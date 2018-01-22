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22.01.2018 19:47  Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel

Разработчики из компании Intel предложили для включения в ядро Linux серию патчей для блокирования второго варианта уязвимости Spectre (CVE-2017-5715). Патчи Intel позиционируются в качестве альтернативы патчам retpoline. По мнению Intel предлагаемое решение будет эффективно на процессорах Skylake и более новых, на которых не исключается появление вариантов атаки Spectre, которую не смогут закрыть патчи retpoline. При этом на старых процессорах по сравнению с retpoline решение Intel обеспечивает заметное снижение производительности, но в будущих моделях CPU влияние на производительность обещают сделать минимальным.

Патчи Intel базируются на использовании представленной в обновлении микрокода функциональности IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation), позволяющей разрешать и запрещать спекулятивное выполнение инструкций. В предложенном патче IBRS применяется для адаптивного включения/выключения спекулятивного выполнения косвенных переходов во время обработки прерываний, системных вызовов, переключений контекста между процессами и между виртуальными машинами. В отличие от retpoline патч Intel для всестороннего обхода Spectre не требует изменений компонентов в пространстве пользователя при включении "полного" режима работы (IBRS_ALL), активирующего применение IBRS в userspace.

В ответ на предложение включить данный патч в ядро Линус Торвальдс вышел из себя и назвал патч Intel "полным и абсолютным мусором" (complete and utter garbage), а предпринятый метод значительно хуже, чем грязный хак. Появление IBRS указывает на то, что Intel не планирует грамотного решения проблемы со спекулятивным выполнением косвенных переходов. По впечатлению Торвальдса возникает ощущение, что Intel создаёт видимость работы во избежание судебных исков и прежде всего пытается решить свои юридические проблемы, что совсем не способствует созданию технически грамотных и качественных технологий и исправлений. Судя по всему, даже сама компания Intel не воспринимает предложенный режим защиты IBRS_ALL всерьёз, так как негативное влияние на производительность столь высоко, что он отключен по умолчанию, чтобы не портить результаты тестов.

Тем временем, в запланированный на следующий понедельник выпуск ядра Linux 4.15 войдут свежие наработки по блокированию атак Meltdown и Spectre. Для противодействия атаке Meltdown (CVE-2017-5754) на системах x86 с процессорами Intel (процессоры AMD данной атаке не подвержены) добавлена технология PTI (Page Table Isolation), обеспечивающая разделение таблиц страниц памяти ядра и пространства пользователя при переключении контекста во время системного вызова. Для процессоров PowerPC для защиты от Meltdown добавлен код на основе применения инструкции RFI (Return from Interrupt) для сброса кэша L1-D.

Для блокирования эксплуатации второго варианта уязвимости Spectre (CVE-2017-5715) добавлен механизм retpoline, основанный на применении специальной последовательности инструкций, исключающей вовлечение механизма спекулятивного выполнения для косвенных переходов (для работы защиты также требуется сборка модифицированной версией GCC с поддержкой режима "-mindirect-branch=thunk-extern"). Включение средств для обеспечения защиты от первого варианта атаки Spectre (CVE-2017-5753) и кода для блокирования Meltdown на процессорах ARM отложено до выпуска 4.16.

Так как механизмы защиты приводят к снижению производительности, предусмотрены опции для их отключения, которые могут применяться на системах с минимальным риском атаки, например на однопользовательских рабочих станциях. Для отключения PTI во время загрузки ядру можно передать опцию pti=off, а для отключения retpoline - опцию "spectre_v2=off". В состав ядра также добавлен диагностический вызов в sysfs для быстрого определения степени устранения уязвимостей Meltdown и Spectre, который привязан к директории /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/: 


   $ grep . /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/*
   /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/meltdown:Mitigation: PTI
   /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v1:Vulnerable
   /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v2:Vulnerable: Minimal generic SM retpoline

Дополнение: Компания Intel сообщила об определении причин проблем с перезагрузками на системах с CPU Broadwell и Haswell после установки нового микрокода. В настоящее время подготовлен начальный вариант обновлённого микрокода, который проходит тестирование среди OEM-производителей. После завершения тестирования будет предложено общедоступное обновление. До выхода данного обновления не рекомендуется использовать выпущенную в начале января версию микрокода.

