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09.12.2017 18:53  Новые версии Debian 8.10 и 9.3

Подготовлено третье корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 68 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 56 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 9.3 можно отметить удаление пакета libnet-ping-external-perl, оставшегося без сопровождения и содержащего неисправленные уязвимости. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты postgresql-9.6, tzdata и base-files.

Установочные сборки, а также live iso-hybrid Debian 9.3 будут сформированы в ближайшие часы. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.3, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск прошлой стабильной ветки Debian 8.10, в который включено 54 обновления с устранением проблем со стабильностью и 94 обновления с устранением уязвимостей. Также удалены пакеты libnet-ping-external-perl и aiccu.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Debian 9.2
  3. OpenNews: Проекту Debian исполнилось 24 года
  4. OpenNews: Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки
  5. OpenNews: Выпуск Debian 9.1
  6. OpenNews: Релиз Debian 9 "Stretch"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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