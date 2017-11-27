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27.11.2017 16:43  Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.3

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 18.3, третьего обновления ветки Linux Mint 18.x, формируемой на пакетной базе Ubuntu 16.04 LTS и поддерживаемой до 2021 года. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.18 (1.8 Гб) и Cinnamon 3.6 (1.8 Гб).

Основные новшества Linux Mint 18.3 (MATE, Cinnamon):

  • В состав включены версии десктоп-окружений MATE 1.18 и Cinnamon 3.6, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами.

    Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. В новой версии Cinnamon включены по умолчанию средства для адаптации вывода на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), переработан модуль для управления установкой и настройкой апплетов, десклетов, расширений и тем оформления, добавлена поддержка GNOME Online Accounts (в том числе возможность доступа к содержимому Google Drive и OwnCloud из файлового менеджера), добавлена поддержка организации взаимодействия с устройствами ввода при помощи библиотеки Libinput.

    MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3. В MATE 1.18 используется только GTK+3. В панель добавлены дополнительные опции для выполнения действий на рабочем столе, добавлена поддержка спецификации StatusNotifier, в экранных уведомлениях реализована возможность размещения пиктограмм для выполнения действий, реализована возможность использования libinput для работы с мышью и тачпадом. В меню приложений mintMenu добавлена секция со списком недавно запущенных программ (в настройках необходимо включить плагин Recent);

  • Проведена модернизация оформления менеджера установки приложений, через который легко можно установить дополнительное ПО, не входящее в репозитории, например, для установки доступны Spotify, WhatsApp, Skype, Google Earth, Steam и Minecraft. Software Manager и Software Sources переведены на GTK3 и теперь корректно работают в окружениях с экранами HiDPI. Кроме внешнего вида большая переработка коснулась и внутренней организации работы Software Manager (например, прекращено использование WebKit), что позволило сделать программу более современной, легковесной и быстрой. Например, время запуска сократилось в три раза, а категории и списки приложений теперь открываются мгновенно.

    Изменения в Software Manager также коснулись и безопасности - бэкенд был переведён на использование штатного AptDaemon, что дало возможность работы приложения только с правами обычного пользователя без необходимости периодического ввода пароля для получения списка приложений (ввод пароля теперь запрашивается один раз при установке или удалении приложений, а затем подтверждение полномочий запоминается для текущего пользователя).

  • Добавлена поддержка самодостаточных пакетов программ в формате Flatpak. Необходимые для использования Flatpak компоненты теперь поставляются по умолчанию, а доступные пакеты можно выбрать из менеджера установки приложений, в котором для Flatpak создана отдельная секция. По умолчанию для Flatpak задействован репозиторий Flathub, но имеется возможность добавления дополнительных источников. Метод работы с предлагаемыми в Software Manager Flatpak-пакетами ничем не отличается от обычных пакетов, их также можно рецензировать, обсуждать, просматривать скриншоты. Flatpak удобно использовать для установки в окружении Linux Mint приложений, привязанных к более новыми версиям библиотек, например, можно установить GNOME Games 3.26, несмотря на то, что в базовой системе поставляется GTK+ 3.18.
  • Полностью переписан интерфейс для создания резервных копий (Linux Mint Backup Tool), а также пересмотрены методы его работы. Программа теперь работает в непривилегированном режиме и нацелена на резервное копирование только содержимого домашнего каталога пользователя, файлы из которого сохраняются в форме tar-архива.

    Упрощён интерфейс выбора приложений для резервного копирования - в списке теперь предлагаются не все установленные в системе пакеты, а только программы, установленные поверх базового окружения из Software Manager.

