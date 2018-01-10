10.01.2018 09:30  Инцидент с уязвимостью в сервисе Let's Encrypt

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|1.2, Аноним, 10:03, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+24 +/–
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Теперь все самые умные начнут орать, что бесплатнатные CA - зло, забыв указать, что платные - существенно большее зло, хотя бы потому, что платные будут о проблеме молчать до последнего (годами!), чтобы только продолжать з/п и бонусы получать, а LE взялись за решение, не дожидаясь массовой эксплуатации вопроса.
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|5.22, A.Stahl, 12:21, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+10 +/–
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Я не спец во всяких этих сертификатах-секьюриратах, но всегда считал что сертификаты это не про "мясо, кожу и кости", а про соответствие домена и пришедших данных.
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|5.29, А, 12:28, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> Как бы тебе объяснить: я не доверяю системам, выдающим сертификаты без подтверждения
> того, что владелец состоит из мяса, кожи, костей и прочих органических
> субстанций. Хотя бы капчей.
Т.е. подтверждения владения доменом тебе мало? ))
А капчу распознать через сеть живых роботов, если на нейросеть мозгов нет, так трудно, что это прямо подтверждает, что распознавший к домену имеет отношение?
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|6.35, КО, 13:31, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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А разве речь идет о владении доменом? Вроде бы достаточно слегка им поуправлять, ну или создать видимость для выдающего сертификат.
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|6.38, ., 13:59, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> Т.е. подтверждения владения доменом тебе мало? ))
владение и возможность нагадить на этом домене - разные вещи.
Ваш любимый (ибо вы нищeброды и экономите три копейки) халявный помоешник проверяет именно последнее. И, ну надо же, никогда не было, и вот, опять - споткнулся о то, что нагадить, оказывается, можно даже не имея к домену никакого отношения вовсе.
А первое - юридическая категория.
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|3.31, А, 12:29, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Зло - бесплатные CA с интервалом обновления 3 месяца.
Зло - ленивые админы. Раз в год они бегают по серверам и меняют серты руками, т.к. скриптом не осилили, а раз в 3 месяца им влом.
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|4.39, ., 14:02, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Зло - бесплатные CA с интервалом обновления 3 месяца.
> Зло - ленивые админы. Раз в год они бегают по серверам и
> меняют серты руками, т.к. скриптом не осилили, а раз в 3
мы осилили. И совершенно сознательно не доверяем критическую часть своей безопасности твоим замечательным скриптам (в которых ты "осилил" скачать незнамочто незнамооткуда и неглядя запустить - параметры скопировал со stackoverflow - великий осилятор)
> месяца им влом.
а раз в три месяца (с контролем результата и принятием мер если что-то показалось подозрительным) - физически невозможно, если это не локалхост.
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|5.43, gaga, 14:51, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну хз что ты там не можешь скриптом обновить. У ЛЕ есть опция - только скачать сертификаты, не устанавливая их в веб-сервер автоматически. Так вот, у нас скрипт так и делает: генерирует новый серт, делает стандартный sanity-check (даты, CN, алгоритмы и т.д.), устанавливает его на тестовый сервер, после чего проверяет, что к нему можно без проблем подключиться клиентом, и только после этого копирует его в продакшн-сервер и шедулит рестарт на следующий день, уведомляя всех заинтересованных письмом. Имхо это значительно надежней, чем руками что-то там куда-то копировать.
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|6.51, _, 17:29, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну положим твоим коллегам повезло. И таких аж 0.0003% :-)
Остальные берут копипасту со стэковерфлоу, и "не приходя в сознание" ставят это в рутовый крон 8-/
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|2.16, Andrey Mitrofanov, 11:38, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Теперь ждем, когда поддержку Let's Encrypt удалят из браузеров. Давно пора.
> Бесплатные сертификаты, выдаваемые кому попало по умолчанию не могут быть безопасными.
Да, не-е-е... Только лишь следующие три месяца, товарищ прапорщик. Курите!
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|2.21, ., 12:19, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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ну вы ж понимаете, что поддержку startssl удалили не за то что они (якобы, теоретически, и только на такие домены, которым все равно доверять нельзя) кому-то там могли выдать неправильный сертификат.
А LE - это кого надо нога.
> Бесплатные сертификаты, выдаваемые кому попало по умолчанию не могут быть безопасными.
могут, но задача LE была не сделать безопасным, а ровно наоборот - сделать подконтрольным кому надо.
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|3.32, А, 12:30, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну да, только Startssl так на все правила клали, что их, конечно, нужно было простить и понять - бунтари, рокнрольщики, конечно!
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