  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux
  3. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
  4. OpenNews: Red Hat отменил обновление микрокода с устранением уязвимости Spectre
  5. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  6. OpenNews: Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: retpoline, patch
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  • 1.1, НяшМяш, 20:19, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +14 +/
    Сначала зелёные по мордасам получили, теперь синие. Ну, хотя бы за дело.
     
     
  • 2.11, Аноним, 20:56, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    У синих это традиция. Просто много денег на маркетинг позволяет творить чудеса
     
  • 2.23, Аноним84701, 21:22, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +9 +/
    > по мордасам

    А неплохо бы по самому чувствительному, нежному, ранимому и трепетно оберегаемому месту корпорасов — кошельку.
    По другому ведь не дойдет  — "... все Божья роса!"


     
  • 1.2, Виталик, 20:21, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –8 +/
    мда ппц я думал его пофиксили давно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 20:25, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Интелу пора снижать цены на свои процы, а не мусор токать в ядро linux, по скромнее надо быть)))
     
     
  • 2.4, Аноним, 20:28, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    неплохо было бы, 40% скидку на haswell пни бы.
     
     
  • 3.8, Аноним, 20:52, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Зато я купил в конце 13-го i5 4570 за 6400, думал сервак замутить А теперь им н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Аноним, 20:58, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да у меня самого i5-4440 есть за 7 5к, в 2014 брал, но для сервера я бы прикупил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.55, Аноним, 22:12, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > но для сервера я бы прикупил по скидке еще один

    но уже не от интел?

     
     
  • 6.61, Аноним, 22:31, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кукурузены еще пока не дотягивают.
     
     
  • 7.70, Аноним, 23:28, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это маркетологи Intel тебе голову проштудировали!
     
  • 1.6, Аноним, 20:41, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ожидаемо Самое забавное, что говорит, как всегда, по делу Только запоздал что-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov, 21:09, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Отмашки от совета директоров ждал Вот у маркетинга с менегерией эмбарга кончила... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, Ordu, 21:34, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Чтобы говорить по делу, надо сначала думать, а потом говорить Не наоборот ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.64, Michael Shigorin, 22:50, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Только запоздал что-то в этот раз.

    У него /dev/lkml смонтирован без -o sync, видимо.  Иначе производительность резко падает...

     
  • 1.7, Виталик, 20:45, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +19 +/
    Походу когда Линус умрет некому будет защищать ядро и туда всякие проплаченые компании напатчат всякой !@#$, может даже специальная диверсия от майкрософт будет чтоб сделать линукс глючным. Не зря они стали платиновым партнером, ох не зря(((
     
     
  • 2.10, Аноним, 20:55, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    К сожалению, не исключено... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.13, Аноним, 21:04, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Тогда  уже будет реактос и кванотовые компьютеры
     
     
  • 3.63, Sluggard, 22:43, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    > Тогда  уже будет реактос

    То есть Линус ещё лет 50 проживёт? Эт хорошо.

     
     
  • 4.78, Аноним, 00:27, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Лашатка Когда у тебя выпадут зубы и прямая кишка, ты будешь сожалеть не о смерт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним, 21:10, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –8 +/
    Виталик иди проспись, у них у самих в Azure есть полная поддержка запуска линукс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Виталик, 21:20, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    вантузные сокеты А также bsdtar и curl из коробки Ну вот, готовят плацдарм чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.84, Аноним, 00:52, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    курица квохчет уже месяц но не садится на яйцо что делать можно ли ее ка... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.56, key, 22:12, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ну так поэтому и ввели, что не могут победить.
    Все по их любимому плану https://ru.wikipedia.org/wiki/Embrace,_Extend,_and_Extinguish
    Если продолжателей у ликнуса не появится, то так и захватят.
     
