The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

10.01.2018 09:30  Инцидент с уязвимостью в сервисе Let's Encrypt

Сервис Let's Encrypt экстренно отключил поддержку проверки владения доменом с использованием метода TLS-SNI-01 из-за разбора сведений о наличии уязвимости в его реализации. Достоверность информации о проблеме оценивается как высокая, но детальные данные о сути уязвимости пока не сообщаются. Упоминается только то, что уязвимость позволяла получить неправомерный сертификат от Let's Encrypt. В настоящее время не найдено признаков эксплуатации проблемы, кроме проверочных атак, выполненных исследователем, выявившим уязвимость.

По имеющимся данным проблема связана с логикой взаимодействия протокола и сервисов провайдера. Отключение TLS-SNI-01 полностью блокирует проявление уязвимости. Решение об отключении TLS-SNI на постоянной основе пока не принято и работа команды сосредоточена на выработке исправления, которое позволило бы вернуть поддержку TLS-SNI. TLS-SNI позволяет выполнить проверку через обращение к хосту по HTTPS (443 порт). Альтернативными методами проверки являются http-01 (проверка по HTTP через 80 порт) и dns-01 (проверка при помощи DNS).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2018 год
  3. OpenNews: Взломан официальный форум проекта Ubuntu
  4. OpenNews: Взлом инфраструктуры Linux Mint привёл к распространению ISO-образов с бэкдором
  5. OpenNews: Арестован подозреваемый во взломе kernel.org
  6. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: letsencrypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Витя Пиканов, 09:45, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Капец, ждем подробностей.
     
  • 1.2, Аноним, 10:03, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +24 +/
    Теперь все самые умные начнут орать, что бесплатнатные CA - зло, забыв указать, что платные - существенно большее зло, хотя бы потому, что платные будут о проблеме молчать до последнего (годами!), чтобы только продолжать з/п и бонусы получать, а LE взялись за решение, не дожидаясь массовой эксплуатации вопроса.
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:08, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Любопытная гипотеза Впрочем, насчет пруфов можешь не беспокоиться -- я уже слеп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, X4asd, 10:18, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    > и теперь ненавижу "платные СА" всей душой и сердцем

    а что -- есть те кто их любят?

     
     
  • 4.28, А, 12:26, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Судя по ценам на сертификаты от Симантека ("пока не всплыли жуткие подробности") - да.
     
     
  • 5.46, dep, 15:55, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой там был порядок цен до и после?
     
  • 3.48, Аноним, 16:44, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Можешь больше не просить у него пруфы, т к прими мои слова за доказательство е... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Антонима, 10:16, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    пока лодку раскачиваете только вы, вот уже и предсказали вопли самых умных кас... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, anomymous, 10:42, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Зло - бесплатные CA с интервалом обновления 3 месяца.
     
     
  • 3.9, A.Stahl, 10:51, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну не руками же тебе их обновлять. Скрипт есть.
     
     
  • 4.18, anomymous, 11:57, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Как бы тебе объяснить я не доверяю системам, выдающим сертификаты без подтвержд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, A.Stahl, 12:21, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Я не спец во всяких этих сертификатах-секьюриратах, но всегда считал что сертификаты это не про "мясо, кожу и кости", а про соответствие домена и пришедших данных.
     
  • 5.29, А, 12:28, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Как бы тебе объяснить: я не доверяю системам, выдающим сертификаты без подтверждения
    > того, что владелец состоит из мяса, кожи, костей и прочих органических
    > субстанций. Хотя бы капчей.

    Т.е. подтверждения владения доменом тебе мало? ))

    А капчу распознать через сеть живых роботов, если на нейросеть мозгов нет, так трудно, что это прямо подтверждает, что распознавший к домену имеет отношение?

     
     
  • 6.35, КО, 13:31, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве речь идет о владении доменом? Вроде бы достаточно слегка им поуправлять, ну или создать видимость для выдающего сертификат.
     
  • 6.38, ., 13:59, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Т.е. подтверждения владения доменом тебе мало? ))

    владение и возможность нагадить на этом домене - разные вещи.
    Ваш любимый (ибо вы нищeброды и экономите три копейки) халявный помоешник проверяет именно последнее. И, ну надо же, никогда не было, и вот, опять - споткнулся о то, что нагадить, оказывается, можно даже не имея к домену никакого отношения вовсе.
    А первое - юридическая категория.

     
  • 4.20, anomymous, 12:05, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и да, сотни любителей скриптов с этим отключением TLS-SNI challenge уже влетели :)
     
  • 3.12, Andrey Mitrofanov, 11:10, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зло - бесплатные CA с интервалом обновления 3 месяца.

    У нас есть гордый победитель и первонкс номинации "все самые умные начнут орать". Ура, оскар отдыхает.

     
  • 3.31, А, 12:29, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Зло - бесплатные CA с интервалом обновления 3 месяца.

    Зло - ленивые админы. Раз в год они бегают по серверам и меняют серты руками, т.к. скриптом не осилили, а раз в 3 месяца им влом.

     
     
  • 4.39, ., 14:02, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Зло - бесплатные CA с интервалом обновления 3 месяца.
    > Зло - ленивые админы. Раз в год они бегают по серверам и
    > меняют серты руками, т.к. скриптом не осилили, а раз в 3

    мы осилили. И совершенно сознательно не доверяем критическую часть своей безопасности твоим замечательным скриптам (в которых ты "осилил" скачать незнамочто незнамооткуда и неглядя запустить - параметры скопировал со stackoverflow - великий осилятор)

    > месяца им влом.

    а раз в три месяца (с контролем результата и принятием мер если что-то показалось подозрительным) - физически невозможно, если это не локалхост.

     
     
  • 5.43, gaga, 14:51, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну хз что ты там не можешь скриптом обновить. У ЛЕ есть опция - только скачать сертификаты, не устанавливая их в веб-сервер автоматически. Так вот, у нас скрипт так и делает: генерирует новый серт, делает стандартный sanity-check (даты, CN, алгоритмы и т.д.), устанавливает его на тестовый сервер, после чего проверяет, что к нему можно без проблем подключиться клиентом, и только после этого копирует его в продакшн-сервер и шедулит рестарт на следующий день, уведомляя всех заинтересованных письмом. Имхо это значительно надежней, чем руками что-то там куда-то копировать.
     
     
  • 6.51, _, 17:29, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну положим твоим коллегам повезло. И таких аж 0.0003% :-)
    Остальные берут копипасту со стэковерфлоу, и "не приходя в сознание" ставят это в рутовый крон 8-/
     
  • 2.33, Аноним, 12:50, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Бесплатные CA, платные CA оба хуже ц Даёшь cert-pinning в каждый браузер ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 10:06, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    хорошо что исследуют и закрывают. Это правильно.
     
  • 1.7, Аноним, 10:20, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хост в SNI передаётся в открытом виде без шифрования Я правильно понимаю, что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Аноним, 13:34, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вряд ли ACME уязвим к MITM by design, это с самого начала было понятно и никого... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Crazy Alex, 16:08, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так MITM надо через CT отслеживать, по идее
     
  • 1.11, Аноним, 11:05, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >не найдено признаков эксплуатации проблемы
     
  • 1.14, Аноним, 11:19, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –14 +/
    Теперь ждем, когда поддержку Let s Encrypt удалят из браузеров Давно пора Бесп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 11:32, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    А платные сертификаты, выдаваемые кому попало по умолчанию сильно ли лучше?
     
     
  • 3.19, Аноним, 12:04, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Конечно нет, так-что ждём когда браузеры перестанут поддерживать любые сертифика... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.41, Аноним, 14:11, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ждём когда браузеры перестанут поддерживать любые сертификаты, кроме государстве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.49, Аноним, 16:47, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это троллинг или глупый анон в упор не видит угрозу?
     
     
  • 6.50, Аноним, 17:26, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    глупый анон забыл придумать способ проверки самоподписанного серта в мире огорож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov, 11:38, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Теперь ждем, когда поддержку Let's Encrypt удалят из браузеров. Давно пора.
    > Бесплатные сертификаты, выдаваемые кому попало по умолчанию не могут быть безопасными.

    Да, не-е-е... Только лишь следующие три месяца, товарищ прапорщик. Курите!

     
  • 2.21, ., 12:19, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ну вы ж понимаете, что поддержку startssl удалили не за то что они (якобы, теоретически, и только на такие домены, которым все равно доверять нельзя) кому-то там могли выдать неправильный сертификат.

    А LE - это кого надо нога.

    > Бесплатные сертификаты, выдаваемые кому попало по умолчанию не могут быть безопасными.

    могут, но задача LE была не сделать безопасным, а ровно наоборот - сделать подконтрольным кому надо.

     
     
  • 3.32, А, 12:30, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, только Startssl так на все правила клали, что их, конечно, нужно было простить и понять - бунтари, рокнрольщики, конечно!
     
  • 2.45, key, 15:32, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как будто есть разница по сравнению с платными.
     
  • 1.17, Дуплик, 11:55, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    HTTPS Everywhere бгггг.
     
     
  • 2.23, Michael Shigorin, 12:22, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > HTTPS Everywhere бгггг.

    s/he/ho/

     
  • 1.27, Аноним, 12:26, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Let's Encrypt лучший! Молодцы, использую везде.
     
  • 1.34, xm, 12:59, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Подробнее
    https://community.letsencrypt.org/t/2018-01-09-issue-with-tls-sni-01-and-share
     
     
  • 2.37, Аноним, 13:42, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Они и правда такие наивные Это ж, небось, большинство шаредов, которых миллионы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, xm, 14:38, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу. Типа "плохих мы не пустим".
     
  • 3.44, Аноним, 15:29, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Шареды на Plesk е которых вроде как раз большинство по миру не подвержены этом... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor