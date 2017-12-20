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20.12.2017 19:28  Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков

Компания Canonical временно удалила ссылку на загрузку Ubuntu 17.10 с сайта ubuntu.com из-за обнаружения в данном выпуске опасной проблемы, которая при определённом стечении обстоятельств приводит к повреждению прошивки на некоторых ноутбуках. Подвержены ли другие дистрибутивы проблеме пока не ясно. В основном проблема проявляется на ноутбуках Lenovo, но также отмечаются отдельные случаи повреждения прошивки на устройствах Acer и Dell.

После установки Ubuntu 17.10 на подверженном проблеме устройстве в BIOS пропадает возможность сохранения настроек - после каждой перезагрузки восстанавливаются старые параметры. Кроме того пропадает поддержка загрузки с USB-накопителей, которые перестают распознаваться в BIOS. Некоторые пользователи также отмечают невозможность выйти из интерфейса настройки BIOS.

В настоящее время Canonical совместно с Lenovo пытаются найти причины проблемы. В качестве вероятного источника возникающих аномалий называются драйверы intel-spi-* (предполагается, что flash переводится в режим блокировки при помощи флага SPI_NOR_HAS_LOCK или имеет место повреждение данных BIOS). При использовании ядра Linux, собранного с опцией "CONFIG_SPI_INTEL_SPI_PLATFORM=n", проблема не проявляется. В качестве обходного пути решения проблемы компания Canonical работает над формированием обновлённых сборок Ubuntu 17.10 с ядром без драйверов intel-spi. До готовности данных сборок ссылки на загрузку Ubuntu 17.10 временно убраны с сайта ubuntu.com. Для уже пострадавших пользователей для устранения последствий предлагается перепрошить BIOS.

Среди подверженных проблеме устройств отмечаются:

  • Lenovo Ideapad 100
  • Lenovo B40-70
  • Lenovo B50-70
  • Lenovo B50-80
  • Lenovo Flex-3
  • Lenovo Flex-10
  • Lenovo G40-30
  • Lenovo G50-70
  • Lenovo G50-80
  • Lenovo S20-30
  • Lenovo U31-70
  • Lenovo Y50-70
  • Lenovo Y70-70
  • Lenovo Yoga Thinkpad (20C0)
  • Lenovo Yoga 2 11" - 20332
  • Lenovo Z50-70
  • Lenovo Z51-70
  • Acer Aspire E5-771G.
  • Acer TravelMate B113
  • Acer E3-111-C9GN
  • Dell XPS 13 9350 I7


  1. Главная ссылка к новости (http://www.omgubuntu.co.uk/201...)
  2. OpenNews: В ноутбуках Lenovo выявлена проблема, не позволяющая установить Linux
  3. OpenNews: Выполнение rm -rf / может привести к неработоспособности UEFI-прошивки ноутбука
  4. OpenNews: Загрузка Linux в режиме UEFI приводит к неработоспособности некоторых ноутбуков Samsung
  5. OpenNews: Раскрыты причины блокирования работы UEFI-прошивки ноутбуков Samsung
  6. OpenNews: Загрузка Linux в режиме UEFI выводит из строя некоторые модели ноутбуков Thinkpad
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, notebook, intel-spi
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  • 1.1, Аноним, 19:41, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Intel - такой Intel сам следит через BIOS, сам же его и ломает Молодцы Чётко ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Фуррь, 20:27, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >говорят, что может произойти с любой машиной, захоти они это.

    Ещё говорят, что мобильные операторы включают запись разговора, если сказать слово "бомба", а миром правят рептилоиды с Альфа Центавры.

     
  • 2.13, Аноним, 20:34, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Жесть какая Чёрным по белому написано, что оборудование ломает кривой Линакс, н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 19:44, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто производитель "BIOS" Insyde? как на других Lenovo...
     
  • 1.4, wins proxy, 19:51, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    config SPI_INTEL_SPI_PLATFORM
    tristate "Intel PCH/PCU SPI flash platform driver" if EXPERT
            ....................
      Say N here unless you know what you are doing. .......
     
  • 1.5, Аноним, 19:54, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Жили хорошо на BIOS, но подсунули UEFI с прямым доступом к железу из ОС Зачем э... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Pavel, 19:57, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тащем та обычный драйвер SPI к тому. А то, что оно как-то там с чем-то конфликтует и уносит в АДЪ прошивку, так это передавайте привет тому, что там в SPI живёт. В тепличных условиях, после загрузки до ОС, - ничего. Но на самом деле мы все знаем, что там, на этих ваших интелах, живёт своей жизнью...
     
  • 1.8, Аноним, 20:12, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если бы Судя по сообщениям в отчёте об ошибке, перепрошить не удастся, и единст... весь текст скрыт [показать]
     

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