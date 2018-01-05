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05.01.2018 09:08  Обновление Firefox 57.0.4 и Chrome 63.0.3239.132

Доступен корректирующий выпуск Firefox 57.0.4, в котором реализованы средства для блокирования уязвимостей Meltdown и Spectre, которые можно эксплуатировать через выполняемый в браузере JavaScript-код. Для затруднения атак с 5 до 20µs была ограничена точность измерения интервалов времени функцией performance.now() и полностью отключена поддержка типа SharedArrayBuffer, позволяющего создавать массивы в разделяемой памяти. Следует отметить, что в Firefox 52 ESR тип SharedArrayBuffer изначально отключен по умолчанию.

Аналогичные изменения планируется реализовать в выпуске Chrome 64, намеченном на 23 января. В текущем выпуске Chrome 63 атаки можно блокировать включив при помощи флага "chrome://flags/#enable-site-per-process" режим изоляции сайта (Full Site Isolation), при котором каждый сайт обрабатывается в отдельном адресном пространстве (в отдельном процессе). Кроме того, несколько часов назад вышло обновление Chrome 63.0.3239.132, в котором исправлены накопившиеся ошибки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  3. OpenNews: Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 09:13, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Мне пожалуй хватит того что браузеры заткнули эту уязвимость А так, незнакомый ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 09:15, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    WebAssembly.
     
     
  • 3.6, Anon123, 10:17, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Разве он имеет доступ к разделяемой памяти и не выполняется в той же песочнице что и js? Разве он не компилируется в фактически js (его байт код)?
     
     
  • 4.8, Аноним, 10:23, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет.
     
  • 1.2, Аноним, 09:14, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надо накатить! Обязательно!
     
     
  • 2.4, Петюня, 09:17, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +20 +/
    Я накатываю еще с 31 декабря, чего и всем желаю, ик.
     
     
  • 3.10, Аноним, 10:23, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нет.
     
  • 1.5, QuAzI, 09:54, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём бенчмарки, как за этими фиксами сказывается перфоманс браузеров и FF 57 догоняет версию 52, которая на слабых машинах заметно быстрее просто потому что меньше ресурсов жрёт, но зато с привычными дополнениями и без багов типа неотображаемых по RDP менюшек.
     
     
  • 2.11, Аноним, 11:54, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нет
     
  • 2.13, анонист, 12:34, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По идее ничего не поменяется, просто удалят парочку возможностей js и все
     
     
  • 3.18, Аноним, 14:13, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 1.7, meequz, 10:21, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть ли в природе сайты, которые могу заработать неправильно из-за отключения SharedArrayBuffer?
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:23, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 13:06, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие-нибудь демки
     
  • 1.12, 1, 12:30, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    +1
     
  • 1.14, Аноним, 13:03, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А кто смотрел в патчи Там тормоза включаются после проверки модели проца или бе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 13:09, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тормоза у тебя без лишних размышлений.
     
     
  • 3.17, Аноним, 13:51, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Походи мимо, шваль, мой вопрос был задан почтенным господам.
     

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