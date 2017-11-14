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14.11.2017 17:12  Релиз Linux-дистрибутива Fedora 27

Представлен релиз Linux-дистрибутива Fedora 27. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation и Fedora Atomic Host, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86, x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM.

Выпуск Fedora 27 для серверных систем отложен до 9 января в связи с переходом на модульную архитектуру, которая подразумевает компоновку дистрибутива из отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива. До конца недели также задерживается формирование сборки RFRemix 27 (Russian Fedora Remix), адаптированной для отечественных пользователей.

Наиболее заметные изменения в Fedora 27:

  • Обновление рабочего стола GNOME до версии 3.26, в которой улучшена работа сеанса на базе Wayland, улучшены средства поиска, добавлена анимация раскрытия и сворачивания окон, появилась поддержка цветных Emoji, отключен системный лоток, проведён редизайн конфигуратора, представлена новая панель настройки экрана, обеспечена поддержка синхронизации с Firefox в Epiphany;
  • Обновлены версии программ, в том числе GCC 7, Perl 5.26, Qt 5.9.1, Boost 1.64, Node.js 8, Go 1.9, Java 9, RPM 4.14, Ruby on Rails 5.1, Glibc 2.26, LibreOffice 5.4;
  • В Fedora Atomic упрощена настройка хранилища контейнеров, предоставлены адаптированные для запуска в контейнерах варианты Kubernetes, flannel и etcd;
  • В Fedora Media Writer, интерфейсе для создания загрузочных носителей, появилась возможность создания загрузочных образов для записи на SD-карты ARM-устройств, таких как Raspberry Pi;
  • Обеспечена поддержка загрузки на 64-разрядных системах с 32-разрядными прошивками UEFI;
  • Добавлены пакеты с реализацией контроллера домена Active Directory на базе Samba 4.7. Ранее пакеты с Samba AD не поставлялись, так как была привязка Samba к Heimdal Kerberos. В версии Samba 4.7 появилась поддержка сборки с MIT Kerberos, что дало возможность собрать пакеты для Fedora;
  • Встроена поддержка кодирования и декодирования формата AAC, идущего на смену MP3 и обеспечивающего более высокое качество звука на тех же битрейтах. AAC утверждён как стандарт ISO, определён в спецификациях MPEG-2 и MPEG-4 и используется в таких сервисах, как iTunes. Реализация для Fedora основана на модифицированном варианте библиотеки Fraunhofer FDK AAC (fdk-aac), выделенной из кода платформы Android. На основе библиотеки будет подготовлен плагин к GStreamer, позволяющий воспроизводить и создавать файлы AAC в любых GStreamer-приложениях.
  • В качестве альтернативного графического интерфейса управления пакетами вместо Yumex-DNF задействован интерфейс dnfdragora, написанный на Python 3 с использованием универсальной библиотеки виджетов libYui, поддерживающей формирование интерфейса на базе Qt 5, GTK+ 3 и ncurses.

Одновременно для Fedora 27 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 26
  4. OpenNews: Сбой в инфраструктуре привёл к недоступности серверов Red Hat, Fedora и GNOME
  5. OpenNews: Утверждён план отказа Fedora Linux от альфа-выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora, linux
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  • 1.1, Аноним, 17:20, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >идущего на смену MP3

    Уже 20 лет назад пришел

     
     
  • 2.12, Нимус, 17:57, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не сбивайте, еще только идет и дойдет ли, тоже пока неизвестно. И чё всем мп3 не нравится, в слепую все равно ведь не сможете 100 из 100 определить ваши любимые композиции в ваших любимых ушах.
     
  • 1.5, Аноним, 17:31, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Совершенно бестолковый дистрибутив.
     
  • 1.6, Аноним, 17:32, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А как узнать какая версия прошивки UEFI 32 или 64 Куда смотреть надо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, НяшМяш, 17:37, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подавляющее большинство стационарных компьютеров идёт с 64битным UEFI. С ноутбуками надо смотреть конкретно, но начиная с sandy bridge точно 64бита идёт. UEFI 32бита широко распространён в многочисленных планшетах на атоме - это больше для них поддержка сделана.
     
  • 2.8, Аноним, 17:38, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Судя по https bugzilla redhat com show_bug cgi id 1474861 где-то в недрах boo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 17:44, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Думаю примеров еще много ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, mvgolubev, 17:53, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А как узнать какая версия прошивки UEFI?(32 или 64)

    32–bit UEFI на всех ноутбуках/планшетах, где процессоры Intel Atom на платформе Bay Trail
    https://en.wikipedia.org/wiki/Atom_(system_on_chip)
    А ещё 32–bit UEFI на первых поколениях компьютеров/ноутбуков Apple на Intel–платформе.

     
     
  • 3.13, mvgolubev, 18:01, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 32–bit UEFI на всех ноутбуках/планшетах, где процессоры Intel Atom на платформе Bay Trail

    И более новые устройства на процессоре Intel Atom с платформой Cherry Trail тоже используют 32–bit UEFI.

     
  • 1.10, kvaps, 17:45, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > формата AAC, идущего на смену MP3

    А разве у него нет лицензионныхограничений?

    > However, a patent license is required for all manufacturers or developers of AAC codecs. For this reason, free and open source software implementations such as FFmpeg and FAAC may be distributed in source form only, in order to avoid patent infringement.

     
     
  • 2.15, mvgolubev, 18:20, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А разве у него нет лицензионных ограничений?

    Я так понял, лицензионные ограничения есть только на распространение бинарных сборок кодера/декодера AAC, и то только в США.
    Но для легального использования аудиоформата AAC в Android ранее был лицензирован кодек Fraunhofer FDK AAC. Его несколько модифицировали, чтобы использовать не только в Android, а в любом Linux-дистрибутиве (через GStreamer) и теперь полностью легально распространяют в виде готового пакета для дистрибутива Fedora.
    Т.е. в целом формат AAC проприетарный, но данная реализация кодека AAC уже была лицензирована и распространяется легально и бесплатно для конечного пользователя.

     
  • 2.16, Аноним, 18:22, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не лицензионных, а патентных, и эти патенты недавно истекли.
     
  • 1.14, www777, 18:10, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Сборки сформированы для архитектур x86" - Неправда.
     

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