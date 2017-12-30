The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

30.12.2017 09:16  Увидел свет сервер приложений NGINX Unit 0.3

Доступен третий публичный выпуск сервера приложений NGINX Unit, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, в том числе могут сочетаться разные версии языков (например, PHP 5 и PHP 7, Python 2.7 и Python 3.4). В настоящий момент поддерживаются Python, PHP и Go, а на будущее запланирована поддержка JavaScript/Node.js, Java и Ruby. NGINX Unit может обслуживать отдачу динамического контента как самостоятельно, так и работать в тандеме с http-сервером nginx, который в этом случае выступает в роли балансировщика, кэша или сервера для отдачи статического контента.

NGINX Unit предоставляет возможность динамического изменения параметров запуска приложений через специальный RESTful JSON API, без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска (ответ на потребность пользователей nginx в возможностях ".htaccess"). Доступ к API может быть организован через UNIX domain socket или TCP, что позволяет управлять работой сервера приложений удалённо и централизовано. Изменение настроек не приводит к перезапуску рабочих процессов - меняются только содержимое структур в памяти, что сводит к минимуму накладные расходы и позволяет менять параметры с любой интенсивностью.

Работу NGINX Unit обеспечивает несколько взаимодействующих процессов: процесс управления конфигурацией, основной процесс для запуска обработчиков web-приложений и многопоточный процесс для маршрутизации вызовов, транслирующий внешние запросы к web-приложениям. Процесс маршрутизации в свою очередь состоит из координатора запросов и рабочих нитей, которые принимают запросы клиентов, направляют их web-приложениям и возвращают ответ. Каждая рабочая нить может работать в асинхронном режиме и обслуживать тысячи одновременных соединений. С правами root выполняется только главный управляющий процесс, а все остальные обработчики запускаются под отдельными непривилегированными пользователями.

Изменения в новой версии:

  • Добавлена опция "limits.requests" для ограничения числа запросов к web-приложению (после выполнения заданного числа запросов обработчик завершает свою работу);
  • Добавлена опция "limits.timeout" для задания таймаута выполнения web-приложения, без учёта времени запуска и нахождения в очереди;
  • С целью минимизации задержек проведена оптимизация кода обработки запросов к web-приложениям;
  • Добавлена поддержка HTTP-соединений в режиме keep-alive;
  • Для настройки виртуальных окружений Python добавлена опция "home";
  • Для Python добавлена возможность создания обработчиков выхода при помощи модуля atexit;
  • Усовершенствован модуль для языка Go, который переименован в "nginx/unit".


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Доступен сервер приложений NGINX Unit 0.2
  3. OpenNews: Релиз HTTP-сервера nginx 1.12.0
  4. OpenNews: Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx
  5. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
  6. OpenNews: Увеличение пропускной способности и минимизация задержек на серверах с nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: unit, nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Витя Пиканов, 09:21, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Круто, смогу теперь нормально и без попо-боли одновременно запускать приложухи на Python, PHP и Go, эдакий microservices
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:31, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Витя, ты и сейчас это можешь делать С помощью контейнеров, правда, но работает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Аноним, 09:49, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    - с стабильным релизом контейнеры-шмонтейнеры станут не нужны - порог вхожения ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.4, Аноним, 09:51, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а если сопоставить цену поддержки инфраструктуры на контейнерах и на базе nginx ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 10:06, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То принципиальной разницы не увидим.
     
  • 1.5, Аноним, 09:54, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чет думал что и раньше можно было Ну например nginx php, а если язык тяне... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 09:55, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отвечаю сам себе же) я все понял.. Убрали надобность перезапуска сервера
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor