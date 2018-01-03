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03.01.2018 00:02  Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах

Фундаментальная ошибка проектирования всех современных процессоров Intel, выпущенных за последние 10 лет, заставила разработчиков Linux и Windows в срочном порядке переписывать значительные куски кода ядер для того, чтобы закрыть недавно открытую в них уязвимость. Архитектура ARM64 также подвержена уязвимости.

Детали уязвимости находятся под эмбарго до тех пор, пока не будут выпущены исправление, которое намечается на середину января 2018 года, когда выйдет новое ядро Linux и ежемесячное обновление безопасности для Windows. Проблема возможно уже исправлена в ядре 4.14.11, учитывая огромный размер инкрементного патча (229 KiB).

По известным сейчас данным, обход этой аппаратной проблемы может привести к падению производительности приложений на процессорах Intel от 5 до 30% и даже до 63% на некоторых задачах. Более новые чипы от Intel имеют в своём арсенале возможности (PCID / ASID), позволяющие сократить провал в производительности при применении исправления.

Суть уязвимости, скорее всего, заключается в том, что процессоры Intel при спекулятивном выполнении кода не выполняют проверки на безопасность инструкций, которые позволяют читать сегменты памяти, что позволяет любому пользовательскому приложению получить доступ к памяти ядра, тем самым позволяя прочитать закрытые данные, такие как ключи шифрования и пароли. Большую опасность проблема также представляет для систем виртуализации, так как позволяет получить доступ к памяти вне гостевой системы.

Для решения проблемы разработчикам ядер пришлось полностью разделить память ядра и память пользовательских приложений, однако такое решение приводит к серьёзному падению производительности из-за постоянной необходимости замены указателей на память. Разработчики ядра Linux в шутку предлагали следующие аббревиатуры для новой модели разделения памяти ядра и пользовательских процессов: User Address Separation (*_uass) и Forcefully Unmap Complete Kernel With Interrupt Trampolines (fuckwit_*), однако остановились на Kernel Page Table Isolation (kpti_*).

Разработчики из GRSecurity протестировали патчи и увидели огромное падение производительности. Разработчики PostgreSQL отметили падение производительности в тесте pgbench на 23% (при использовании процессоров с PCID - 17%). Из-за сильного влияния на производительность разработчики патча предусмотрели опцию для отключения KPTI, которая активируется через передачу параметра "nopti" при загрузке ядра.

Компания AMD утверждает, что её процессоры уязвимости не подвержены. Работа над исправлением уязвимости в других операционных системах также активно ведётся

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Выявлен метод обхода защиты ASLR на процессорах Intel
  3. OpenNews: Проблемы с управлением питанием процессоров Intel Skylake в Linux
  4. OpenNews: Выявлена проблема с генерацией предсказуемых случайных чисел на процессорах MIPS
  5. OpenNews: Разработчики DragonFly BSD выявили ошибку в процессорах AMD
  6. OpenNews: Разработан метод атаки на уязвимость в DRAM-памяти с использованием JavaScript
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: linux, kernel, security, intel, cpu
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  • 1.1, Витя Пиканов, 09:09, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    Капец блин... Как раз думаю какой проц брать, от Intel или AMD, выбор очевиден.
     
     
  • 2.13, Аноним, 09:30, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    А в следующий раз найдут супер уязвимость в процессорах АМД, какой будет выбор ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, openratorr, 09:36, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    VIA
     
  • 3.19, Аноним, 09:40, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Когда это в последний раз в AMD обнаруживали подобные ошибки, которые не фиксятс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, Аноним, 10:57, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Убожеству AMD Barcelona уже 11 в этом году, эту одну гигантскую ошибку расхлёбыв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.63, Аноним, 11:38, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https gmplib org STATUS ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.82, commiethebeastie, 11:58, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Намеренно тестами этот баг вызывается, однако полгода сижу на райзене и случайны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.117, anomymous, 12:44, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И чего? AMD спокойно обменивает такие процы в пределах гарантийного срока.
    Будет ли интель обменивать все свои последние поделки, как ты считаешь?
     
