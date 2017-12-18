18.12.2017 00:12  Языку Perl исполнилось 30 лет

>а то он целый год в одиночку на голом энтузиазме

то есть все это время он не покупал еду, не оплачивал аренду квартиры, не платил за транспорт и услуги, и так далее?

откуда ты, человечище? то что тебя кормит мама-папа, это значит что они организовали фонд товоего воспитания с соотв бюджетом.

и я бы им советовал его слегка сократить =)

PS

я сначала подумал что это стеб такой.

