20.12.2017 19:28  Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков

Компания Canonical временно удалила ссылку на загрузку Ubuntu 17.10 с сайта ubuntu.com из-за обнаружения в данном выпуске опасной проблемы, которая при определённом стечении обстоятельств приводит к повреждению прошивки на некоторых ноутбуках. Подвержены ли другие дистрибутивы проблеме пока не ясно. В основном проблема проявляется на ноутбуках Lenovo, но также отмечаются отдельные случаи повреждения прошивки на устройствах Acer и Dell.

После установки Ubuntu 17.10 на подверженном проблеме устройстве в BIOS пропадает возможность сохранения настроек - после каждой перезагрузки восстанавливаются старые параметры. Кроме того пропадает поддержка загрузки с USB-накопителей, которые перестают распознаваться в BIOS. Некоторые пользователи также отмечают невозможность выйти из интерфейса настройки BIOS.

В настоящее время Canonical совместно с Lenovo пытаются найти причины проблемы. В качестве вероятного источника возникающих аномалий называются драйверы intel-spi-* (предполагается, что flash переводится в режим блокировки при помощи флага SPI_NOR_HAS_LOCK или имеет место повреждение данных BIOS). При использовании ядра Linux, собранного с опцией "CONFIG_SPI_INTEL_SPI_PLATFORM=n", проблема не проявляется. В качестве обходного пути решения проблемы компания Canonical работает над формированием обновлённых сборок Ubuntu 17.10 с ядром без драйверов intel-spi. До готовности данных сборок ссылки на загрузку Ubuntu 17.10 временно убраны с сайта ubuntu.com. Для уже пострадавших пользователей для устранения последствий предлагается перепрошить BIOS.

Среди подверженных проблеме устройств отмечаются: