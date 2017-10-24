23.10.2017 23:52  Представлен GTK+ 3.92.1, экспериментальный выпуск GTK+ 4

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|2.3, COBA, 00:24, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Они хотят довести до LTS веток каждый мажорный релиз, причем с меньшими различиями между ветками, чтобы в пределах веток поддерживать совместимость. Так что нет, третья останется третьей.
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|2.5, marks, 00:28, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Это они его переписывают или хотят 3-ю версию довести до кондиции и
> сделать ЛТС с именем 4?
Нет. Это отдельная, просто у них традиция приписывать версии выше примерно 3.90 до релиза 4.0. Раньше такое частенько случалось в опенсурсе. Как и нечетная нумерация для нестабильных релизов, о которых сейчас только разные олдфаги помнят, наверное.
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|3.12, Жта5, 00:59, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Отдельная - в смысле переделывают? Меня внутренности интересуют, а в циферки каждый разработчик вкладывает своё понятие.
Так тут будет что-то мажорное или просто продолжается полировка версии 3?
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