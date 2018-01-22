22.01.2018 19:47  Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel

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|2.23, Аноним84701, 21:22, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+9 +/–
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> по мордасам
А неплохо бы по самому чувствительному, нежному, ранимому и трепетно оберегаемому месту корпорасов — кошельку.
По другому ведь не дойдет — "... все Божья роса!"
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|1.3, Аноним, 20:25, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Интелу пора снижать цены на свои процы, а не мусор токать в ядро linux, по скромнее надо быть)))
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|1.7, Виталик, 20:45, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+19 +/–
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Походу когда Линус умрет некому будет защищать ядро и туда всякие проплаченые компании напатчат всякой !@#$, может даже специальная диверсия от майкрософт будет чтоб сделать линукс глючным. Не зря они стали платиновым партнером, ох не зря(((
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|3.57, АНоним, 22:13, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> у них у самих в Azure есть полная поддержка запуска линуксов, зачем им гадить самим себе?
А они не себе - они пользователям. Чем медленнее работает один линукс, тем больше линуксов нужно для выполнения работы, тем больше денег они заработают.
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|5.66, Michael Shigorin, 22:52, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> В отсутствие монополии
Олигополия не сказать чтоб слаще.
> рынок так не работает
"Рынок" вообще, похоже, "не работает" там, где мощные силовые поля.
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|4.75, КО, 00:02, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Дано:
В ячейке кеша, соответствующей адресу 0x???????????????? лежит число.
Как узнать, что инструкции из ring3 его читать нельзя, если информации о том, инструкцией какого ring она загружена - нет?
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|5.49, Andrey Mitrofanov, 21:54, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Вообще-то тот же kpti через /sys на лету можно включать/выключать, например.
Назрела жёсткая необходимость в KPTI namesapces! С интеграцией в s-d и intel-me!1111 И nvidia-drv111
Пусть уже $SUBJ делом займётся. SUIDы выкинуть, intel_ns в массы intelligence community-ев.
Решительно! Прогрессивно!11 >[I]![/I]<
>Так
> что не факт, что ТОЛЬКО boot parameters
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|6.58, Anonimous, 22:15, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Назрела жёсткая необходимость в KPTI namesapces! С интеграцией в s-d и intel-me!1111
Это же гениально! И AMD опять в ж останется, пока не заимплементит аналогичные "фичи" у себя в процах. И на коробках с процами будет что написать: Support Win10(TM) and KPTI Namespaces(TM)!
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|4.50, QuAzI, 21:55, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Если читать новости, то можно узнать что всем продаванам пофиг на производительность, мол кому надо - докупят, а вот то, что часть систем превращается в тыкву, а вторая начинает рандомно ребутаться - это уже косячок-с.
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|1.24, Sfinx, 21:23, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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штеуд явно решил повторить путь sco - больше юристов в штате, они то уж точно знают как решать проблемы. а свои гавенные процы можно и за откаты впаривать, в 90-ых ведь уже такая фигня проканала ;)
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|1.25, Anonimous, 21:24, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Интел всё, видимо нормальных экспертов нет, лишь "специалисты поддержки" для имитации бурной деятельности за ползарплаты.
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|4.71, Anonimous, 23:35, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это его нормальный рабочий режим, я бы даже "жёстко" убрал из заголовка. Жёстко было с адептами системды и кдбасом, а тут - очевидные вещи просто сказаны не свойственным корпорастам языком. Тем корпорастам, которые в анонсе про уязвимость пишут: "мы верим, что наши процессоры самые секурные в мире!". Так что всё ок, просто никто никому не лижет.
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|4.81, Anonymoustus, 00:46, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Он обкладывал разработчиков FreeBSD, он обкладывал Поттеринга, он факи показывал нвидии...
> Это то, что навскидку вспоминается.
А не по делу было? Я бы ещё и не так обложил, да ещё и приложил.
