13.12.2017 23:46  Проект Linaro представил ERP 17.12, дистрибутив для ARM-серверов

Разработчики проекта Linaro, занимающегося оптимизацией и улучшением поддержки архитектуры ARM в Linux и различных открытых проектах, представили выпуск эталонного дистрибутива Linaro ERP 17.12 (Enterprise Reference Platform). Целью разработки является предоставление полностью протестированной, готовой к применению и документированной открытой реализации программного окружения для промышленных серверов на базе процессоров ARM.

В состав платформы входит оптимизированное для ARM ядро Linux, пользовательский инструментарий и набор дополнительных открытых компонентов, проверенных в окружении существующих выпусков платформы. Дистрибутив собирается и тестируется для оборудования, выпускаемого участниками рабочих групп Linaro Enterprise Group и Linaro Developer Cloud, и может применяться в качестве эталонного примера для построения собственных вариантов продуктов.

В настоящее время в ERP обеспечена поддержка серверных ARM-платформ Cavium ThunderX, HiSilicon D03, HiSilicon D05, HP Proliant m400 и Qualcomm Centriq 2400. Для всех этих платформ поставляется единая универсальная сборка, не требующая применения отдельных пакетов с ядром. Установка обеспечивается сетевым инсталлятором, заимствованным из Debian 9.2 "Stretch" (размер установочного образа 46 Мб).

Предлагаемый пакет с ядром Linux основан на выпуске 4.14, в который бэкпортированы патчи, уже переданные для включения в более новые выпуски ядра и содержащие исправлений ошибок, выявленных в процессе работы по контролю качеста платформы. Ядро пригодно для использования в базовых окружениях, построенных на базе Debian и CentOS. Из дополнительных протестированных программных компонентов отмечаются Docker 1.12.6, стек Bigtop 1.2 (Hadoop 2.7.3, Spark 2.1, Hive 1.1.3), ELK 5.4.1, OpenJDK 8, Libvirt 3.8.0, QEMU 2.10 и DPDK 17.11.



