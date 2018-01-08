08.01.2018 10:22  Релиз gzip 1.9

После почти двух лет разработки состоялся релиз утилиты для сжатия данных gzip 1.9. По сравнению с прошлым выпуском внесено 53 изменения. Наиболее заметные изменения: Удалён код для поддержки платформ VMS и Amiga, который был неработоспособен и создавал проблемы из-за различий в требованиях к именам файлов с платформой Windows;

В реализации команды "gzip -d -S SUFFIX fileSUFFIX" устранена проблема, мешающая использованию вместо расширения ".gz" символа в верхнем регистре, например, "gzip -d -S T fileT";

Устранены проблемы с обработкой нулевых областей в коде конца блока при распаковке данных в формате 'pack';

В командах, реализованных через shell-скрипты, обеспечен более согласованный вывод ошибок. Например, 'gunzip --help >/dev/full' теперь приводит к выходу с кодом ошибки 1, вместо вывода кода предупреждения 2 на некоторых платформах;

Решены проблемы, возникающие при преобразовании между системным временем в формате time_t и 32-разрядным беззнаковым форматом MTIME, используемым в gzip, при обработке моментов времени до 1970 и после 2106 на всех платформах, а также времени после 2038 года на платформах с 32-разрядным знаковым time_t. При выходе за границы допустимых значений вместо крахов и молчаливой установки максимального/минимального значения, теперь выводится предупреждение и нулевое значение времени при преобразования в MTIME или максимально близкое при преобразовании в time_t.