  • 3.57, АНоним, 22:13, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > у них у самих в Azure есть полная поддержка запуска линуксов, зачем им гадить самим себе?

    А они не себе - они пользователям. Чем медленнее работает один линукс, тем больше линуксов нужно для выполнения работы, тем больше денег они заработают.

     
     
  • 4.60, Anonimous, 22:30, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В отсутствие монополии, рынок так не работает - многие клиенты просто свалят туда где дешевле.
     
     
  • 5.66, Michael Shigorin, 22:52, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > В отсутствие монополии

    Олигополия не сказать чтоб слаще.

    > рынок так не работает

    "Рынок" вообще, похоже, "не работает" там, где мощные силовые поля.

     
     
  • 6.68, arisu, 23:08, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > "Рынок" вообще, похоже, "не работает"

    здесть можно спокойно ставить точку.

     
     
  • 7.73, Anonymoustus, 23:39, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> "Рынок" вообще, похоже, "не работает"
    > здесть можно спокойно ставить точку.

    А рядом с точкой — икону.

     
     
  • 8.77, Аноним, 00:24, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И грузиться с Эльбруса Ессно, пред этим сотворив крёстное знамение и окропив ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.85, Anonymoustus, 00:54, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И грузиться с "Эльбруса". Ессно, пред этим сотворив крёстное знамение и окропив.

    Истово бия поклоны доземные.

     
  • 3.79, Аноним, 00:30, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Школьники-линуксоиды не пьют Но их бесхитростные комментарии очень популярны ср... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 21:16, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    There s a lot of good people there who ve got your back, and Linus back as wel... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, Аноним, 21:20, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    делать глючным ядро себе дороже - вантуз азуру не потянет, а вот убить сообществ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Аноним, 21:30, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Есть пять пальцев на руке - сможешь защищать.
     
  • 2.54, Аноним, 22:11, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если не Линукс, то кто, да?
     
  • 1.14, Фёдор, 21:08, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Я вот не понимаю, почему это не решается на уровне микрокода?
     
     
  • 2.18, An, 21:19, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Хватит один уже выпустили
     
     
  • 3.26, Andrey Mitrofanov, 21:25, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    > Хватит один уже выпустили

    Он не понимает. Выпускайте второго.

     
  • 2.19, Anonimous, 21:20, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Возможно потому что микрокод не может дорого определять где я ядро а где юзерспе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Andrey Mitrofanov, 21:31, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Точно Ring0 от ring3 отличить невозможно ведь, и правда Да ещё в кеше --Мы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Anonimous, 21:36, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Андрей, я всего лишь предположил всилу своего незнания Если есть что по делу ра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.75, КО, 00:02, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дано:
    В ячейке кеша, соответствующей адресу 0x???????????????? лежит число.
    Как узнать, что инструкции из ring3 его читать нельзя, если информации о том, инструкцией какого ring она загружена - нет?
     
  • 2.22, Аноним, 21:22, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Решается, но по дефолту не включается так как присутствует потеря производительн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Anonimous, 21:30, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ахаха ЛОЛ Не удивлюсь если для изменения boot parameters нужна перезагрузка ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Crazy Alex, 21:34, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще-то тот же kpti через sys на лету можно включать выключать, например Так... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.44, Anonimous, 21:43, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не уверен что речь была именно про kpti, но за инфу спасибо Проверять её я коне... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.49, Andrey Mitrofanov, 21:54, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Вообще-то тот же kpti через /sys на лету можно включать/выключать, например.

    Назрела жёсткая необходимость в KPTI namesapces! С интеграцией в s-d и intel-me!1111  И nvidia-drv111

    Пусть уже $SUBJ делом займётся. SUIDы выкинуть, intel_ns в массы intelligence community-ев.

    Решительно! Прогрессивно!11  >[I]![/I]<


    >Так
    > что не факт, что ТОЛЬКО boot parameters

     
     
  • 6.58, Anonimous, 22:15, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Назрела жёсткая необходимость в KPTI namesapces! С интеграцией в s-d и intel-me!1111

    Это же гениально! И AMD опять в ж останется, пока не заимплементит аналогичные "фичи" у себя в процах. И на коробках с процами будет что написать: Support Win10(TM) and KPTI Namespaces(TM)!

     
  • 6.72, Аноним, 23:38, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в NVMe неймспейсы таки есть :)
     
  • 2.27, albb, 21:27, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Потому, что микрокод не исправит кривую архитектуру железа.
     
     
  • 3.30, Аноним, 21:30, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    По всей видимости микрокод может только отключть функциональность спекулятивного... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, QuAzI, 21:55, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если читать новости, то можно узнать что всем продаванам пофиг на производительность, мол кому надо - докупят, а вот то, что часть систем превращается в тыкву, а вторая начинает рандомно ребутаться - это уже косячок-с.
     
     
  • 5.53, Аноним, 22:10, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Это смотря где что читать, если пойти читать отзывы на aws какбы прямое отражен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Аноним, 21:28, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    потому что на этом уровне это невозможно решить
     
  • 1.24, Sfinx, 21:23, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    штеуд явно решил повторить путь sco - больше юристов в штате, они то уж точно знают как решать проблемы. а свои гавенные процы можно и за откаты впаривать, в 90-ых ведь уже такая фигня проканала ;)
     
  • 1.25, Anonimous, 21:24, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интел всё, видимо нормальных экспертов нет, лишь "специалисты поддержки" для имитации бурной деятельности за ползарплаты.
     
     
  • 2.38, Andrey Mitrofanov, 21:37, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Нет Просто они не платиновые I ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.39, Ordu, 21:37, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Он хоть иногда входит обратно Тук-тук, разрешите войти Его интересно узнают ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, Andrey Mitrofanov, 21:44, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Читайте поменьше советских перепевок форониксов Тогда, может, не будете считать... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Ordu, 21:53, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Что имел, то и сказал Что сказал, то и имел Я имел в виду именно вышел из себ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.71, Anonimous, 23:35, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это его нормальный рабочий режим, я бы даже "жёстко" убрал из заголовка. Жёстко было с адептами системды и кдбасом, а тут - очевидные вещи просто сказаны не свойственным корпорастам языком. Тем корпорастам, которые в анонсе про уязвимость пишут: "мы верим, что наши процессоры самые секурные в мире!". Так что всё ок, просто никто никому не лижет.
     
  • 4.81, Anonymoustus, 00:46, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Он обкладывал разработчиков FreeBSD, он обкладывал Поттеринга, он факи показывал нвидии...
    > Это то, что навскидку вспоминается.

    А не по делу было? Я бы ещё и не так обложил, да ещё и приложил.

     
  • 2.59, Аноним, 22:25, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Посмотрим как бы ты себя повел когда тебе врач штеуд предлогает установить кар... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.62, Ordu, 22:37, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Посмотрим как бы ты себя повел когда тебе врач (штеуд) предлогает установить
    > кардиостимулятор при абсолютно здоровом сердце (linux)?

    Но всяко не стал бы выходить из себя. Осознанность своего поведения, то есть понимание всех последствий своего поведения, сознательное принятие их -- это то, что я развиваю в себе давно. Если бы я начал ругаться с врачом, то я бы делал это сам, не выходя никуда из себя, и, отмечу, с полным погружением в эту деятельность и со всей возможной отдачей: осознанность помогает погружаться в свою деятельность и проживать текущий момент во всей его полноте.

     
  • 2.76, пох, 00:04, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Его интересно узнают по возвращении постоянные обитатели

    это ты тараканов имеешь в виду? Конечно узнают. "хазяина пришел, сейчас кормить будет!"

    И да, интеловский патч, значить, треш и кака (хотя он-то, похоже, решает хотя бы известные проблемы - насчет теоретически возможных - хз), а kpti (не решающий никакой вообще проблемы, потому что защищает только ведро от юзерспейса) и рептолайн (тоже не решающий толком проблему, поскольку опять же только в ведре) - это, конечно, шадевры гения. Жаль, что производительность все равно падает вдвое.

