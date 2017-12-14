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13.12.2017 23:46  Проект Linaro представил ERP 17.12, дистрибутив для ARM-серверов

Разработчики проекта Linaro, занимающегося оптимизацией и улучшением поддержки архитектуры ARM в Linux и различных открытых проектах, представили выпуск эталонного дистрибутива Linaro ERP 17.12 (Enterprise Reference Platform). Целью разработки является предоставление полностью протестированной, готовой к применению и документированной открытой реализации программного окружения для промышленных серверов на базе процессоров ARM.

В состав платформы входит оптимизированное для ARM ядро Linux, пользовательский инструментарий и набор дополнительных открытых компонентов, проверенных в окружении существующих выпусков платформы. Дистрибутив собирается и тестируется для оборудования, выпускаемого участниками рабочих групп Linaro Enterprise Group и Linaro Developer Cloud, и может применяться в качестве эталонного примера для построения собственных вариантов продуктов.

В настоящее время в ERP обеспечена поддержка серверных ARM-платформ Cavium ThunderX, HiSilicon D03, HiSilicon D05, HP Proliant m400 и Qualcomm Centriq 2400. Для всех этих платформ поставляется единая универсальная сборка, не требующая применения отдельных пакетов с ядром. Установка обеспечивается сетевым инсталлятором, заимствованным из Debian 9.2 "Stretch" (размер установочного образа 46 Мб).

Предлагаемый пакет с ядром Linux основан на выпуске 4.14, в который бэкпортированы патчи, уже переданные для включения в более новые выпуски ядра и содержащие исправлений ошибок, выявленных в процессе работы по контролю качеста платформы. Ядро пригодно для использования в базовых окружениях, построенных на базе Debian и CentOS. Из дополнительных протестированных программных компонентов отмечаются Docker 1.12.6, стек Bigtop 1.2 (Hadoop 2.7.3, Spark 2.1, Hive 1.1.3), ELK 5.4.1, OpenJDK 8, Libvirt 3.8.0, QEMU 2.10 и DPDK 17.11.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.linaro.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  3. OpenNews: Linux Foundation развивает EdgeX, новую платформу для интернета вещей
  4. OpenNews: Оценка пригодности ядра Linux для систем с несколькими мегабайтами ОЗУ
  5. OpenNews: Доступны платформы для создания встраиваемых Linux-систем Yocto 1.6 и Linaro 14.04
  6. OpenNews: Консорциум Linaro приступил к созданию Linux-платформы для сетевых устройств на базе архитектуры ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linaro, erp
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  • 1, pavlinux, 02:15, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    > оптимизированное для ARM ядро Linux

    Взяли и отрубили Speculative instruction fetches на Qualcomm Falkor. Оптимизачия, чо. :)  

    https://github.com/Linaro/rpk/commit/bddb3fc5d20e1430988b56bbbbd95c3afa7d1af6

     

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