01.11.2017 19:01  Компания Canonical вошла в состав консультативного совета проекта GNOME

Организация GNOME Foundation, поддерживающая разработку окружения рабочего стола GNOME, объявила о включении компании Canonical в число членов консультативного совета проекта (GNOME Advisory Board). Входящие в совет компании и организации курируют развитие проекта, оказывают финансовую поддержку и проводят экспертные консультации. Среди известных участников совета отмечаются Фонд свободного ПО, Document Foundation, Debian, Linux Foundation и такие компании, как Red Hat, SUSE и Google.

В этот же день опубликован корректирующий выпуск GNOME 3.26.2, в котором устранены накопившиеся ошибки и обновлены файлы с переводами.



