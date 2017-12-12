12.12.2017 11:33  Линус Торвальдс рассчитывает выпустить ядро Linux 5.0 летом 2018 года

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|2.3, A.Stahl, 11:45, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+15 +/–
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Когда Торвальдс говорит: "А давайте увеличим мажорную часть версии просто так", то ОпенНет расплывается в улыбке.
Когда аналогичным образом поступает другой проект, то начинаются довольно злобные насмешки.
Фу такими быть.
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|3.6, Фуррь, 11:50, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>Когда Торвальдс говорит: "А давайте увеличим мажорную часть версии просто так", то ОпенНет расплывается в улыбке.
Серьёзно штоль? Ни одного такого улыбальщика не видел, все плюются.
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|6.21, A.Stahl, 13:26, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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/me facepalm
А я чем занимаюсь? Просвещаю массы? Несу светлое и доброе в жиденькие мозги молодёжи?
Да ну тебя...
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|4.36, A.Stahl, 16:57, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Бабушке своей расскажешь.
Последняя версия less -- 520. Первая вышла в 1984 году. Т.е. ему 33 года или 396 месяцев. Итого мы получаем что мажорная версия less растёт на единицу ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В МЕСЯЦ. И так уже 33 года. Так что пусть твой хром покурит в сторонке. Гонщик, тоже мне.
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|1.10, Anonim, 11:54, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Что-то не бьется. Сейчас 4.14. Оно было выпущено в середине ноября. До 4.20 нужно выпустить 6 релизов. При плане выпуска новых релизов ядра каждые 2-3 месяца, это займёт от 11 (2x6-1) до 17 (3x6-1) месяцев. В среднем, больше года. К лету 2018-го не успеть.
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|2.13, линус, 12:19, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> При плане выпуска новых релизов ядра каждые 2-3 месяца
да не переживайте так, я могу новые теги хоть по разу в день шлепать.
Если тегошлепалку заест - ничего страшного, эти цифры все равно ничего не значат, объявим версией 5.00 любое состояние репо на момент, когда инвесторы начнут проявлять первые признаки беспокойства.
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