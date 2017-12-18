18.12.2017 00:12  Языку Perl исполнилось 30 лет

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|2.40, freehck, 12:58, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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Не любимый, но ностальгия... Когда-то очень много и плотно с ним работал. С тех пор много воды утекло, но воспоминания самые благостные.
Поздравляю коллег-разработчиков, долгая лета перлу и перлам перлопрогеров. :)
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|1.2, _KUL, 00:31, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
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Зачем писать то, что и так все знают... Где фотки с корпоратива, где цитаты-пожелания гостей?
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|1.5, Андрей, 01:01, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+13 +/–
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Многих лет языку!
Но ситуация с версией 6 (по сравнению с 5.x) выглядит, по-моему, значительно хуже чем у питона 3 (по сравнению с 2.x).
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|8.63, iCat, 05:39, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ой да таким бесполезно рассказывать. Они думают что в программировании главное - это бюджет.
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|8.64, qwerty123, 06:35, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>а то он целый год в одиночку на голом энтузиазме
то есть все это время он не покупал еду, не оплачивал аренду квартиры, не платил за транспорт и услуги, и так далее?
откуда ты, человечище? то что тебя кормит мама-папа, это значит что они организовали фонд товоего воспитания с соотв бюджетом.
и я бы им советовал его слегка сократить =)
PS
я сначала подумал что это стеб такой.
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|4.41, freehck, 13:03, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Мертвый, но не изначально. Его погубила не какая-нибудь архитектурная ошибка этапа проектирования,
> а отстуствие людей, способных его качественно реализовать. Причем те, кто сейчас
> занимается реализацией, не могут сделать умеренно быстрой не какую-нибудь крутую фичу
> perl6, а рядовой push.
Я предпочитаю думать, что все программы и языки изначально мертвы, и как раз задача разработчиков -- вдохнуть в них жизнь. Да, perl6 мёртв. Но если уж совсем честно: просто грозы ещё не было. Вот молния жахнет -- авось и закричат "it's alive, alive"! Молнией в этом плане будет -- создание нормальной реализации. Если у кого-нибудь дойдут руки сравнять perl5 и perl6 в скорости (хотя бы если отличие будет меньше, чем на порядок), то perl6 как язык -- выстрелит. Полная совместимость с perl5 -- это ж не хухры-мухры, это огромная коллекция уже написанного кода.
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|4.50, Гоги, 16:24, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Perl-6 именно, что мёртворождённое дитя. Во-первых, потому что сразу позиционировали его как "следующий Перл". ЗАЧЕМ?? Что общего у этих двух языков? Всё равно, что изобретать "наследника перфокарт" - "перфоратор". Умирающий язык никому не нужен, его наследник - тем более.
Во-вторых, ниша "динамический язык для хипстоты" есть только для пары языков, причём свежих и интересных. Перл - он старый, не интересный и глупо позиционирующийся как "обработчик текстов" (хотя это практически полноценный ЯВУ общего назначения). Ламерьё такой язык учит весьма натужно, им ближе тупые похапэхи и вижуалвасики. Так что смерть Perl - вопрос давно решённый, только справку о смерти никак не выпишут. :) Кроме того, ниша "универсальная платформа на байткоде" тоже занята .NET'ом и Джабой, "забисплатному" Перлу там не место.
Ну что, с 30-смертием? :)
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|5.57, qwerty123, 22:08, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Во-первых, потому что сразу позиционировали его как "следующий Перл"
Нет. Как самостоятельный язык. "Старшая сестра Камелия", если поэтично.
>Перл - он старый,
Вдвое старше тебя? =)
>не интересный
До тех пор, пока не прижмет написать системную утилиту.
И часто без вариантов. При том что пишу на разных языках легко.
>и глупо позиционирующийся как "обработчик текстов"
Ты опоздал с этим комментарием лет на 25. =)
C тех пор появился CPAN. В котором проще сказать сказать чего нет.
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|6.59, Pilat66, 23:08, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> C тех пор появился CPAN. В котором проще сказать сказать чего нет.
А если чего и нет, то есть SWIG, который быстро создаст перловый интерфейс к сишной библиотеке.
(кстати не только перловый)
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|7.65, qwerty123, 06:48, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> C тех пор появился CPAN. В котором проще сказать сказать чего нет.
> А если чего и нет, то есть SWIG, который быстро создаст перловый
Perl XS, функции-классы пишутся на раз, с/с++.
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|9.70, qwerty123, 09:43, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Для практиков - годы уходят
Да ну. Надо было обработчик к станку написать на базе приложенной библиотеки, за 4 часа реально с приседаниями и танцами уже в утилите модуль использовали, c дюжину функций.
Потом собрал из этого класс с+perl, получилось еще компактнее.
Один раз разобрался, сделал шаблон - и в путь. Ну так же всегда, в любом деле.
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|4.58, Pilat66, 23:06, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Мертвый, но не изначально. Его погубила не какая-нибудь архитектурная ошибка этапа проектирования,
Его погубила ненужность.
Причиной возникновения perl6 было ошибочное представление, что недостатки perl5 нельзя тсправить без полного переписывания языка. Затем решили, что надо бы его "улучшить" кардинально. И понеслась... А через несколько лет адекватная часть разработчиков привела perl5 в порядок. Но время было потеряно.
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|3.72, анонимоус, 17:36, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это не perl6 не готов для человечества, это человечество не готово для perl6. Учитывая спецификации должен получиться супер язык, на который, понятно что так просто не родишь реализацию. Да и с самого начала, его никто не планировал выпускать ни завтра, ни послезавтра...
perl5 и сейчас рулит - Хвала Великому!
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|1.43, leap42, 14:50, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Ларри Уолл (Larry Wall), уже известный в то время созданием программы patch
а ещё он был известен как знатный тролль рассылок того времени и несколько раз чемпион по написанию наиболее обфусцированного кода (ну вы поняли)
рад за perl - первый язык он как первая любовь
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