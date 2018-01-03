03.01.2018 00:02  Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах

|
|
|
|1.2, Return76, 09:09, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Вот это подача!!! В первый раз радуюсь, что у меня AMD на ноуте... Хотя, как я понимаю, это "разделение памяти ядра и памяти пользовательских приложений" затронет всех. Т.о. косячит Intel, страдают все.
|
|1.6, Виталик, 09:18, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
А помните опенбсд после того как они до закрытия эмбарго опубликовали патчи на уязвимость в вай-фай обещали больше не сообщать об уязвимостях заранее?)))
Если правда не сообщили то видимо владельцам серверов на ней после публикации эксплоита будет несладко)))
|
|
|
|2.20, angra, 09:42, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+11 +/–
|
Базовое знание логики могло бы тебе подсказать, что падение производительности при применении данного патча не позволяет сделать вывод о наличии уязвимости.
|
|1.27, QuAzI, 09:50, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
За последние 10 лет процессоры, если не считать ядер, только и дали прирост производительности приложений на процессорах Intel от 5 до 30% и даже до 63% на некоторых задачах...
Нужно срочно продать таких ещё устаревших процессоров, но по новым ценам
|
|1.33, QuAzI, 10:11, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
И второй вопрос. Если процессоры теперь проигрывают по перфомансу даже в тех задачах, на которые они рассчитаны, то зачем они нужны и как загрузить полноценный дистрибутив с DE и прочим софтом сразу на видеокарте =)
|
|1.41, фывфыв, 10:44, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
> даже до 63% на некоторых задачах
Уже кто-нибудь написал, что ссылка ведет на твитер grsecurity, которые какой-то фигней страдают?
|
|1.43, фывфыв, 10:45, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
> любому пользовательскому приложению получить доступ к памяти ядра
Да и вообще, все сводится к одному и тому-же -- нефиг запускать все подряд.
|
|1.49, troll, 11:01, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
>Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах
А почему только Вынь и Линь? Маки с 2006 года на интелах все…
|
|1.61, Адекват, 11:35, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
С учетом того, что бага в процессоре, то будет возможно удаленная атака. Ремоте коде эксекьюшен.
Надеюсь об этой уязвимости никогда не расскажут подробностей, потому что не все будут обновляться, и будет АД.
Например, учитывая особенность работы протокола udp, будет эксплоит, который будет слать специально сформированный пакет с порта N на порт 53 на целевую машин, где N будет меняться от 1 до 65536 в цикле.
|
|1.67, wergus, 11:42, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
Начинался 2018 год.
Инженеры AMD по быстрому проверили и вздохнули : "Пронесло вроде!"
Маркетологи AMD поперхнулись шампанским. Надо же! В преддверье массового старта продаж серверных EPYC и придумывать ничего не надо.
А в это время Эндрю Таненбаум, нежно поглаживая микроядро, прослезился с мыслью : "А вы говорили, переключение контекста долгое!".
|
|1.108, tstalker, 12:38, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Предлагаю идею комикса:
1 пикча. Печкин:
- Я вам заметку принёс про уязвимость аппаратную, страшную и ужасную!
Только деталей я вам не раскрою, потому как у вас лоу аксесс левел, и рептилоиды с Нибиру наложили эмбарго!
Скандалы, интриги, расследования!
2 пикча. Дядя Фёдор с лопатой:
- Эмбарго... Лоу аксесс левел...
|
|1.112, anomymous, 12:39, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Хуже всего, что "фикс" имеет огромное значение именно для прерываний и сисколов. Т.е. основной удар придётся по приложениям, которые мало считают, но много обмениваются с сетью и диском. Софтроутеры, веб-серверы, и т.п.
|
|
|
|2.119, anomymous, 12:45, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Геймеры, играющие в игры с Denuvo, будут "рады" 50-процентному падению производительности
> :)
На играх скорее всего не скажется - они больше считают, чем обмениваются с сетью и диском, доля сисколов мала.
А вот серверам, обслуживающим тонны клиентов - веб, почтовикам, балансерам, роутерам и т.п., придётся несладко.
|
|1.118, Интел вперде, 12:44, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
> переработка требует модификации критических частей ядра и приводит к падению производительности приложений от 5 до 30%
Офигеть, гребаный интел. Платишь за троянского коня Intel ME, еще и критические уязвимости получаешь, а теперь еще и снижение производительности на треть. Браво, интел!
|
|
|
|2.120, anomymous, 12:47, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Офигеть, гребаный интел. Платишь за троянского коня Intel ME, еще и критические
> уязвимости получаешь, а теперь еще и снижение производительности на треть. Браво,
> интел!
Очень надеюсь, что старые ксеоны не подвержены. Впрочем, уже добил себе в тасклист отключение этого "фикса" на фронтэндах, как только он появится.
|
|
|
|3.124, anomymous, 12:50, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Очень надеюсь, что старые ксеоны не подвержены. Впрочем, уже добил себе в
> тасклист отключение этого "фикса" на фронтэндах, как только он появится.
Клиентам VPS у всех придётся страдать, конечно, нагрузка на шареные CPU подрастёт, а без увеличения ценничка никто их переносить на большее число машин не будет.
|