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10.12.2017 09:51  Обновление web-браузера Tor Browser 7.0.11

Проект Tor опубликовал выпуск специализированного браузера Tor Browser 7.0.11, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Новый выпуск дистрибутива Tails задерживается. Браузер построен на кодовой базе Firefox и отличается тем, что весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае компрометации браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как sandboxed-tor-browser и Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Для обеспечения дополнительной защиты в состав входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяется fteproxy. Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 52.5.2 ESR, в котором устранена критическая уязвимость, проявляющаяся на платформе Windows (переполнение буфера при отрисовке при помощи библиотеки ANGLE через Direct 3D 9). Также устранена менее опасная уязвимость, которая позволяет осуществить запись в хранилище IndexedDB из Web worker, запущенном в режиме Private Browsing. Пакет Tor обновлён до выпуска 0.3.1.9, в котором устранено пять уязвимостей. В состав включены новые версии дополнений HTTPS-Everywhere 2017.12.6 и NoScript 5.1.8.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/to...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.3 и браузера Tor Browser 7.0.10
  3. OpenNews: В Tor Browser 7.0.9 устранена уязвимость, раскрывающая реальный IP-адрес
  4. OpenNews: Обновление web-браузера Tor Browser 7.0.7 с поддержкой sandbox для Linux
  5. OpenNews: Новые версии Tor с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, browser
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  • 1.1, Аноним, 10:23, 10/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Обновленпие Firefox 57 0 2 https www mozilla org en-US firefox 57 0 2 releasen... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:47, 10/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Windows only

    И зачем оно на OpenNet?

     
     
  • 3.8, Аноним, 13:35, 10/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как это зачем? Больше половины посетителей опеннета заходят сюда с винды.
     
  • 1.3, Аноним, 11:31, 10/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    когда уже в нем исправят все уязвимости
    и можно будет пользоваться?
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:03, 10/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда программисты научатся писать программы без ошибок Когда наступит мир во в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 11:59, 10/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жаров снова в агонии! Его объял сильный жар и горячка.
     
  • 1.6, Аноним, 13:13, 10/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не понятно Где подвох Ожидается, что одним из первых будет заблокирован серв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 13:50, 10/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Там Шигорин восторгается северо-корейскими ядерными запусками ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Уважайте, 13:56, 10/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чужие традиции!
    https://vk.com/lulululalalalululu?z=photo191721493_456243321%2Fwall155135
     

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