01.11.2017 22:09  План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile

Себастьян Кюглер (Sebastian Kügler), вице-президент организации KDE e.V., опубликовал план разработки мобильной платформы Plasma Mobile. Разработка разделена на 4 стадии, подразумевающих создание базовой стабильной основы с постепенным наращиванием функциональности и адаптации для различных областей применения.

В настоящее время, уже завершена стадия создания начального прототипа (Plasma Mobile 0.1), отражающего общие концепции интерфейса, и ведётся работа над выпуском Plasma Mobile 1.0, в котором ожидается минимальный набор функций, пригодных для использования нетребовательными конечными пользователями, которым достаточно функциональности простого телефона. На данной стадии будут предоставлены средства для запуска и установки приложений, настройки сетевого доступа, отображения состояния, совершения звонков, отправки SMS, работы с адресной книгой, настройками (громкость, привязка рингтонов, параметры сотовой сети, выбор языка и т.п.) и SDK для разработки мобильных приложений. Из поставляемых приложений отмечаются web-браузер, галерея фотографий, видеопроигрыватель, каталог приложений, программа для работы с камерой.

Plasma Mobile 1.0 позволит получить отзывы от реальных пользователей и использовать выпуск как стабильную основу для создания сторонних продуктов и развития платформы. На третьем этапе (Plasma Mobile 2.0) ожидается расширение функциональности до возможностей типового смартфона, который будет интересен более широкой аудитории. Ожидается включение приложений для работы с электронной почтой, календарём-планировщиком, системой напоминаний, мультимедийными возможностями для прослушивания музыки. Также планируется включение файлового менеджера и поддержки протокола MTP для доступа к хранилищу устройства. В это же время ожидается становление экосистемы разработки мобильных приложений для Plasma Mobile, развиваемых сторонними разработчиками. В качестве базового каталога-магазини скорее всего будет использоваться сайт store.kde.org.

На четвёртом этапе будет выпущен релиз Plasma Mobile 3.0, который позволит подготовить оснащение смартфонов для широкой категории пользователей. Планируется интеграция с различными облачными хранилищами, появление игровых и специализированных приложений, включение прослойки для запуска программ, написанных для платформы Android. Поддержка запуска приложений для Android позволит упростить переход пользователей на новую платформу и обеспечит возможность использования популярных приложений, таких как мессенджеры.

Напомним, что платформа Plasma Mobile основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Voicecall/Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Plasma Mobile не привязывается к низкоуровневым компонентам операционной системы, что позволяет обеспечить возможность работы платформы под разными базовыми ОС, в том числе, организовать запуск поверх Ubuntu и Mer. Платформа ориентирована на запуск мобильных приложений, написанных с использованием фреймворка Qt 5. Поддерживается выполнение plasma-виджетов и приложений для рабочего стола KDE Plasma, а также предусмотрена возможность использования программ, написанных для платформ Ubuntu Touch, Sailfish и Nemo.