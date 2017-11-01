01.11.2017 19:01  Компания Canonical вошла в состав консультативного совета проекта GNOME

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|3.7, A.Stahl, 19:29, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нет, зачем же это оставлять? Да, они смогли сделать один из самых популярных дистрибутивов. Это не сложно. Но оказалось что сборка пакетов и правка конфигов это верх их способностей. Писать код они не умеют. Все их программные проекты сдохли или находятся присмерти. А проектов этих было много. Не самые лучшие организаторы.
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|2.15, pii, 19:49, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ниче себе, 23 штуки в год за место в совете. ГНОМ зарабатывает
> не так уж мало для открытого проекта, а оптимизации и возможностей
> в нем меньше чем все проекты КДЕ или Блендер, как так?
Ты где такое вычитал? Дебиан по твоему тоже башляет столько? Зачем это ему?
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