12.12.2017 11:33  Линус Торвальдс рассчитывает выпустить ядро Linux 5.0 летом 2018 года

На прошедшей в Праге конференции Open Source Summit Линус Торвальдс рассказал, что надеется выпустить ядро Linux 5.0 летом 2018 года. Смена нумерации будет произведена после 20 релизов в ветке (также рассматривается вариант достижения рубежа в 6 млн git-объектов в репозитории) и, как в случае с выпусками 3.0 и 4.0, станет формальным шагом, обусловленным эстетическими соображениями. Выпуск не будет включать каких-то революционных и особенных изменений, а лишь плавно продолжит развитие текущей ветки 4.x и будет аналогичен выпуску 4.20.



