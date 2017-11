27.11.2017 16:43  Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.3

3.32 , ya, 19:53, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] + / – The 32-bit ISO can only boot with BIOS.

3.40 , ya, 20:11, 27/11/2017
Я бы на твоём месте лучше бы разобрался з залётами и жил в нирване, чем по каждо...
4.47 , Амомин, 20:35, 27/11/2017
Про залеты Росы их мантейнеры знают, но ввиду малочисленности - разгребают медленно. Больше всего раздражает, что при установке нового ядра оно не видит ж/д - разделов! Поэтому когда вдруг внезапно (при каком-то обновлении) сдох Ви-Фи проблему стало не починить, кроме Ви-Фи-свистка. Но и они не все определяются! Хотя модпробом драйвера подсовывал! А в Федоре ГПРС-свисток сбрасывает подключение, хотя определяется сразу (в Росе - только после двойной перезагрузки!) и память при просмотре флешей утекает минут за 10 - дистр 64-битный, в отличие от Росы! Жду новую, 9 или 10 Росу-32бит с 4.13 ядром в поставке - может она будет ближе к идеалу. Либо Альты разродятся...

Интересно, у свободных альтернатив adobe flash (gnash, sparklight) такие же утечки? Сам флеш не использую, т.к. внезапно обнаружил, что он не нужен. Насчет свистка - интересно, что пишет в логах pppd. Возможно получилось бы устанавливать соединение не через networkmanager, а стартуя pppd

6.69 , Амомин, 21:06, 27/11/2017
Свободные гнэши могут показывать только рекламу. Разбираться с логами нет времени и желания - нужно знать, как чинить. Ведь нигде не написано, что свисток, после втыкания в ЮСБ, требует двойной перезагрузки для определения системой! А когда вообще тупо сбрасывает, хотя подватывает мгновенно - еще больший ступор (проверенная двойная перезагрузка не помогает). . Аналогичная беда уже когда-то была на Убунте - до обновления Нетворкменеджера - подожду и здесь. Либо новой Росы, либо отлаженного Альта. Минт, как я понял, с ЕФИ в пролете, как и Убунта 16.04