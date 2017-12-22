21.12.2017 21:23  Третье обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, подготовили обновление прошивки OTA-3 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Основные изменения: Из списка приложений удалён каталог-магазин Ubuntu Store, вместо которого в UBports используется каталог OpenStore;

В ответ на пожелания пользователей, в состав включены различные небольшие пакеты, такие как htop и libnotify-bin;

В качестве поисковой системы по умолчанию задействован сервис Duck Duck Go;

Задействован собственный сервер для доставки push-уведомлений;

Отключен вывод экранной клавиатуры при работе с несколькими окнами;

Добавлена поддержка плагина для синхронизации календаря-планировщика через Nextcloud;

В конфигуратор system-setting интегрирован каталог-магазин приложений OpenStore;

Добавлена поддержка проброса X11-сеансов через ssh (X forwarding);

В терминале включено автодополнение ввода;

Устранены уязвимости Blueborne (уязвимость в Bluetooth-стеке) и KRACK (уязвимость в WPA2);

В сборке для Nexus 5 решены проблемы с фронтальной камерой, индикацией светодиодом о наличии уведомлений, работой режима Low Audio;

В сборку для Fairphone 2 добавлена поддержка новых модулей камеры и экрана;

Ускорен процесс загрузки на планшете BQ m10 FHD;

В сборке для Nexus 4 обеспечено сохранения результатов сопряжения устройств по Bluetooth

В сборке для Meizu Pro 5 устранена проблема, приводящая к включению режима 2G после перезагрузки устройства.