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|3.62, Ordu, 22:37, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Посмотрим как бы ты себя повел когда тебе врач (штеуд) предлогает установить
> кардиостимулятор при абсолютно здоровом сердце (linux)?
Но всяко не стал бы выходить из себя. Осознанность своего поведения, то есть понимание всех последствий своего поведения, сознательное принятие их -- это то, что я развиваю в себе давно. Если бы я начал ругаться с врачом, то я бы делал это сам, не выходя никуда из себя, и, отмечу, с полным погружением в эту деятельность и со всей возможной отдачей: осознанность помогает погружаться в свою деятельность и проживать текущий момент во всей его полноте.
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|2.76, пох, 00:04, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Его интересно узнают по возвращении постоянные обитатели
это ты тараканов имеешь в виду? Конечно узнают. "хазяина пришел, сейчас кормить будет!"
И да, интеловский патч, значить, треш и кака (хотя он-то, похоже, решает хотя бы известные проблемы - насчет теоретически возможных - хз), а kpti (не решающий никакой вообще проблемы, потому что защищает только ведро от юзерспейса) и рептолайн (тоже не решающий толком проблему, поскольку опять же только в ведре) - это, конечно, шадевры гения. Жаль, что производительность все равно падает вдвое.
P.S. и да, я бы на вашем месте не торопился скупать последние чипы amd втридорога - что-то они быстро заткнулись со своими бравурными докладами о неуязвимости для spectre.
Скупать надо древние (современные - уязвимы) атомы, как-то обходившиеся вообще без branch prediction. Где бы только их взять...
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|3.82, Anonymoustus, 00:51, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> P.S. и да, я бы на вашем месте не торопился скупать последние
> чипы amd втридорога - что-то они быстро заткнулись со своими бравурными
> докладами о неуязвимости для spectre.
> Скупать надо древние (современные - уязвимы) атомы, как-то обходившиеся вообще без branch
> prediction. Где бы только их взять...
На Али. Только вот я не уверен в полезности этих. Там же по десятке-двадцатке россыпи ксеонов под сокеты 771-й и 1366-й. По таким ценам вполне можно закрыть глаза даже на половинное проседание их прыти, если ставить в платы с несколькими сокетами многоядерные процессоры с кучей кеша на борту. Я себе, например, приобрёл такое на сдачу от сигарет, не жалуюсь.
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|4.87, пох, 01:07, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> вполне можно закрыть глаза даже на половинное проседание их прыти
проблема не только в половинном проблеве мимо таза - проблема в том, что эти патчи ничего не исправляют.
Ну то есть, наверное, интеловские+микрокод (который может не работать или глючить на этих камнях, причем это тебе не хасвел, чинить никто не собирается) вторую версию спектра прикрывают, насчет первой - большие сомнения, а твой meltdown всегда с тобой.
ну и эта... жгут же платы те ксеоны, хз из чего их китайца выпилила...
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|4.80, пох, 00:44, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Миш, вот эти бери!
https://www.ebay.com/itm/Server-Supermicro-Intel-Atom-D525-Mini-1U-Rackmount-S
working great - мы из такого дерьма в известной тебе компании dedicated hosting делали (там если в паре мест кувалдой йапнуть - в один корпус помещаются две платы и еще кое-как можно запихать два диска. Турбинка эта, правда, воет как взлетающий ту-144, но кого это колебет)
насколько я помню, там ни branch prediction, ни speculative execution. ядро одно, htt в помине нет, что перекрывает кучу side-channel утечек. Даешь impenetratable hosting заподорого!
Жаль, что его придется создавать в штатах, поскольку сюда ввести этот техногенный мусор не получится никак.
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|3.74, Anonimous, 23:43, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Все это костыли, обнови серверный парк на AMD и живи как человек.
Угу у нас заказчик на 5М баксов обновил серверный парк в прошлом году :)
Пришло время подумать о следующем апгрейде!!!
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