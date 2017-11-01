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01.11.2017 19:01  Компания Canonical вошла в состав консультативного совета проекта GNOME

Организация GNOME Foundation, поддерживающая разработку окружения рабочего стола GNOME, объявила о включении компании Canonical в число членов консультативного совета проекта (GNOME Advisory Board). Входящие в совет компании и организации курируют развитие проекта, оказывают финансовую поддержку и проводят экспертные консультации. Среди известных участников совета отмечаются Фонд свободного ПО, Document Foundation, Debian, Linux Foundation и такие компании, как Red Hat, SUSE и Google.

В этот же день опубликован корректирующий выпуск GNOME 3.26.2, в котором устранены накопившиеся ошибки и обновлены файлы с переводами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: Проект GNOME примет участие в разработке ПО для свободного смартфона Librem 5
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.26
  4. OpenNews: В GNOME для Wayland реализована поддержка удалённого рабочего стола
  5. OpenNews: Проекту GNOME исполнилось 20 лет
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 17.10
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnome, canonical, ubuntu
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  • 1.1, A.Stahl, 19:08, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Этих эпичных неудачников, просравших практически все свои проекты, пустили в совет?
    Кранты Гному.
     
     
  • 2.2, нимус, 19:12, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    будто бы он до этого цвел и пахнул, хуже может быть только если там появится очередной дизайнер с новыми гениальными идеями
     
  • 2.3, Аноним, 19:16, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Эпичных неудачников приняли в клуб эпичных неудачников. Что тебя смущает?
     
  • 2.6, Аноним, 19:25, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    То что за их авторством самый популярный дистрибутив мы конечно оставим за скобк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 19:29, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, зачем же это оставлять? Да, они смогли сделать один из самых популярных дистрибутивов. Это не сложно. Но оказалось что сборка пакетов и правка конфигов это верх их способностей. Писать код они не умеют. Все их программные проекты сдохли или находятся присмерти. А проектов этих было много. Не самые лучшие организаторы.
     
     
  • 4.16, Anonymo, 19:51, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На самом деле у них получилось лучше всех популяризировать GNU/Linux для дома и офиса.
     
     
  • 5.17, A.Stahl, 19:53, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >популяризировать

    Да, трепать языком они умеют. А вот писать код -- нет.

     
  • 2.8, Аноним, 19:31, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кранты Гному.

    Вообще-то уже давно.

     
     
  • 3.10, Аноним, 19:34, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так уже седьмой год хороните, да всё никак.
     
     
  • 4.14, pii, 19:48, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну дык, его топят а он всплывает
     
     
  • 5.18, Аноним, 19:59, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ха-ХА-ХА!!!
    почему то вспомнился фильм "Как дерьмо в проруби" с Луи де Фюнес
     
  • 4.19, Аноним, 20:00, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пытались проткнуть осиновым колом, но не учли гибкость, проворство и ориентацию ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 19:17, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ваши предложения Кто же успешен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 19:47, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кто же успешен
    апач фоундейшен
    ёоу
     
  • 1.5, Аноним, 19:22, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Canonical пропихнут в Gnome свою killer-фичу интеграция с Amazon Больше ничего ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, iPony, 19:33, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Make Gnome areat again 🌈
     
  • 1.11, Аноним, 19:38, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ниче себе, 23 штуки в год за место в совете ГНОМ зарабатывает не так уж мало дл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, pii, 19:49, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ниче себе, 23 штуки в год за место в совете. ГНОМ зарабатывает
    > не так уж мало для открытого проекта, а оптимизации и возможностей
    > в нем меньше чем все проекты КДЕ или Блендер, как так?

    Ты где такое вычитал? Дебиан по твоему тоже башляет столько? Зачем это ему?

     
  • 1.12, Аноним, 19:41, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Canoical

    И этим все сказано.

     
  • 1.20, Мигель, 20:41, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не пойму, кому теперь капец, убунте или гному.
     

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