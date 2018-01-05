05.01.2018 09:08  Обновление Firefox 57.0.4 и Chrome 63.0.3239.132

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|3.6, Anon123, 10:17, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Разве он имеет доступ к разделяемой памяти и не выполняется в той же песочнице что и js? Разве он не компилируется в фактически js (его байт код)?
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|1.5, QuAzI, 09:54, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ждём бенчмарки, как за этими фиксами сказывается перфоманс браузеров и FF 57 догоняет версию 52, которая на слабых машинах заметно быстрее просто потому что меньше ресурсов жрёт, но зато с привычными дополнениями и без багов типа неотображаемых по RDP менюшек.
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