  • В состав включено новое приложение Timeshift, предназначенное для создания срезов состояния системы. В отличие от Backup Tool приложение Timeshift позволяет манипулировать снапшотами системы, а не пользовательских данных. Например, в случае удаления по ошибке какого-то системного файла можно быстро откатить состояние системы к моменту до удаления.
  • Добавлено новое приложение "System Reports", разработанное для Linux Mint. Программа отвечает за генерацию отчётов о крахах и информационных сообщений. Отчёты о крахах включают core-файл и трассировки стека приложений во время сбоя и рассчитаны на отправку разработчикам для демонстрации условий, в которых проявляются ошибки. Информационные сообщения включают рекомендации по устранению потенциальных проблем и формируются с учётом особенностей окружения, активного рабочего стола и применяемого оборудования (CPU, графическая карта и т.п.). Например, в форме информационных сообщений выводятся предложения установить кодеки или дополнительные утилиты.
  • При использовании Cinnamon включена возможность отображения прогресса выполнения операции на кнопке в панели задач, что позволяет запустив длительную операцию перейти к решению других работ, периодически оценивая состояние выполнения операции. Новая возможность поддерживается в файловом менеджере Nemo, Backup Tool, Timeshift, Software Manager, Driver Manager, USB Stick Formatter, USB Image Writer и любых приложениях, использующих диалоговые окна Synaptic (настройки языка, Update Manager, Software Sources и т.п.).
  • Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer. Функции подобных программ, универсальные для различных рабочих столов, например, управление мониторами и раскладкой клавиатуры, вынесены в отдельную библиотеку libxapp и доступны для использования в других программах;
  • В текстовом редакторе Xed (ответвление от Pluma/Gedit) добавлена боковая панель minimap, позволяющая быстро перемещаться между различными частями документа и наглядно оценивать содержимое в форме уменьшенных эскизов страниц;
  • В просмотрщике документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) кнопки просмотра истории операций заменены на кнопки навигации по документу (историю можно просмотреть через меню). Кнопки масштабирования унифицированы с другими приложениями Xapps. При отображении документов обеспечен учёт DPI и размера монитора, что позволяет подогнать 100% уровень масштабирования к примерному размеру бумажной копии;
  • В мультимедийном проигрывателе Xplayer (ответвление от Totem) переработана компоновка управляющих элементов в полноэкранном режиме, которые теперь соответствуют элементам при открытии в окне;
  • Расширены настройки экрана входа в систему: добавлены опции для включения автоматического входа без пароля и ручного ввода логина для LDAP. Для различных элементов добавлены всплывающие подсказки;
  • Улучшена поддержка средств для проверки правописания и подбора синонимов для английского, русского и других языков;
  • В список приложений, устанавливаемых по умолчанию, добавлена утилита Redshift, позволяющая менять цветовую температуру экрана в зависимости от времени суток для снижения утомляемости и нагрузки на глаза в ночное время;
  • В менеджере установки драйверов (Driver Manager) обеспечено определение пакетов с обновлениями микрокода, доступных для применяемого CPU;
  • Из базовой поставки удалены, но сохранены в репозитории, Upload Manager (mintupload) и Domain Blocker (mintnanny);
  • PIA Manager, инструмент для установки соединений PIA VPN, теперь выполняется с привилегиями обычного пользователя и не требует ввода пароля для запуска с правами root;


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Linux Mint прекращает развитие редакции с рабочим столом KDE
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.2
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint 18
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.18, форка GNOME 2
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linux, mint, cinnamon, mate
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  • 1.1, vpdatlant, 17:18, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    А я ждал с надеждой mate 1.20, эээххх....
     
     
  • 2.20, Меломан1, 18:29, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Mate 1 20 не раньше апреля релизнется Да и необходимости в нем больше нет после... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Na me, 18:46, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Мате 1 18 не тормозит, не глючит, не жрёт ресурсов, в отличие от Г А ты и дальш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 17:25, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уау Таймшифт - неожиданка Я то его везде ставил сразу после чистой установки О... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 17:33, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Устанавливайте и активизируйте popularity-contest И будет Вам счастье ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, анон, 17:32, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    ШИКАРНО! Единственный дистрибутив с человеческим лицом, никакого пердолинга и гугления, просто поставил и работает. Не удивительно что им донаты рекой льются, ежемесячно по 10К в среднем.
     
     
  • 2.8, абырвалг, 17:39, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Истина поставил на ноут и забыл почти коробка еслиб везде оптимус так же пил... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Аноним, 17:42, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Последний раз, когда его ставил с полгода назад не получилось установить штатн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, gdr300we, 19:06, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вы еще не знаете как на этом последнем Минте очень легко ставить блоб для AMD ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, gdr300we, 19:08, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Последней Mesa, я имею ввиду из PPA, стабильного PPA С git сборками связываться... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, Аноним, 19:49, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Так тут же бесконечно пишут о том, что свободные радеоновские дрова делают по пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.48, Аноним, 20:37, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    я на старом р5 230 еще какие там 580е пока на antergos сижу, не хочу на мин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.80, Alex, 21:56, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы еще не знаете как на этом последнем Минте "очень легко" ставить
    > блоб для AMD Radeon RX560. Пока не поставить X.org сервер версии
    > 1.19(а кроме как вручную собрать, это сделать никак, что я не
    > осилил), больше способов нет. Все инструкции в сети перепробовал, и в
    > рунете, и на английском. Без толку. Поставил Убунту 16.04, установил блоб
    > и все пашет без всяких плясок. Так что для тех у
    > кого новые Радеоны и кто не хочет заниматься садомазохизмом только Убунта,
    > иначе в игры не поиграть. Mesa не хватает, даже последней.

    А что у вас за проблемы? Текущий минт ведь основан на 16.04, использует её репы и вообще, по идее, полностью совместим с ней.

     
  • 2.21, Аноним, 18:36, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    > Не удивительно что им донаты рекой льются, ежемесячно по 10К в среднем.

