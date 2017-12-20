20.12.2017 19:28  Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков

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Компания Canonical временно удалила ссылку на загрузку Ubuntu 17.10 с сайта ubuntu.com из-за обнаружения в данном выпуске опасной проблемы, которая при определённом стечении обстоятельств приводит к повреждению прошивки на некоторых ноутбуках. Подвержены ли другие дистрибутивы проблеме пока не ясно. В основном проблема проявляется на ноутбуках Lenovo, но также отмечаются отдельные случаи повреждения прошивки на устройствах Acer и Dell.
После установки Ubuntu 17.10 на подверженном проблеме устройстве в BIOS пропадает возможность сохранения настроек - после каждой перезагрузки восстанавливаются старые параметры. Кроме того пропадает поддержка загрузки с USB-накопителей, которые перестают распознаваться в BIOS. Некоторые пользователи также отмечают невозможность выйти из интерфейса настройки BIOS.
В настоящее время Canonical совместно с Lenovo пытаются найти причины проблемы. В качестве вероятного источника возникающих аномалий называются драйверы intel-spi-* (предполагается, что flash переводится в режим блокировки при помощи флага SPI_NOR_HAS_LOCK или имеет место повреждение данных BIOS). При использовании ядра Linux, собранного с опцией "CONFIG_SPI_INTEL_SPI_PLATFORM=n", проблема не проявляется. В качестве обходного пути решения проблемы компания Canonical работает над формированием обновлённых сборок Ubuntu 17.10 с ядром без драйверов intel-spi. До готовности данных сборок ссылки на загрузку Ubuntu 17.10 временно убраны с сайта ubuntu.com. Для уже пострадавших пользователей для устранения последствий предлагается перепрошить BIOS.
Среди подверженных проблеме устройств отмечаются:
- Lenovo Ideapad 100
- Lenovo B40-70
- Lenovo B50-70
- Lenovo B50-80
- Lenovo Flex-3
- Lenovo Flex-10
- Lenovo G40-30
- Lenovo G50-70
- Lenovo G50-80
- Lenovo S20-30
- Lenovo U31-70
- Lenovo Y50-70
- Lenovo Y70-70
- Lenovo Yoga Thinkpad (20C0)
- Lenovo Yoga 2 11" - 20332
- Lenovo Z50-70
- Lenovo Z51-70
- Acer Aspire E5-771G.
- Acer TravelMate B113
- Acer E3-111-C9GN
- Dell XPS 13 9350 I7