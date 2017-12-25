25.12.2017 11:21  Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.4

> Вопрос не в сложности а в скорости/нехватки свободного времени. а причем тут тогда "для программистов" ? Любой профессиональный инструмент сложен в обращении. при этом для поточного шлепания фоток-с-детсадика (что тоже работа для профессионала, но другого - ему не надо хорошо, ему надо приемлемо, быстро, и дешево, очень дешево - поэтому надо с минимальными трудозатратами) существуют другие решения - тот же LR. А тут скорее как раз фотографы для фотографов рисовали - в области дизайна интерфейсов они явно не очень, а вот функционала, на первый-второй погляд, наворотили гору. Но явно не для потока, а для индивидуальной возни с отдельной картинкой.

