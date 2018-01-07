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07.01.2018 09:41  Проект Elementary OS разрабатывает текстовый редактор для разработчиков

Разработчики Elementary OS с 2011 года развивают собственный текстовый редактор, который входил в базовую поставку под именем Scratch. Из-за того, что многие пользователи путали программу с визуальной средой программирования Scratch, редактор решено переименовать и отныне он будет поставляться под именем Code, по аналогии с другими приложениями Elementary (Files, Music, Videos, Calendar, Mail, Photos). Вне дистрибутива проект может упоминаться как "elementary Code".

Кроме смены названия отмечается смещение вектора развития приложения в сторону построения полноценного редактора кода для разработчиков. В частности, в контексте построения редактора для чтения и написания кода будет пересмотрен предлагаемый по умолчанию набор плагинов. Например, уже добавлен плагин folder manager для отображения дерева файлов проекта в боковой панели, переработаны средства для удаления и переименования файлов, включен плагин Symbols Outline и обеспечено отображения номеров строк с подсветкой текущей строки. Добавлена опция для наглядной оценки символов пробелов в выделенной области. В заголовке отображена информация о позиции курсора.



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/elementaryo...)
  2. OpenNews: Проект Elementary OS представил BitTorrent-клиент Torrential
  3. OpenNews: Проект Elementary OS представил программу для создания презентаций Spice-up 1.0
  4. OpenNews: Разработка проекта Elementary OS переведена на Git и GitHub
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS Loki 0.4.1
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Elementary OS 0.4 "Loki"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elementary, text, scratch
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  • 1.1, Аноним, 09:51, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ахах (Visual studio code)
     
  • 1.2, Аноним, 09:54, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Теперь будут с code от маек путать?
     
  • 1.3, Аноним, 10:14, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    На Electron, я надеюсь?
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:35, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    У них вроде все на Валье пишется...
     
  • 2.16, zztop, 13:16, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    На vala и gtk3
     
  • 1.4, Drevo, 10:31, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Да, правильно, а то редакторов кода "ОЧЕНЬ" мало! :)
     
     
  • 2.6, AlexYeCu_not_logged, 10:46, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Да, правильно, а то редакторов кода "ОЧЕНЬ" мало! :)

    Странное дело, но хорошего «повседневного» (aka daily) софта действительно очень мало.

     
  • 2.13, Аноним, 11:16, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Мало geany, Kate для linux Notepad для Windows vim и emacs нужно учить, а н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Michael Shigorin, 14:51, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > vim и emacs нужно учить, а не хочется :)

    Зачем их учить, они и так учёные :)  А для начального изучения vim достаточно четверти часа на прохождение vimtutor, это время отобьётся за пару недель с лихвой.

    Разница в том, когда начинаешь упираться головой в потолок возможностей инструмента... или когда оказывается, что всё упереться не получается ;)

     
     
  • 4.25, Ановим, 14:59, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, не всем дано изучить vim за 15 минут. Извини, шигорин, не все здесь такие опупительные как ты.
     
     
  • 5.30, Аноним, 15:16, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не опупительность, это критерий обучаемости Если ты не осилил быстро емакс ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.31, Аноним, 15:19, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не напрягайся, видел я, как вимом пользуются изучившие его за 15 минут Испол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, Аноним, 15:02, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Странно, что очень редко вспоминают про medit http mooedit sourceforge net ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Анонидзе, 10:49, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы свой Pantheon до ума довели
     
     
  • 2.17, zztop, 13:17, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    этот редактор и есть часть Pantheon'а
     
  • 1.8, Stahl, 10:51, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что только не делают, лишь бы не доводить дистрибутив до стабильного состояния.
     
     
  • 2.18, Аноним, 13:41, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В стабильности Elementary не уступает Ubuntu и Mint Мне очень нравится их подхо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Аноним, 13:43, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    man не/ни
     
     
  • 3.21, Аноним, 14:25, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > man не/ни

    И как, прочитал?


     
     
  • 4.22, Michael Shigorin, 14:40, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то он прав, должно бы быть не "не ... не", а "ни ... не" в #8.

    PS ontopic: что-то они из огня да в полымя -- одно общеупотребительное слово, имеющее отношение к разработке, заменили другим, притом ещё более общеупотребительным и вдобавок пересекающимся с другим "новичком".  Ну да что я бурчу -- vim же не отменяли. :)

     
     
  • 5.26, Аноним, 14:59, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Михаил, дайте конструктивный комментарий, почему они без гос поддержки сделали ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Аноним, 13:57, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что только ни делают, лишь бы не использовать vim
     
  • 1.9, Аноним, 10:59, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    форкнули бы vs code просто
     
     
  • 2.28, Аноним, 15:10, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем, если можно просто запустить пару вечных циклов в фоне и какой-нибудь mall... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 11:12, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот этим мне и хороша Elementary, делают удобно, красиво и кто бы, что не говори... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, jalavan, 11:25, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интерфейс без меню ужасен.
     
  • 1.15, lsvy97, 12:07, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А по мне это напоминает эппловский Xcode и гномовский Builder
     
  • 1.23, Аноним, 14:46, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы скриншоты починили.
     
  • 1.29, Аноним, 15:13, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    громадная бестолковая нашлёпка над деревом каталогов и кодом несомненно добавляе... весь текст скрыт [показать]
     

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