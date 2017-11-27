27.11.2017 16:43  Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.3

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|1.3, анон, 17:32, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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ШИКАРНО! Единственный дистрибутив с человеческим лицом, никакого пердолинга и гугления, просто поставил и работает. Не удивительно что им донаты рекой льются, ежемесячно по 10К в среднем.
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|4.80, Alex, 21:56, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вы еще не знаете как на этом последнем Минте "очень легко" ставить
> блоб для AMD Radeon RX560. Пока не поставить X.org сервер версии
> 1.19(а кроме как вручную собрать, это сделать никак, что я не
> осилил), больше способов нет. Все инструкции в сети перепробовал, и в
> рунете, и на английском. Без толку. Поставил Убунту 16.04, установил блоб
> и все пашет без всяких плясок. Так что для тех у
> кого новые Радеоны и кто не хочет заниматься садомазохизмом только Убунта,
> иначе в игры не поиграть. Mesa не хватает, даже последней.
А что у вас за проблемы? Текущий минт ведь основан на 16.04, использует её репы и вообще, по идее, полностью совместим с ней.
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|2.21, Аноним, 18:36, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Не удивительно что им донаты рекой льются, ежемесячно по 10К в среднем.
Посмотрел статистику донатов: российский флаг встречается очень редко и донаты минимальные. И это при том, что русскоязычные пользователи самые привередливые и г0внистые. Жлобьё...
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|3.79, Alex, 21:51, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Единственный дистрибутив с человеческим лицом, никакого пердолинга и гугления, просто поставил и работает
> Xubuntu?
Xubuntu - лучший крысо-дистрибутив, но там не хватает банальных привычных каждому виндо-(и не только)-юзеру мелочей вроде отсутствия на панельке апплета для отмонтирования флешек. Единственный вариант, который я наковырял, был жутко неудобный в настройке, а потом оказалось, что он ещё и не работает. И два варианта трея в одной панели тоже радости ещё никому не принесли. И ещё много чего. В минте же всё прям как в палате мер и весов, включая некоторые штуки, которые не являются частью Cinnamon, например, местный Software Sources стоило бы перенести в бубунту, настолько он удобней тамошнего.
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|4.72, kaa, 21:09, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А чуть подробней можно мысль развернуть? Просто интересно в чём колоссальная разница.
Я полагаю, товарищ говорил о том, что в семерке идея мал-мал позаимствована из дока. На панели находятся ярлыки (проводника, браузера,..). И если, например, браузер открыт, то мы видим не разделение на квикстарт и таскбар, а одно целое. Просто открытое приложение выделяется цветом, что оно открыто.
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|3.44, ya, 20:25, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Xfce они попозже выкатывают. Сам жду.
Первые тестовые образы с xfce и kde сегодня появились. 16 дней прошло с даты выхода аналогичного iso с cinnamon до релиза. Вывод о том сколько ждать сделай сам
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|1.16, Амомин, 18:20, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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А 32-битная EFI-установка есть на нем, как на Росе и Федоре? Что-то уж больно расхваливают сабж...
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|4.47, Амомин, 20:35, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Про залеты Росы их мантейнеры знают, но ввиду малочисленности - разгребают медленно. Больше всего раздражает, что при установке нового ядра оно не видит ж/д - разделов! Поэтому когда вдруг внезапно (при каком-то обновлении) сдох Ви-Фи проблему стало не починить, кроме Ви-Фи-свистка. Но и они не все определяются! Хотя модпробом драйвера подсовывал! А в Федоре ГПРС-свисток сбрасывает подключение, хотя определяется сразу (в Росе - только после двойной перезагрузки!) и память при просмотре флешей утекает минут за 10 - дистр 64-битный, в отличие от Росы! Жду новую, 9 или 10 Росу-32бит с 4.13 ядром в поставке - может она будет ближе к идеалу. Либо Альты разродятся...
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|5.60, ya, 20:51, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Про залеты Росы их мантейнеры знают, но ввиду малочисленности - разгребают медленно.
> Больше всего раздражает, что при установке нового ядра оно не видит
> ж/д - разделов! Поэтому когда вдруг внезапно (при каком-то обновлении) сдох
> Ви-Фи проблему стало не починить, кроме Ви-Фи-свистка. Но и они не
> все определяются! Хотя модпробом драйвера подсовывал! А в Федоре ГПРС-свисток сбрасывает
> подключение, хотя определяется сразу (в Росе - только после двойной перезагрузки!)
> и память при просмотре флешей утекает минут за 10 - дистр
> 64-битный, в отличие от Росы! Жду новую, 9 или 10 Росу-32бит
> с 4.13 ядром в поставке - может она будет ближе к
> идеалу. Либо Альты разродятся...
Интересно, у свободных альтернатив adobe flash (gnash, sparklight) такие же утечки? Сам флеш не использую, т.к. внезапно обнаружил, что он не нужен. Насчет свистка - интересно, что пишет в логах pppd. Возможно получилось бы устанавливать соединение не через networkmanager, а стартуя pppd
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|6.69, Амомин, 21:06, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Про залеты Росы их мантейнеры знают, но ввиду малочисленности - разгребают медленно.
> Интересно, у свободных альтернатив adobe flash (gnash, sparklight) такие же утечки? Сам
> флеш не использую, т.к. внезапно обнаружил, что он не нужен. Насчет
> свистка - интересно, что пишет в логах pppd. Возможно получилось бы
> устанавливать соединение не через networkmanager, а стартуя pppd
Свободные гнэши могут показывать только рекламу. Разбираться с логами нет времени и желания - нужно знать, как чинить. Ведь нигде не написано, что свисток, после втыкания в ЮСБ, требует двойной перезагрузки для определения системой! А когда вообще тупо сбрасывает, хотя подватывает мгновенно - еще больший ступор (проверенная двойная перезагрузка не помогает). . Аналогичная беда уже когда-то была на Убунте - до обновления Нетворкменеджера - подожду и здесь. Либо новой Росы, либо отлаженного Альта. Минт, как я понял, с ЕФИ в пролете, как и Убунта 16.04
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|3.73, Ф, 21:09, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Дык, ничего плохого в приницпе и нет. Просто KDE'шники, как все олдфаги агрессивны и непримиримы с действительностью.
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|3.74, Anonymus, 21:10, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Дык, ничего плохого в приницпе и нет. Просто KDE'шники, как все олдфаги агрессивны и непримиримы с действительностью.
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|1.25, jalavan, 18:56, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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Скачал лайв, так с него без инета не запуцскаются видеофайлы и проигрывание музыки, плеер хочет качать из сети что-то. Выбор программ слабоват.
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|2.62, ya, 20:55, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> флэтпак это хорошо, но зачем мне разные версии одного и того же
> дерьма? ;) особенно когда я и так сижу на роллинг дистре
> it always the same shit briks/.
Потому что софт в течение 5 лет получает только обновления безопасности, постепенно превращаясь в какушку мамонта. А флэтпак даёт новые версии без лишних телодвижений, в том числе тех программ, которых не в ppa
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|2.67, ya, 21:00, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> А с 18.2 как обновить с консоли,и стоит ли?)
Стоит, хуже не будет. Изменения минимальные. Когда-то читал новость, что хотят update managerу хотят еонсольный интерфейс сделать. Погугли
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|3.71, ya, 21:08, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> А с 18.2 как обновить с консоли,и стоит ли?)
> Стоит, хуже не будет. Изменения минимальные. Когда-то читал новость, что хотят update
> managerу хотят еонсольный интерфейс сделать. Погугли
Сам нашёл mintupdate-tool --help
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