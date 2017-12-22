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21.12.2017 21:23  Третье обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, подготовили обновление прошивки OTA-3 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10.

Основные изменения:

  • Из списка приложений удалён каталог-магазин Ubuntu Store, вместо которого в UBports используется каталог OpenStore;
  • В ответ на пожелания пользователей, в состав включены различные небольшие пакеты, такие как htop и libnotify-bin;
  • В качестве поисковой системы по умолчанию задействован сервис Duck Duck Go;
  • Задействован собственный сервер для доставки push-уведомлений;
  • Отключен вывод экранной клавиатуры при работе с несколькими окнами;
  • Добавлена поддержка плагина для синхронизации календаря-планировщика через Nextcloud;
  • В конфигуратор system-setting интегрирован каталог-магазин приложений OpenStore;
  • Добавлена поддержка проброса X11-сеансов через ssh (X forwarding);
  • В терминале включено автодополнение ввода;
  • Устранены уязвимости Blueborne (уязвимость в Bluetooth-стеке) и KRACK (уязвимость в WPA2);
  • В сборке для Nexus 5 решены проблемы с фронтальной камерой, индикацией светодиодом о наличии уведомлений, работой режима Low Audio;
  • В сборку для Fairphone 2 добавлена поддержка новых модулей камеры и экрана;
  • Ускорен процесс загрузки на планшете BQ m10 FHD;
  • В сборке для Nexus 4 обеспечено сохранения результатов сопряжения устройств по Bluetooth
  • В сборке для Meizu Pro 5 устранена проблема, приводящая к включению режима 2G после перезагрузки устройства.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/lates...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Второе обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Первое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  5. OpenNews: В рамках проекта Enjade основан клон окружения Unity на базе технологий KDE
  6. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubports, ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 02:42, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    У кого-нибудь вообще имеется хоть одно устройство на UBports Я так понимаю, что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, EHLO, 04:56, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > У кого-нибудь вообще имеется хоть одно устройство на UBports? Я так понимаю,
    > что это очень редкий случай.

    Да, они продавались и у нас официально и стоили приблизительно как Андроид на аналогичном железе аналогичного бренда. Только чехол подходящий пришлось заказывать. Думаю, в сумме их не меньше чем n900 в своё время продано.

     
     
  • 3.3, iPony, 07:13, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вроде как остался последний https://www.ozon.ru/context/detail/id/135817691/
     
  • 2.4, Аноним, 09:44, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    у меня их целых два
     
  • 2.5, Аноним, 11:12, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да есть планшет, работает, обновляется, и на нём даже что-то полезное можно дела... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Pinkie, 12:00, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну я убунту тач на свой нексус раньше временами накатывал. Что толку, пользоваться этим все равно было невозможно.
     
  • 2.18, Аноним, 18:50, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я свой М5 разбил к куям ещё до объявления UBPorts за несносные глюки Сабж интер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 11:19, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    При этом чего не хватает так это воспроизведение видео подряд или в случ порядк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Pinkie, 12:01, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >p.s. как сделать самому не придумывается...

    Написать простенькую прогу или скриптик в две строчки?

     
     
  • 3.12, Аноним, 12:33, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Штатный плеер не завершается по окончании а останавливается А так там архитекту... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Аноним, 12:34, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    p s Как это всё развернуть на основном компе debian без виртуальной убунты, з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, ano, 11:26, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а как же из исходников сканпелять самому?
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:32, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Найти драйвера и вперёд...
     
  • 1.14, vz, 15:25, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что-то не видно ни mail-клиента, ни браузера в OpenStore
     
     
  • 2.15, edv, 08:11, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Dekko
     
     
  • 3.16, iPony, 14:03, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он давно уже помер.
     
     
  • 4.17, iPony, 14:06, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Он давно уже помер.

    Хотя вроде восстал из зада https://open.uappexplorer.com/app/dekko2.dekkoproject

    Но видать экспериментальный преэксперементальный

     

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