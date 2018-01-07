07.01.2018 09:41  Проект Elementary OS разрабатывает текстовый редактор для разработчиков

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|3.24, Michael Shigorin, 14:51, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> vim и emacs нужно учить, а не хочется :)
Зачем их учить, они и так учёные :) А для начального изучения vim достаточно четверти часа на прохождение vimtutor, это время отобьётся за пару недель с лихвой.
Разница в том, когда начинаешь упираться головой в потолок возможностей инструмента... или когда оказывается, что всё упереться не получается ;)
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|4.22, Michael Shigorin, 14:40, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вообще-то он прав, должно бы быть не "не ... не", а "ни ... не" в #8.
PS ontopic: что-то они из огня да в полымя -- одно общеупотребительное слово, имеющее отношение к разработке, заменили другим, притом ещё более общеупотребительным и вдобавок пересекающимся с другим "новичком". Ну да что я бурчу -- vim же не отменяли. :)
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