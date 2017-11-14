14.11.2017 17:12  Релиз Linux-дистрибутива Fedora 27

Представлен релиз Linux-дистрибутива Fedora 27. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation и Fedora Atomic Host, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86, x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Выпуск Fedora 27 для серверных систем отложен до 9 января в связи с переходом на модульную архитектуру, которая подразумевает компоновку дистрибутива из отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива. До конца недели также задерживается формирование сборки RFRemix 27 (Russian Fedora Remix), адаптированной для отечественных пользователей. Наиболее заметные изменения в Fedora 27: Обновление рабочего стола GNOME до версии 3.26, в которой улучшена работа сеанса на базе Wayland, улучшены средства поиска, добавлена анимация раскрытия и сворачивания окон, появилась поддержка цветных Emoji, отключен системный лоток, проведён редизайн конфигуратора, представлена новая панель настройки экрана, обеспечена поддержка синхронизации с Firefox в Epiphany;

Обновлены версии программ, в том числе GCC 7, Perl 5.26, Qt 5.9.1, Boost 1.64, Node.js 8, Go 1.9, Java 9, RPM 4.14, Ruby on Rails 5.1, Glibc 2.26, LibreOffice 5.4;

В Fedora Atomic упрощена настройка хранилища контейнеров, предоставлены адаптированные для запуска в контейнерах варианты Kubernetes, flannel и etcd;

В Fedora Media Writer, интерфейсе для создания загрузочных носителей, появилась возможность создания загрузочных образов для записи на SD-карты ARM-устройств, таких как Raspberry Pi;

Обеспечена поддержка загрузки на 64-разрядных системах с 32-разрядными прошивками UEFI;

Добавлены пакеты с реализацией контроллера домена Active Directory на базе Samba 4.7. Ранее пакеты с Samba AD не поставлялись, так как была привязка Samba к Heimdal Kerberos. В версии Samba 4.7 появилась поддержка сборки с MIT Kerberos, что дало возможность собрать пакеты для Fedora;

Встроена поддержка кодирования и декодирования формата AAC, идущего на смену MP3 и обеспечивающего более высокое качество звука на тех же битрейтах. AAC утверждён как стандарт ISO, определён в спецификациях MPEG-2 и MPEG-4 и используется в таких сервисах, как iTunes. Реализация для Fedora основана на модифицированном варианте библиотеки Fraunhofer FDK AAC (fdk-aac), выделенной из кода платформы Android. На основе библиотеки будет подготовлен плагин к GStreamer, позволяющий воспроизводить и создавать файлы AAC в любых GStreamer-приложениях.

В качестве альтернативного графического интерфейса управления пакетами вместо Yumex-DNF задействован интерфейс dnfdragora, написанный на Python 3 с использованием универсальной библиотеки виджетов libYui, поддерживающей формирование интерфейса на базе Qt 5, GTK+ 3 и ncurses. Одновременно для Fedora 27 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами.



