией консорциум W3C объявил о придании протоколу ActivityPub статуса рекомендованного стандарта. ActivityPub определяет методы создания, обновления и удаления контента в децентрализованных социальных сетях, а также распространения уведомлений о появлении контента, выставления лайков и подписки на публикации участника. Протокол может применяться как для передачи контента от клиента к серверу, так и для организации взаимодействия между серверами децентрализованной социальной сети, в том числе для объединения разных сетей на основе отличающихся платформ.

Протокол предоставляет два слоя: Слой для взаимодействия клиента с сервером, позволяющий пользователям, ботам и различным автоматизированным процессам обращаться к серверу в привязке к учётной записи на этом сервере, используя настольные, мобильные или web-приложения. Второй слой включает вариант протокола для обмена данными между серверами и используется для образования федеративных систем.

С точки зрения разработчика слои достаточно похожи друг на друга, и в случае реализации в приложении одного их них, поддержка другого не составит труда. Данные и команды задаются в формате ActivityStreams 2.0 и передаются при помощи простого REST API. ActivityPub основывается на протоколе ActivityPump, предложенном разработчиками платформы Pump.io, которая используется в таких проектах как Identi.ca и MediaGoblin.

В настоящее время существует множество проектов по разработке платформ для децентрализованных социальных сетей, но большинство из них использует собственные методы взаимодействия, что позволяет объединять только узлы на базе одной платформы и мешает взаимодействию с сетями на основе других платформ. Ожидается, что стандартизация ActivityPub поможет переломить сложившуюся ситуацию и даст возможность разным системам взаимодействовать между собой.

Из набирающих популярность платформ для создания децентрализованных систем, изначально поддерживающих ActivityPub, можно отметить Mastodon и PeerTube. Федеративная сеть, развёрнутая на базе тысяч узлов Mastodon, уже насчитывает более миллиона зарегистрированных пользователей. Используя протокол ActivityPub пользователи микроблогов Mastodon и видеосервиса PeerTube могут сочетать возможности обеих систем для того, чтобы делиться видеороликами и публиковать комментарии к ним на разных серверах.

Любой может запустить на своём сервере собственный экземпляр Mastodon и использовать его как часть объединённой сети, а также для взаимодействия с сетями на основе иных платформ, поддерживающих ActivityPub. Поддержка ActivityPub не только позволит создавать совместимые друг с другом платформы и упростит организацию взаимодействия разных систем, но и обеспечит совместимость с различными клиентскими приложениями. Статус поддержки ActivityPub в различных социальных платформах и приложениях можно оценить на данной странице.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/blogs/comm...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного движка социальной сети Diaspora 0.7
  3. OpenNews: Mastodon - новая платформа для создания децентрализованных социальных сетей
  4. OpenNews: Проект ZeroNet развивает технологию децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть
  5. OpenNews: Релиз открытой децентрализованной социальной сети Friendica 3.3
  6. OpenNews: Релиз облачного хранилища Nextcloud 12, форка ownCloud
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: activitypub, social
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  • 1.1, A.Stahl, 21:20, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >определяет методы ... выставления лайков

    Что, вот так прямым текстом стандарт отделяет "лайки" от другой метаинформации? Мда-а-а...
    -- А у вас лайки стандартные?
    -- Конечно, 3975-18
    -- Фи, в вот на том сайте лайки лучше, по стандарту 3976bis-18

     
     
  • 2.2, Аноним, 21:27, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    https://www.w3.org/TR/activitypub/#like-activity-outbox
     
  • 2.5, fail, 22:24, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ...
    > -- А у вас лайки стандартные?
    > -- Конечно, 3975-18
    > -- Фи, в вот на том сайте лайки лучше, по стандарту 3976bis-18

    вoт этo гopaздo цикaвee
    >> ..и удаления  контента ..

    не poвeн час кoнтeнт "xopoших" людeй зaдeнeт..


     
  • 1.3, Аноним, 21:38, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Стандарт жто хорошо с одной сторлны, с другой стороны в гробу я видел эту органи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 21:47, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что там произошло, а то я не в курсе?
     
     
  • 3.6, fi, 22:34, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    как что? будет 5.2!
     
     
  • 4.14, Аноним, 01:42, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо понимать, жениться на HTML они после этого отказались?
     
  • 2.15, Вы забыли заполнить поле Name, 01:56, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее после легализации DRM https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47226
     
  • 1.7, Аноним, 23:06, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И что соцсети сложнее твиттера есть?
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:14, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вижу
    https://activitypub.rocks/implementation-report/
     
  • 1.8, Аноним, 23:13, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что-то лень искать там недостатки, а они точно есть
     
  • 1.10, Джон Ленин, 01:18, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Буратина делал такую систему на втором петоне, типа Фидонет открыл заново.

    На него тогда все как на идиота смотрели, а теперь на-тебе, -- ТРЕНД!!!

     
     
  • 2.11, Джон Ленин, 01:20, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И если это придумало W3C или HWATWG -- то СТАНДАРТ и ТРЕНД, а если Буратина и Вася -- то велосипед и нинужно.
     
  • 1.12, Anonymoustus, 01:21, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > протокол децентрализованных социальных сетей

    Пытаюсь осмыслить это из (ещё отчасти научных) представлений девяностых годов о светлом будущем Интернета. Не получается.

     
  • 1.13, Anonymoustus, 01:23, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Треш какой, блин…

    Интернет исходно разрабатывался, концептуально, для научных и образовательных целей и задач (не считая военные). А тут про котиков и прон с коняшками.

     

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