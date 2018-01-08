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08.01.2018 10:22  Релиз gzip 1.9

После почти двух лет разработки состоялся релиз утилиты для сжатия данных gzip 1.9. По сравнению с прошлым выпуском внесено 53 изменения.

Наиболее заметные изменения:

  • Удалён код для поддержки платформ VMS и Amiga, который был неработоспособен и создавал проблемы из-за различий в требованиях к именам файлов с платформой Windows;
  • В реализации команды "gzip -d -S SUFFIX fileSUFFIX" устранена проблема, мешающая использованию вместо расширения ".gz" символа в верхнем регистре, например, "gzip -d -S T fileT";
  • Устранены проблемы с обработкой нулевых областей в коде конца блока при распаковке данных в формате 'pack';
  • В командах, реализованных через shell-скрипты, обеспечен более согласованный вывод ошибок. Например, 'gunzip --help >/dev/full' теперь приводит к выходу с кодом ошибки 1, вместо вывода кода предупреждения 2 на некоторых платформах;
  • Решены проблемы, возникающие при преобразовании между системным временем в формате time_t и 32-разрядным беззнаковым форматом MTIME, используемым в gzip, при обработке моментов времени до 1970 и после 2106 на всех платформах, а также времени после 2038 года на платформах с 32-разрядным знаковым time_t. При выходе за границы допустимых значений вместо крахов и молчаливой установки максимального/минимального значения, теперь выводится предупреждение и нулевое значение времени при преобразования в MTIME или максимально близкое при преобразовании в time_t.


  1. Главная ссылка к новости (http://savannah.gnu.org/forum/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gzip
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  • 1.1, phrippy, 10:49, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –8 +/
    Лучший компрессор по отношению скорость
    / степень сжатия
     
     
  • 2.9, sdfgsdg, 12:06, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    откройте для себя libdeflate
    https://github.com/ebiggers/libdeflate
     
  • 2.11, Аноним, 12:24, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –5 +/
    pigz лучше, потому что многопоточен 21 век, 2-ое десятилетие, а вы всё в один п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, имя, 14:58, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    lbzip2 тогда уж лучше, если ядер не жалко.
     
  • 2.14, Аноним, 13:25, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сейчас лидер по отношению скорость / степень сжатия - ZSTD
     
     
  • 3.22, Аноним, 14:48, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Плохо сжимает.
     
     
  • 4.25, Аноним, 15:05, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сжимает на таком же уровне как и zip в дефолтных режимах но при этом делая это в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 11:00, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    brotli же лучше
    https://certsimple.com/blog/nginx-brotli
     
     
  • 2.7, phrippy, 11:53, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет мана; ущербный синтаксис, несовместимый с остальными компрессорами; отсутствует поставка по умолчанию в дистрибутивах - если время, потраченное на решение этих проблем, доплюсовать к времени сжатия - то боюсь лучшим тут даже не пахнет. Вот когда будет нормальная реализация приложения - тогда и поговорим. Загуглить "что лучше gzip" всегда можно. Но будет ли это лучше на практике - далеко не факт.
     
  • 2.10, Аноним, 12:09, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    brotli это один из отвратительных on-the-fly компрессоров от гугла ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Аноним, 13:30, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Бротли сильно от словаря зависит Если характер твоих данных не подходит под выб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 11:00, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    zstd
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:03, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    lz4/lz5/lizard/zstd/xz
     
     
  • 3.21, Аноним84701, 14:43, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > lz4/lz5/lizard/zstd/xz
    > lz5/lizard

    https://github.com/inikep/lizard/blob/lizard/NEWS
    > - LZ5 v2.0 was renamed to Lizard v1.0

    Ну и разница в скорости сжатия/распаковки (как и степени сжатия) cлишком уж большая, так что ниши использования lz4/lizard, zstd, xz довольно разные.

     
  • 1.4, Gannet, 11:13, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    lzma
     
  • 1.5, A.Stahl, 11:45, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    arj :)
     
  • 1.6, Аноним, 11:52, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хз медленно сжимает, но намного лучше.
     
  • 1.12, Аноним, 12:28, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А вообще, включите в btrfs chattr c или btrfs filesystem defragment -r -v -clz... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 13:27, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    btrfs уже поддерживает zstd
     
  • 1.13, aborodin, 12:32, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    - gunzip --help >/dev/full
    + gunzip --help >/dev/null
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:33, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Нет, именно dev full Речь про код возврата при возникновении ошибки из-за отсу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Имя, 13:37, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    WinRar лучше
     
     
  • 2.19, EHLO, 13:40, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > WinRar лучше

    Но Новый Год чаще

     
  • 2.20, Аноним, 14:35, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Значительно лучше! Чем ничего.
     
  • 1.23, хрюзер, 14:57, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он был бы идеален, замени они в формате поле ISIZE (http://www.zlib.org/rfc-gzip.html) на переменной длинны или 64 битное. Но, из-за такой мелочи, формат применим ограничено, только в отдельных контейнерах, которых самих надо еще поискать адекватных.
     
     
  • 2.26, Аноним, 15:10, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Заменять нельзя, совместимость сломается А вот добавить дополнительное поле мог... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Аноним, 15:58, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше xz -9e ничего не знаю На скорость упаковки наплевать, пока она приемлима,... весь текст скрыт [показать]
     

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