  • 3.51, Аноним, 11:02, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Когда найдут, тогда и придёшь с этим вопросом.
     
     
  • 4.73, Аноним, 11:48, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда убъют, тогда и приходите, ага..
     
     
  • 5.121, Аноним, 12:48, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так ты ж уже убитый сюда пришёл.
     
  • 3.90, Hellraiser, 12:14, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А в следующий раз найдут супер уязвимость в процессорах АМД, какой будет выбор? WinCHIP? :)

    Эльбрус

     
  • 3.101, Аноним, 12:31, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    OR1k, RISC-V Ну а в российском госсекторе и оборонке E2k, КОМДИВ, Байкал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Return76, 09:09, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот это подача!!! В первый раз радуюсь, что у меня AMD на ноуте... Хотя, как я понимаю, это "разделение памяти ядра и памяти пользовательских приложений" затронет всех. Т.о. косячит Intel, страдают все.
     
     
  • 2.30, Feanor1397, 09:56, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ну в случае линукса можно собрать или найти ядро без этого патча, в случае винды... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, iPony, 09:59, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А смысл для венды На десктопе это и с микроскопом не заметишь, а на высконагруж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Pahanivo, 09:10, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Новогодний батхерт.
     
     
  • 2.57, Аноним123, 11:21, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    **заготовил**
    **довольно урчишь**
     
  • 1.4, Аноним, 09:16, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну спасибо Intel
     
  • 1.6, Виталик, 09:18, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А помните опенбсд после того как они до закрытия эмбарго опубликовали патчи на уязвимость в вай-фай обещали больше не сообщать об уязвимостях заранее?)))
    Если правда не сообщили то видимо владельцам серверов на ней после публикации эксплоита будет несладко)))
     
     
  • 2.98, Аноним, 12:27, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    "Сервера на бзде" само по себе звучит смешно.
     
     
  • 3.102, Аноним, 12:34, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверное, на Free ещё остались.
     
  • 2.99, Crazy Alex, 12:29, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого надо, чтобы 1) на ней вообще были сервера и 2) они хоть что-то делали. Так что невелика разница
     
  • 1.8, Аноним, 09:22, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С новым годом!
     
  • 1.9, sabakka, 09:27, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    то-то на AWS срочно понадобилось рестартить всё и вся в Новый год.
     
  • 1.10, Vlad Violenty, 09:27, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Все LTS ветки пропатчат?
     
     
  • 2.35, Аноним, 10:20, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Должны
     
     
  • 3.106, Аноним, 12:37, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да хорошо будет, если LTS старше 2-х лет просто закроют Ынтырпрайз должен страд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 09:27, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А есть возможность вообще поотключать все эти системы защиты и получить прирост ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Vlad Violenty, 09:33, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    хотел это же уточнить
     
  • 2.18, ad3pt, 09:38, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, опция nopti
     
     
  • 3.23, Аноним, 09:45, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Не только эту конкретно, а вообще все Я согласен на ежедневные крахи ядра и зав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, sabakka, 10:20, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Win95 ставь.
     
  • 4.54, Аноним, 11:11, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    если приложения будут работать на 50 быстрее А Ставь TempleOS, там всё работа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.62, Crazy Alex, 11:37, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мне вот тоже подобное интересно А то ASLR и прочих уже с десяток, каждая незна... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.76, Ан, 11:52, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Полагаю это можно попытаться проверить заметить на какой-нибудь ОС которая ещё в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.85, Аноним, 12:03, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Или наборот, на старых ядрах линукса.
     
  • 5.80, commiethebeastie, 11:57, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    под линуксом незаметно, а вот семерка с сп1 намного тормознее чем без него ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.66, iZEN, 11:41, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нет такого преступления, на которое бы не пошёл пользователь ради 200 процентов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.100, Crazy Alex, 12:31, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дык. Особенно если понимать, от чего и как защищаешься, а что тебе вообще побоку
     
  • 5.125, Аноним, 12:50, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    fixed... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.122, Аноним, 12:49, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не только эту конкретно, а вообще все.

    Так иди в винду.

     
  • 3.25, Виталик, 09:47, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    https://twitter.com/grsecurity/status/947260475305213953
     
     
  • 4.26, ad3pt, 09:50, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Печально...
     
  • 2.36, emg81, 10:23, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Наверное, не включать CONFIG_PAGE_TABLE_ISOLATION в ядре.
     
  • 2.114, Аноним, 12:40, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    65532 А просто отключить это спекулятивное исполнение Есть такое подозрение, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 09:29, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А почему они эту уязвимость начали устранять еще в ноябре, а мы об уязвимости в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, iPony, 10:00, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну чтоб продажи не испортились D С начала года обычно все равно затишье по поку... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, ad3pt, 09:35, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Phoronix говорит, что, возможно, AMD тоже иязвимы https www phoronix com scan ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, angra, 09:42, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    Базовое знание логики могло бы тебе подсказать, что падение производительности при применении данного патча не позволяет сделать вывод о наличии уязвимости.
     
  • 2.21, anonymous, 09:44, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Из того, что производительность падает на AMD не означает что AMD тоже подвержен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, ad3pt, 09:47, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо за развернутый ответ Но тогда не понятно, почему бы ядру не делать if A... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Greg KH, 09:54, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Именно это по одной из ссылок в новости и происходит https lkml org lkml 2017... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, агент малдер, 09:36, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как интересно они назвали бекдор...
     
  • 1.22, Чолхан, 09:44, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/

    Говорил же - Эльбрус надо ставить

    фон Нейман машет ручкой...

     
     
  • 2.65, Аноним, 11:41, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Время молиться архангелу Михаилу, чтобы тот быстрее портировал базальт!
     
     
  • 3.92, Аноним, 12:19, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы так говорите, как будто он лично портирует, а не уем машет в сторонке.
     
  • 2.110, Аноним, 12:38, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    так он же машет ручкой не Эльбрусу а Мультиклету кстати как там у него дела зна... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, QuAzI, 09:50, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    За последние 10 лет процессоры, если не считать ядер, только и дали прирост производительности приложений на процессорах Intel от 5 до 30% и даже до 63% на некоторых задачах...
    Нужно срочно продать таких ещё устаревших процессоров, но по новым ценам
     
  • 1.29, Аноним, 09:55, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Интел, конечно, молодцы Куда там яблоку с его маркетинговым занижением произво... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, QuAzI, 10:11, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И второй вопрос. Если процессоры теперь проигрывают по перфомансу даже в тех задачах, на которые они рассчитаны, то зачем они нужны и как загрузить полноценный дистрибутив с DE и прочим софтом сразу на видеокарте =)
     
     
  • 2.38, Аноним, 10:27, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не процы проигрывают, а процы intel Теперь его процы не только дороже amd, но ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.40, kek, 10:38, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    так а кто сказал что в видеоядре нет каких нить багов ))
     
     
  • 3.123, Аноним, 12:49, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в видеоядрах вообще есть хоть какое-то подобие MMU?
     
  • 2.42, Аноним, 10:45, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Но, насколько я понимаю, в видеокартах отсутствуют все те 100500 защит, благодар... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.37, Аноним, 10:25, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что-то слышно от разработчиков FreeBSD, OpenBSD по этому поводу?
     
     
  • 2.77, Аноним123, 11:54, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    https://docs.freebsd.org/mail/current/freebsd-security.html
     
  • 2.113, Аноним, 12:39, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    OpenBSD пересобирает ядро при каждом запуске не от хорошей жизни, плюс рандомиза... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.39, Аноним, 10:30, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    М-м-м, а Интелу через обновление микрокода никак не исправить проблемы?
     
     
  • 2.44, Аноним, 10:46, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Блиииин Как же мы раньше не догадались Всё ребята, расходимся патчи можно выбр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Аноним, 11:44, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мой вопрос либо умный либо глупый. Устраивает любой из вариантов. :)
     
     
  • 4.84, Аноним, 12:00, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Глупый Если бы можно было микрокодом, давно бы сделали Да и вообще попахивает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.46, Tim, 10:48, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Спекулятивное выполнение кода -- это "провода на камне"
     
     
  • 3.70, Аноним, 11:46, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 2.47, Аноним, 10:52, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это уже совсем другой вопрос - сколько добра там у них в микрокоде ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.71, Аноним, 11:47, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Особенно с учётом размера микрокода.
     
