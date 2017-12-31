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31.12.2017 09:14  Выход Glade 3.21, оболочки для визуального проектирования интерфейсов на GTK+

Доступен релиз среды для визуального проектирования интерфейса на базе GTK+ - Glade 3.21.0. Созданный в Glade интерфейс сохраняется в формате XML, который можно затем динамически загрузить в GTK-приложение при помощи объекта GtkBuilder. XML-файлы с определением интерфейса могут быть использованы в GTK-программах на различных языках программирования, включая C, C++, C#, Vala, Java, Perl и Python.

В новой версии представлен новый интерфейс пользователя, который приведён в соответствие с рекомендациями по оформлению современных приложений GNOME. Вместо меню и панели инструментов предложена универсальная панель с однокнопочным выпадающим меню, отображаемая в заголовке окна. Кроме того, в новой версии представлен улучшенный редактор целочисленных списков, добавлена поддержка объекта GtkGLArea, представлен объект GtkStackSidebar для отображения групп виджетов и обеспечена начальная поддержка библиотеки WebKit2GTK+.

Для сравнения скриншот прошлого интерфейса:



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Оценка живучести сообществ разработчиков популярных открытых проектов
  3. OpenNews: Выход Glade 3.16, оболочки для визуального проектирования интерфейсов на GTK+
  4. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.22
  5. OpenNews: Представлен gtkplatform, плагин для отрисовки Qt-приложений с использованием GTK+
  6. OpenNews: Представлен GTK+ 3.92.1, экспериментальный выпуск GTK+ 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: glade, gtk
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