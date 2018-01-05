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04.01.2018 23:23  Для Raspberry Pi подготовлен инструментарий PiServer

Разработчики проекта Raspberry Pi представили инструментарий PiServer, позволяющий организовать работу и загрузку группы плат без размещения прошивки на SD-карте, путём сетевой загрузки с сервера, на котором обеспечивается централизованное управление настройками. Например, PiServer может быть использован для построения компьютерных классов, систем домашней автоматизации или промышленных сетей сбора информации с датчиков.

Подготовка предоставляемых для загрузки системных образов и управление пользователями производятся через графический интерфейс. Каждый пользователь связывается с учётной записью на сервере, а данные пользователя хранятся в файловой системе сервера, что позволяет загружать специфичные для конкретного пользователя окружения, независимо от того, с какой платы осуществляется подключение. В качестве сервера может выступать любой ПК под управлением Debian GNU/Linux. Распределение IP-адресов между клиентами производится при помощи DHCP.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Выпуск Raspberry Pi Desktop для ПК и Raspbian для Raspberry Pi
  3. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, основанный на пакетной базе Debian 9
  4. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0
  6. OpenNews: Проект Raspberry Pi анонсировал плату Zero W с Bluetooth и Wi-Fi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: raspberrypi
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  • 1, Аноним, 00:44, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Комп класс или лаборатория на пи 3 с дебиан, загрузка и конфигурирование на 1 м... весь текст скрыт [показать]
     

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