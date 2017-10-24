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23.10.2017 23:52  Представлен GTK+ 3.92.1, экспериментальный выпуск GTK+ 4

Сформирован очередной тестовый выпуск будущего стабильного релиза GTK+ 4. Ветка GTK+ 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложение из-за изменения API в очередной ветке GTK+. До полной стабилизации GTK+ 4, приложения, предлагаемые для пользователей, рекомендуется продолжить собирать с использованием ветки GTK+ 3.22, которая будет поддерживаться три года.

Основные изменения в GTK+ 3.92.1:

  • Прекращение поддержки сборочной системы на базе autotools в пользу инструментария Meson;
  • Поддержка управления шрифтами через CSS-свойство font-variant;
  • В GtkEntry добавлен виджет для выбора Emoji. Также добавлены хинты для ввода Emoji с клавиатуры;
  • Все виджеты портированы на GtkSnapshot;
  • GtkLabel и GtkEntry переведены на использование GSK (GTK Scene Kit), обеспечивающего отрисовку графических сцен через OpenGL и Vulkan;
  • Почти завершена работа над кодом отрисовки через графический API Vulkan. Из нереализованных возможностей осталась только отрисовка размытых теней. Изменена внутренняя логика отрисовки через Vulkan, вместо записи промежуточных результатов в виде поверхностей Сairo задействованы текстуры. Устранены все заглушки для отрисовки текста через Сairo. В GSK для бэкенда Vulkan задействована многофазная отрисовка, реализован кэш глифов для исключения повторной отрисовки глифов, поддержка размытия и возможность профилирования вывода. Добавлены API gsk_text_node_new, gsk_blur_node_new, gsk_cross_fade_node_new и gsk_blend_mode_new;

  • Внесены изменения в обработку ввода: в GdkEvent добавлены новые методы доступа к полям, традиционные сигналы событий ввода (например, ::key-press-event) теперь поступают от контроллера событий, в большинстве внутренних виджетов прекращено использование традиционных сигналов сбытий ввода, GDK_SEAT_CAPABILITY_ALL_POINTING теперь включает события сенсорного экрана;
  • В GtkOverlay реализован режим размытия содержимого за дочерними элементами;
  • Появилась возможность использования штатного диалога выбора файлов в старых выпусках OS X;
  • В GtkPlacesSidebar добавлена поддержка libcloudproviders;
  • Для несвязанных с окнами виджетов теперь допустим размер 0x0;
  • Добавлена поддержка изменения размера мозаично размещённых окон (tiled)
  • В интерфейсе инспектирования расширена информация об узлах отрисовки, добавлены сведения о параметрах gsk и vulkan;

  • Удалены API: gdk_window_new_input, gtk_widget_set_redraw_on_alloc, gtk_widget_get_{border,content,margin}_allocation и gtk_container_propagate_draw.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2017/10/2...)
  2. OpenNews: GTK+ 3.90 ознаменовал новый этап подготовки GTK+ 4
  3. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.22
  4. OpenNews: Проект GNOME планирует изменить метод разработки GTK+ и выпустить GTK+ 4
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0
  6. OpenNews: Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходят systemd, GTK+ и GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gtk
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  • 1.1, Жта5, 00:19, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это они его переписывают или хотят 3-ю версию довести до кондиции и сделать ЛТС с именем 4?
     
     
  • 2.3, COBA, 00:24, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Они хотят довести до LTS веток каждый мажорный релиз, причем с меньшими различиями между ветками, чтобы в пределах веток поддерживать совместимость. Так что нет, третья останется третьей.
     
  • 2.5, marks, 00:28, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Это они его переписывают или хотят 3-ю версию довести до кондиции и
    > сделать ЛТС с именем 4?

    Нет. Это отдельная, просто у них традиция приписывать версии выше примерно 3.90 до релиза 4.0. Раньше такое частенько случалось в опенсурсе. Как и нечетная нумерация для нестабильных релизов, о которых сейчас только разные олдфаги помнят, наверное.

     
     
  • 3.12, Жта5, 00:59, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Отдельная - в смысле переделывают? Меня внутренности интересуют, а в циферки каждый разработчик вкладывает своё понятие.

    Так тут будет что-то мажорное или просто продолжается полировка версии 3?

     
  • 2.7, Аноним, 00:30, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    С полгода назад тут новость пробегала о новой нумерации версий Суть в том, что ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 00:21, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Знаете товарищи, я пытался привыкнуть к гному, но мириться с его тормозами с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, marks, 00:25, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Казалось бы при чём тут Гном в новости про новый тулкит, но анонимные аналитики не дремлют.
     
     
  • 3.8, Аноним, 00:32, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да-да, отображение GtkLabel через полурабочий тормозной 3D-драйвер конечно не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 00:28, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну всё, теперь заживём Это именно то, что не хватало ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, all_glory_to_the_hypnotoad, 00:57, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  В GtkEntry добавлен виджет для выбора Emoji. Также добавлены хинты для ввода Emoji с клавиатуры;

    Бл... вот жеж гомики.

     
  • 1.11, VINRARUS, 00:59, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дивиз open soft: "Наша пісня гарна, нова, починаєм її знову!"
     
  • 1.13, kulais, 01:39, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как там бинарная совместимость ?? Приложение времен ASPLinux 10 запустится ??
     

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