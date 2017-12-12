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12.12.2017 11:33  Линус Торвальдс рассчитывает выпустить ядро Linux 5.0 летом 2018 года

На прошедшей в Праге конференции Open Source Summit Линус Торвальдс рассказал, что надеется выпустить ядро Linux 5.0 летом 2018 года. Смена нумерации будет произведена после 20 релизов в ветке (также рассматривается вариант достижения рубежа в 6 млн git-объектов в репозитории) и, как в случае с выпусками 3.0 и 4.0, станет формальным шагом, обусловленным эстетическими соображениями. Выпуск не будет включать каких-то революционных и особенных изменений, а лишь плавно продолжит развитие текущей ветки 4.x и будет аналогичен выпуску 4.20.

  1. Главная ссылка к новости (https://itsfoss.com/linux-kern...)
  2. OpenNews:
  3. OpenNews: Линус Торвальдс устроил голосование по вопросу выпуска ядра Linux 4.0
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 3.12. Планы по созданию ветки 4.0
  5. OpenNews: Линус Торвальдс намерен выпустить вместо Linux-ядра 2.6.40 версию 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Мать драконов, 11:40, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Молодец! Мужик с яйцами
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 11:45, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +15 +/
    Когда Торвальдс говорит: "А давайте увеличим мажорную часть версии просто так", то ОпенНет расплывается в улыбке.
    Когда аналогичным образом поступает другой проект, то начинаются довольно злобные насмешки.
    Фу такими быть.
     
     
  • 3.6, Фуррь, 11:50, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    >Когда Торвальдс говорит: "А давайте увеличим мажорную часть версии просто так", то ОпенНет расплывается в улыбке.

    Серьёзно штоль? Ни одного такого улыбальщика не видел, все плюются.

     
     
  • 4.8, A.Stahl, 11:52, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А я на какое сообщение отвечал?
     
     
  • 5.18, Аноним, 13:16, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    > А я на какое сообщение отвечал?

    На тролльское.

     
     
  • 6.21, A.Stahl, 13:26, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    /me facepalm
    А я чем занимаюсь? Просвещаю массы? Несу светлое и доброе в жиденькие мозги молодёжи?
    Да ну тебя...
     
     
  • 7.25, Andrey Mitrofanov, 13:45, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > /me facepalm
    > А я чем занимаюсь? Просвещаю массы? Несу светлое и доброе в жиденькие
    > мозги молодёжи?

    Ты думаешь, что тролишь ты?

    > Да ну тебя...

    "ну, тупы-ы-ые!"

     
  • 2.24, Andrey Mitrofanov, 13:43, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Молодец! Мужик с яйцами

    Как проверял?77

     
     
  • 3.28, Аноним, 13:52, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жена проверяла. С того раза Линус в спальню без ракушки не заходит.
     
  • 1.2, Аноним, 11:44, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    наверно опять голоса в голове нашёптывают что пора версию менять
     
     
  • 2.4, iPony, 11:46, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    А у systemd длиннее - уже 235 (или сколько там)
    PS: всё выше, и выше, и выше https://in.waw.pl/systemd-github-state/systemd-issues.svg
     
  • 2.15, Аноним, 12:51, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Именно Врач прописал ему версии менять Вот он поделился, что накатывает на нег... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, Andrey Mitrofanov, 13:46, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > наверно опять голоса в голове нашёптывают что пора версию менять

    Новая ж биэмдублеве выходит!11

     
  • 1.5, Аноним, 11:49, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Всё, мы его потеряли! Ждём ядро 25.0 к новому году 2019.
     
  • 1.7, Greg KH, 11:51, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >  4.20

    читай: 420. и Пятая версия - это всего лишь "500". В 2019 уберут точку

     
  • 1.9, Аноним, 11:53, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Все помнят, что гонку версий начал Гугол Хром?
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 11:58, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    less c версией что-то около 500 тебе не верит.
     
     
  • 3.33, Аноним, 16:22, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но ГОНКА версий началась всё же с хрома.
     
     
  • 4.36, A.Stahl, 16:57, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бабушке своей расскажешь.
    Последняя версия less -- 520. Первая вышла в 1984 году. Т.е. ему 33 года или 396 месяцев. Итого мы получаем что мажорная версия less растёт на единицу ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В МЕСЯЦ. И так уже 33 года.  Так что пусть твой хром покурит в сторонке. Гонщик, тоже мне.
     
  • 1.10, Anonim, 11:54, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что-то не бьется. Сейчас 4.14. Оно было выпущено в середине ноября. До 4.20 нужно выпустить 6 релизов. При плане выпуска новых релизов ядра каждые 2-3 месяца, это займёт от 11 (2x6-1) до 17 (3x6-1) месяцев. В среднем, больше года. К лету 2018-го не успеть.
     
     
  • 2.13, линус, 12:19, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > При плане выпуска новых релизов ядра каждые 2-3 месяца

    да не переживайте так, я могу новые теги хоть по разу в день шлепать.
    Если тегошлепалку заест - ничего страшного, эти цифры все равно ничего не значат, объявим версией 5.00 любое состояние репо на момент, когда инвесторы начнут проявлять первые признаки беспокойства.

     
  • 1.12, eSyr, 12:15, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    OSS Summit был полтора месяца назад, алё.
     
  • 1.14, Аноним, 12:49, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Т е смена мажорной версии не несет никакой смысловой нагрузки и смысла в ней не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 12:53, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    2.6.60?
     
     
  • 2.31, Аноним, 15:26, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    опеннет не безнадёжен пока на нём встречаются такие люди как ты
     
  • 1.17, anininimous, 12:57, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Когда минорная версия ядра начинает напоминать Линусу о возрасте, он обновляет мажорную
     
  • 1.19, upyr, 13:18, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Воспринимайте это как 1.4.19 -> 1.5.0.
     
     
  • 2.27, Andrey Mitrofanov, 13:50, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Воспринимайте это как 1.4.19 -> 1.5.0.

    2.6.20.20.19 => 2.6.20.20.20.1

     
  • 1.20, Zenitur, 13:23, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    20 млн. строк кода. С ума сошли? Зачем так мучить Линуса, ему же всё это смотреть... Остановите бешеный принтер!

    Я бы не отказался от какого-нибудь 2.6.9 / 2.6.18 / 2.6.32 с бэкпортированием всех новых драйверов. А современные ядра - монстры.

    https://www.linuxcounter.net/statistics/kernel

     
     
  • 2.22, Emily, 13:29, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    "Пилите, Шура, пилите..." (с)
     
  • 2.23, НяшМяш, 13:33, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Так большая часть этих самых строк и есть драйвера.
     
  • 1.29, annual slayer, 14:20, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    странно, что после посещения праги суровый финн не проникся духом 4:20
     
     
  • 2.30, Andrey Mitrofanov, 14:32, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > странно, что после посещения праги суровый финн не проникся духом 4:20

    Посто не сдюжил. Здоровье уже не то...

     
  • 1.32, phaoost, 16:11, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    о, systemd впихнут наверное!
     
  • 1.34, анонимко, 16:26, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Windows давно переплюнула Линакс.
     
     
  • 2.35, Аноним, 16:54, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В размере git-репозитория.
     
     
  • 3.37, Аноним, 17:29, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В размере git-репозитория.

    Еще скажи, что размер не главное!


     

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