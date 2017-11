Состоялся релиз интегрированной среды программирования KDevelop 5.2, полностью поддерживающей процесс разработки для KDE 5, в том числе с использованием Clang в качестве компилятора. Код проекта распространяется под лицензией GPL и использует библиотеки KDE Frameworks 5 и Qt 5. Основные новшества: В появившееся в прошлом выпуске меню Analyzer, объединяющее плагины для анализа кода, добавлены средства для использования Heaptrack, системы профилирования проблем с распределением памяти в куче для приложений на C/C++. По умолчанию обеспечен вызов статического анализатора cppcheck для C++ с возможностью отображения выявленных проблем непосредственно в редакторе кода;

Проведена большая работа по стабилизации и улучшении парсера для языка C++ и плагина семантического анализа, основанных на использовании Clang. В том числе обеспечена передача анализатору флагов компилятора, используемых системой сборки, без информации о которых невозможно корректно разобрать некоторые заголовочные файлы Qt. Увеличена производительность автодополнения кода C++ в ряде ситуаций. Возвращены некоторые возможности автодополнения кода, не перенесённые из ветки 4.x, такие как автоматическая подстановка точки с запятой;

Представлены различные улучшения, связанные с поддержкой языка PHP. Например, сокращено число ситуаций, приводящих в выводу предупреждений о проблемах с синтаксисом, в современном коде PHP. Добавлена поддержка новых возможностей языка и улучшено определение сведений о типах;

Проведена чистка кода плагина для языка Python. Устранены ложные предупреждения об именах, используемых в замыканиях, определённых позднее в том же файле. Налажена подсветка локальных переменных в лямбда-выражениях. Обеспечено корректное определение типов при слиянии кортежей с целыми константами и в выражениях "and" и "or";

Обновлены версии компонентов, используемых в версии KDevelop для Windows. Просмотрщик документации переведён на QtWebEngine вместо QtWebKit.