    P.S. и да, я бы на вашем месте не торопился скупать последние чипы amd втридорога - что-то они быстро заткнулись со своими бравурными докладами о неуязвимости для spectre.
    Скупать надо древние (современные - уязвимы) атомы, как-то обходившиеся вообще без branch prediction. Где бы только их взять...

     
     
  • 3.82, Anonymoustus, 00:51, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > P.S. и да, я бы на вашем месте не торопился скупать последние
    > чипы amd втридорога - что-то они быстро заткнулись со своими бравурными
    > докладами о неуязвимости для spectre.
    > Скупать надо древние (современные - уязвимы) атомы, как-то обходившиеся вообще без branch
    > prediction. Где бы только их взять...

    На Али. Только вот я не уверен в полезности этих. Там же по десятке-двадцатке россыпи ксеонов под сокеты 771-й и 1366-й. По таким ценам вполне можно закрыть глаза даже на половинное проседание их прыти, если ставить в платы с несколькими сокетами многоядерные процессоры с кучей кеша на борту. Я себе, например, приобрёл такое на сдачу от сигарет, не жалуюсь.

     
     
  • 4.83, Anonymoustus, 00:52, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И пишу этот комментарий с такой машинки, собственно.

     
  • 4.87, пох, 01:07, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > вполне можно закрыть глаза даже на половинное проседание их прыти

    проблема не только в половинном проблеве мимо таза - проблема в том, что эти патчи ничего не исправляют.
    Ну то есть, наверное, интеловские+микрокод (который может не работать или глючить на этих камнях, причем это тебе не хасвел, чинить никто не собирается) вторую версию спектра прикрывают, насчет первой - большие сомнения, а твой meltdown всегда с тобой.

    ну и эта... жгут же платы те ксеоны, хз из чего их китайца выпилила...

     
     
  • 5.88, Anonymoustus, 01:25, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Выбирать всё равно I не из чего I если не считать АМД, старые атомы да всяки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Аноним, 21:50, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Уже в 4 9 77, кстати CONFIG_RETPOLINE y CONFIG_GENERIC_CPU_VULNERABILITIES y ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.51, Аноним, 21:57, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    рептолайну нужен специальный GCC.
     
  • 2.65, Аноним, 22:50, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Все это костыли, обнови серверный парк на AMD и живи как человек Intel продавай... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, Michael Shigorin, 23:02, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Все это костыли, обнови серверный парк на AMD и живи как человек.

    Интересно, у них сейчас фабрики справляются... нам-то пока не к спеху ;-)

     
     
  • 4.80, пох, 00:44, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Миш, вот эти бери!
    https://www.ebay.com/itm/Server-Supermicro-Intel-Atom-D525-Mini-1U-Rackmount-S

    working great - мы из такого дерьма в известной тебе компании dedicated hosting делали (там если в паре мест кувалдой йапнуть - в один корпус помещаются две платы и еще кое-как можно запихать два диска. Турбинка эта, правда, воет как взлетающий ту-144, но кого это колебет)

    насколько я помню, там ни branch prediction, ни speculative execution. ядро одно, htt в помине нет, что перекрывает кучу side-channel утечек. Даешь impenetratable hosting заподорого!
    Жаль, что его придется создавать в штатах, поскольку сюда ввести этот техногенный мусор не получится никак.

     
  • 3.74, Anonimous, 23:43, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Все это костыли, обнови серверный парк на AMD и живи как человек.

    Угу у нас заказчик на 5М баксов обновил серверный парк в прошлом году :)
    Пришло время подумать о следующем апгрейде!!!


     
  • 1.52, arisu, 22:05, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    главное — всю эту бесполезную херь можно поотключать.
     
  • 1.69, Аноним, 23:11, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь понятно, почему так к спеху обновилось 8-е поколение и в него докинули яд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.86, ano, 01:06, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ну шо, Линус - факью интел?
     

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