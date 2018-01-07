07.01.2018 09:41  Проект Elementary OS разрабатывает текстовый редактор для разработчиков

Разработчики Elementary OS с 2011 года развивают собственный текстовый редактор, который входил в базовую поставку под именем Scratch. Из-за того, что многие пользователи путали программу с визуальной средой программирования Scratch, редактор решено переименовать и отныне он будет поставляться под именем Code, по аналогии с другими приложениями Elementary (Files, Music, Videos, Calendar, Mail, Photos). Вне дистрибутива проект может упоминаться как "elementary Code".

Кроме смены названия отмечается смещение вектора развития приложения в сторону построения полноценного редактора кода для разработчиков. В частности, в контексте построения редактора для чтения и написания кода будет пересмотрен предлагаемый по умолчанию набор плагинов. Например, уже добавлен плагин folder manager для отображения дерева файлов проекта в боковой панели, переработаны средства для удаления и переименования файлов, включен плагин Symbols Outline и обеспечено отображения номеров строк с подсветкой текущей строки. Добавлена опция для наглядной оценки символов пробелов в выделенной области. В заголовке отображена информация о позиции курсора.