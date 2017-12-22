21.12.2017 23:49  Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом

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|2.11, EHLO, 04:26, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>>> недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.
> А если эти задачи перед пользователем таки стоят?
Ты о задачах из класса "освоить бюджет" или не понял фразу?
Поясню, там про недопустимость проприетари, а не про недопустимость задач.
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|1.27, Хряк, 15:43, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Рабочий стол основан на GNOME 3, работающем поверх Wayland.
На скриншоте обычный GNOME3.
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