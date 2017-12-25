The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

25.12.2017 11:21  Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.4

После года разработки подготовлен релиз программы для редактирования фотографий Darktable 2.4, выступающей в роли свободной альтернативы таким продуктам, как Adobe Lightroom и Apple Aperture. Darktable поддерживает работу с RAW-изображениями и предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий. Darktable позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним.

В новой версии:

  • Добавлен новый модуль для удаления дымки и тумана;
  • Расширены возможности модуля локального изменения контраста, добавлен новый режим повышения контрастности на основе применения оператора Лапласа;
  • Добавлена поддержка отката (undo) операции с масками и улучшена группировка шагов отката выполненных действий;
  • При выполнении операций смешивания обеспечена возможность показа отдельных каналов с использованием ложных цветов;
  • Добавлена возможность загрузки сжатых RAF-файлов с RAW-изображениями в формате от Fujifilm;
  • Добавлена возможность загрузки файлов в формате Adobe DNG HDR (в режиме с плавающей запятой), записанных утилитой HDRMerge;
  • Добавлены специфичные для цветовых каналов режимы смешивания для цветовых пространств Lab и RGB;
  • В модуле базисных кривых (base curve) добавлен новый смещающийся ползунок для дополнительного управления функцией слияния экспозиции (сжатие динамического диапазона изображения);
  • В модуле корректировки тона (tonecurve) добавлена поддержка автоматической настройки цветов в RGB;
  • В модуль выбора цвета добавлена опция для ввода значения цвета в абсолютном выражении;
  • Реализован новый алгоритм X-преобразования (X-Trans) Frequency Domain Chroma для расчёта недостающих компонентов цвета на основании сведений из соседних элементов (demosaicing);
  • Для OpenCL предложено на выбор несколько предопределённых профилей работы планировщика;
  • Добавлена возможность принудительного использования OpenCL для выполнения специфичных пиксельных обработчиков;
  • Файлы XMP теперь не записываются на диск, если не было внесено изменений, что позволяет сократить нагрузку при использовании сетевых хранилищ или систем резервного копирования (из-за изменения времени модификации создавались лишние резервные копии);
  • Встроенный интерпретатор Lua обновлён до версии 5.3;
  • Повышены требования к сборочному окружению: для сборки теперь требуется CMake версии не ниже 3.1, а также gcc 5.0+ или clang-3.4+;
  • Добавлена поддержка платформы Windows, для которой пока доступны не все имеющиеся функции (например, не поддерживается вывод на печать);
  • Обеспечена базовая поддержка 69 камер, включая Canon EOS 6D Mark II, Canon PowerShot G9 X Mark II, Sony ILCE-6500, Panasonic DMC-TZ85, Olympus E-M10 Mark III, Nikon LS-5000, Nikon D7500 и Fujifilm X-T20. Добавлены преднастройки баланса белого для 12 камер и профили подавления шумов для 45 камер.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.darktable.org/2017...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.2
  3. OpenNews: Выпуск программы для редактирования фотографий Fotoxx 16.01
  4. OpenNews: Facebook открыл наработки по распознаванию объектов на фотографиях
  5. OpenNews: Релиз редактора фотографий RawTherapee 5.1
  6. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: darktable, photo, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, Аноним, 12:53, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –6 +/
    На фотке горизонт завален
     
  • 1.4, Аноним, 13:12, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    К сожалению, сделана программистами для программистов Инструменты в ней интерес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Наф, 13:15, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как будто в RawTherapee меньше действий требуется...
     
     
  • 3.6, Аноним, 13:24, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там интерфейс более удобоваримый.
     
     
  • 4.8, Наф, 13:37, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как по мне, так наоборот. Вопрос привычки, скорее.
     
     
  • 5.15, Аноним, 14:38, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я тоже уже привык Точнее отвык от RT, поэтому стало одинаково неудобно 9786 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, Наф, 16:21, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, не знаю. Я как-то разок поэкспериментировал на досуге, потом поотключал лишнее, а самое нужное вынес в избранное — все быстро протыкивается.
     
     
  • 7.26, Аноним, 18:37, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Самое нужное 8212 да, быстро А то, что бывает нужно изредка, замаешься искат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, Аноним, 13:38, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я имел в виду проприетарщину LR, C1
     
     
  • 4.11, Наф, 13:55, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проприентарщина у меня под вайном не завелась. Да и оффтоп.
     
  • 2.7, Аноним, 13:28, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    программистами для людей, а не для макак, зазубривших три кнопки спинным мозгом
     
     
  • 3.10, Аноним, 13:42, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вопрос не в сложности а в скорости/нехватки свободного времени.
     
     
  • 4.19, Аноним, 14:56, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну если поминутно в окно с контактом смотреть и курить бегать через каждые 5 мин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.20, пох, 14:59, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вопрос не в сложности а в скорости/нехватки свободного времени.

    а причем тут тогда "для программистов" ? Любой профессиональный инструмент сложен в обращении.

    при этом для поточного шлепания фоток-с-детсадика (что тоже работа для профессионала, но другого - ему не надо хорошо, ему надо приемлемо, быстро, и дешево, очень дешево - поэтому надо с минимальными трудозатратами) существуют другие решения - тот же LR.

    А тут скорее как раз фотографы для фотографов рисовали - в области дизайна интерфейсов они явно не очень, а вот функционала, на первый-второй погляд, наворотили гору. Но явно не для потока, а для индивидуальной возни с отдельной картинкой.

     
     
  • 5.24, prokoudine, 16:32, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Но явно не для потока, а для индивидуальной возни

    Ctrl+C, Ctrl+V на всё выделение.

     
  • 2.12, Annoynymous, 14:01, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то она сделана фотографами для фотографов. Поэтому и интерфейс сделан удобнее для фотографов. Любители могут продолжать пользоваться RawTherapee.
     
     
  • 3.16, Аноним, 14:41, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я бы сказал, она сделана фотографами-программистами для себя Поэтому об удобств... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 14:10, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уже вышел Darktable 2 5 0 https github com darktable-org darktable releases ta... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 14:43, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не вышел. И не выйдет. Это девелоперская ветка, релизы имеют чётные номера.
     
  • 1.14, Аноним_админ, 14:27, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Эх, жаль, что для Убунту 14.04 доступна только 2.0.7
     
     
  • 2.18, нах, 14:52, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ждите ебилдов!
     
     
  • 3.21, Mike Lee, 15:12, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ебилды уже привезли
     
     
  • 4.25, Аноним, 16:50, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ебилды уже привезли

    Можно глянуть?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor