21.12.2017 23:49  Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом

Фонд свободного ПО объявил о включении PureOS в список полностью свободных дистрибутивов. Дистрибутив PureOS разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot. PureOS основан на пакетной базе Debian и включает только свободные приложения, в том числе поставляется с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. Дистрибутив щепетильно относится к сохранению конфиденциальности, предлагая ряд возможностей для защиты частной жизни пользователей. Например, доступен полный набор средств для шифрования данных на диске, в поставку входит Tor Browser, в качестве поисковой системы предлагается Duck Duck Go, для защиты от отслеживания действий пользователя в Web предустановлено дополнение Privacy Badger, а для автоматического проброса на HTTPS - HTTPS Everywhere. В качестве браузера по умолчанию задействован PureBrowser (пересборка Firefox). Для обмена сообщениями и совершения голосовых и видеовызовов применяется qTox. Рабочий стол основан на GNOME 3, работающем поверх Wayland. Основные требования к полностью свободным дистрибутивам: Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;

Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;

Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);

Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;

Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.

В настоящее время помимо PureOS в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты: gNewSense - основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и развивается Фондом СПО при личном участии Ричарда Столлмана;

BLAG - свободная редакция Fedora Linux;

Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального упрощения;

ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;

Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных;

Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;

Musix GNU+Linux - основанный на Knoppix дистрибутив, предназначенный для создания и обработки звука;

Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;

Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.

LibreWRT - дистрибутив для беспроводных маршрутизаторов, основанный на наработках проекта OpenWRT.

libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.

GuixSD - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.