  • 1.41, фывфыв, 10:44, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > даже до 63% на некоторых задачах

    Уже кто-нибудь написал, что ссылка ведет на твитер grsecurity, которые какой-то фигней страдают?

     
     
  • 2.45, A.Stahl, 10:47, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    К ним были моральные и юридические претензии Против уровня их профессионализма,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.68, Crazy Alex, 11:44, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Всего-то Линус высказывался...
     
  • 1.43, фывфыв, 10:45, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > любому пользовательскому приложению получить доступ к памяти ядра

    Да и вообще, все сводится к одному и тому-же -- нефиг запускать все подряд.

     
     
  • 2.50, Аноним, 11:02, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Многим нужна винда для запуска какого-нибудь гос-софта И выходит что виртуалка ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.53, Аноним, 11:09, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Надеюсь вы JS в броузере уже отключили?
     
  • 1.49, troll, 11:01, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах

    А почему только Вынь и Линь? Маки с 2006 года на интелах все…

     
     
  • 2.52, Аноним, 11:03, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да кому нужны эти геirustы.
     
  • 1.56, Аноним, 11:19, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну воот. А я последние 2 компа на хасвеле и скайлейке собрал.
     
  • 1.58, Аноним, 11:24, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они придумали новый бэкдор и раскрыли старый Все смартфоны и тиви на ARM64 прот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.59, Аноним, 11:30, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Все время на AMD. Привет!
     
     
  • 2.95, vz, 12:20, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня тоже амд, но "Меня терзают смутные сомнения — на вас точно такая же замшевая куртка, как у Шпака" ©
     
  • 1.60, Аноним, 11:34, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Таки интель скоро подешевеет?
     
     
  • 2.79, troll, 11:55, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Вы про процессоры или про корпорацию?
     
  • 1.61, Адекват, 11:35, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    С учетом того, что бага в процессоре, то будет возможно удаленная атака. Ремоте коде эксекьюшен.
    Надеюсь об этой уязвимости никогда не расскажут подробностей, потому что не все будут обновляться, и будет АД.
    Например, учитывая особенность работы протокола  udp, будет эксплоит, который будет слать специально сформированный пакет с порта N на порт 53 на целевую машин, где N будет меняться от 1 до 65536 в цикле.
     
  • 1.67, wergus, 11:42, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Начинался 2018 год.
    Инженеры AMD по быстрому проверили и вздохнули : "Пронесло вроде!"
    Маркетологи AMD поперхнулись шампанским. Надо же! В преддверье массового старта продаж серверных EPYC и придумывать ничего не надо.

    А в это время Эндрю Таненбаум, нежно поглаживая микроядро, прослезился с мыслью : "А вы говорили, переключение контекста долгое!".

     
     
  • 2.78, iZEN, 11:54, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я боюсь, Windows 10 на Pentium4 встанет колом после очередного обновления и закр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.81, wergus, 11:57, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Там Фороникс протестил оперативно игрушки, разницы нет Десктопы ничего и не зам... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.86, Аноним, 12:06, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Это до какой степени надо ненавидеть амудэ и молится на интел, чтобы такую ерунд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.89, wergus, 12:14, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    История вымышленная , все совпадения - случайны.
    А сам я админ локалхоста на AMD.
     
  • 3.105, Crazy Alex, 12:36, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это надо быть тронутым на микроядрах
     
  • 2.111, Аноним, 12:39, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    всё в порядке с его переключением контекста, ME эти патчи не затронут.
     
  • 1.75, commiethebeastie, 11:51, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >ARM64
    >Intel

    Привет, Apple, теперь не только вы будете господином.

     
     
  • 2.83, Аноним, 11:59, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У них своя микроархитектура ядер ARM64, как и у многих из чипов Qualcomm Может ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.107, Crazy Alex, 12:37, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спекулятивное выполнение сами пилили? Смешно
     
  • 3.126, commiethebeastie, 12:54, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    AMD тоже пометили как Insecure.
     
  • 1.87, Какаянахренразница, 12:08, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Куплю третий пень.
     
  • 1.88, vz, 12:11, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft собирается выпускать для Windows 7? Что-то я не помню чтоб выпускали для WPA2 исправление.
     
     
  • 2.96, Аноним, 12:21, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вендузятник должен страдать. А ещё - платить, платить и платить.
     
  • 2.97, iPony, 12:22, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    да будет, куда они денутся. Если ты про уязвимость KRAСK. То и для Windows 7 тоже выпускали исправление.
     
  • 1.91, Аноним, 12:15, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Блэд, Интел!
     
  • 1.93, anomymous, 12:19, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Seems like intel rocks again :)
     
  • 1.94, Hellraiser, 12:20, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    хе-хе, а кто сказал, что это уязвимость? :D
    может оно изначально так и задумано интелем by-design
     
     
  • 2.104, Аноним, 12:35, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, конечно Тогда и EternalBlue тоже by-design На случай экстренного удаленно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.115, Аноним, 12:41, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вангую что в течении недели после выхода патча будет криптоконец в продакшине З... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.103, Аноним, 12:34, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все ли ARM64 CPU подвержены Raspberry Pi Model B подвержена ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.109, Аноним, 12:38, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Raspberry Pi Model B

    Особенно интересует Raspberry Pi 3 Model B

     
  • 1.108, tstalker, 12:38, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю идею комикса:

    1 пикча. Печкин:
    - Я вам заметку принёс про уязвимость аппаратную, страшную и ужасную!
    Только деталей я вам не раскрою, потому как у вас лоу аксесс левел, и рептилоиды с Нибиру наложили эмбарго!
    Скандалы, интриги, расследования!

    2 пикча. Дядя Фёдор с лопатой:
    - Эмбарго... Лоу аксесс левел...

     
  • 1.112, anomymous, 12:39, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хуже всего, что "фикс" имеет огромное значение именно для прерываний и сисколов. Т.е. основной удар придётся по приложениям, которые мало считают, но много обмениваются с сетью и диском. Софтроутеры, веб-серверы, и т.п.
     
  • 1.116, Аноним, 12:43, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Геймеры, играющие в игры с Denuvo, будут рады 50-процентному падению производи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.119, anomymous, 12:45, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Геймеры, играющие в игры с Denuvo, будут "рады" 50-процентному падению производительности
    > :)

    На играх скорее всего не скажется - они больше считают, чем обмениваются с сетью и диском, доля сисколов мала.

    А вот серверам, обслуживающим тонны клиентов - веб, почтовикам, балансерам, роутерам и т.п., придётся несладко.

     
  • 1.118, Интел вперде, 12:44, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > переработка требует модификации критических частей ядра и приводит к падению производительности приложений от 5 до 30%

    Офигеть, гребаный интел. Платишь за троянского коня Intel ME, еще и критические уязвимости получаешь, а теперь еще и снижение производительности на треть. Браво, интел!

     
     
  • 2.120, anomymous, 12:47, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Офигеть, гребаный интел. Платишь за троянского коня Intel ME, еще и критические
    > уязвимости получаешь, а теперь еще и снижение производительности на треть. Браво,
    > интел!

    Очень надеюсь, что старые ксеоны не подвержены. Впрочем, уже добил себе в тасклист отключение этого "фикса" на фронтэндах, как только он появится.

     
     
  • 3.124, anomymous, 12:50, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Очень надеюсь, что старые ксеоны не подвержены. Впрочем, уже добил себе в
    > тасклист отключение этого "фикса" на фронтэндах, как только он появится.

    Клиентам VPS у всех придётся страдать, конечно, нагрузка на шареные CPU подрастёт, а без увеличения ценничка никто их переносить на большее число машин не будет.

     

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