    Посмотрел статистику донатов: российский флаг встречается очень редко и донаты минимальные. И это при том, что русскоязычные пользователи самые привередливые и г0внистые. Жлобьё...

     
  • 2.51, Имя, 20:39, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Единственный дистрибутив с человеческим лицом, никакого пердолинга и гугления, просто поставил и работает

    Xubuntu?

     
     
  • 3.79, Alex, 21:51, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Единственный дистрибутив с человеческим лицом, никакого пердолинга и гугления, просто поставил и работает
    > Xubuntu?

    Xubuntu - лучший крысо-дистрибутив, но там не хватает банальных привычных каждому виндо-(и не только)-юзеру мелочей вроде отсутствия на панельке апплета для отмонтирования флешек. Единственный вариант, который я наковырял, был жутко неудобный в настройке, а потом оказалось, что он ещё и не работает. И два варианта трея в одной панели тоже радости ещё никому не принесли. И ещё много чего. В минте же всё прям как в палате мер и весов, включая некоторые штуки, которые не являются частью Cinnamon, например, местный Software Sources стоило бы перенести в бубунту, настолько он удобней тамошнего.

     
  • 1.6, Аноним, 17:37, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Без KDE это гэ -- на помойку.
     
     
  • 2.12, нониме, 17:48, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    apt-get install kde, не?
     
     
  • 3.59, Имя, 20:51, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не, KDE на помойку
     
  • 1.7, Dkg, 17:38, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    The Best!
     
  • 1.10, Аноним, 17:43, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Linux Mint на Cinnamon наверно лучший дистр для миграции с винды на линукс, для ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Онаним, 18:57, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В Cinnamon уже можно сделать панель как в седьмой винде, а не как в 95-й?
     
     
  • 3.56, llolik, 20:47, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чуть подробней можно мысль развернуть? Просто интересно в чём колоссальная разница.
     
     
  • 4.72, kaa, 21:09, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А чуть подробней можно мысль развернуть? Просто интересно в чём колоссальная разница.

    Я полагаю, товарищ говорил о том, что в семерке идея мал-мал позаимствована из дока. На панели находятся ярлыки (проводника, браузера,..). И если, например, браузер открыт, то мы видим не разделение на квикстарт и таскбар, а одно целое. Просто открытое приложение выделяется цветом, что оно открыто.

     
     
  • 5.81, llolik, 21:57, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Апплет Icing Task Manager ИМХО это самое и делает.
    https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/269
     
  • 3.78, Alex, 21:46, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть парочка кастомных:
    https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/269
    https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/287
    Я, правда, не пользовался, так что не скажу, насколько они аутентично виндоподобны.
     
  • 1.11, Аноним, 17:47, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня в менеджере обновлений пока не светится возможность обновиться - пункт ме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 17:51, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Штатную обновлялку (не с беты) всегда выкатывают чуть позже.
     
  • 2.18, Аноним, 18:23, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Уже светится, запустил обновление, но скорость скачивания пакетов мизерная чего-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Максим, 18:49, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Уже обновился с зеркала яндекса
     
  • 1.15, Аноним, 18:20, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Cinnamon А что в сборке на базе Xfce нет новшеств ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, НяшМяш, 20:13, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Xfce они попозже выкатывают. Сам жду.
     
     
  • 3.44, ya, 20:25, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Xfce они попозже выкатывают. Сам жду.

    Первые тестовые образы с xfce и kde сегодня появились. 16 дней прошло с даты выхода аналогичного iso с cinnamon до релиза. Вывод о том сколько ждать сделай сам

     
  • 1.16, Амомин, 18:20, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А 32-битная EFI-установка есть на нем, как на Росе и Федоре? Что-то уж больно расхваливают сабж...
     
     
  • 2.19, Аноним, 18:25, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    И не зря хвалят Ставится легко, поломать можно разве что шаловливыми руками По... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Аноним, 18:21, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    У меня скво и мелкие племяницы Mint Cinamon освоили без проблем и уже не первый... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Амомин, 18:40, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    То же самое могу сказать и про Альтлинукс - у моих многих родственников и знаком... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, ya, 19:53, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    The 32-bit ISO can only boot with BIOS.
    Ищи дальше
     
  • 3.40, ya, 20:11, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я бы на твоём месте лучше бы разобрался з залётами и жил в нирване, чем по каждо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Амомин, 20:35, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Про залеты Росы их мантейнеры знают, но ввиду малочисленности - разгребают медленно. Больше всего раздражает, что при установке нового ядра оно не видит ж/д - разделов! Поэтому когда вдруг внезапно (при каком-то обновлении) сдох Ви-Фи проблему стало не починить, кроме Ви-Фи-свистка. Но и они не все определяются! Хотя модпробом драйвера подсовывал! А в Федоре ГПРС-свисток сбрасывает подключение, хотя определяется сразу (в Росе - только после двойной перезагрузки!) и память при просмотре флешей утекает минут за 10 - дистр 64-битный, в отличие от Росы! Жду новую, 9 или 10 Росу-32бит с 4.13 ядром в поставке - может она будет ближе к идеалу. Либо Альты разродятся...
     
