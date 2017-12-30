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30.12.2017 13:27  Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12

Состоялся релиз отечественного дистрибутива Calculate Linux 17.12, который построен на основе Gentoo Linux, поддерживает непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Дистрибутив доступен в нескольких редакциях, собранных для архитектур i686 и x86_64: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Scratch Server (CSS) и редакция для контейнеров Calculate Container Scratch (CCS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель.

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает 11493 бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

Основные изменения:

  • В инсталляторе добавлена поддержка установки системы на программные RAID (SoftRAID), исправлено поведение авторазметки, добавлена поддержка закрытых оверлеев;
  • Проведена работа по оптимизации производительности: Запуск сервера утилит Calculate теперь по умолчанию выполняется через D-Bus, не требуя постоянной работы демона. Добавлена версия ядра Linux с патчем планировщика задач MuQSS, улучшающего отзывчивость приложений на рабочем столе. Добавлена версия ядра с патчем UKSM, оптимизирующим использование памяти. Для 32-разрядных систем добавлены сборки ядра с PAE. Оптимизированы настройки ядра для серверов;
  • Выполнен переход на GCC 6.4 и ядро Linux 4.14.
  • Вместо клиента Pidgin в состав CLDC, CLDM и CLDX для мгновенного обмена сообщениями включён Gajim с поддержкой плагинов "httpupload, "image" и "url image preview";
  • Дистрибутив для установки в LXC/LXD контейнере переименован в Calculate Container Scratch (CCS);

Состав пакетов (iso-образы и torrent-ы):

  • CLD (KDE, i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.0 G): KDE Frameworks 5.41, KDE Plasma 5.10.5, KDE Applications 17.08.3, LibreOffice 5.4.2.2, Firefox 57.0.1;
  • CLDC (Cinnamon, i686 - 1.6 G, x86_64 - 1.8 G): Cinnamon 3.4, LibreOffice 5.4.2.2, Firefox 57.0.1, Evolution 3.22.6, Gimp 2.8.22, Rhythmbox 3.4.1;
  • CLDM (MATE, i686 - 1.7 G, x86_64 - 1.8 G): MATE 1.18, LibreOffice 5.4.2.2, Firefox 57.0.1, Claws Mail 3.15.1, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1;
  • CLDX (Xfce, i686 - 1.6 G, x86_64 - 1.7 G): Xfce 4.12, LibreOffice 5.4.2.2, Firefox 57.0.1, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1;
  • CDS (Directory Server, i686 - 731 M, x86_64 - 780 M): OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.10, Postfix 3.2.4, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.1_p3
  • CLS (Linux Scratch, i686 - 782 M, x86_64 - 900 M): Xorg-server 1.19.5, ядро Linux 4.14.9;
  • CSS (Scratch Server, i686 - 509 M, x86_64 - 559 M): ядро Linux 4.14.9, Calculate Utilities 3.5.8.2.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.calculate-linux.ru/...)
  2. OpenNews: Вышел Calculate Linux 17.6
  3. OpenNews: Вышел Calculate Linux 17 с рабочим столом Cinnamon
  4. OpenNews: Вышел дистрибутив Calculate Linux 17
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Calculate Linux 15.17
  6. OpenNews: Релиз Calculate Linux Scratch 15 с KDE 5
Автор новости: Lautre
Тип: Программы
Ключевые слова: calculate, linux
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  • 1.1, Аноним, 15:59, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Linux для тех, кто любит калькулировать!
     
     
  • 2.2, Аноним, 16:08, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Скорее для тех, кто не может сложить два и два :)
     
     
  • 3.5, Аноним, 17:05, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Даа, трудно тебе.
     
  • 1.3, Аноним, 16:19, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +5 +/
    Когда-то ставил на ноут в надежде свалить с арчика на что-то погибче, но без ком... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, slump64, 19:35, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что за недостатки генты, можно список?(Я просто нуб)
     
  • 1.4, Аноним, 16:28, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    facepalm jpg... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 17:29, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Надеюсь, гуглу на этот счет вы уже отписались А то генту на хромобуки лепят, да... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 17:39, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто подскажет, в MATE сборке systemd ? Спасибо.
     
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 17:43, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Кто подскажет, в MATE сборке systemd ? Спасибо.

    Это не Вам ли выкладывал персональную сборку mate+sysv и так ничего в ответ не услышал?

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113074.html#59

     
     
  • 3.14, Аноним, 19:10, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, но с вашим дистрибутивом не все гладко если юзать sysv, насколько мне извест... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Wolf, 18:16, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там вроде при установке выбрать можно было.
     
  • 1.8, Michael Shigorin, 17:40, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Поздравляю, коллеги :-)  Тоже с выпуском под ёлочку!
     
     
  • 2.11, Аноним, 18:18, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вопрос не по теме, - по Альту, раз уж Вы его тут любите рекламировать Вкратце н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Свой, 18:47, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жаль, что нет LXQt "иCкАроПки" :)
     
  • 1.16, Аноним, 20:10, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для тех кому нужен генту без компиляции советую посмотреть в сторону void-linu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 21:46, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вся гибкость генты заключается иммено в том, что ты можешь собрать или не собра... весь текст скрыт [показать]
     

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