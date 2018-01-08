08.01.2018 10:22  Релиз gzip 1.9

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|2.7, phrippy, 11:53, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Нет мана; ущербный синтаксис, несовместимый с остальными компрессорами; отсутствует поставка по умолчанию в дистрибутивах - если время, потраченное на решение этих проблем, доплюсовать к времени сжатия - то боюсь лучшим тут даже не пахнет. Вот когда будет нормальная реализация приложения - тогда и поговорим. Загуглить "что лучше gzip" всегда можно. Но будет ли это лучше на практике - далеко не факт.
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