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21.12.2017 23:49  Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом

Фонд свободного ПО объявил о включении PureOS в список полностью свободных дистрибутивов. Дистрибутив PureOS разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot. PureOS основан на пакетной базе Debian и включает только свободные приложения, в том числе поставляется с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок.

Дистрибутив щепетильно относится к сохранению конфиденциальности, предлагая ряд возможностей для защиты частной жизни пользователей. Например, доступен полный набор средств для шифрования данных на диске, в поставку входит Tor Browser, в качестве поисковой системы предлагается Duck Duck Go, для защиты от отслеживания действий пользователя в Web предустановлено дополнение Privacy Badger, а для автоматического проброса на HTTPS - HTTPS Everywhere. В качестве браузера по умолчанию задействован PureBrowser (пересборка Firefox). Для обмена сообщениями и совершения голосовых и видеовызовов применяется qTox. Рабочий стол основан на GNOME 3, работающем поверх Wayland.

Основные требования к полностью свободным дистрибутивам:

  • Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
  • Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
  • Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
  • Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
  • Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.

В настоящее время помимо PureOS в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты:

  • gNewSense - основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и развивается Фондом СПО при личном участии Ричарда Столлмана;
  • BLAG - свободная редакция Fedora Linux;
  • Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального упрощения;
  • ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;
  • Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных;
  • Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;
  • Musix GNU+Linux - основанный на Knoppix дистрибутив, предназначенный для создания и обработки звука;
  • Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;
  • Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.
  • LibreWRT - дистрибутив для беспроводных маршрутизаторов, основанный на наработках проекта OpenWRT.
  • libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.
  • GuixSD - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsf.org/news/fsf-ad...)
  2. OpenNews: Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов
  3. OpenNews: Фонд СПО признал ProteanOS полностью свободным дистрибутивом
  4. OpenNews: Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel 7
  6. OpenNews: Компания Purism намерена выпустить смартфон Librem 5 на базе СПО и Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, pureos
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  • 1.1, Вован, 00:03, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Для виртуалки Без проприетарных дров это даже не смешно, на паре компов в мире ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Фодриц, 00:09, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +15 +/
    Дистрибутив для их ноута. Там все работает (Интеловская карточка).
     
  • 2.3, пдаз, 00:09, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Тиринг не критичен
     
  • 2.5, Аноним, 00:40, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не у всех всё так плохо как у тебя, Вован Но да, в Эльдорадо М-видео такой ноут... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, dq0s4y71, 21:21, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он и стоит, поди, как чугунный мост.
     
  • 2.14, Аноним, 10:04, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Опять у Вована, ну, может, ещё у Васяна, появился этот неуловимый "тиринг".
     
     
  • 3.18, Фуррь, 11:21, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >неуловимый "тиринг"

    Счастливый Вы человек. Ну или толстый тролль.

     
     
  • 4.19, Аноним, 13:38, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А я совершенно не понимаю, чем так страшен тиринг Пока меня носом не ткнули, я ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, Аноним, 15:21, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    утюбу фуллскрин включите. поплюётесь.
     
     
  • 6.28, Аноним, 15:45, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Включаю иногда. Если и плююсь, то только от содержимого.
     
  • 2.29, Аноним, 16:18, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Пожалуйтесь ещё на macOS.
     
  • 1.4, Аноним, 00:36, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А если эти задачи перед пользователем таки стоят ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 00:41, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    > А если эти задачи перед пользователем таки стоят?

    Очевидно ползователь ошибся дистрибутивом.

     
  • 2.11, EHLO, 04:26, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >>> недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.
    > А если эти задачи перед пользователем таки стоят?

    Ты о задачах из класса "освоить бюджет" или не понял фразу?
    Поясню, там про недопустимость проприетари, а не про недопустимость задач.

     
  • 2.13, Аноним, 08:51, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если так нужны несвободные компоненты, подключаешь non-free репы от Дебьяна и по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.15, Аноним, 10:09, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Документация свободного дистра должна рекомендовать предлагать варианты свободно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Аноним, 10:44, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В дополнение к документации придётся использовать мозг ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 02:00, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    LibreWTR есть, а LEDE нет - как так?
     
     
  • 2.12, Аноним, 04:57, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Блобы в прошивке.
     
  • 1.27, Хряк, 15:43, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Рабочий стол основан на GNOME 3, работающем поверх Wayland.

    На скриншоте обычный GNOME3.

     
  • 1.35, Аноним, 02:19, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > применяется qTox.

    Все правильно сделали.

     

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