25.12.2017 11:21  Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.4

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|6.22, Наф, 16:21, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну, не знаю. Я как-то разок поэкспериментировал на досуге, потом поотключал лишнее, а самое нужное вынес в избранное — все быстро протыкивается.
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|4.20, пох, 14:59, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вопрос не в сложности а в скорости/нехватки свободного времени.
а причем тут тогда "для программистов" ? Любой профессиональный инструмент сложен в обращении.
при этом для поточного шлепания фоток-с-детсадика (что тоже работа для профессионала, но другого - ему не надо хорошо, ему надо приемлемо, быстро, и дешево, очень дешево - поэтому надо с минимальными трудозатратами) существуют другие решения - тот же LR.
А тут скорее как раз фотографы для фотографов рисовали - в области дизайна интерфейсов они явно не очень, а вот функционала, на первый-второй погляд, наворотили гору. Но явно не для потока, а для индивидуальной возни с отдельной картинкой.
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