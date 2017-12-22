21.12.2017 21:23  Третье обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

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|2.2, EHLO, 04:56, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> У кого-нибудь вообще имеется хоть одно устройство на UBports? Я так понимаю,
> что это очень редкий случай.
Да, они продавались и у нас официально и стоили приблизительно как Андроид на аналогичном железе аналогичного бренда. Только чехол подходящий пришлось заказывать. Думаю, в сумме их не меньше чем n900 в своё время продано.
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|2.10, Pinkie, 12:00, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ну я убунту тач на свой нексус раньше временами накатывал. Что толку, пользоваться этим все равно было невозможно.
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|2.11, Pinkie, 12:01, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>p.s. как сделать самому не придумывается...
Написать простенькую прогу или скриптик в две строчки?
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