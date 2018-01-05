04.01.2018 23:23  Для Raspberry Pi подготовлен инструментарий PiServer

Разработчики проекта Raspberry Pi представили инструментарий PiServer, позволяющий организовать работу и загрузку группы плат без размещения прошивки на SD-карте, путём сетевой загрузки с сервера, на котором обеспечивается централизованное управление настройками. Например, PiServer может быть использован для построения компьютерных классов, систем домашней автоматизации или промышленных сетей сбора информации с датчиков.

Подготовка предоставляемых для загрузки системных образов и управление пользователями производятся через графический интерфейс. Каждый пользователь связывается с учётной записью на сервере, а данные пользователя хранятся в файловой системе сервера, что позволяет загружать специфичные для конкретного пользователя окружения, независимо от того, с какой платы осуществляется подключение. В качестве сервера может выступать любой ПК под управлением Debian GNU/Linux. Распределение IP-адресов между клиентами производится при помощи DHCP.