     
  • 5.60, ya, 20:51, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Про залеты Росы их мантейнеры знают, но ввиду малочисленности - разгребают медленно.
    > Больше всего раздражает, что при установке нового ядра оно не видит
    > ж/д - разделов! Поэтому когда вдруг внезапно (при каком-то обновлении) сдох
    > Ви-Фи проблему стало не починить, кроме Ви-Фи-свистка. Но и они не
    > все определяются! Хотя модпробом драйвера подсовывал! А в Федоре ГПРС-свисток сбрасывает
    > подключение, хотя определяется сразу (в Росе - только после двойной перезагрузки!)
    > и память при просмотре флешей утекает минут за 10 - дистр
    > 64-битный, в отличие от Росы! Жду новую, 9 или 10 Росу-32бит
    > с 4.13 ядром в поставке - может она будет ближе к
    > идеалу. Либо Альты разродятся...

    Интересно, у свободных альтернатив adobe flash (gnash, sparklight) такие же утечки? Сам флеш не использую, т.к. внезапно обнаружил, что он не нужен. Насчет свистка - интересно, что пишет в логах pppd. Возможно получилось бы устанавливать соединение не через networkmanager, а стартуя pppd

     
     
  • 6.69, Амомин, 21:06, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Про залеты Росы их мантейнеры знают, но ввиду малочисленности - разгребают медленно.
    > Интересно, у свободных альтернатив adobe flash (gnash, sparklight) такие же утечки? Сам
    > флеш не использую, т.к. внезапно обнаружил, что он не нужен. Насчет
    > свистка - интересно, что пишет в логах pppd. Возможно получилось бы
    > устанавливать соединение не через networkmanager, а стартуя pppd

    Свободные гнэши могут показывать только рекламу. Разбираться с логами нет времени и желания - нужно знать, как чинить. Ведь нигде не написано, что свисток, после втыкания в ЮСБ, требует двойной перезагрузки для определения системой! А когда вообще тупо сбрасывает, хотя подватывает мгновенно - еще больший ступор (проверенная двойная перезагрузка не помогает). . Аналогичная беда уже когда-то была на Убунте - до обновления Нетворкменеджера - подожду и здесь. Либо новой Росы, либо отлаженного Альта. Минт, как я понял, с ЕФИ в пролете, как и Убунта 16.04

     
  • 2.34, ya, 19:56, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Что плохого в том, что кому-то нравится KDE?
     
     
  • 3.73, Ф, 21:09, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дык, ничего плохого в приницпе и нет. Просто KDE'шники, как все олдфаги агрессивны и непримиримы с действительностью.
     
  • 3.74, Anonymus, 21:10, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дык, ничего плохого в приницпе и нет. Просто KDE'шники, как все олдфаги агрессивны и непримиримы с действительностью.
     
  • 1.25, jalavan, 18:56, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скачал лайв, так с него без инета не запуцскаются видеофайлы и проигрывание музыки, плеер хочет качать из сети что-то. Выбор программ слабоват.
     
     
  • 2.36, ya, 19:59, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Лайв это всего лишь установщик и небольшая презентация, впихнутые в минимальный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.53, Аноним, 20:44, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    флэтпак это хорошо, но зачем мне разные версии одного и того же дерьма особе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.62, ya, 20:55, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > флэтпак это хорошо, но зачем мне разные версии одного и того же
    > дерьма? ;) особенно когда я и так сижу на роллинг дистре
    > it always the same shit briks/.

    Потому что софт в течение 5 лет получает только обновления безопасности, постепенно превращаясь в какушку мамонта. А флэтпак даёт новые версии без лишних телодвижений, в том числе тех программ, которых не в ppa

     
  • 1.63, Андр1110й, 20:55, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А с 18.2 как обновить с консоли,и стоит ли?)
     
     
  • 2.67, ya, 21:00, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А с 18.2 как обновить с консоли,и стоит ли?)

    Стоит, хуже не будет. Изменения минимальные. Когда-то читал новость, что хотят update managerу хотят еонсольный интерфейс сделать. Погугли

     
     
  • 3.71, ya, 21:08, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> А с 18.2 как обновить с консоли,и стоит ли?)
    > Стоит, хуже не будет. Изменения минимальные. Когда-то читал новость, что хотят update
    > managerу хотят еонсольный интерфейс сделать. Погугли

    Сам нашёл mintupdate-tool --help

     
  • 1.82, Свой, 22:17, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    этНа фЕгня не работовать на Raspberry Pi-Pi :)
     

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