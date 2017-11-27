27.11.2017 16:43  Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.3

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 18.3, третьего обновления ветки Linux Mint 18.x, формируемой на пакетной базе Ubuntu 16.04 LTS и поддерживаемой до 2021 года. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.18 (1.8 Гб) и Cinnamon 3.6 (1.8 Гб). Основные новшества Linux Mint 18.3 (MATE, Cinnamon): В состав включены версии десктоп-окружений MATE 1.18 и Cinnamon 3.6, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. В новой версии Cinnamon включены по умолчанию средства для адаптации вывода на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), переработан модуль для управления установкой и настройкой апплетов, десклетов, расширений и тем оформления, добавлена поддержка GNOME Online Accounts (в том числе возможность доступа к содержимому Google Drive и OwnCloud из файлового менеджера), добавлена поддержка организации взаимодействия с устройствами ввода при помощи библиотеки Libinput. MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3. В MATE 1.18 используется только GTK+3. В панель добавлены дополнительные опции для выполнения действий на рабочем столе, добавлена поддержка спецификации StatusNotifier, в экранных уведомлениях реализована возможность размещения пиктограмм для выполнения действий, реализована возможность использования libinput для работы с мышью и тачпадом. В меню приложений mintMenu добавлена секция со списком недавно запущенных программ (в настройках необходимо включить плагин Recent);

Проведена модернизация оформления менеджера установки приложений, через который легко можно установить дополнительное ПО, не входящее в репозитории, например, для установки доступны Spotify, WhatsApp, Skype, Google Earth, Steam и Minecraft. Software Manager и Software Sources переведены на GTK3 и теперь корректно работают в окружениях с экранами HiDPI. Кроме внешнего вида большая переработка коснулась и внутренней организации работы Software Manager (например, прекращено использование WebKit), что позволило сделать программу более современной, легковесной и быстрой. Например, время запуска сократилось в три раза, а категории и списки приложений теперь открываются мгновенно. Изменения в Software Manager также коснулись и безопасности - бэкенд был переведён на использование штатного AptDaemon, что дало возможность работы приложения только с правами обычного пользователя без необходимости периодического ввода пароля для получения списка приложений (ввод пароля теперь запрашивается один раз при установке или удалении приложений, а затем подтверждение полномочий запоминается для текущего пользователя).

Добавлена поддержка самодостаточных пакетов программ в формате Flatpak. Необходимые для использования Flatpak компоненты теперь поставляются по умолчанию, а доступные пакеты можно выбрать из менеджера установки приложений, в котором для Flatpak создана отдельная секция. По умолчанию для Flatpak задействован репозиторий Flathub, но имеется возможность добавления дополнительных источников. Метод работы с предлагаемыми в Software Manager Flatpak-пакетами ничем не отличается от обычных пакетов, их также можно рецензировать, обсуждать, просматривать скриншоты. Flatpak удобно использовать для установки в окружении Linux Mint приложений, привязанных к более новыми версиям библиотек, например, можно установить GNOME Games 3.26, несмотря на то, что в базовой системе поставляется GTK+ 3.18.

Полностью переписан интерфейс для создания резервных копий (Linux Mint Backup Tool), а также пересмотрены методы его работы. Программа теперь работает в непривилегированном режиме и нацелена на резервное копирование только содержимого домашнего каталога пользователя, файлы из которого сохраняются в форме tar-архива. Упрощён интерфейс выбора приложений для резервного копирования - в списке теперь предлагаются не все установленные в системе пакеты, а только программы, установленные поверх базового окружения из Software Manager.

В состав включено новое приложение Timeshift, предназначенное для создания срезов состояния системы. В отличие от Backup Tool приложение Timeshift позволяет манипулировать снапшотами системы, а не пользовательских данных. Например, в случае удаления по ошибке какого-то системного файла можно быстро откатить состояние системы к моменту до удаления.

Добавлено новое приложение "System Reports", разработанное для Linux Mint. Программа отвечает за генерацию отчётов о крахах и информационных сообщений. Отчёты о крахах включают core-файл и трассировки стека приложений во время сбоя и рассчитаны на отправку разработчикам для демонстрации условий, в которых проявляются ошибки. Информационные сообщения включают рекомендации по устранению потенциальных проблем и формируются с учётом особенностей окружения, активного рабочего стола и применяемого оборудования (CPU, графическая карта и т.п.). Например, в форме информационных сообщений выводятся предложения установить кодеки или дополнительные утилиты.

При использовании Cinnamon включена возможность отображения прогресса выполнения операции на кнопке в панели задач, что позволяет запустив длительную операцию перейти к решению других работ, периодически оценивая состояние выполнения операции. Новая возможность поддерживается в файловом менеджере Nemo, Backup Tool, Timeshift, Software Manager, Driver Manager, USB Stick Formatter, USB Image Writer и любых приложениях, использующих диалоговые окна Synaptic (настройки языка, Update Manager, Software Sources и т.п.).

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer. Функции подобных программ, универсальные для различных рабочих столов, например, управление мониторами и раскладкой клавиатуры, вынесены в отдельную библиотеку libxapp и доступны для использования в других программах;

В текстовом редакторе Xed (ответвление от Pluma/Gedit) добавлена боковая панель minimap, позволяющая быстро перемещаться между различными частями документа и наглядно оценивать содержимое в форме уменьшенных эскизов страниц;

В просмотрщике документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) кнопки просмотра истории операций заменены на кнопки навигации по документу (историю можно просмотреть через меню). Кнопки масштабирования унифицированы с другими приложениями Xapps. При отображении документов обеспечен учёт DPI и размера монитора, что позволяет подогнать 100% уровень масштабирования к примерному размеру бумажной копии;

В мультимедийном проигрывателе Xplayer (ответвление от Totem) переработана компоновка управляющих элементов в полноэкранном режиме, которые теперь соответствуют элементам при открытии в окне;

Расширены настройки экрана входа в систему: добавлены опции для включения автоматического входа без пароля и ручного ввода логина для LDAP. Для различных элементов добавлены всплывающие подсказки;

Улучшена поддержка средств для проверки правописания и подбора синонимов для английского, русского и других языков;

В список приложений, устанавливаемых по умолчанию, добавлена утилита Redshift, позволяющая менять цветовую температуру экрана в зависимости от времени суток для снижения утомляемости и нагрузки на глаза в ночное время;

В менеджере установки драйверов (Driver Manager) обеспечено определение пакетов с обновлениями микрокода, доступных для применяемого CPU;

Из базовой поставки удалены, но сохранены в репозитории, Upload Manager (mintupload) и Domain Blocker (mintnanny);

PIA Manager, инструмент для установки соединений PIA VPN, теперь выполняется с привилегиями обычного пользователя и не требует ввода пароля для запуска с правами root;



