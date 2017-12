31.12.2017 09:14  Выход Glade 3.21, оболочки для визуального проектирования интерфейсов на GTK+

Доступен релиз среды для визуального проектирования интерфейса на базе GTK+ - Glade 3.21.0. Созданный в Glade интерфейс сохраняется в формате XML, который можно затем динамически загрузить в GTK-приложение при помощи объекта GtkBuilder. XML-файлы с определением интерфейса могут быть использованы в GTK-программах на различных языках программирования, включая C, C++, C#, Vala, Java, Perl и Python. В новой версии представлен новый интерфейс пользователя, который приведён в соответствие с рекомендациями по оформлению современных приложений GNOME. Вместо меню и панели инструментов предложена универсальная панель с однокнопочным выпадающим меню, отображаемая в заголовке окна. Кроме того, в новой версии представлен улучшенный редактор целочисленных списков, добавлена поддержка объекта GtkGLArea, представлен объект GtkStackSidebar для отображения групп виджетов и обеспечена начальная поддержка библиотеки WebKit2GTK+. Для сравнения скриншот прошлого интерфейса: