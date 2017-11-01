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01.11.2017 22:09  План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile

Себастьян Кюглер (Sebastian Kügler), вице-президент организации KDE e.V., опубликовал план разработки мобильной платформы Plasma Mobile. Разработка разделена на 4 стадии, подразумевающих создание базовой стабильной основы с постепенным наращиванием функциональности и адаптации для различных областей применения.

В настоящее время, уже завершена стадия создания начального прототипа (Plasma Mobile 0.1), отражающего общие концепции интерфейса, и ведётся работа над выпуском Plasma Mobile 1.0, в котором ожидается минимальный набор функций, пригодных для использования нетребовательными конечными пользователями, которым достаточно функциональности простого телефона. На данной стадии будут предоставлены средства для запуска и установки приложений, настройки сетевого доступа, отображения состояния, совершения звонков, отправки SMS, работы с адресной книгой, настройками (громкость, привязка рингтонов, параметры сотовой сети, выбор языка и т.п.) и SDK для разработки мобильных приложений. Из поставляемых приложений отмечаются web-браузер, галерея фотографий, видеопроигрыватель, каталог приложений, программа для работы с камерой.

Plasma Mobile 1.0 позволит получить отзывы от реальных пользователей и использовать выпуск как стабильную основу для создания сторонних продуктов и развития платформы. На третьем этапе (Plasma Mobile 2.0) ожидается расширение функциональности до возможностей типового смартфона, который будет интересен более широкой аудитории. Ожидается включение приложений для работы с электронной почтой, календарём-планировщиком, системой напоминаний, мультимедийными возможностями для прослушивания музыки. Также планируется включение файлового менеджера и поддержки протокола MTP для доступа к хранилищу устройства. В это же время ожидается становление экосистемы разработки мобильных приложений для Plasma Mobile, развиваемых сторонними разработчиками. В качестве базового каталога-магазини скорее всего будет использоваться сайт store.kde.org.

На четвёртом этапе будет выпущен релиз Plasma Mobile 3.0, который позволит подготовить оснащение смартфонов для широкой категории пользователей. Планируется интеграция с различными облачными хранилищами, появление игровых и специализированных приложений, включение прослойки для запуска программ, написанных для платформы Android. Поддержка запуска приложений для Android позволит упростить переход пользователей на новую платформу и обеспечит возможность использования популярных приложений, таких как мессенджеры.

Напомним, что платформа Plasma Mobile основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Voicecall/Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Plasma Mobile не привязывается к низкоуровневым компонентам операционной системы, что позволяет обеспечить возможность работы платформы под разными базовыми ОС, в том числе, организовать запуск поверх Ubuntu и Mer. Платформа ориентирована на запуск мобильных приложений, написанных с использованием фреймворка Qt 5. Поддерживается выполнение plasma-виджетов и приложений для рабочего стола KDE Plasma, а также предусмотрена возможность использования программ, написанных для платформ Ubuntu Touch, Sailfish и Nemo.



  1. Главная ссылка к новости (https://vizzzion.org/blog/2017...)
  2. OpenNews: Тестирование KDE Plasma 5.11. Адаптация Plasma Mobile для смартфона Librem 5
  3. OpenNews: Проект KDE ввёл в строй новый дизайн сайта и опубликовал новый макет интерфейса Plasma Mobile
  4. OpenNews: Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X
  5. OpenNews: Проект KDE представил мобильную платформу Plasma Mobile
  6. OpenNews: KDE Plasma Mobile переходит с Ubuntu Touch на Cyanogenmod
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: plasma, mobile, kde
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  • 1.1, uchiya, 22:21, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    И тут чехол от падений уже не поможет.
     
  • 1.2, Аноним, 22:35, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Если не будет запилена поверх ведроида с немного кастомизированным ART, то не вз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, pii, 22:41, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    KDE
    >> создание базовой стабильной основы

    Ахахаха. Да господи! Сколько лет уже этой несчастной КДЕ? 20? больше? Уверен на сто процентов, прямо сейчас запускаю их последнюю, стабильную, лучшую, божественную bloated помойку и вижу краш или то как моя оператива после часа использования вся забита. Нет, КДЕшники, создание базовой стабильной системы - это к нормальным людям, которые создают оконные менеджеры, а Вы только и делаете что перепиливаете своё же детище уже сколько лет и им невозможно пользоваться, но зато строк кода уже небось больше чем в самом ядре линукс. Ну шутники, ну отжигаете...

     
     
  • 2.5, перебезчик, 22:57, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а вот вы бы попробовали прежде чем оскорблять. Меня вот кеды 3 недели назад очень удивили.
    Говорят год назад ещё ситуация была ровно такая, как вы описали. Лично у меня полёт бескочно быстрее, приятнее, фенкциональнее и стабильнее гнома 3.26.
     
     
  • 3.6, rshadow, 23:08, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Раз уж пошло такое сравнение, то откройте для себя Gnome 2 - ровесника 3-х кед с божественной стабильностью и скоростью*.

    * если сравнивать только с кедами.

     
  • 3.8, upyr, 23:21, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > у меня полёт бескочно быстрее, приятнее, фенкциональнее

    Опять какую-то дрянь курите?

     
  • 1.4, Аноним, 22:47, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Шансы были до появления Андроида 2 Теперь, увы, только немногие могут заценить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, paulus, 23:12, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотреть можно будет только с Plasma Mobile 2.0...
     

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